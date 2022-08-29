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Новини Війна
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"Українська команда" розпочинає національний збір коштів на "бандерпечі": Зігрій своїх, щоб вороги палали

бандерпіч

"Українська команда" оголосила про старт національного проєкту "Тепло на фронт". Збирають кошти на металеві печі для захисників, яким українські воїни же дали оригінальну назву "бандерпіч".

Про це повідомляється на сторінці "Української команди" у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Волонтерський штаб "Українська команда" розпочинає національний проєкт "Тепло на фронт" зі збору коштів на металеві печі для захисників. В рамках проєкту планується до настання холодів забезпечити теплом 5000 українських воїнів, які вимушені тривалий час жити в польових умовах. Українські захисники вже дали власну назву таким похідним обігрівачам – бандерпіч", - йдеться у повідомленні.

Бандерпіч в холодну пору року - незамінна річ в окопах, наметах та бліндажах. Біля неї можна не лише зігрітися, а й приготувати їжу на ній, закип’ятити воду, висушити речі та взуття. Долучитися до проєкту можна за посиланням.

"Кожна твоя гривня - це ще трошки тепла для наших воїнів. Зігрій своїх, щоб вороги палали! Відволічись на хвилину від своїх справ, задонать на тепло для захисників. Зробимо нашим тепло, щоб ворогам було пекло!" - закликає "Українська команда".

Також дивіться: П’ятирічна криворожанка разом із братом зібрали понад ₴35 тисяч на ЗСУ. ФОТО

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допомога (8321) волонтери (1329)


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Топ коментарі
+16
Сподіваюсь що буратіна віддасть на фронт свій мільярд дерев для обігріву бійців.
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29.08.2022 19:45
+9
Ну добре... Ну, дякуючи зегенератам, не робимо ми власних ракет, патронів, снарядів... Чим тоді займається оборонпром якщо потрібно на 9 році війни збирати на примітивні залізні пічки? Резнік(ов) як завгосп армії має повіситись або стати "карбишєвим" якщо бійцям буде холодно.
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29.08.2022 19:52
+7
вибачте за такий жарт, але.
ми до всього готові.....
у нас все працює......
осталось тільки пришити статтю Кривоносу
та зробити щоб з країни виїхаві волонтер Олексій Оскер, бо багато киздить правди
а що у солдат нема буржуйок, то херня
нам на банковій та ВР тепло і мухи не кусають
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29.08.2022 20:25
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Сподіваюсь що буратіна віддасть на фронт свій мільярд дерев для обігріву бійців.
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29.08.2022 19:45 Відповісти
Ну добре... Ну, дякуючи зегенератам, не робимо ми власних ракет, патронів, снарядів... Чим тоді займається оборонпром якщо потрібно на 9 році війни збирати на примітивні залізні пічки? Резнік(ов) як завгосп армії має повіситись або стати "карбишєвим" якщо бійцям буде холодно.
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29.08.2022 19:52 Відповісти
Ну, дякуючи зегенератам, не робимо ми власних ракет, патронів, снарядів...

------------------------- в дзеркало інколи варто дивитись,порохоботи :

https://bloginside.in.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%96-%D0%BA%D0%BE-15-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0/ ПОРОШЕНКО І КО 15 РАЗІВ ВІДМОВЛЯЛИ КОМПАНІЇ, ЩО ОЗБРОЮЄ НАТО, У БУДІВНИЦТВІ ЗАВОДУ В УКРАЇНІ

Президент Петро Порошенко та його бізнес-партнер та перший екс-заступник голови РНБО Олег Гладковський (Свинарчук) відмовили всесвітньовідомій компанії в будівництві патронного заводу на території України. Чому так сталось? Схоже, через певні політичні домовленості очільників держави з країною-агресором, пишеhttps://p-p.com.ua/news/gladkovskyi-15-raziv-vidmovyv-kompanii-yaka-ozbroyue-nato-u-budivnytstvi-patronnogo-zavodu/ Під прицілом. ////

Цікаво, що відомий світовий бренд з виготовлення партронів Stiletto пропонував українській владі побудувати на території держави завод з виробницта ***********, в тому числі для вітчизняних бійців. Це створило би додаткові робочі місця, і допомогло б побороти дефіцит патронів на фронті.

