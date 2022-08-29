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Новини Війна
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Війна в Україні завершиться, коли Путін усвідомить, що нічого не вдається, - Шольц

шольц

Підтримка Заходом України покликана продемонструвати президенту РФ Володимиру Путіну, що жоден із його намірів не вдасться втілити.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін хоче захопити території своїх сусідів, й цю агресію ми ніколи не приймемо. Тому ми й надаємо підтримку Україні, аби Путін розумів, що не досягне успіху в тому, що робить. Війна завершиться, коли він усвідомить, що нічого не вдається", - сказав Шольц.

Водночас він додав, що Путін не подає ознак того, що доходить до цього усвідомлення.

"Я абсолютно переконаний, що він мав намір вдертися до України й захопити усю країну упродовж двох-трьох тижнів", - зазначив канцлер ФРН.

Також читайте: Німеччина не постачатиме Україні зброю, якою можна обстрілювати територію Росії, - Шольц

Шольц наголосив, що Путін погоджується брати участь у мирних перемовинах лише за умови, якщо йому дозволять диктувати умови цього миру, на що категорично не згодна Німеччина.

"Я чітко дав зрозуміти Путіну та громадськості: не вдасться диктувати мир, коли він лише захоплює нові землі й вичікує кращого часу, аби повернутися знову", - зауважив він.

Автор: 

путін володимир (23773) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
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Как разбудили Шольца


Многие видели часть шизофренического выступления Соловьева, где его просто плющило от того, что Шольц снялся на фоне боевой техники, а именно - зенитного комплекса «Гепард», передаваемого Украине. Это было просто дикое зрелище, которое однозначно должно было закончиться для пациента клиникой для душевно больных. В общем, улетевшая кукушка для него - нормальный ход событий и не только потому, что он захлебнулся собственным ядом, но еще и из-за событий, произошедших на днях. Дело в том, что стало известно об отчуждении активов Соловьева в Италии. Две его виллы и что-то там еще, уже не его. Поскольку у таких пациентов не может быть чувства юмора, от него вряд ли можно было ожидать знаменитую фразу в таком стиле:
https://www.youtube.com/watch?v=UeWEMsj6ybM&t=23s
Вместо этого, соловьев накинулся на Шольца и разразился призывами бомбить Германию. От него не отстала и вся остальная свора информационных гиен, что вылилось в хор антигерманских призывов. Причем, эти призывы были не просто враждебного свойства, но переполнены призывами к уничтожению Германии. В связи с этим, европейская пресса стала дружно троллить Шольца в том плане, что на такую кремлевскую подачу надо отвечать. Всем было понятно, что не отстранив свору от ведения эфиров, кремль подписался под каждым их словом и потому Шольцу полетели намеки на то, что тут уже не до «особых отношениях» с россией, как это постоянно твердила фрау Штази и что надо отвечать, причем - жестко.

И вот Шольц ответил. Нет, он не объявлял вендетту и даже не помянул принцип: «Око за око», но вместо этого выступил с новой инициативой, которая в исполнении Германии прозвучала неожиданно и крайне радикально. Так сегодня, в ходе часовой речи в пражском Карловом университете Шольц изложил свое видение будущего ЕС. В частности, Шольц поддержал членство ЕС для стран Западных Балкан, а также находящейся в состоянии войны Украины, соседней Молдовы, а также Грузии. Он также заявил о том, что члены ЕС Хорватия, Румыния и Болгария соответствуют критериям для приема в Шенгенскую зону Европы, что позволяет легко ввести безвизовый режим между странами. Дословно он сказал следующее:

«Но Союз с 30 или даже 36 государствами-членами будет отличаться от нашего нынешнего Союза - центр Европы движется на восток. Украина - это не Люксембург».

Похоже на то, что наши ВСУ прямо сейчас не только освобождают нашу землю от оккупанта, но и на своих плечах вносят Украину в ЕС. Постепенно до Европы начинает доходить то, что сейчас Украина делает не только для отстаивания собственной свободы, но и для свободы всей Европы. А кроме того, мне из Германии написал некто, явно из местного политикума и рассказал очень интересное наблюдение. Европа впервые приняла такое огромное количество беженцев за такой короткий промежуток времени и к своему удивлению, там обнаружили пропасть между арабскими или африканскими беженцами и нашими. Возможно, мы как-то вернемся к этой теме, но все это вместе, безусловно изменило отношение к Украине. А ведь путинские аналитики ожидали, что к осени Запад и в первую очередь - Германия, устанут от Украины и утратят интерес к войне, а оно вон как получилось! Не просто не утратили, но наращивают помощь и наконец, приняли для себя правильное решение о полной интеграции, а вернее - возвращении Украины в Европу.

