Зеленський проти видачі віз росіянам для туризму, бізнесу, навчання і придбання нерухомості в ЄС: Війна в Україні є російською, а не війною Путіна
Президент України Володимир Зеленський виступив проти видачі віз росіянам до Євросоюзу для туризму, навчання, бізнесу та придбання нерухомості, поки вони борються з цінностями демократії.
Про це він сказав під час виступу на Бледському стратегічному форумі (м. Блед, Словенія), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо ми говоримо про заборону подорожей, про громадян Росії, тих, хто не хоче залишатися громадянами Росії, тих, хто подається на статус біженця, тих, кого політично переслідують, хто хоче підтримати гідний світ, і це означає бути проти війни в Україні – так, необхідна підтримка таким людям, і я вважаю, що європейські колеги мають інструменти для їх підтримки", - сказав він.
"Але говорячи про бізнес, про туризм багатих сімей, які посилають своїх дітей за освітою у ваші університети, говорячи про придбання нерухомості і відпочинок, це не повинно так бути", - додав Зеленський.
Президент підкреслив, що війна в Україні є російською, а не війною Володимира Путіна з огляду на те, що росіяни обрали його президентом, а також на те, що не можна почути якогось голосу з Росії проти цього режиму.
Відтак, на думку глави держави, росіяни борються проти цінностей демократії, рівня життя, який Європа побудувала для себе шляхом конкуренції, але вони досі хочуть цим користуватися, що, на переконання Зеленського, є неправильним.
"Вони всюди розповсюджують свій вплив. Але якщо ви хочете впливати, вам потрібно жити за правилами міжнародного права, а не так, як вам хочеться", - заявив Президент, говорячи про російський бізнес в ЄС.
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Якби вона була нульовою, як в усіх темах коричневі зрадофіли намагаються запевняти, то трикольорові ганчірки висіли би через неділю від початку війни в усіх містах України. Вмикайте мозок, та зіставляйте фізичну кількість кацапів та їх зброї у порівнянні з нами.
Половина з підтримуючих телезомбі і вірять телевізору.
А половина підтримуючих знають правду, але все одно підтримують війну, тому що вони імперці.
І там були такі кадри: ввечері батя сімейства дивиться російську пропаганду по телевізору і щось піддакує.
І я зрозумів: це ж сільське населення росії воно зовсім не має інтернету, і воно всі ці 8 років дізнавалось про події в україні з телевізора. Вони ніколи не заходили в інтернет і ніколи не читали протилежної точки зору. Вони бачили тільки кремлівську брехливу версію, а про протилежну вони і не здогадуються.
В містах теж люди за 50 не користуються інтернетом, а просто дивляться телевізор.
Тепер представте скільки в росії телезомбі!
говорит - одно
делает- другое
Росіяни далі думають, що можна залізти в Україну хоч війною, хоч м'ягко - через жалість. А звідки можна бути упевненими, що агентура не завела тут дітей і не купила квартири? До війни в Україні вони готувались ретельно. Тому діти і квартири - не завжди алібі, що це чудовий громадянин. Треба перевіряти всіх - що за людина, які в неї контакти і зв'язки.
Ніяких громадянств по блату за указом президента.
Тільки найвеличнішийй має право торгувати паспортами України.
Падлюки європейські, такий бізнес поламати хочуть!!!
"Ета наша карова і ми єйо доїм" (с)