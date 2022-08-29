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Новини Війна
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На ті дати, які були заплановані, ніяких "референдумів" на Херсонщині відбуватися не буде, - облрада

рф

Російські окупаційні сили не зможуть найближчим часом провести псевдореферендум, який вони планували попередньо на 11 вересня, в єдиний день голосування в Росії, вважає голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

Про це повідомив Олександр Самойленко у коментарі для проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя", передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, існує інформація про те, що запланований єдиний "референдум" з виборами, які там відбуваються в Росії, вони призначені на 11 вересня. Але, аналізуючи ті події, які сьогодні відбуваються, принаймні, в Херсонській області в місті Херсоні я можу сказати з впевненістю майже на 100%, що "референдуму" зараз не буде", – сказав голова облради.

За його словами, на це вказує "неготовність окупаційних сил проведення "референдуму".

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"Навіть не сформована комісія, хоча чисельність призначена – сім осіб, вони навіть сьогодні не можуть зібрати цих сімох осіб. Впевнений на 100%, що на ті дати, які були заплановані, ніяких референдумів відбуватися не буде. А там, знову ж таки впевнений, що ЗСУ внесуть свої корективи в плани окупантів", – додав Самойленко.

29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

Автор: 

облрада (283) окупація (6680) референдум (627) Херсон (3341) Херсонська область (5722)


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Топ коментарі
+5
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29.08.2022 20:52
+2
ЗСУ пішли в наступ на херсонщині. Кліп в підтримку наших земляків з херсонської області.
https://m.youtube.com/watch?v=r7HkhnMXKnw&t=29s
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29.08.2022 20:35
+2
"Окупанти не проведуть "референдум" у Херсоні," - генерал Марченко

СЕРЕДА 10 СЕРПНЯ 2022
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29.08.2022 21:12
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ЗСУ пішли в наступ на херсонщині. Кліп в підтримку наших земляків з херсонської області.
https://m.youtube.com/watch?v=r7HkhnMXKnw&t=29s
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29.08.2022 20:35 Відповісти
Не розумію, для чого взагалі на серйозному рівні обговорювати якісь кацапські хателкі-вкиди. Чим більше ми звертаємо на це увагу та обговорюємо тим лигітимніше стає це лайно.
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29.08.2022 20:41 Відповісти
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29.08.2022 20:52 Відповісти
нафік ти там взагалі потрібний? - робити руками все одно нічого не вмієш. нічого, нічого маладогвардєєц. я надіюсь, ти ще пожалієш, що не пішов на війну.
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29.08.2022 20:59 Відповісти
Всіх зе- гнид треба відправити за "Москвою" на дно.
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29.08.2022 21:06 Відповісти
сначала муйлушу нада
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29.08.2022 21:13 Відповісти
"Окупанти не проведуть "референдум" у Херсоні," - генерал Марченко

СЕРЕДА 10 СЕРПНЯ 2022
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29.08.2022 21:12 Відповісти
Ща в Одессе сирена орет.
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29.08.2022 21:14 Відповісти
А вони там до тої дати хоч залишаться?
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29.08.2022 21:24 Відповісти
идет война и разговоры о каких-то референдумах не имеют смысла.
неважно, что скажут козлины ртом, их разговоры ничего не решают, все решается военным способом, на фронтах войны.
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29.08.2022 22:08 Відповісти
Скоро рашистская лживая бандитская мерзлота вам ВСУ расскажет всем, кто взял без погон Крым, кто кошмарил 8 лет Донбасс, кто обстреливает украинские города, кто на самом деле старше, где находятся настоящие фашисты и есть ли у вас братья, убийцы и нелюди.
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29.08.2022 22:34 Відповісти
 
 