У ЗСУ застерегли українців від фейкових акаунтів Залужного у соцмережах: Головнокомандувач має лише один офіційний телеграм-канал
У Збройних силах України застерегли українців від фейкових акаунтів Головнокомандувача Валерія Залужного.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці ЗСУ у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"Важлива інформація.
Ворог веде війну не лише на полі бою, а і у інформаційному просторі, використовуючи різні способи і методи. Нагадуємо, що Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine має лише один офіційний телеграм-канал - це Головнокомандувач ЗС України https://t.me/CinCAFU
Довіряйте виключно офіційним і перевіреним джерелам!
https://t.me/AFUStratCom - найактуальніші і найсвіжіші новини", - йдеться у повідомленні.
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nav svargi
показати весь коментар29.08.2022 21:17 Відповісти Мені подобається 8
jklpqrs
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Olga Pelle
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