И тут важно еще вот что. Шольц прямо сказал, что после присоединения новых членов к Союзу, он уже не будет таким, каким был раньше. И это бесспорно, поскольку Украина, сдержавшая варваров на восточных границах свободного мира, это действительно - не Люксембург. Она войдет в Европу с самой мощной и боеспособной армией Европы и безусловно станет гарантом безопасности всего ЕС без дураков, а по праву сильного. Но ничего этого в кремле не поймут, поскольку если бы до них дошло, что их пропаганда столкнула с мертвой точки своими ядовитыми завываниями, всех этих Соловьевых, Скабеевых и прочих Симонянш тут же публично четвертовали на красной площади. А с другой стороны, это и хорошо, что там ничего не поняли, пускай все для них будет сюрпризом.
anti-colorados
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29.08.2022 23:20
+11
Це мабуть вчора Шольцу показали відосік "від соловьйова" де мудозвон порівнює його з гітлером.
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29.08.2022 23:20
+9
Війна в Україні завершиться, коли Путін отримає піZди.
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29.08.2022 23:20
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Дерзко.
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29.08.2022 23:17 Відповісти
ну, за те, щоб "...посередині" не склалося...

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29.08.2022 23:17 Відповісти
ну черговий зрадовіл обі рався. Чи це новина?
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29.08.2022 23:30 Відповісти
Датовано 22-м липня. Напевно сарказм
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29.08.2022 23:35 Відповісти
И откуда такие придурки выскакивают мало нам идиота Арестовича??? обожаю оракулов всяких..когда они становятся памятниками.. Путин должен осознать да как может человек сумасшедший вообще что то осознавать его отстреливать надо а они поцу в ножки кланяются смотрюя на все это и все больше убеждаюсь в реальности стихотворения Чуковского "ТАРАКАНИЩЕ"...в переложении на бытие человеческое и сегодняшнее...
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29.08.2022 23:47 Відповісти
А я думаю, що коли рашка на шматки почне розвалюватись, а х..ло нічого не усвидомить.
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29.08.2022 23:18 Відповісти
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29.08.2022 23:18 Відповісти
Шольц сьогдні сам на себе не схожий , снікерсни
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29.08.2022 23:19 Відповісти
колы и у шольца бэйцы будуть сталэвымы...
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29.08.2022 23:19 Відповісти
не обов'язково сталевими
Німеччина просунута індустріальна держава і бєйци мають бути вуглепластикові 😀
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30.08.2022 04:51 Відповісти
Війна закінчиться тоді коли всіх зрадників виженуть з ОП
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29.08.2022 23:20 Відповісти
Всіх - це значит і відділ кадрів , бо чомусь про перші посади говорять, а забувають , що в адміністрації президента 70% менеджерів працюють по 20 років і всі вони давно куплени- перекуплени ворогом
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29.08.2022 23:58 Відповісти
Це мабуть вчора Шольцу показали відосік "від соловьйова" де мудозвон порівнює його з гітлером.
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29.08.2022 23:20 Відповісти
Війна в Україні завершиться, коли Путін отримає піZди.
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29.08.2022 23:20 Відповісти
Коли кацапи отримають.
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29.08.2022 23:24 Відповісти
Как разбудили Шольца


Многие видели часть шизофренического выступления Соловьева, где его просто плющило от того, что Шольц снялся на фоне боевой техники, а именно - зенитного комплекса «Гепард», передаваемого Украине. Это было просто дикое зрелище, которое однозначно должно было закончиться для пациента клиникой для душевно больных. В общем, улетевшая кукушка для него - нормальный ход событий и не только потому, что он захлебнулся собственным ядом, но еще и из-за событий, произошедших на днях. Дело в том, что стало известно об отчуждении активов Соловьева в Италии. Две его виллы и что-то там еще, уже не его. Поскольку у таких пациентов не может быть чувства юмора, от него вряд ли можно было ожидать знаменитую фразу в таком стиле:
https://www.youtube.com/watch?v=UeWEMsj6ybM&t=23s
Вместо этого, соловьев накинулся на Шольца и разразился призывами бомбить Германию. От него не отстала и вся остальная свора информационных гиен, что вылилось в хор антигерманских призывов. Причем, эти призывы были не просто враждебного свойства, но переполнены призывами к уничтожению Германии. В связи с этим, европейская пресса стала дружно троллить Шольца в том плане, что на такую кремлевскую подачу надо отвечать. Всем было понятно, что не отстранив свору от ведения эфиров, кремль подписался под каждым их словом и потому Шольцу полетели намеки на то, что тут уже не до «особых отношениях» с россией, как это постоянно твердила фрау Штази и что надо отвечать, причем - жестко.

И вот Шольц ответил. Нет, он не объявлял вендетту и даже не помянул принцип: «Око за око», но вместо этого выступил с новой инициативой, которая в исполнении Германии прозвучала неожиданно и крайне радикально. Так сегодня, в ходе часовой речи в пражском Карловом университете Шольц изложил свое видение будущего ЕС. В частности, Шольц поддержал членство ЕС для стран Западных Балкан, а также находящейся в состоянии войны Украины, соседней Молдовы, а также Грузии. Он также заявил о том, что члены ЕС Хорватия, Румыния и Болгария соответствуют критериям для приема в Шенгенскую зону Европы, что позволяет легко ввести безвизовый режим между странами. Дословно он сказал следующее:

«Но Союз с 30 или даже 36 государствами-членами будет отличаться от нашего нынешнего Союза - центр Европы движется на восток. Украина - это не Люксембург».

