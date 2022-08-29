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Новини Війна
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Білий дім відреагував на повідомлення про початок українського контрнаступу: Росіянам довелося перекидати ресурси зі сходу на південь

дім,білий

Білий дім бачив повідомлення про те, що Україна розпочала контрнаступ проти російських військ на півдні, але не хоче коментувати конкретні українські військові операції.

Про це заявив у понеділок координатор зі зв'язків із громадськістю Ради національної безпеки Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Кірбі, однак, зазначив, що незалежно від розміру, масштабу та розмаху останнього контрнаступу, українці вже вплинули на військовий потенціал Росії.

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"Тому що росіянам довелося виводити ресурси зі сходу просто через повідомлення про те, що українці можуть більше атакувати на півдні. І тому їм довелося виснажити певні підрозділи … у певних районах на сході Донбасу, щоб відреагувати на те, що вони явно вважали загрозою контрнаступу, що насувається", - сказав Кірбі.

Кірбі також сказав, що Росія "як і раніше має проблеми з кадрами" в Україні, і тому намагається розширити вербування бойовиків в Росії, а також переконати деяких своїх призовників і контрактників служити довше за встановлені терміни.

29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

Автор: 

США (22643) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+19
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29.08.2022 22:42
+13
Друзі, терміново ‼️

потрібна інформація по переміщенню орків в напрямку Посад Покровська. Увесь цей край, коротше.

Де там вони кучкуються, яка техніка, кількість та все інше.

якщо знаєте, напишіть нам з координатами до бота

@nadzor_kherson_bot

Рано спати, усе пропустите💪
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29.08.2022 23:42
+12
Скоро

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29.08.2022 22:44
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Зараз якраз Вєлікій полководєц ***** почне командувати усіма арміями по всім напрямкам... Побачимо результати скоро
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29.08.2022 22:38 Відповісти
Оленевод вже отримав копняка в копчик
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29.08.2022 22:40 Відповісти
Адік Алоїзич точно так само робив. Результат відомий.
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29.08.2022 22:59 Відповісти
Україна має потенціал... але часто стадо левів очолює баран https://www.youtube.com/watch?v=NLbQAXUwOw8&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=10 https://www.youtube.com/watch?v=NLbQAXUwOw8&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=10

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29.08.2022 22:40 Відповісти
а должна была свыня? хай налепит шоколадных солдат и играется в свынокомандующего
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30.08.2022 06:58 Відповісти
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29.08.2022 22:42 Відповісти
Скоро

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29.08.2022 22:44 Відповісти
Luftwaffe der Ukraine
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30.08.2022 00:00 Відповісти
Кірбі також сказав, що Росія "як і раніше має проблеми з кадрами" в Україні Джерело: - Та не вже ? А якщо в Києві пошукати ?
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29.08.2022 23:02 Відповісти
Я дуже сподіваюсь що все сплановано та контр наступ був необхідний зараз. Щоб потім не виявилось що це якась Безмозгла Безугла або Наполеон вирішили що «так треба». Головне це життя людей. Може по кацапам треба було більше HiMARS лупити на відстані щоб вони там всі повимирали а потім контрнаступ. Оборона завжди краще для збереження життя військових.
я не полководець звісно . Людей шкода та хочеться щоб все було зроблено не дупою Боневтіка та Безуглоі
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29.08.2022 23:11 Відповісти
Я дуже сподіваюсь що все сплановано та контр наступ був необхідний зараз.
Це не контр-наступ,це розвідка боєм.
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29.08.2022 23:53 Відповісти
Армією керує Залужний. Він приймає рішення. Вже повідомляли про регулярні обстріли складів і військових баз,мостів у орків на півдні. Вірте в ЗСУ.
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30.08.2022 00:07 Відповісти
верить верим, но силы не равны, ребят положим
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30.08.2022 06:57 Відповісти
Білий дім "не хочет комментировать конкретные украинские военные операции." Зате у нас коментують всі кому треба і кому не треба.
Американський плакат часів Другої світової:
"Тихо! Безпечна балаканина може коштувати людських життів"
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29.08.2022 23:12 Відповісти
Друзі, терміново ‼️

потрібна інформація по переміщенню орків в напрямку Посад Покровська. Увесь цей край, коротше.

Де там вони кучкуються, яка техніка, кількість та все інше.

якщо знаєте, напишіть нам з координатами до бота

@nadzor_kherson_bot

Рано спати, усе пропустите💪
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29.08.2022 23:42 Відповісти
 
 