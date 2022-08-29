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МЗС України викликало посла Туреччини щодо перевезення через протоку Босфор російського ЗРК С-300

босфор

МЗС України висловило послу Туреччини Ягмуру Ахмету Гюльдере стурбованість у зв’язку з наявною інформацією про перевезення зафрахтованим міністерством оборони РФ судном "Sparta II" з Сирії в РФ через протоку Босфор зенітно-ракетних комплексів С-300ПМУ-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Посольству Туреччини було вручено вербальну ноту МЗС України стосовно порушеного питання.

"Заступник міністра Микола Точицький привернув увагу посла Туреччини до того, що, відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року, зазначене судно підпадає під визначення військового корабля для цілей цієї Конвенції. Точицький звернувся із запитом до турецької сторони щодо надання офіційної інформації щодо вантажу, який було перевезено судном "Sparta II" через протоку Босфор, а також заходів, вжитих Туреччиною задля виконання положень Конвенції та запобігання подальшій ескалації російсько-української війни", - йдеться у повідомленні.

Точицький висловив сподівання, що турецька сторона неухильно дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого 2022 року про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни в руслі послідовної позиції Турецької Республіки щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія попри турецькі обмеження перевезла через Босфор ракети до С-300, - Naval News

Автор: 

МЗС (4111) Туреччина (3494)


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Топ коментарі
+18
эрдоган такой же диктатор как путин. верить ему нельзя
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29.08.2022 20:33
+17
Забрали с300 з північної Сіріі , тут точно договором смердить
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29.08.2022 20:35
+16
уже всеми конвенциями подтерлись, как и зе конституцией
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29.08.2022 20:36
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пЕрдоган у всій красі.....
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29.08.2022 20:31 Відповісти
Нігуя собі партнер
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29.08.2022 20:32 Відповісти
ви чули про божество з двома обличчами?
а тут країна з двома сраками!
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29.08.2022 20:56 Відповісти
Кажут -- Восток дєло тонкоє -- но це вже занадто
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29.08.2022 21:00 Відповісти
двулікій анус?
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29.08.2022 21:01 Відповісти
До цих подіи був Янус
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29.08.2022 21:05 Відповісти
мабуть двожопий Анус
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29.08.2022 21:58 Відповісти
масло масляне
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29.08.2022 22:00 Відповісти
эрдоган виляет жопой как какая-то моська! как такое может быть, вообще не понимаю? Турция одним пальцем может сравнять раху с землёй! Турки - вспомните свою великую историю и свои великие победы?! Агов?! сколько можно прогинаться перед рахой?
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29.08.2022 20:33 Відповісти
та то бізнес по-турецьки..взяли бабло - відкрили Босфор расєї, нам продають Байрактари і обіцяють будувати завод..
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29.08.2022 20:43 Відповісти
але Байрактари кацапам не продають. А кацапи ,можливо ,могли б вдесятеро більше заплатить
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29.08.2022 20:56 Відповісти
ні..тому, що у нас купили зерно забезцінь, зроблять з нього гівнячу швидколапшу й продадуть нам вже дорожче разів у 100
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29.08.2022 21:00 Відповісти
яке нахер зерно. Ви як не розумієте, то краще не пишіть. Те все зерно було законтрактоване і велику частину продане ще минулим літом і восени. І було на елеваторах ,звідти його тоді весь рік вивозять по контрактам.
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29.08.2022 21:02 Відповісти
фігово вивозять. можна було й до нового року вивезти
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29.08.2022 21:16 Відповісти
багато зерна йшло баржами по Дніпру в район Херсону . Машинами буває ,взагалі,невигідно вивозить
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29.08.2022 21:18 Відповісти
і під санкції не попадуть і бабла нарублять..нафіг туркам санкції??? курорти водоростями позаростають..а касапів-відпочивальників вони не *******
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29.08.2022 21:02 Відповісти
Підприємство приватне ,Ердоген не може змусити продувати раше ,+ господар порядний, от і не продають
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29.08.2022 22:01 Відповісти
История лицемерия и геноцидов!
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29.08.2022 20:50 Відповісти
эрдоган такой же диктатор как путин. верить ему нельзя
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29.08.2022 20:33 Відповісти
Забрали с300 з північної Сіріі , тут точно договором смердить
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29.08.2022 20:35 Відповісти
уже всеми конвенциями подтерлись, как и зе конституцией
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29.08.2022 20:36 Відповісти
Не факт. Конвенцією Монтре заборонено прохід військових суден. Кацапи зафрахтували цивільне судно. А от чи передбачено митний догляд цивільних суден на предмет транспортування вантажів військового призначення, я не впевнений.
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29.08.2022 20:46 Відповісти
Так вантажні судна, які з Одеси везуть зерно, вони там у протоці оглядають.
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29.08.2022 22:11 Відповісти
А якого біса судна із українським зерном по 5-7 діб затримують у протоці на митний огляд?
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30.08.2022 11:44 Відповісти
ну и шо.... ужеж провезли... а посол скажет - прое**ли, пардон))))
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29.08.2022 20:39 Відповісти
Ердоген купился и продался одновременно типа , Сирия, зерно , строительство АЭС и т д ,посмотрим дальше
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29.08.2022 22:43 Відповісти
восток дело тонкое...а Эрдоган еще и хитрое
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29.08.2022 22:55 Відповісти
Турки ответят что там бананы везли по документам
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29.08.2022 20:40 Відповісти
А вам на думку не приходить ,що це може буть спецоперація Росії ,щоб розсварить партрерів. Все-таки ,турки перекрили протоку і багато роблять для України. А ракети ці ,якщо перевозились ,могли десь присипані чимось. Вони провозились не на військових кораблях.
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29.08.2022 20:42 Відповісти
а турки кончені дурні..так?
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29.08.2022 20:45 Відповісти
нажаль кончені дурні це 73 процента наших громадян
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29.08.2022 21:02 Відповісти
дат не було там тих відсотків..статистично НЕМОЖЛИВО!!! що ж такі вперті..
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29.08.2022 21:04 Відповісти
Та все там було. Добре співпадає з тим що я знаю про багатьох знайомих
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29.08.2022 21:20 Відповісти
може у Вас і так..мені пощастило тоді більше)

