Угорщина продовжить переговори з РФ щодо збільшення постачання газу, - Сійярто

Угорщина продовжить переговори з Росією про додаткові обсяги постачання газу.

Про це заявив 29 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Міністр заявив, що Угорщина продовжить переговори з РФ щодо збільшення постачання газу до країни, "подобається це чи ні". За словами Сійярто, він розраховує найближчими днями доопрацювати та підписати угоду з "Газпромом" про збільшення добових постачань.



Сійярто не повідомив жодних подробиць про обсяги або ціни.

Reuters зазначає, що за довгостроковою угодою з Росією, підписаною торік, до початку війни в Україні, Угорщина отримувала 3,5 млрд м³ газу на рік через Болгарію та Сербію та ще 1 млрд м³ трубопроводом з Австрії. Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років.



За даними видання, запаси Угорщини станом на 1 серпня становлять 3,25 мільярда м³ газу, це понад 51% загальної місткості сховищ країни.

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Сійярто 21 липня їздив у Москву домовлятися з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим про додаткові постачання газу до Угорщини. За даними Reuters, ішлося про отримання 700 млн м³ газу на додачу до наявної довгострокової угоди.