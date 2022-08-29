Зеленський проти видачі віз росіянам для туризму, бізнесу, навчання і придбання нерухомості в ЄС: Війна в Україні є російською, а не війною Путіна

Президент України Володимир Зеленський виступив проти видачі віз росіянам до Євросоюзу для туризму, навчання, бізнесу та придбання нерухомості, поки вони борються з цінностями демократії.

Про це він сказав під час виступу на Бледському стратегічному форумі (м. Блед, Словенія), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про заборону подорожей, про громадян Росії, тих, хто не хоче залишатися громадянами Росії, тих, хто подається на статус біженця, тих, кого політично переслідують, хто хоче підтримати гідний світ, і це означає бути проти війни в Україні – так, необхідна підтримка таким людям, і я вважаю, що європейські колеги мають інструменти для їх підтримки", - сказав він.

"Але говорячи про бізнес, про туризм багатих сімей, які посилають своїх дітей за освітою у ваші університети, говорячи про придбання нерухомості і відпочинок, це не повинно так бути", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни чинять в Україні геноцид. Вони не можуть їздити до ЄС, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Президент підкреслив, що війна в Україні є російською, а не війною Володимира Путіна з огляду на те, що росіяни обрали його президентом, а також на те, що не можна почути якогось голосу з Росії проти цього режиму.

Відтак, на думку глави держави, росіяни борються проти цінностей демократії, рівня життя, який Європа побудувала для себе шляхом конкуренції, але вони досі хочуть цим користуватися, що, на переконання Зеленського, є неправильним.

"Вони всюди розповсюджують свій вплив. Але якщо ви хочете впливати, вам потрібно жити за правилами міжнародного права, а не так, як вам хочеться", - заявив Президент, говорячи про російський бізнес в ЄС.