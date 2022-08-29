Польща буде просити Францію про термінові поставки зброї для України, - Моравецький

Варшава просить Париж терміново надати Україні зброю, а також фінансову підтримку.

Про це під час брифінгу після завершення переговорів в Єлисейському палаці у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив у понеділок прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив польський прем’єр, значну частину розмови з французьким лідером присвячено Україні.

"Я говорив про те, що ми бачимо з нашої перспективи (в Україні – ред.), і я також просив, звернувся до пана президента про термінові поставки зброї, про посилення фінансової підтримки України, адже, як добре знаємо, країна, яка перебуває у стані війни, повинна покладатися на своїх союзників", - зазначив Моравецький.

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Він нагадав, що у червні Європейська рада затвердила 9 млрд євро допомоги для України. Відтак Україна очікує на перерахування коштів, тобто на безпосереднє отримання фінансової підтримки.

Моравецький зауважив, що розмова також стосувалася того, як допомогти Україні "отримати ще більшу підтримку у вигляді постачання зброї, логістичного забезпечення, гуманітарної допомоги".