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Новини Війна
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Ми розпочали свою справу і доводитимемо її до кінця, закликаємо не розголошувати інформацію, - ОК "Південь"

війна,зсу,воїн,захисник

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк закликає громадян зберігати спокій та не поширювати публічно інформацію про дії ЗСУ на півдні України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гуменюк сказала в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на питання щодо ситуації у південних областях України.

"Обговорювати події на фронті вважається трохи моветоном у той момент, коли триває військова операція. Вона вимагає тиші, і військові вітають саме таке наше ставлення. Адже саме у тиші найкраще чути, як дихає ворог, як він нервує", - зауважила вона.

Гуменюк також зазначила, що "незакінченою роботою ніхто не хвалиться" і пообіцяла відзвітувати про успіхи ЗСУ, щойно це стане можливим.

"Ми розпочали свою справу і доводитимемо її до кінця. Як тільки результати будуть вартими і будуть гарантувати безпеку тих, хто за ними стоїть. Ми обов'язково відзвітуємо", - наголосила Гуменюк.

Також дивіться: ЗСУ завдали вогневого удару по понтонній переправі у окупованому Херсоні. ФОТО

Водночас, за її словами, українські військові розуміють, що суспільству "дуже хочеться позитивних новин, тож ці новини не змогли втримати". "Але закликаємо більше їх не розголошувати, почекати. Адже після такого проголошення до Миколаєва прилетіло дуже багато ракет", - підсумувала вона.

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+58
Чекаємо на русняві повідомлення, що "Да нє нужон нам ваш Хєрсон це жест доброї волі до першого дзвоника"
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29.08.2022 21:35
+46
Pan Doktor

@pan_dok

·

https://twitter.com/pan_dok/status/1564262548765118465 3 ч

Рашистские пропагандоны воют: «ведутся тяжёлые бои», «обострение по всей линии фронта».

Прямо косплей Левитана. Вот только забыли, что на этот раз фашисты - это вы, а ваш враг - выбивает вас, ******, со своей земли.
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29.08.2022 21:43
+44
Мой младший сын в тех краях воюет...прислал СМС...Батя все путьом буду на связи через неделю...
ЗСУ Сила..👍💪для крыс путлера могила☠️☠️☠️
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29.08.2022 21:51
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Чекаємо на русняві повідомлення, що "Да нє нужон нам ваш Хєрсон це жест доброї волі до першого дзвоника"
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29.08.2022 21:35 Відповісти
так оно и будет,даже если мы расхерачили бы кремль томагавками,кацапы сказали "что никакого кремля и не было никогда"
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29.08.2022 21:37 Відповісти
написали бы, что "в кремле завхоз, случайно, покурил возле балона с сероводородом"
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29.08.2022 22:18 Відповісти
Сьогоднішня дата для контрнаступу обрана не випадково. Сьогодні річниця Іловайська, де попри домовленості про коридор з оточення, кацапами було підло розстріляно сотні наших воїнів. Що ж, тепер коридор знадобиться їм. Нехай це буде нагадуванням ворогу про нашу міцну пам'ять на майбутнє. Нічого не забуто і ніхто не забуде.
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29.08.2022 22:07 Відповісти
Це тільки кацапи вибирають "пам"ятні дати" Все простіше - логістика кацапів на захід від Дніпра зруйнована, а понтонний міст наближається до завершення будівництва От і "назріло" нанести удар - коли пальне та продовольство, яке вони завезли раніше - вони пожерли і стали максимально уразливі Наплавний міст побили, склади пального та *********** - теж А тепер почали товкти передові частини, які сидять на мінімумі пального, *********** та продовольства
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31.08.2022 08:02 Відповісти
с Богом!!!
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29.08.2022 21:35 Відповісти
То і добре, контрнаступ любе тишу. З Богом!
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29.08.2022 21:36 Відповісти
Якщо люська обдристович і іже с німі не дасть чергового "дрозда", то протічки, можливо, і не буде
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29.08.2022 21:37 Відповісти
Аристович вже строчить новини, задовбав(
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29.08.2022 23:11 Відповісти
арестович мудак и подлец - работает на кремль а тупые верят ему типа красиво лапшу вешает
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29.08.2022 23:31 Відповісти
Кожен має право слухати все , що він хоче . Треба мати мозок для аналізу . Якщо мозку немає - треба дивитись солов'їний помьот . В нас свобода слова . Не подобається Арестович - дивіться те, що хочете .
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30.08.2022 09:59 Відповісти
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29.08.2022 21:38 Відповісти
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ !


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29.08.2022 21:38 Відповісти
Pan Doktor

@pan_dok

·

https://twitter.com/pan_dok/status/1564262548765118465 3 ч

Рашистские пропагандоны воют: «ведутся тяжёлые бои», «обострение по всей линии фронта».

Прямо косплей Левитана. Вот только забыли, что на этот раз фашисты - это вы, а ваш враг - выбивает вас, ******, со своей земли.
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29.08.2022 21:43 Відповісти
Давно про це тут кажу...
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29.08.2022 21:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fu5620mKWhU Army of Ukraine : Uprising • Армія України : Повстання



ВІРИМО В ЗСУ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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29.08.2022 21:44 Відповісти
Сама Гуменюк цілий день робить заяви по цьому питанню і кожен раз просить не говорити про це🤫
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29.08.2022 21:46 Відповісти
сливает инфу какого хрена
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29.08.2022 23:35 Відповісти
Ми вже давно зрозуміли,що наша влада язиката Хвеська,тому віримо тільки ЗСУ
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29.08.2022 21:47 Відповісти
Ще й брехуни.
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29.08.2022 22:19 Відповісти
Божечки,як же я хочу херсонських кавунів😼
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29.08.2022 21:48 Відповісти
Як тут хтось вже писав сьогодні -- вже зараз треба думати, як налагоджувати життя на деокупованих територіях.

