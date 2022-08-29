Угорщина продовжить переговори з РФ щодо збільшення постачання газу, - Сійярто
Угорщина продовжить переговори з Росією про додаткові обсяги постачання газу.
Про це заявив 29 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Міністр заявив, що Угорщина продовжить переговори з РФ щодо збільшення постачання газу до країни, "подобається це чи ні". За словами Сійярто, він розраховує найближчими днями доопрацювати та підписати угоду з "Газпромом" про збільшення добових постачань.
Сійярто не повідомив жодних подробиць про обсяги або ціни.
Reuters зазначає, що за довгостроковою угодою з Росією, підписаною торік, до початку війни в Україні, Угорщина отримувала 3,5 млрд м³ газу на рік через Болгарію та Сербію та ще 1 млрд м³ трубопроводом з Австрії. Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років.
За даними видання, запаси Угорщини станом на 1 серпня становлять 3,25 мільярда м³ газу, це понад 51% загальної місткості сховищ країни.
Сійярто 21 липня їздив у Москву домовлятися з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим про додаткові постачання газу до Угорщини. За даними Reuters, ішлося про отримання 700 млн м³ газу на додачу до наявної довгострокової угоди.
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настане час і уральські угорці вилетять з європи!
не зараз, не завтра, але при такій поведінці це таки станеться, от тоді... не маючи вільних кордонів... паРаша №2 заспіває... а пох, що вона заспіває)
@WarSvitla
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https://twitter.com/WarSvitla/status/1564240415297085440 4 ч
А шо случилось?
Орк в Херсоне запаниковал...
Те ж говорили сдавайся.
https://twitter.com/i/status/1564240415297085440
но это не означает что свиноцабаки сейчас так не скулят...!
война закончится и в учебниках по истории будет написано как во время нее кто себя вел!