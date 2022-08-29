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Новини Газова війна
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Угорщина продовжить переговори з РФ щодо збільшення постачання газу, - Сійярто

лавров,сійярто

Угорщина продовжить переговори з Росією про додаткові обсяги постачання газу.

Про це заявив 29 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Міністр заявив, що Угорщина продовжить переговори з РФ щодо збільшення постачання газу до країни, "подобається це чи ні". За словами Сійярто, він розраховує найближчими днями доопрацювати та підписати угоду з "Газпромом" про збільшення добових постачань.

Сійярто не повідомив жодних подробиць про обсяги або ціни.

Reuters зазначає, що за довгостроковою угодою з Росією, підписаною торік, до початку війни в Україні, Угорщина отримувала 3,5 млрд м³ газу на рік через Болгарію та Сербію та ще 1 млрд м³ трубопроводом з Австрії. Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років.

За даними видання, запаси Угорщини станом на 1 серпня становлять 3,25 мільярда м³ газу, це понад 51% загальної місткості сховищ країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина планує закупити додатково 700 млн кубометрів газу в Росії, "Газпром" збільшив обсяги подачі газу через "Турецький потік", - Bloomberg

Сійярто 21 липня їздив у Москву домовлятися з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим про додаткові постачання газу до Угорщини. За даними Reuters, ішлося про отримання 700 млн м³ газу на додачу до наявної довгострокової угоди.

Автор: 

Угорщина (2266) газ (10415) Газпром (3386) Сійярто Петер (352)


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Топ коментарі
+11
***** з ЄС цих підарів
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29.08.2022 21:17
+10
Хитрожопые . Как их терпят европейцы...
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29.08.2022 21:13
+9
Колективному Заходу слід відкинути у кам'яний вік разом з кацапами ще й мадьяр.
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29.08.2022 21:18
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Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років Джерело: венгры вы явно ******* евбики какие 15 лет придурки с вашим поведением скоровся Европа будет Венгрию делить а вас поцев выселит к родне за Урал а Рашки также не будет..и прокачайте газ через Украину дулю вам.... а не газ...
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29.08.2022 21:13 Відповісти
трохи не так буде!
настане час і уральські угорці вилетять з європи!
не зараз, не завтра, але при такій поведінці це таки станеться, от тоді... не маючи вільних кордонів... паРаша №2 заспіває... а пох, що вона заспіває)
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29.08.2022 21:17 Відповісти
Скоро будуть цю угоду переписувати з Ямало-Ненецькою Народною Республікою
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29.08.2022 21:23 Відповісти
👍👍
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29.08.2022 21:35 Відповісти
Валяй. лубрикант, водка, в два ствола. и переговоры пройдут успешно.
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29.08.2022 21:13 Відповісти
Хитрожопые . Как их терпят европейцы...
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29.08.2022 21:13 Відповісти
Здається від угорців мало що залежить, то й плюнули на них
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29.08.2022 21:16 Відповісти
Північний Українець

@WarSvitla

·

https://twitter.com/WarSvitla/status/1564240415297085440 4 ч

А шо случилось?
Орк в Херсоне запаниковал...
Те ж говорили сдавайся.

https://twitter.com/i/status/1564240415297085440
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29.08.2022 21:13 Відповісти
к сожалению - Видео 2019 года из Казахстана...
но это не означает что свиноцабаки сейчас так не скулят...!
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29.08.2022 21:22 Відповісти
nu jebtitj ..... nu debili zhe
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29.08.2022 21:15 Відповісти
Хто б сумнівався, і не тільки про газ, а ще й щодо пози, у якій орбан буде обслуговувати х-ла у наступному періоді.
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29.08.2022 21:15 Відповісти
А як вони його задуватумить, хто матеме навар?
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29.08.2022 21:16 Відповісти
Скоро рашинський газ буде виходити у сійярто через задню точку.
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29.08.2022 21:16 Відповісти
треба буде запальничку пднести
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29.08.2022 21:28 Відповісти
***** з ЄС цих підарів
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29.08.2022 21:17 Відповісти
Колективному Заходу слід відкинути у кам'яний вік разом з кацапами ще й мадьяр.
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29.08.2022 21:18 Відповісти
виродки... треба ЄС прийняти рішення про виключення рашистів угорців з їх складу
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29.08.2022 21:18 Відповісти
якщо раптом контракт накриється раритетом бабушки, пропоную ані Україні, ані Європі, ані Штатам жодним чином не заміщувати хунгарам втрачені об'єми...
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29.08.2022 21:19 Відповісти
Угорці лайном були є та залишаються й надалі...
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29.08.2022 21:19 Відповісти
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29.08.2022 21:20 Відповісти
Мразота Угорська!
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29.08.2022 21:21 Відповісти
Цыгани, ненавижу цыганов (с
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29.08.2022 21:25 Відповісти
Зеленський запропонував країнам ЕС заборонити москалям поїздки в Европу. Також пропоную обмежити всім угорцям, як однодумцям москалів, поїздки як в Україну так і з України, угорці повинні відповідати за дії своїх лідерів. Також, нарешті, треба почати виконувати вимогу Українського "Закону про громадянство", вимогою якого є позбавлення українського громадянства всіх, в даному випадку угорців, що мають подвійне громадянство. Зеленський це може своїм указом зробити за годину.
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29.08.2022 21:35 Відповісти
Краще б домовлялися між собою про повернення мадяр на історичну батьківщину за Урал
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29.08.2022 21:42 Відповісти
Нах нам потрібно знати проблеми цих чмошників? Хай горить в пеклі цей сіярто разом зі своїми кацапськими коханцями.
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29.08.2022 21:44 Відповісти
А ніхто і не сумнівався...
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29.08.2022 21:45 Відповісти
Интересно что потребует россия за дешевый газ. С путиным халявы не будет.
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29.08.2022 21:57 Відповісти
Мадьяри,в тайожний союз нах... Там вам саме місце.
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29.08.2022 22:20 Відповісти
ПРЕДАТЕЛИ!

война закончится и в учебниках по истории будет написано как во время нее кто себя вел!
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30.08.2022 00:44 Відповісти
 
 