Втім компанія Stiletto отримала відмову від Адміністрації президента Порошенка та Кабінету міністрів і не 1 раз, а 15! 15 разів компанія, яка озброєю війська НАТО, отримала відмову від української влади на вигідну, в першу чергу, для нашої держави пропозицію.

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30.08.2022 08:19 Відповісти
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29.08.2022 19:53 Відповісти
Фото і чертеж печі треба показувати
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29.08.2022 19:54 Відповісти
Нічого складного. Такі печі виробляють волотери Одеси.
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29.08.2022 20:03 Відповісти
Як по мне - чиста халтура. На дровяний печі зверху мае бути плита, де і чайник закипитити і борщ зварити
не фіг на фуфло гроши кидати - нехай чертежи показують
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29.08.2022 20:07 Відповісти
Зверху має бути труба щоб в бліндажі не вчадіти
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29.08.2022 20:16 Відповісти
Ага! І флагшток з прапором поставить -щоб кацапам легше було цілиться! Розумні люди трубу не "зверху" виводять, а вбік, на кілька метрів, навкосину і в якісь кущі - щоб між гіллям дим розсіювався
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29.08.2022 20:33 Відповісти
То да,але хочаб з півметра зразу вгору,а тоді кудихош
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29.08.2022 20:49 Відповісти
Ой! "Завертівся"!
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30.08.2022 05:02 Відповісти
шпорик значно функціональніший https://www.youtube.com/watch?v=pHanDJ7zFAM&t=7s&ab_channel=%23BABYLON%2713 https://www.youtube.com/watch?v=pHanDJ7zFAM&t=7s&ab_channel=%23BABYLON%2713

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29.08.2022 20:11 Відповісти
Проблема з розміром поленьев може бути. Поленья звичайно великі.
ще велика труба і може швидко полено згортати із-за тяги

хоч я не дуже в цьому розумію
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29.08.2022 20:20 Відповісти
А я думала це щось таке:

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29.08.2022 20:31 Відповісти
Шо мені подобается в дровяних печах - наличіе духовки . Там і картоплю можно запекти
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29.08.2022 20:04 Відповісти
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29.08.2022 20:08 Відповісти
Буржуйка варочно- топочная . Ціна 5000 гр( prom ua)
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29.08.2022 20:11 Відповісти
В таких печах ВАЖНА ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ‼️‼️‼️‼️

а то сварят из дешевого дерьма и она за місяц прогорит
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29.08.2022 20:13 Відповісти
Ви, як жінка, певно не звернули увагу на он що - ота решіточка з одного та іншого боку печі, то вентиляція між товстим металом тіла печі та огородженням. аби не обпектись.
Ваша пропозиція дуже добра. А оте, що раніше показували, то зварена до коліна фігня.
Єдине, що в мінус - явно велика вага такої печі. Але ж там не інваліди нею користуватимуться.
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29.08.2022 20:27 Відповісти
додивився, то навіть не решітка, а елементи теплообмінника. ще більший плюс
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29.08.2022 20:29 Відповісти
вибачте за такий жарт, але.
ми до всього готові.....
у нас все працює......
осталось тільки пришити статтю Кривоносу
та зробити щоб з країни виїхаві волонтер Олексій Оскер, бо багато киздить правди
а що у солдат нема буржуйок, то херня
нам на банковій та ВР тепло і мухи не кусають
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29.08.2022 20:25 Відповісти
Перепрошую, але назва ДИБІЛЬНА!
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29.08.2022 20:49 Відповісти
назва саме то! а от печі потрібно виважено обирати!
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29.08.2022 21:03 Відповісти
А держава де? Доблесна "команда" Зеленського успішно розкрадає гроші, а люди подеколи віддають на армію останнє. Ось чому я кажу, що ми ненавидимо злочинну зелену владу...
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29.08.2022 21:57 Відповісти
 
 