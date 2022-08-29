G7 про ЗАЕС: Дії РФ підвищують ризик ядерної аварії та загрожують Україні, сусіднім державам і міжнародній спільноті
Велика сімка завила, що Росія загрожує Україні, сусіднім державам і міжнародній спільноті посилюючи ризик ядерної аварії на Запорізькій атомній електростанції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини.
"Група директорів з питань нерозповсюдження G7 залишається глибоко стурбованою серйозною загрозою безпеці цих об’єктів з боку російських збройних сил, якы продовжують контролювати українські ядерні об’єкти. Ці дії значно підвищують ризик ядерної аварії чи інциденту та ставлять під загрозу населення України, сусідніх держав та міжнародну спільноту", - ідеться в повідомленні.
Велика сімка вважає, що російська армія має покинути ЗАЕС та Україну в цілому.
"Російська Федерація має негайно вивести свої війська з-під міжнародно визнаних кордонів України та поважати територію та суверенітет України. Ми підтверджуємо, що Запорізька атомна електростанція та електроенергія, яку вона виробляє, по праву належать Україні та наголошуємо, що спроби Росії відключити станцію від української енергомережі були б неприйнятними", - додають у відомстві.
G7 закликали окупантів надати "співробітникам МАГАТЕ своєчасний, безпечний та безперешкодний доступ до всіх ядерних об'єктів на території України, а також можливість безпосередньо спілкуватися з персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об'єктів. Самі об'єкти повинні мати можливість функціонувати без загроз та тиску".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та невже?!
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив про "необхідність" переговорів з РФ. На його думку, Україні нібито варто шукати компроміси, говорячи з представниками країни-агресорки, яка постійно бомбить наші міста і вбиває мирне населення.
В інтерв'ю італійській газеті https://www.corriere.it/esteri/22_agosto_28/putin-folle-ma-ama-odessa-crimea-io-dico-che-meglio-trattare-2d92a4d6-26fa-11ed-8b26-cee290e763d3.shtml Corriere della Sera він також заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org з посиланням на https://www.unian.ua/war/mer-odesi-zayaviv-pro-neobhidnist-kompromisiv-i-peregovoriv-z-rf-novini-odesi-11959539.html УНІАН .
это миссия МАГАТЕ.....
"Каджитская мудрость гласит: Не важно, как быстро летит Дракон - важно, как быстро бежишь ты".