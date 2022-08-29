Ми розпочали свою справу і доводитимемо її до кінця, закликаємо не розголошувати інформацію, - ОК "Південь"
Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк закликає громадян зберігати спокій та не поширювати публічно інформацію про дії ЗСУ на півдні України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гуменюк сказала в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на питання щодо ситуації у південних областях України.
"Обговорювати події на фронті вважається трохи моветоном у той момент, коли триває військова операція. Вона вимагає тиші, і військові вітають саме таке наше ставлення. Адже саме у тиші найкраще чути, як дихає ворог, як він нервує", - зауважила вона.
Гуменюк також зазначила, що "незакінченою роботою ніхто не хвалиться" і пообіцяла відзвітувати про успіхи ЗСУ, щойно це стане можливим.
"Ми розпочали свою справу і доводитимемо її до кінця. Як тільки результати будуть вартими і будуть гарантувати безпеку тих, хто за ними стоїть. Ми обов'язково відзвітуємо", - наголосила Гуменюк.
Водночас, за її словами, українські військові розуміють, що суспільству "дуже хочеться позитивних новин, тож ці новини не змогли втримати". "Але закликаємо більше їх не розголошувати, почекати. Адже після такого проголошення до Миколаєва прилетіло дуже багато ракет", - підсумувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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@pan_dok
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https://twitter.com/pan_dok/status/1564262548765118465 3 ч
Рашистские пропагандоны воют: «ведутся тяжёлые бои», «обострение по всей линии фронта».
Прямо косплей Левитана. Вот только забыли, что на этот раз фашисты - это вы, а ваш враг - выбивает вас, ******, со своей земли.
ВІРИМО В ЗСУ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
І, природно, як зводити там нові рубежі оборони.
Днями в Южному (чи то пак Південному) херсонський кавун на аукціоні продали за 2 тисячі гривень!
Цей кавун перед тим проїхав 900 км, щоб потрапити в Південний!
а ще мілованов в запасі...кізда жидоугрофінобурятам.
Таке враження що звинуватять у ненаступі блогерів або ще кого.
ЗСУ Сила..👍💪для крыс путлера могила☠️☠️☠️
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Коломийка про москалів
https://youtu.be/UhzsWzhz7Bc
скоти
не всякий рашист перекладе
Как можно не разглашать то, что сама говоришь? И сколько можно говорить про наступление, по
логике мы уже перешли границу и добиваем орков!