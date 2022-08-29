На ті дати, які були заплановані, ніяких "референдумів" на Херсонщині відбуватися не буде, - облрада

Російські окупаційні сили не зможуть найближчим часом провести псевдореферендум, який вони планували попередньо на 11 вересня, в єдиний день голосування в Росії, вважає голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

Про це повідомив Олександр Самойленко у коментарі для проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя", передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, існує інформація про те, що запланований єдиний "референдум" з виборами, які там відбуваються в Росії, вони призначені на 11 вересня. Але, аналізуючи ті події, які сьогодні відбуваються, принаймні, в Херсонській області в місті Херсоні я можу сказати з впевненістю майже на 100%, що "референдуму" зараз не буде", – сказав голова облради.

За його словами, на це вказує "неготовність окупаційних сил проведення "референдуму".

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"Навіть не сформована комісія, хоча чисельність призначена – сім осіб, вони навіть сьогодні не можуть зібрати цих сімох осіб. Впевнений на 100%, що на ті дати, які були заплановані, ніяких референдумів відбуватися не буде. А там, знову ж таки впевнений, що ЗСУ внесуть свої корективи в плани окупантів", – додав Самойленко.

29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.