але результат не тішить
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29.08.2022 21:23 Відповісти
прикидаються. а наші повірили і зробили це ім'я прозивним
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29.08.2022 21:04 Відповісти
Да, и русский бизнес с картами Мир тоже спецоперация. По ходу ты - спецоперация.
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29.08.2022 20:52 Відповісти
это банальный обмен - кацапстан утром забирает своих гамадрилов из Лачинского коридора, а взамен Турция пропускает гражданский борт с военным грузом. В данном случае для Эрдогана интересы Турции были важнее, чем вероятная вербальная нота Украины послу Турции.
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29.08.2022 21:04 Відповісти
можливо й так, логіка тут є .
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29.08.2022 21:08 Відповісти
после новости о выводе кацапов из Карабаха было ясно,. что последует что-то взамен. Это логика политических\военных уступок.
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29.08.2022 21:28 Відповісти
Бабло не пахне
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29.08.2022 20:44 Відповісти
турків мають поставити раком, весь світ повинен знати поіменно цих швойд
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29.08.2022 20:46 Відповісти
а чому не Путіна раком зразу?
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29.08.2022 21:26 Відповісти
Эту инфу я давал на цензоре ещё утром...
МИД Украины тормоз Перестройки🤣
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29.08.2022 20:50 Відповісти
Да такі кульбіти під час віини -- іранці безпілотники турки РЗК -- США на них нема
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29.08.2022 20:51 Відповісти
Туркам віри немає ! І не було ! Хто їх взагалі вважає за європейців ? Знахабніли. Це держава-пляж і не більше. І то пердоган - просто директор пляжу. Давно треба вказати їм на їх місце.
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29.08.2022 20:51 Відповісти
Пізно - вбилися в піря
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29.08.2022 20:56 Відповісти
Пляж?
Вторая армия НАТО
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29.08.2022 20:56 Відповісти
Так турки наживаються на війні більше всіх? Шо турки доброго зробили?
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29.08.2022 20:54 Відповісти
Баирактари
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29.08.2022 20:57 Відповісти
в нас давно могли бути й кращі безпілотники. але ні кучма, ні ющ, ні порох нічого для цього не робили. про овоча і нелоха я взагалі мовчу - від них би я й не чекав чогось подібного.
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29.08.2022 21:07 Відповісти
Кучма як в нього з ракетами не пішло - сказав я тазіки робити не буду а Китаи і циганські голки робив -- тепер у нас ні ракет ні тазіків а в Китаі і ракети і ц. голки.
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29.08.2022 21:14 Відповісти
про пороха будь ласка окремо! з деталями, як він крушив ракетну прогрпму!
свідків ZE у студію!
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29.08.2022 22:03 Відповісти
а я про ракети щось писав?
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30.08.2022 18:44 Відповісти
Так вони на байрактарвх бізнес роблять, це бізнес
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29.08.2022 21:16 Відповісти
Це шо вони пропустили-- це бізнес на крові
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29.08.2022 21:18 Відповісти
