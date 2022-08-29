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Новини Війна
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Керівництво Росії не хоче жити без війни та вважає, що може убезпечити свою диктатуру на довгі роки, - Зеленський

зеленський

Важливо робити все, щоб Росія більше ніколи не могла шантажувати ані Україну, ані будь-яку іншу країну.

Про це президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи на щорічних зборах французьких підприємців під егідою бізнес-об’єднання MEDEF, інформує Цензор.НЕТ.

"Я присвятив кілька років на посаді Президента тому, щоб знайти рішення, мирне, дипломатичне, модель співіснування без війни. Але, на жаль, керівництво Росії не хоче жити без війни. Керівництво Росії бачить у вільному та демократичному житті України екзистенційний виклик для себе. Тому вони хочуть воювати, хочуть знищувати. Вони думають, що так можуть убезпечити свою диктатуру на довгі роки", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, важливо робити все, щоб перемога сталася якнайшвидше.

"Важливо робити все, щоб Росія більше ніколи не могла шантажувати ані Україну, ані Францію. Ви ще не відчуваєте цього так сильно, як ми. І дай боже, щоб війна не прийшла на вашу землю, але все це є. Все це - їхній план. Ні будь-яку європейську державу, ні Європу загалом не можна шантажувати ні війною, ні енергокризою, ні продовольчою кризою.

Важливо відбудувати Україну після війни. Мир для України, гарантії безпеки, відновлення всього, що зруйнували російські окупанти, стане наочним доказом того, що європейська ідея сильніша, ніж будь-які диктатури, а цінності свободи, рівності, взаємодопомоги долають будь-який терор", - підсумував президент.

Також читайте: Росія не готова до переговорів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) росія (65002)


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Топ коментарі
+10
А ти ж Пороха у війні винуватив, і тих хто пострєліваєт, заважаючи тобі зазирати в очко путлєра.
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29.08.2022 18:32
+10
Одкровення від ЗЕ.
Глава третя.
Вірш 2022.
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29.08.2022 18:39
+8
Вован, ты зачем квартиру перед войной продал?
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29.08.2022 18:31
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Вован, ты зачем квартиру перед войной продал?
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29.08.2022 18:31 Відповісти
А ти ж Пороха у війні винуватив, і тих хто пострєліваєт, заважаючи тобі зазирати в очко путлєра.
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29.08.2022 18:32 Відповісти
можна сказати простіше: росія повинна зникнути або зло треба знищити
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29.08.2022 18:37 Відповісти
Одкровення від ЗЕ.
Глава третя.
Вірш 2022.
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29.08.2022 18:39 Відповісти
то він ще книгу надиктовує..черговий томік нєтлєнкі
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29.08.2022 18:46 Відповісти
Ну правильний же текст озвучив! ... а на душі все одно гидко. Нам ще вигрібати, розгрібати і розвішувати...
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29.08.2022 18:43 Відповісти
можна було сказати правду: мовляв "мене попереджали, що з касапами і ****** договоритись на паритеті і по Закону - неможливо; але я Хер ложив на ті попередження людей, яких вважаю особистими ворогами". Але як природній брехун (ну, артист... клоун...) може сказати правду? Та ніяк.
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29.08.2022 18:44 Відповісти
та який з нього артист..навіть не клоун..

він простий дешевий фігляр..
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29.08.2022 18:50 Відповісти
згоден: "фігляр" - точніше визначення для цього Голохвастова-Хлєстакова
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29.08.2022 18:55 Відповісти
от іменно. рівень самодіяльності з районного будинку культури, убогий совок.
= бидло для бидла

як згадаю ото дні незалежності 2019 і 2020, так аж з душі верне((

правда, тоді окремо ще хода ветеранів була, так хоч там побули серед людей, серед нормальних, серед своїх.
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29.08.2022 19:24 Відповісти
Досить цієї " філософії " від зелі. ситі по горло. Головне зараз - це позитивні повідомлення з фронту. МОЛИМОСЯ ЗА НАШІ НАЙКРАЩІ В СВІТІ ЗСУ ! СЛАВА ЗСУ ! СЛАВА ГЕРОЯМ - ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ !
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29.08.2022 18:46 Відповісти
а шо там з місією МАГАТЕ? чи вона нездійсненна?
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29.08.2022 18:47 Відповісти
очевидні для багатьох речі почали доходити до верховного головкома??? ...не пройшло й три роки і півроку масштабної кривавої війни.... може почне заходить що не твоїм базіканням держать війська фланги, а своєю героїчною відданістю, жертовністю, любов"ю до родини і України, своїм життям і здоров"ям....що не можна з ревнощів до слави теребити і висмикувати бойових генералів (паркетних можеш переставляти як келихи, а фронтових - не чіпай!!)... шо простому солдату ти винен своїм життям і змогою гунявити і зарозумнічати в пожмаканій футбольці кольору хакі...
а нагороді лисому і жирному...такі гидотні і блювотні...мерзенні...
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29.08.2022 18:56 Відповісти
добре сказав
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29.08.2022 19:55 Відповісти
стратєгіст! гігант мислі! найвеличніший лідор **********!

папашу його ще як згадаю, от уже бидлан з бидланів. кого воно могло й виховать.
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29.08.2022 19:26 Відповісти
 
 