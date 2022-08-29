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Численні концерти перед військовими, - стало відомо за що Зеленський нагородив своїх колег по Кварталу-95 Пікалова і Кошового

кошовий,пікалов

Президент нагородив орденом за заслуги III ступеня акторів з "Кварталу 95" Євгена Кошового, Олександра Пікалова та низку інших працівників шоу-бізнесу через "потужну волонтерську діяльність".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили НВ у пресслужбі Офісу президента, відповідаючи на запит редакції щодо причин нагородження.

Там зауважили, що в самому указі про нагородження вказано, за що нагороджено українців, відзначених ним: "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив друзів з "Кварталу 95" Кошового та Пікалова орденами "За заслуги"

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Квартал-95 (183) нагорода (1258)


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Топ коментарі
+132
от наволоч. ця вся сволота з польщі не вилазила, які концерти, яке волонтерство. тьху.
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29.08.2022 18:46
+115
козлина нивелирует ценность украинских государственных наград
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29.08.2022 18:47
+111
Знов ці паскудні рожі.
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29.08.2022 18:46
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за шо - за шо?... за заслуги?...
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29.08.2022 19:07 Відповісти
"За услуги"
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29.08.2022 19:46 Відповісти
народу, ***
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29.08.2022 22:51 Відповісти
«Дурість стає попереду, щоб її бачили; розум стає позаду, щоб бачити ». © Елізабе́та Нойвідська
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29.08.2022 19:08 Відповісти
Знаю людей які зробили тушонки для хлопців на мільйон гривень, якось сиділи і порахували кількість банок, а потім помножили і вийшов цілий мільйон гривень з хвостиком, роботу, електроенергію ніхто не рахує. Хтось продав машину, хтось хатину, дачу, мотоцикл. Цей лисий з 95-го, думаю не заслуговує ніякого ордена, максимум дякую.
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29.08.2022 19:10 Відповісти
Може ті числені концерти військовим нахрен не впали, їх питав хто? Ох*їв зелений поц, роздавать направо і наліво своїм корешам нагороди та офіцерські звання.
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29.08.2022 19:10 Відповісти
Де концерти? На якому фронті? Варшавському? Вони ж, сучища, з Польщі не вилазять!
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29.08.2022 19:14 Відповісти
У кошового один вихід за лінію фронту. У 2014 році він виступав у окупованій Горлівці. Шахємат!
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29.08.2022 19:16 Відповісти
Так тим більш! Я концертами цих малоросів зроду не цікавилась, де вони їх давали не знаю.
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29.08.2022 19:36 Відповісти
буває і таке, що нагороджені вказуть на позор того , хто нагороджує
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29.08.2022 19:11 Відповісти
Так треба було їм зразу звання Героїв України дати.
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29.08.2022 19:12 Відповісти
А мені подобаеться Мосійчучка...Бува, намаже на хліб лайно з кварталу95, їсть, причмокує, показує зедібілам яке таке воно їй гарне.
За шщо і отримала орден від головного Серуна.
Приємного апетиту, зетовпо епи.
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29.08.2022 19:12 Відповісти
Та цеж вобще! А Дерьмаку чого не дав нагороду ? Мабуть скiнчились...
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29.08.2022 19:13 Відповісти
бо дерьмак і є тим власником майстерні в якій держава замовляє нагороди - він собі і накарбує і випише самостійно як Попандопуло з Одеси )
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29.08.2022 21:24 Відповісти
Шоу бизнес всегда несправедливо ценился, в пащы дорожечем труд от которо есть польза. Врачу например копейки, что бы случайно Мивиной не бъелся, а какому то певцу ртом миллионы бксов, ща танцульки и песенки. А КПД от них по факту нулевое. Вот например у притулы бабла хоть жопой жуй, он одним взносом может перекрыть, то что люди последнее отдают, голодают. В новой Украине нужно пересмотреть гонорары всех бесполезных нахлебников из шоу бизнеса. Какой то работник сферы услуг будет бенать, присмыкаться перед например каменской жирножопой, а у самого дома у детей могут зубы выпадать, от цинги. Потому что не за что витаминов купить, и к стоматологу сводить. Зато какая то певичка будет жить как бог, как будто она Амосов - сделала большой вклад в мировое развитие.
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29.08.2022 19:13 Відповісти
Заслуги перед *******
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29.08.2022 19:14 Відповісти
та президентськрю відзнакою