Как будем сильны, со своими Байрактарами и своими ракетами к ним, когда нам будет все равно, продадут ли турки их РФ, когда не будем нуждаться в поддержке Ердоганом украинском Крыма, тогда и будем бухтеть.
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29.08.2022 21:00 Відповісти
Израиль случайно разбомбил завод в Иране по производству дронов ...
Наверное хотели звездануть по мавзолею и промазали...🤣😛😛
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29.08.2022 21:04 Відповісти
А з нашої сторони, крім озабочиності, можна Турції щось висловити контретно?
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29.08.2022 21:05 Відповісти
По просьбе Байдена Саудовская арабия вернула Украине ракетный комплекс Сапсан проданный ранее..
Теперь понятно почему бавовна резко возросла...
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29.08.2022 21:07 Відповісти
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29.08.2022 21:08 Відповісти
Щира дяка принцу Саудитов Салмана👍💪
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29.08.2022 21:11 Відповісти
Понабирали говна. Венгрия- проблема для ЕС, Турция -проблема для НАТО. Не поддерживают устав и правила - выгоняйте их или приостанавливайте их членство. Хуже не будет.
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29.08.2022 21:14 Відповісти
Пердоган - козел предатель , на зерне наживается ,и тут ведет себя как говно
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29.08.2022 21:26 Відповісти
Ответ посла предсказуем - чиновник проводивший досмотр судна - уволен. Примите наши заверения в любви и дружбе
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29.08.2022 21:29 Відповісти
Було б помилкою думати, що ці ракеии не птрапили б на український театр бойових дій іншим шляхом, в обхід Босфору. І треба спробувати зрозуміти турків, які можливо свідомо дали це зробити кацапам, щь убезпечити власну авіацію від цих ракет у Сирії. Цілком можливо, Ердоган готує військову кампанію у Сирії і йому потрібне послаблення сирійсько-кацапської ПВО. До речі, нас цілком влаштовували б такі події, бо вони поставили б кацапію у розтяжку.
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29.08.2022 21:43 Відповісти
монтрьо спаплюжили
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29.08.2022 21:43 Відповісти
Ото член НАТО… ердоган охренів чи що?
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29.08.2022 22:06 Відповісти
Турки и таежная русь- раковая опухоль на теле Европы. Первых разбили по Веной, вторые жлут своей очереди в Украине. Народ, если вы страдаете за свободу и цивилизацию, то какого хрена вам пэрдоган?
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29.08.2022 22:30 Відповісти
Члін НАТО, блін!

Хитродупий султан хоче обдурити всіх, він здатен на будь-яку авантюру, якщо там пахне грошима. Він ще своє гниле нутро прояве у повній мірі, і підтримувати ***** він буде, і допомагати порушувати санкції буде, і товари заборонені на раськє всі везуться турками, які зараз стали посередниками між брендами та мАсковією.
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29.08.2022 23:23 Відповісти
ты хто?
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30.08.2022 00:40 Відповісти
Хто ти - я вже знаю.

Пішов на пляшку
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30.08.2022 00:48 Відповісти
да ни хрена ты тупая зеленая курица не знаешь - тупо несешь всякий бред кацапский
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30.08.2022 01:08 Відповісти
півень!
На пляшку, я сказала!
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30.08.2022 01:09 Відповісти
 
 