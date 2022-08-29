У ЗСУ застерегли українців від фейкових акаунтів Залужного у соцмережах: Головнокомандувач має лише один офіційний телеграм-канал

У Збройних силах України застерегли українців від фейкових акаунтів Головнокомандувача Валерія Залужного.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ЗСУ у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Важлива інформація.

Ворог веде війну не лише на полі бою, а і у інформаційному просторі, використовуючи різні способи і методи. Нагадуємо, що Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine має лише один офіційний телеграм-канал - це Головнокомандувач ЗС України https://t.me/CinCAFU

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