"краща намащувальниця мови на хліб"
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29.08.2022 23:48 Відповісти
за потужну волонтерську діяльність група волонтерів на чолі Олексія Оскера попала під такий тиск з погрозами від силовиків що змушені перестати волонтерити а сам Оскер просить політичного притулку.
він зробив неможливе, чому замість нагород переслідування,
за те що правду казав. так як правду сказав генерал Кривонос, на якого полюють силовики
і головне, яка млять за цим стоїть
Сергію Притулі при такому розкладі треба давати чотирижди героя України з пожиттевим пропуском в жіночу баню + 31 молоденьку няню на місяць.
бо він зібрав мільярд.
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29.08.2022 19:15 Відповісти
а мосійчук вона же раєвська за що нагородженна?
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29.08.2022 19:15 Відповісти
... боюсь, навіть, уявить реакцію 1+1 на новину"..США ввели санкції проти Порошенка" чи когось з фракції ЄС. А проти Коломойського, слуг Дубінського, Шевченка ввели-*****, пляшем. Це ж які, бл..ть, падлючі душі треба мать..
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29.08.2022 19:23 Відповісти
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29.08.2022 19:17 Відповісти
***, а як же ж Альона Альона лишилася без ордена?
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29.08.2022 19:20 Відповісти
Гандони, більш нічого додати
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29.08.2022 19:20 Відповісти
А Виталика Козловского наградили за выступления перед российскими военными?
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29.08.2022 19:21 Відповісти
Я сподівався що ідіократія наступить не за мого життя. І так тяжко, ще ця гівнота "керує" країною. Prorsus *****
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29.08.2022 19:24 Відповісти
Мабуть і цей виступ теж в зачёт пішов
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29.08.2022 19:24 Відповісти
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29.08.2022 19:26 Відповісти
Ну вот как теперь такой орден брать, кто и правда заслужил? После этих. Надо было харчами дать и много. Особо такими, какие реально доходят сейчас до пенсов по факту. Ячка, перловка, пшеничная, чуть овсянки и конечно вишенка на тортик банка фасоли в собств. соку 300гр! Ну и хлеба буханки две чуть мокрого или чуть цвелого. Но умноженого такой пайки на 20! Взяли бы.
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29.08.2022 19:28 Відповісти
И шо это Говно кто то смотрит
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29.08.2022 19:35 Відповісти
Фу, хочется проблеваться...

Это очередной плевок в лицо украинскому народу.
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29.08.2022 19:36 Відповісти
Конкретно, де, коли, скільки, а особливо про волонтерську діяльність. А очолювати комісію по перевірці назначити Марьяну.
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29.08.2022 19:46 Відповісти
Ребята видимо экстремально бухают, разве это уже ничего не стоит?
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29.08.2022 19:48 Відповісти
цікаво чому всім іншим хто причетний до марафону не видали нагороди?
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29.08.2022 19:48 Відповісти
Трохи згодом)
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29.08.2022 20:20 Відповісти
Станок зламався який медальки штампує.
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29.08.2022 23:29 Відповісти
у зе ********* дна не будет никогда
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29.08.2022 19:49 Відповісти
Й досі не розумію звідки в Україні після Майдану з'явилось стільки виборців-імбіцилів які вибрали нам оце ЙО..НУТЕ КВАРТАЛЬНЕ ЧМО яке не знає що таке економіка, дипломатія, тактика, стратегія, соціологія, юрипруденція, фінанси, хоча б на рівні своєї посади, ненавиджу цю примітивну і самозакохану ЗЕ-гидоту яка пригріла російських кротів, Татаров, Єрмак, Шарапов, Арахамія, Портнов, а своїм товстомордим друганам ордени роздає як лайки в ФБ !!!
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29.08.2022 19:51 Відповісти
Такі виборці завжди були, але неорганізовані, більшість навіть на вибори не ходили, просто жили і смакували "епохальні шедеври"" шапіто-95, але тільки в 2019 вперше за всю історію незалежної України до них явився справжній лідер з лозунгом "какая разніца", який без жодних зусиль зіграв себе причому майже рот не відкриваючи, але тепер його так просто не заткнеш.
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29.08.2022 20:19 Відповісти
Після розвалу совка розпочався дикий капіталізм. Люди побачили, що можна отримувати гроші обдуривши ближнього.Законів, які регулювали б відносини у капіталістичному світі, не було.Ото ж, учителі масово стали брати "подяки" від батьків, не даючи знань. Виросло покоління неуків.
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29.08.2022 23:45 Відповісти
Два довбо.оби.
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29.08.2022 19:52 Відповісти
Как на счет денег армии перечислить
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29.08.2022 19:56 Відповісти
Невже Україна проковтне проект держави як 95 квартал. Герої без нагород,здані в полон, а ці жирні ряхи.... боріться і перемагайте на усіх напрямках
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29.08.2022 20:02 Відповісти
Ковтне, причому легко і безболісно, тільки користувачі на цензорі і фейсбуці обговорять бурхливо не приховуючи негативних емоцій цю "історичну подію" і все.
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29.08.2022 20:11 Відповісти
но ты же что-то сделаешь...
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29.08.2022 20:14 Відповісти
Спасібо, что жівіє!
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29.08.2022 20:13 Відповісти
потужні волонтери, судячи по рожам волонтерство позволяет хорошо питаться. хотя скорее они получают бабло от земафии чтобы промывать мозги солдатам обсираючи пороха, а может и америку
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29.08.2022 20:13 Відповісти
просто суки.Всі троє суки.
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29.08.2022 20:18 Відповісти
Іх не тре показувати бо Захід подумає шо це ми так віділися на гуманітарці
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29.08.2022 20:30 Відповісти
Цим указом і контингентом нагороджених Буратіно в один хід девальвував всю систему державних нагород України. Якщо орден "За заслуги" дають за знищену в бою техніку русні і часто посмертно,а потім даєть Пікалову-Кошовому... Коли в бочку варення додати чайну ложку говна то це все стане бочкою говна,так і тут...
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29.08.2022 20:47 Відповісти
Перелік нагороджених дратує, але і перелік ненагороджених вражає. Орден «За слуги» став орденом «За послуги». Ненагородження і є відзнакою
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29.08.2022 20:50 Відповісти
.
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29.08.2022 21:41 Відповісти
@обаний стид! Чому косячить прєзик, а соромно мені?
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29.08.2022 20:58 Відповісти
«До Дня Незалежності президент відзначив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня - власного кореспондента телеканалу «Рада» у Луганській області Артема Веська. Він у 2014 році:
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29.08.2022 21:34 Відповісти
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29.08.2022 21:37 Відповісти
Притулу наградил? Или только собутыльников своих?
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29.08.2022 21:40 Відповісти
А як жеж)))
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29.08.2022 21:41 Відповісти
Вони молодці в квадраті
Можна сміливо виходити на балкон на Банковій і сцяти просто в #обла мудрому наріду
І йому буде все божья сеча...
Можна навіть з брандсбойту...
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29.08.2022 21:40 Відповісти
Мальчікі харашо кушалі кашку!!!
Хто бабушкін "герой"?
Ти бабушкін "герой - на медальку...
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29.08.2022 21:50 Відповісти
Тоді питання. А чому без нагороди залишились лейтенант Баканов та пані Мосейчук (українська Скабєєва)? Не заслужили, чи їм просто ближча і зрозуміліша оплата дзвінкою монетою?
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29.08.2022 22:02 Відповісти
Мосєйчук там під прізвищем чоловіка... Без нагороди не лишилася.
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30.08.2022 01:26 Відповісти
Брехня на брехні! Отака у нас влада...
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29.08.2022 22:04 Відповісти
За що мордували бійців виступами цих гандонів?
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29.08.2022 22:09 Відповісти
Бійці ридали ригали
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29.08.2022 22:30 Відповісти
Я не здивований
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30.08.2022 00:47 Відповісти
Знаю хто наступний на Героя України - Поворознюк.
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29.08.2022 22:20 Відповісти
співали "Б'йтся в тєсной пєчуркє огонь..." прямо на нулі.

