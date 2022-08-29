ЄСПЛ з 1 вересня відновить розгляд скарг за участю України, призупинений через повномасштабне вторгнення РФ

Європейський суд з прав людини змінив заходи щодо справ, у яких Україна є відповідачем чи заявником і з 1 вересня відновить розгляд таких справ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський з посиланням на пресреліз, поширений судом.

"ЄСПЛ вирішив переглянути заходи щодо справ за участю України, вжиті на початку березня у зв'язку з агресією Російської Федерації, та з 1 вересня 2022 року повернутися в окремих аспектах до нормального порядку роботи з такими справами", - написав Гнатовський.

У ЄСПЛ зазначили, що вихідна кореспонденція із заявниками відновиться у межах можливого, а загальна інформація для всіх заявників буде доступною на сайті Суду.

"Розгляд справ буде відновлено та нові часові межі буде встановлено для незавершених справ з урахуванням, наскільки можливо, фактичних можливостей сторін відповідати на поставлені питання. Нотифікація та публікація рішень будуть поступово відновлені", - ідеться у повідомленні.

Також читайте: Росія залишає склад Європейського суду з прав людини

Нагадаємо, ЄСПЛ призупинив розгляд усіх скарг, поданих проти України. Зокрема, розгляд буде припинено у "справах проти України", а не "стосовно України". Це означає, що вивчення документів, доказів тощо у справі "Україна проти Росії", у тому числі ухвалення рішення про прийнятність справи проти Кремля з приводу порушень на окупованому Донбасі, продовжуватиметься. Також Україна матиме змогу ініціювати нові справи проти держави-агресора.