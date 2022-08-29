Окупант про ситуацію на фронті: "Есть связь, но скоро кончится, сядет все. Воды нет, еды нет, х#ли там", - перехоплення ГУР. АУДIО

У черговому перехопленні ГУР військовий РФ розповів про важке становище окупантів на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Хорошего вообще мало. Раненых много, тяжелые. Есть связь, но скоро кончится, сядет все. Воды нет, еды нет, х#ли там", - розповідає окупант.

На питання про допомогу він зазначає: "вроде бы собираются, но бл#дь, они не могут пробиться".

Також читайте: Окупанти відмовляються воювати: "Нах#й мне это надо, товарищ майор? Них#я не готово, быть мясом, нах#й, я не хочу", - перехоплення ГУР. АУДIО