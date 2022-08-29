Україна має перемогти у війні з Росією і може розраховувати на всебічну підтримку ЄС, - фон дер Ляєн

Україна має перемогти у розв’язаній Росією війні і може розраховувати на всебічну підтримку Євросоюзу.

На цьому наголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час відкриття Стратегічного форуму у Бледі (Bled Strategic Forum) у Словенії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами фон дер Ляєн, зараз усе залежатиме від здатності Спільноти захищати фундаментальні принципи, протидіяти агресії та допомагати дружнім країнам.

"Меседж не може бути чіткішим: якщо ми хочемо захистити базові принципи, такі як право на самовизначення, недоторканність кордонів, то путін не може виграти цю війну, а Україна мусить перемогти. Це абсолютно зрозуміло",- наголосила очільниця ЄК.

Вона відзначила мобілізацію економічних зусиль ЄС. Зокрема, упродовж декількох тижнів були запроваджені найсильніші санкції, які коли-небудь вводив ЄС, що завдали "колосального удару по спроможності кремля вести війну". І в майбутньому санкції ще принесуть свої результати, додала президент ЄК.

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Крім того, вона зауважила, що Брюссель надав Україні значну фінансову підтримку від початку повномасштабної війни на суму понад 10 млрд євро, не включаючи двосторонньої підтримки з боку країн ЄС. Зараз Єврокомісія працює над наступним траншем фінансової допомоги Україні.

Фон дер Ляєн також наголосила, що Євросоюз уперше у своїй історії виділив кошти на оборонні потреби третьої країни, і відзначила "героїчні зусилля українців щодо захисту своєї країни".

"Ми будемо підтримувати Україну так довго, як це потрібно. Ми робимо це для України, для підтримки наших європейських цінностей, і ми робимо це для того, щоб показати Росії і світові, що порушення норм міжнародного права дорого коштуватиме (агресору. – Ред.)", - підкреслила президент Єврокомісії.

На її переконання, нові виклики потребують від ЄС нового стратегічного мислення. Йдеться про захист демократії від зовнішньої загрози, а також використання економічної потуги ЄС для захисту світового порядку, що грунтується на нормах міжнародного права.

Очільниця Єврокомісії наголосила на необхідності "завершення ери залежності ЄC від брудних російських енергоносіїв". У цьому контексті вона підкреслила, що Європа має диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв; зменшити потреби у газі і бути готовими до припинення постачання палива Росією. За її словами, це також прискорить перехід ЄС до "зеленої" енергетики.

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Фон дер Ляєн наголосила, що агресія кремля мала повернути Україну до темних часів минулого, а натомість світ побачив "героїчну налаштованість українців продовжувати зусилля з трансформації і розбудови країни". На її переконання, нова Україна матиме сильні інституції, цифрову та більш стійку до викликів економіку. Для відбудови країни влада потребуватиме значних ресурсів, інвестиційних дорожніх карт та координаційних зусиль. У цьому контексті вона нагадала, що 25 жовтня за підтримки Єврокомісії у Берліні відбудеться міжнародна експертна конференція з питань відновлення та відбудови України.

"Ми на вашому боці і хочемо вас підтримати у цих кроках", - звернулася президент ЄК до українців.