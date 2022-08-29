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Білий дім закликає до створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС

заес,аес,запорізька,maxar

У Білому домі вважають, що рф повинна погодитися на створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції, яку захопили російські війська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Як заявив журналістам у понеділок речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, адміністрація президента США Джо Байдена підтримує візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС.

Контрольована зупинка станції була б найбезпечнішим варіантом, зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не збирається демілітаризувати зону навколо ЗАЕС, - Пєсков

Автор: 

США (22643) Запорізька АЕС (1403)


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Так США може пару годин там все демілітаризуватм
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29.08.2022 21:55 Відповісти
пора бейцы белому дому выкатить на всеобщее обозрение....
ты либо гегемон,либо типа дипломат..
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29.08.2022 21:56 Відповісти


https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=AZUNV6r-bJA33zDOO__Nw8-6-XQcPO2LO76BTaExbfoDyCJpn9_Fp3dEwqPoZ0CWbqL-etInnEgmMmqG6GnRTWz8ofUhUOlqdSjXZFKeEkcAHUrNt6N8R0AnZYCVL8OUzeE3njVJjYo-Va7bMkW_UscJk4kTLESQ54U0ujaeVnR6VpNwxwgHdEtTQHBk8qT481dyx8Z8sTaIsjfwy1dQuJnD&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бірюков

https://www.facebook.com/ 4 год ·

Тут такое дело - теперь у нас есть теперь робот. В каких-то других, более юмористических, условиях мы бы его как-то назвали ласково. Но робота зовут "Журавель". Ибо был бы он в строю в июле 2020 года...

Техническими характеристиками грузить не буду, я там в них сам не до конца разобрался. Тянет тонну, скорость 20 км/ч, связь военная, 6 камер (круговой обзор), устойчив к РЭБу и вообще - симпотяшка. Главное для меня тут то, что это самый натуральный образец техники "НАТОвского образца" - он на вооружении в армиях нескольких стран Альянса.

И там два посадочных гнезда под носилки, помимо всего прочего. https://www.facebook.com/yana.hospitallers?__cft__[0]=AZUNV6r-bJA33zDOO__Nw8-6-XQcPO2LO76BTaExbfoDyCJpn9_Fp3dEwqPoZ0CWbqL-etInnEgmMmqG6GnRTWz8ofUhUOlqdSjXZFKeEkcAHUrNt6N8R0AnZYCVL8OUzeE3njVJjYo-Va7bMkW_UscJk4kTLESQ54U0ujaeVnR6VpNwxwgHdEtTQHBk8qT481dyx8Z8sTaIsjfwy1dQuJnD&__tn__=-]K-R Яна Зінкевич сходу предположила два участка фронта где возможно его и задействует, бо там раненных на руках носят больше километра.

Безусловно эффективный. И наверное дорогой...

Тут отдельный абзац о том, что https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZUNV6r-bJA33zDOO__Nw8-6-XQcPO2LO76BTaExbfoDyCJpn9_Fp3dEwqPoZ0CWbqL-etInnEgmMmqG6GnRTWz8ofUhUOlqdSjXZFKeEkcAHUrNt6N8R0AnZYCVL8OUzeE3njVJjYo-Va7bMkW_UscJk4kTLESQ54U0ujaeVnR6VpNwxwgHdEtTQHBk8qT481dyx8Z8sTaIsjfwy1dQuJnD&__tn__=-]K-R Петро Порошенко его купил самостоятельно, без участия Справы Громад. Ибо наш баланс так перегружен текущими проектами, что мы просто уже не вытягиваем, что грустно. Но робот все равно тут, а это главное!

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29.08.2022 21:59 Відповісти
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29.08.2022 22:00 Відповісти
25 томогавків по мацкві одразу привернуть увагу **********...
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29.08.2022 22:00 Відповісти
З термоядерною начинкою.
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29.08.2022 22:08 Відповісти
Ну так допоможіть їх рохерачити , третя почалась ! Чого соплі жувати перед договорняками ЗЕлупи . Україна переможе !!
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29.08.2022 22:26 Відповісти
Ще 25 додаткових хаймерсів дозволили б демілітаризувати зону навколо ЗАЕС...
Всі ці заклики до кацапів - це все ху@ня...
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29.08.2022 22:31 Відповісти
 
 