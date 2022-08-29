Керівництво Росії не хоче жити без війни та вважає, що може убезпечити свою диктатуру на довгі роки, - Зеленський

Важливо робити все, щоб Росія більше ніколи не могла шантажувати ані Україну, ані будь-яку іншу країну.

Про це президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи на щорічних зборах французьких підприємців під егідою бізнес-об’єднання MEDEF, інформує Цензор.НЕТ.

"Я присвятив кілька років на посаді Президента тому, щоб знайти рішення, мирне, дипломатичне, модель співіснування без війни. Але, на жаль, керівництво Росії не хоче жити без війни. Керівництво Росії бачить у вільному та демократичному житті України екзистенційний виклик для себе. Тому вони хочуть воювати, хочуть знищувати. Вони думають, що так можуть убезпечити свою диктатуру на довгі роки", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, важливо робити все, щоб перемога сталася якнайшвидше.

"Важливо робити все, щоб Росія більше ніколи не могла шантажувати ані Україну, ані Францію. Ви ще не відчуваєте цього так сильно, як ми. І дай боже, щоб війна не прийшла на вашу землю, але все це є. Все це - їхній план. Ні будь-яку європейську державу, ні Європу загалом не можна шантажувати ні війною, ні енергокризою, ні продовольчою кризою.

Важливо відбудувати Україну після війни. Мир для України, гарантії безпеки, відновлення всього, що зруйнували російські окупанти, стане наочним доказом того, що європейська ідея сильніша, ніж будь-які диктатури, а цінності свободи, рівності, взаємодопомоги долають будь-який терор", - підсумував президент.

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