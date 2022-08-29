Численні концерти перед військовими, - стало відомо за що Зеленський нагородив своїх колег по Кварталу-95 Пікалова і Кошового
Президент нагородив орденом за заслуги III ступеня акторів з "Кварталу 95" Євгена Кошового, Олександра Пікалова та низку інших працівників шоу-бізнесу через "потужну волонтерську діяльність".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили НВ у пресслужбі Офісу президента, відповідаючи на запит редакції щодо причин нагородження.
Там зауважили, що в самому указі про нагородження вказано, за що нагороджено українців, відзначених ним: "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку".
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За шщо і отримала орден від головного Серуна.
Приємного апетиту, зетовпо епи.
"краща намащувальниця мови на хліб"
він зробив неможливе, чому замість нагород переслідування,
за те що правду казав. так як правду сказав генерал Кривонос, на якого полюють силовики
і головне, яка млять за цим стоїть
Сергію Притулі при такому розкладі треба давати чотирижди героя України з пожиттевим пропуском в жіночу баню + 31 молоденьку няню на місяць.
бо він зібрав мільярд.
Это очередной плевок в лицо украинскому народу.
Можна сміливо виходити на балкон на Банковій і сцяти просто в #обла мудрому наріду
І йому буде все божья сеча...
Можна навіть з брандсбойту...
Хто бабушкін "герой"?
Ти бабушкін "герой - на медальку...
ридалиригали
Бійці
ридалиригали
Задача зеленої влади не здача України напряму росії, а створення внутрішньо-українського конфлікту між любителями зеленого лайна і Патріотами України. А вже під час цього конфлікту кремль і реалізує свій план по знищенню (розділу) України. Через це у владі так багато зашквару.
ридалиригали