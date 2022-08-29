Численні концерти перед військовими, - стало відомо за що Зеленський нагородив своїх колег по Кварталу-95 Пікалова і Кошового

Президент нагородив орденом за заслуги III ступеня акторів з "Кварталу 95" Євгена Кошового, Олександра Пікалова та низку інших працівників шоу-бізнесу через "потужну волонтерську діяльність".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили НВ у пресслужбі Офісу президента, відповідаючи на запит редакції щодо причин нагородження.

Там зауважили, що в самому указі про нагородження вказано, за що нагороджено українців, відзначених ним: "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку".

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