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Новини Війна
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У ЗСУ застерегли українців від фейкових акаунтів Залужного у соцмережах: Головнокомандувач має лише один офіційний телеграм-канал

фейк

У Збройних силах України застерегли українців від фейкових акаунтів Головнокомандувача Валерія Залужного.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ЗСУ у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Важлива інформація.

Ворог веде війну не лише на полі бою, а і у інформаційному просторі, використовуючи різні способи і методи. Нагадуємо, що Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine має лише один офіційний телеграм-канал - це Головнокомандувач ЗС України https://t.me/CinCAFU

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Довіряйте виключно офіційним і перевіреним джерелам!

https://t.me/AFUStratCom - найактуальніші і найсвіжіші новини", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

інтернет (1987) фейк (743) ЗСУ (7519) Залужний Валерій (724)


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"....телеграм-канал....." ne nu ..... kak bi pora uzhe uiti iz etoi KGBshnoi platformi , ne ?
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29.08.2022 21:17 Відповісти
телеграм? Ладно, но отберите у него смартфон, или купите отдельный, чтобы лежал где-нибудь на дне Днепра.
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29.08.2022 21:22 Відповісти
То фейсбук не його? Липовий?
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29.08.2022 23:34 Відповісти
 
 