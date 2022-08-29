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У Словаччині український народ нагородили за участь у повстанні 1944 року і стійкість у війні з РФ

словакия

У день національного свята Словаччини, коли відзначають Словацьке національне повстання, міністр оборони країни вручив аташе з питань оборони при посольстві України нагороду українському народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на  "Європейську правду", про це повідомило посольство України у Словаччині в понеділок.

Нагороду українському народу було вручено за участь українців у Словацькому національному повстанні та звільненні Словаччини, а також за стійкість, незламність і нескореність українського народу у війні з російськими окупантами.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь вручив нагороду аташе з питань оборони при посольстві України в Богдану Харчуку.

Вручення відбулося в межах урочистостей та церемонії покладання вінків в місті Банська Бистриця.

Також читайте: Словаччина постачатиме Україні зброю, незважаючи на опір РФ, - міністр оборони Надь

У заході брали участь президентка Зузана Чапутова, голова Нацради Боріс Коллар, прем’єр-міністр Едуард Геґер, представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Словаччині, та ветерани, безпосередні учасники Словацького національного повстання.

Словацьке національне повстання почалося 29 серпня 1944 року у місті Банська Бистриця та охопило значну територію Словаччини. Воно було організоване словацькими силами спротиву та спрямоване проти режиму Першої Словацької республіки періоду Другої світової війни. Було повністю придушене 28 жовтня того ж року за допомогою військ СС та Вермахту.

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нагорода (1258) народ (22) Словаччина (1097) Україна (5876)


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Думала, що знову г.командувачу.
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29.08.2022 20:32 Відповісти
історія, яку ми не знаємо
принагідно рекомендую ютьюб канал "Історія без міфів" і також "Олександр ПАлій"
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29.08.2022 20:53 Відповісти
Скоро нам наші словацькі браття свої літаки передадуть - ото буде дійсно гарна подяка і достойна подяки допомога! Нашим ЗСУ зараз так потрібно побільше літаків..😌 Навіть тих вже трохи застарілих мігів та сушок!
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29.08.2022 21:46 Відповісти
 
 