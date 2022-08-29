Білий дім закликає до створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС

У Білому домі вважають, що рф повинна погодитися на створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції, яку захопили російські війська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Як заявив журналістам у понеділок речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, адміністрація президента США Джо Байдена підтримує візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС.

Контрольована зупинка станції була б найбезпечнішим варіантом, зазначив він.

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