Бійці ридали ригали
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29.08.2022 22:29 Відповісти
наградить две толстые и дебильные морды и шутки у них дебильные и жирные морды вот -вот лопнут А в чем их геройство ?
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29.08.2022 22:43 Відповісти
Орденоно-СЦИ, піпєц...
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29.08.2022 22:46 Відповісти
Ішим чином всі ті, хто намотує 1000-чі кілометрів доставляючи нашим захисникам від шкарпеток до тепловізорів, авто, бронніків-лохи? Ось ці дві пики справжні волонтери? Та щож таке, вже і таке файне слово, як «волонтер», спаскудили...
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29.08.2022 22:50 Відповісти
Якщо ви дивувались, чому не нагородили Наталю Мосійчукчу, то тому вам сюрпрайз!!!! - вона просто нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня під іншим прізвищем - Раєвська Наталія Миколаєвна - телеведуча 1+1 ! І все це робиться заради вас - щоб ви не дуже наривалися.!
Задача зеленої влади не здача України напряму росії, а створення внутрішньо-українського конфлікту між любителями зеленого лайна і Патріотами України. А вже під час цього конфлікту кремль і реалізує свій план по знищенню (розділу) України. Через це у владі так багато зашквару.
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29.08.2022 22:56 Відповісти
Паскудство. Піду поблюю
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29.08.2022 23:06 Відповісти
на нулі також бійці ридали ригали
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29.08.2022 23:50 Відповісти
Ну чё вы так... Колпак с бубенчиками, та награда, что они заслужили! Шо, их орденами наградили? Ой, не внимательно читала - отвлекалась на прилёты - с часу ночи спать не дают (зевает).А раз так, то пускай носят, правда колпак им бы подошёл лучше, хотя бы один на двох. Один носил бы по чётным числам, другой - по нечётным, вот
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29.08.2022 23:13 Відповісти
А Коломойського чого не нагородив? Велика людина, стільки зробив для країни! Ну й що з того, що поганого - але ж зробив, а не скиглив!
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30.08.2022 01:25 Відповісти
Это ПОЗОРИЩЕ! И почему не дали орден дедушке, который продал квартиру и отдал деньги для ЗСУ. Или бабушке, которая тратит всю пенсию на прокорм брошенных хозяевами животных. А волонтёры, которые работают бесплатно да ещё и тратят свои сбережения. А дети, которые поют, танцуют, рисуют, плетут обереги, отрезают волосы, играют в шахматы... чтобы собрать деньги для ЗСУ. И в процентном соотношении они отдают гораздо больше, чем "отстегнули" от своих гонораров кварталовцы. Помогает ВСЯ СТРАНА, а награждают приближенных к телу. А почему бы не дать им звание Героев Украины?!!! Позорище!!!
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03.09.2022 10:06 Відповісти
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