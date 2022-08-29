Війна в Україні завершиться, коли Путін усвідомить, що нічого не вдається, - Шольц
Підтримка Заходом України покликана продемонструвати президенту РФ Володимиру Путіну, що жоден із його намірів не вдасться втілити.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Путін хоче захопити території своїх сусідів, й цю агресію ми ніколи не приймемо. Тому ми й надаємо підтримку Україні, аби Путін розумів, що не досягне успіху в тому, що робить. Війна завершиться, коли він усвідомить, що нічого не вдається", - сказав Шольц.
Водночас він додав, що Путін не подає ознак того, що доходить до цього усвідомлення.
"Я абсолютно переконаний, що він мав намір вдертися до України й захопити усю країну упродовж двох-трьох тижнів", - зазначив канцлер ФРН.
Шольц наголосив, що Путін погоджується брати участь у мирних перемовинах лише за умови, якщо йому дозволять диктувати умови цього миру, на що категорично не згодна Німеччина.
"Я чітко дав зрозуміти Путіну та громадськості: не вдасться диктувати мир, коли він лише захоплює нові землі й вичікує кращого часу, аби повернутися знову", - зауважив він.
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Німеччина просунута індустріальна держава і бєйци мають бути вуглепластикові 😀
Многие видели часть шизофренического выступления Соловьева, где его просто плющило от того, что Шольц снялся на фоне боевой техники, а именно - зенитного комплекса «Гепард», передаваемого Украине. Это было просто дикое зрелище, которое однозначно должно было закончиться для пациента клиникой для душевно больных. В общем, улетевшая кукушка для него - нормальный ход событий и не только потому, что он захлебнулся собственным ядом, но еще и из-за событий, произошедших на днях. Дело в том, что стало известно об отчуждении активов Соловьева в Италии. Две его виллы и что-то там еще, уже не его. Поскольку у таких пациентов не может быть чувства юмора, от него вряд ли можно было ожидать знаменитую фразу в таком стиле:
https://www.youtube.com/watch?v=UeWEMsj6ybM&t=23s
Вместо этого, соловьев накинулся на Шольца и разразился призывами бомбить Германию. От него не отстала и вся остальная свора информационных гиен, что вылилось в хор антигерманских призывов. Причем, эти призывы были не просто враждебного свойства, но переполнены призывами к уничтожению Германии. В связи с этим, европейская пресса стала дружно троллить Шольца в том плане, что на такую кремлевскую подачу надо отвечать. Всем было понятно, что не отстранив свору от ведения эфиров, кремль подписался под каждым их словом и потому Шольцу полетели намеки на то, что тут уже не до «особых отношениях» с россией, как это постоянно твердила фрау Штази и что надо отвечать, причем - жестко.
И вот Шольц ответил. Нет, он не объявлял вендетту и даже не помянул принцип: «Око за око», но вместо этого выступил с новой инициативой, которая в исполнении Германии прозвучала неожиданно и крайне радикально. Так сегодня, в ходе часовой речи в пражском Карловом университете Шольц изложил свое видение будущего ЕС. В частности, Шольц поддержал членство ЕС для стран Западных Балкан, а также находящейся в состоянии войны Украины, соседней Молдовы, а также Грузии. Он также заявил о том, что члены ЕС Хорватия, Румыния и Болгария соответствуют критериям для приема в Шенгенскую зону Европы, что позволяет легко ввести безвизовый режим между странами. Дословно он сказал следующее:
«Но Союз с 30 или даже 36 государствами-членами будет отличаться от нашего нынешнего Союза - центр Европы движется на восток. Украина - это не Люксембург».
Похоже на то, что наши ВСУ прямо сейчас не только освобождают нашу землю от оккупанта, но и на своих плечах вносят Украину в ЕС. Постепенно до Европы начинает доходить то, что сейчас Украина делает не только для отстаивания собственной свободы, но и для свободы всей Европы. А кроме того, мне из Германии написал некто, явно из местного политикума и рассказал очень интересное наблюдение. Европа впервые приняла такое огромное количество беженцев за такой короткий промежуток времени и к своему удивлению, там обнаружили пропасть между арабскими или африканскими беженцами и нашими. Возможно, мы как-то вернемся к этой теме, но все это вместе, безусловно изменило отношение к Украине. А ведь путинские аналитики ожидали, что к осени Запад и в первую очередь - Германия, устанут от Украины и утратят интерес к войне, а оно вон как получилось! Не просто не утратили, но наращивают помощь и наконец, приняли для себя правильное решение о полной интеграции, а вернее - возвращении Украины в Европу.
И тут важно еще вот что. Шольц прямо сказал, что после присоединения новых членов к Союзу, он уже не будет таким, каким был раньше. И это бесспорно, поскольку Украина, сдержавшая варваров на восточных границах свободного мира, это действительно - не Люксембург. Она войдет в Европу с самой мощной и боеспособной армией Европы и безусловно станет гарантом безопасности всего ЕС без дураков, а по праву сильного. Но ничего этого в кремле не поймут, поскольку если бы до них дошло, что их пропаганда столкнула с мертвой точки своими ядовитыми завываниями, всех этих Соловьевых, Скабеевых и прочих Симонянш тут же публично четвертовали на красной площади. А с другой стороны, это и хорошо, что там ничего не поняли, пускай все для них будет сюрпризом.
anti-colorados
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Не брешіть. Бо ваш міністер прямим текстом казав нашому послові, що протягом двох-трьох днів... Німеччина була переконана саме в такому перебігові подій.
Перекладіть йому крилату фразу Бориса Нємцова, може хоч так до нього дійде.
І усвідомивши це, ви може вже перестанете, *****, тягнути того (ОЙ)баного кота за яйця й почнете ворушитись стосовно зброї...
В кремлі ті % малюють. Коли був "референдум" в ковідний час, то був за два дні до оголошення результатів витік з кремля, що буде 78%. Ми тут на форумі обговорювали це...
что тоже поможет.