І, природно, як зводити там нові рубежі оборони.
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29.08.2022 21:50 Відповісти
Та ясне діло, з таким сусідом, вже спокійно спати не вийде.
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29.08.2022 21:53 Відповісти
І не тільки Ви!

Днями в Южному (чи то пак Південному) херсонський кавун на аукціоні продали за 2 тисячі гривень!

Цей кавун перед тим проїхав 900 км, щоб потрапити в Південний!
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29.08.2022 23:11 Відповісти
"Сім літ мак не родив - люди з голоду не вмерли!" Люди в деяких місцях України хлібині радіють і пляшці води питної!
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30.08.2022 02:23 Відповісти
Ну зачем Вы так, я тоже хочу Херсонских арбузов, и это не про еду совсем ))))
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30.08.2022 09:07 Відповісти
Та я розумію! Просто лишній раз нагадав людині, що будь-яке "обмеження" - "умовне" Я після місяця блокади (коли вже дали воду в систему водозабезпечення) тижнів три ловив себе на думці (помивши овочі) - "Треба вилить воду у відро! Нею можна змить унітаз!"
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30.08.2022 09:36 Відповісти
і то ми ще малюську начальником артилерії не назначили...
а ще мілованов в запасі...кізда жидоугрофінобурятам.
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29.08.2022 21:49 Відповісти
Це не 15 століття. Голубина почта та гінці на кобилі чи ослах.
Таке враження що звинуватять у ненаступі блогерів або ще кого.
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29.08.2022 21:50 Відповісти
Мой младший сын в тех краях воюет...прислал СМС...Батя все путьом буду на связи через неделю...
ЗСУ Сила..👍💪для крыс путлера могила☠️☠️☠️
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29.08.2022 21:51 Відповісти
Нехай Господь береже вашого сина і допомогає кожну мить🙏💪
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29.08.2022 21:56 Відповісти
и о прекрасном )))
//
Коломийка про москалів

https://youtu.be/UhzsWzhz7Bc
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29.08.2022 21:51 Відповісти
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29.08.2022 21:51 Відповісти
щоби ця мразота здохла...слід за путлером...і всіх армяшок пропогамняшок із собою забрала...
скоти
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29.08.2022 23:05 Відповісти
Зашпаклюйте Люсі рота, бо зараз почне дрисню розвозити зі всіх щилин!
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29.08.2022 21:51 Відповісти
там ще подоляка-собака е...
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29.08.2022 21:52 Відповісти
там два и подоляк и подоляка с другой стороны
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29.08.2022 23:37 Відповісти
вне зависимости от итогов, это наступление истощает ресурсы и силы рашистов на Правом Берегу... а пополнить их можно только через три ниточки мостов и пару понтонок, а они уже в плохой кондиции... поэтому всё время, нужно давить, очень выгодная позиция.
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29.08.2022 21:52 Відповісти
что до блогеров, уже все кто интересуются темой в курсе, еще до того, как Арестович что-то сказал. Тот же Гиркин (с поправкой на пропаганду) уже всё подробно описал, откуда, кто, куда и чем грозит.
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29.08.2022 21:54 Відповісти
знающие- знают,незнающие - начинают делать вид шо знают, і шо самое парадоксальное- верят и тем і тем
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29.08.2022 22:03 Відповісти
тупых людей которые верят всему в мире раза в три больше чем умных с критическим мышлением
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29.08.2022 23:38 Відповісти
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29.08.2022 21:59 Відповісти
нумоний)))норм назва,тіпа боневтік))
не всякий рашист перекладе
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29.08.2022 22:06 Відповісти
Вже ниє, десь з ранку
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29.08.2022 23:13 Відповісти
Ша, хлопцы - Наталка сказала всем спать и ждать утренних новостей! Расходимся по койкам! 🚽🛁🛌
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29.08.2022 22:03 Відповісти
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29.08.2022 22:09 Відповісти
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29.08.2022 23:19 Відповісти
Можна подумати що якщо не розголошувати то русня не дізнається. Як діти.
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29.08.2022 22:15 Відповісти
а что мало песдаболов было из за которых прилетало в торговый центр или какой то обьект? а ведь кацапы и так "все знали"
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29.08.2022 23:42 Відповісти
чудово, я щойно надіслав більше грошей. провчити фашистів.
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30.08.2022 06:21 Відповісти
Slava Velykoi Ukraine
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30.08.2022 07:30 Відповісти
Якась дивна Х У Й Н Я відбувається, на фоні шаленого трешу про наступ, йдуть заклики про "...призываем не разглашать информацию...".
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30.08.2022 08:04 Відповісти
Где они столько дурных баб нашли на руководящие должности, есть же масса умных!
Как можно не разглашать то, что сама говоришь? И сколько можно говорить про наступление, по
логике мы уже перешли границу и добиваем орков!
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30.08.2022 10:40 Відповісти
лучше розглашать инфу про орков перемещения и докладывать все!
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30.08.2022 11:58 Відповісти
 
 