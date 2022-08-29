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Новини Війна
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Окупант про ситуацію на фронті: "Есть связь, но скоро кончится, сядет все. Воды нет, еды нет, х#ли там", - перехоплення ГУР. АУДIО

У черговому перехопленні ГУР військовий РФ розповів про важке становище окупантів на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Хорошего вообще мало. Раненых много, тяжелые. Есть связь, но скоро кончится, сядет все. Воды нет, еды нет, х#ли там", - розповідає окупант.

На питання про допомогу він зазначає: "вроде бы собираются, но бл#дь, они не могут пробиться".

Також читайте: Окупанти відмовляються воювати: "Нах#й мне это надо, товарищ майор? Них#я не готово, быть мясом, нах#й, я не хочу", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (17277) розвідка (3857) перехоплення (351)


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Топ коментарі
+34
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29.08.2022 22:04
+24
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29.08.2022 22:08
+15
Для них это обыденное дело

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29.08.2022 22:06
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29.08.2022 22:04 Відповісти
"Воды нет, еды нет, (уя нет..." поспішила трохи читати
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29.08.2022 22:04 Відповісти
Для них это обыденное дело

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29.08.2022 22:06 Відповісти
Даже бюстик Путина взял с собой на войну! Патриот!
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29.08.2022 22:16 Відповісти
скоро їм доведеться їсти цивільну їжу. краще приготуйте їм сендвіч із щурячою отрутою.
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30.08.2022 04:41 Відповісти
*****! приберіть це
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30.08.2022 08:21 Відповісти
судя по картинке кацапос с любимой балакайе...
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29.08.2022 22:08 Відповісти
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29.08.2022 22:08 Відповісти
Цікаво чому орки вибрали для свастики латинські букви, чому не скрепні ж чи твердий знак? Кацам западний мир спокійно спати не дає.
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29.08.2022 22:48 Відповісти
Путлеристи копіюють символи у Гітлера:
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29.08.2022 23:39 Відповісти
Білий дім отримав інформацію про контрнаступ ЗСУ на півдні України, але не хоче коментувати конкретні українські військові операції.
Про це заявив координатор по зв'язкам із громадськістю Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу.
Кірбі зазначив, що, незалежно від розміру, масштабу та розмаху останнього контрнаступу українці "вже вплинули на військовий потенціал Росії
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29.08.2022 22:16 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl7dbALpcGIs%26fbclid%3DIwAR1RKtpxTdNxllm-oyZpg7ivWqh4Piz0TwzZxYFZ43bFFdmPHcOKA0DwKDg&h=AT2dz4xelffUdKyHwsvpK2eYoot27uZywni62B0mF-QrdmD_9U_AXcP7e_XitghrZK9sRJKju918_8pbnxSkMk2FX9H28tlWWUMlGfdjpEMir-lIMHOCkmnDvsZnlUijQsA_NBJIqdwl4Dg9CTs&__tn__=R]-R&c[0]=AT1zFXWW2MpYaknoo1TOvT_bct_ZvkAdAx7WUcffH9vxqh49PDqx-hB9k9JXMyjffyDFJmX0Zzb3Rp7tmoIIzwwtc-LcdBysxrECT1I7bPy3b21xbe5bcCckVtNVI1HRm69MgBc_yOvYyr2z-BcIeG0Koo9o-2JNEgw2i6ygPHEeSV6s1e_SdUujdA https://www.youtube.com/watch?v=l7dbALpcGIs





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https://www.youtube.com/watch?v=l7dbALpcGIs&fbclid=IwAR2ua0hUIzUHHpzvtoACzfTMB7RTKgU3fH1pqeb5bI0Xo1y8LJ7eZZhjdGo Пісня про орків: "Геть, геть, з України"
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29.08.2022 22:29 Відповісти
"Вади нєт, єди нєт, ні*уя нєт - но ви діржітєсь!"😱("діржітєсь" бл&ді рашистські за свої обісцяні яйця - бо скоро вам їх таки відстрілять!!)
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29.08.2022 22:36 Відповісти
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29.08.2022 23:16 Відповісти
 
 