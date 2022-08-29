"Українська команда" розпочинає національний збір коштів на "бандерпечі": Зігрій своїх, щоб вороги палали
"Українська команда" оголосила про старт національного проєкту "Тепло на фронт". Збирають кошти на металеві печі для захисників, яким українські воїни же дали оригінальну назву "бандерпіч".
Про це повідомляється на сторінці "Української команди" у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Волонтерський штаб "Українська команда" розпочинає національний проєкт "Тепло на фронт" зі збору коштів на металеві печі для захисників. В рамках проєкту планується до настання холодів забезпечити теплом 5000 українських воїнів, які вимушені тривалий час жити в польових умовах. Українські захисники вже дали власну назву таким похідним обігрівачам – бандерпіч", - йдеться у повідомленні.
Бандерпіч в холодну пору року - незамінна річ в окопах, наметах та бліндажах. Біля неї можна не лише зігрітися, а й приготувати їжу на ній, закип’ятити воду, висушити речі та взуття. Долучитися до проєкту можна за посиланням.
"Кожна твоя гривня - це ще трошки тепла для наших воїнів. Зігрій своїх, щоб вороги палали! Відволічись на хвилину від своїх справ, задонать на тепло для захисників. Зробимо нашим тепло, щоб ворогам було пекло!" - закликає "Українська команда".
Будь ласка, зачекайте...
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------------------------- в дзеркало інколи варто дивитись,порохоботи :
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Президент Петро Порошенко та його бізнес-партнер та перший екс-заступник голови РНБО Олег Гладковський (Свинарчук) відмовили всесвітньовідомій компанії в будівництві патронного заводу на території України. Чому так сталось? Схоже, через певні політичні домовленості очільників держави з країною-агресором, пишеhttps://p-p.com.ua/news/gladkovskyi-15-raziv-vidmovyv-kompanii-yaka-ozbroyue-nato-u-budivnytstvi-patronnogo-zavodu/ Під прицілом. ////
Цікаво, що відомий світовий бренд з виготовлення партронів Stiletto пропонував українській владі побудувати на території держави завод з виробницта ***********, в тому числі для вітчизняних бійців. Це створило би додаткові робочі місця, і допомогло б побороти дефіцит патронів на фронті.
Втім компанія Stiletto отримала відмову від Адміністрації президента Порошенка та Кабінету міністрів і не 1 раз, а 15! 15 разів компанія, яка озброєю війська НАТО, отримала відмову від української влади на вигідну, в першу чергу, для нашої держави пропозицію.
не фіг на фуфло гроши кидати - нехай чертежи показують
ще велика труба і може швидко полено згортати із-за тяги
хоч я не дуже в цьому розумію
а то сварят из дешевого дерьма и она за місяц прогорит
Ваша пропозиція дуже добра. А оте, що раніше показували, то зварена до коліна фігня.
Єдине, що в мінус - явно велика вага такої печі. Але ж там не інваліди нею користуватимуться.
ми до всього готові.....
у нас все працює......
осталось тільки пришити статтю Кривоносу
та зробити щоб з країни виїхаві волонтер Олексій Оскер, бо багато киздить правди
а що у солдат нема буржуйок, то херня
нам на банковій та ВР тепло і мухи не кусають