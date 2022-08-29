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Польща буде просити Францію про термінові поставки зброї для України, - Моравецький

моравецький

Варшава просить Париж терміново надати Україні зброю, а також фінансову підтримку.

Про це під час брифінгу після завершення переговорів в Єлисейському палаці у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив у понеділок прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив польський прем’єр, значну частину розмови з французьким лідером присвячено Україні.

"Я говорив про те, що ми бачимо з нашої перспективи (в Україні – ред.), і я також просив, звернувся до пана президента про термінові поставки зброї, про посилення фінансової підтримки України, адже, як добре знаємо, країна, яка перебуває у стані війни, повинна покладатися на своїх союзників", - зазначив Моравецький.

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Він нагадав, що у червні Європейська рада затвердила 9 млрд євро допомоги для України. Відтак Україна очікує на перерахування коштів, тобто на безпосереднє отримання фінансової підтримки.

Моравецький зауважив, що розмова також стосувалася того, як допомогти Україні "отримати ще більшу підтримку у вигляді постачання зброї, логістичного забезпечення, гуманітарної допомоги".

Автор: 

зброя (7442) Польща (8489) Франція (3052) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+13
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29.08.2022 20:04
+10
Подяка полякам за допомогу!
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29.08.2022 20:09
+5
дякуємо, панове... бо без вашого пошпинювання німців і французів... вони б не чухалися б зовсім...
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29.08.2022 20:44
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29.08.2022 20:04 Відповісти
микрон пришлёт мушкетёров...
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29.08.2022 20:08 Відповісти
с мушкетами и аркебузами )))
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29.08.2022 20:42 Відповісти
Ну, він прислав 30% своїх Цезарів. І це не мало.

Це на початку він хотів говорити, але коли дійшло що це безглуздо і нікому не треба та лише рушить рейтинги, то зразу перейшов до дій.
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30.08.2022 02:37 Відповісти
Подяка полякам за допомогу!
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29.08.2022 20:09 Відповісти
поляки допомагають, в першу чергу, собі.....тому що, добре розуміють, що таке спільний кордон з ордою
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29.08.2022 20:29 Відповісти
дякуємо, панове... бо без вашого пошпинювання німців і французів... вони б не чухалися б зовсім...
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29.08.2022 20:44 Відповісти
Зелені дебіли багато ******* на німців і французів, а тепер поляки із-за дебілів вимушені просити допомогу.
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29.08.2022 21:38 Відповісти
Хочете сказати, що не було за що?

Нагадати, для чого останнім разом приїзджав Макрон, і лише після відвідин Бучі зрозумів, що його просто пошлють курсом російського корабля, якщо він хоч заікнеться про перемовини?
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29.08.2022 22:17 Відповісти
Не треба мені нічого нагадувати та й байки розповідайте зеленим дебілам, яким видно ти і є, нагадати тобі дебілу як зелене чмо оббріхувало Макрона. І Макрон заявив що ні про що не говорив з путею, окрім того, про що просив зеДебіл. І навіть для дебіла має бути зрозуміло що Макрон президент Франції та несе відповідальність перед своїм народом, який йому повірив і переобрав. А наш дебіл і з ним ви усі зедебілики нестимете відповідальність перед народом України думаю що ви вже дурні зрозуміли чим це для вас закінчиться.
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30.08.2022 07:27 Відповісти
А байки про Бучу і Макрона розповідай своїй мамі лошара. Єдине що Макрон усвідомив з цієї поїзди, так це те який урод зеля що це допустив і які дебіли 73% які його вибрали.
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30.08.2022 07:30 Відповісти
Чи може тобі дебілу нагадати як Макрон вів з путею переговори перед війною з проханням не розпочинати війну. А що в той час робив зелений ******* і його зелені підари, готовились до шашликів.
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30.08.2022 08:00 Відповісти
Дякую за відповідь, кацапе.

Своєю відповіддю ти лише підтвердив свій низький рівень розумового розвитку, а використання у якості аргументації лайки і переходу на особистості ти однозначно показав, що ти кацап.

У спам!
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30.08.2022 10:27 Відповісти
Так зразу видно хто кацап, аргументи будуть, дебіле?
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30.08.2022 10:40 Відповісти
А ви думаєте французька армія дуже велика? Вони третину Цезарів до речі віддали! А якщо подивитися статистику нашого Генштабу по кацапських втратах, то по техніці там дві французькі армії спалено !
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30.08.2022 03:25 Відповісти
 
 