Похоже на то, что наши ВСУ прямо сейчас не только освобождают нашу землю от оккупанта, но и на своих плечах вносят Украину в ЕС. Постепенно до Европы начинает доходить то, что сейчас Украина делает не только для отстаивания собственной свободы, но и для свободы всей Европы. А кроме того, мне из Германии написал некто, явно из местного политикума и рассказал очень интересное наблюдение. Европа впервые приняла такое огромное количество беженцев за такой короткий промежуток времени и к своему удивлению, там обнаружили пропасть между арабскими или африканскими беженцами и нашими. Возможно, мы как-то вернемся к этой теме, но все это вместе, безусловно изменило отношение к Украине. А ведь путинские аналитики ожидали, что к осени Запад и в первую очередь - Германия, устанут от Украины и утратят интерес к войне, а оно вон как получилось! Не просто не утратили, но наращивают помощь и наконец, приняли для себя правильное решение о полной интеграции, а вернее - возвращении Украины в Европу.

И тут важно еще вот что. Шольц прямо сказал, что после присоединения новых членов к Союзу, он уже не будет таким, каким был раньше. И это бесспорно, поскольку Украина, сдержавшая варваров на восточных границах свободного мира, это действительно - не Люксембург. Она войдет в Европу с самой мощной и боеспособной армией Европы и безусловно станет гарантом безопасности всего ЕС без дураков, а по праву сильного. Но ничего этого в кремле не поймут, поскольку если бы до них дошло, что их пропаганда столкнула с мертвой точки своими ядовитыми завываниями, всех этих Соловьевых, Скабеевых и прочих Симонянш тут же публично четвертовали на красной площади. А с другой стороны, это и хорошо, что там ничего не поняли, пускай все для них будет сюрпризом.
anti-colorados
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29.08.2022 23:20 Відповісти
Станет гарантом безопасности без дураков? ))) Наш ОП напоминает 6 палату, как минимум. Угу, станет...
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30.08.2022 06:46 Відповісти
не станет, пока не перестанете называть его нашим.
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30.08.2022 08:18 Відповісти
Не умничай
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30.08.2022 18:41 Відповісти
Виноват. Это я действительно перегнул. Не все это понимают.
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30.08.2022 21:19 Відповісти
"..."Я абсолютно переконаний, що він мав намір вдертися до України й захопити усю країну упродовж двох-трьох тижнів", - зазначив канцлер ФРН. ..."
-----------
Не брешіть. Бо ваш міністер прямим текстом казав нашому послові, що протягом двох-трьох днів... Німеччина була переконана саме в такому перебігові подій.
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29.08.2022 23:20 Відповісти
***** повинне просто здохнути та й все. Інші нацисти з його кліки миттєво "перевзуються". Та ще й насруть на його останки. Історія циклічна.
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29.08.2022 23:23 Відповісти
***** там не самое упоротое...
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29.08.2022 23:28 Відповісти
***** как и Гитлер никогда не осознает что он проиграл и будет еще из бункера визжать и отправлять путлерюгент в атаку на Вашингтон
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29.08.2022 23:23 Відповісти
Яке воно дурне!
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29.08.2022 23:23 Відповісти
Війна в Україні закінчиться, коли Захід і інші країни перестануть фінансувати х#йло і він усвідомить, що в нього більше нема бабла щоб цю війну оплачувати...
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29.08.2022 23:24 Відповісти
Мудаки ничего усвидомлювать не в состоянии. Одно средсво его может успокоить - пуля.
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29.08.2022 23:27 Відповісти
Час війні, час миру. Головне на мапі світу не буде більше кацапії.
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29.08.2022 23:32 Відповісти
Там уже даже не от самого ***** зависит а от рашистов которые брызжут пеной сковзь оскаленные зубы и требуют уничтожить Украину которую они всю жизнь терпели и наблюдали как она вырвалась из их рук да еще вопреки ожиданиям процветает. Нужно демитализировать и изолировать рашистов лет на 100 как северную корею не дав им перевооружиться и напасть опять. Лучше пускай рашисты между собой дерутся за бутылку водки и краюху хлеба под магазином чем строят ракеты и беспилотники
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29.08.2022 23:34 Відповісти
Ху*ло швидше за все нічого реально не знає про хід військових дій, а тим більше не усвідомлює нічого. Як би він був військовий, то щось би розумів, а так, грається як дітки солдатиками. Йому там якісь звіти приносять, монтують відосики, підганяють фоточки, втирають про знищені батальйони НАТО і 100500 нациків, щоб порадувати бункерного божевільного і на тому все. Оточення бачить, що він дахом поїхав, а вдіяти нічого не мож, бо вже у всіх руки в крові. І тривати це може довго, хіба Ху*лу це набридне і він дасть наказ зупинитись, але то я так думаю.
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29.08.2022 23:35 Відповісти
Хєр штазі занадто гарної думки про *****.

Перекладіть йому крилату фразу Бориса Нємцова, може хоч так до нього дійде.
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29.08.2022 23:35 Відповісти
...коли він здохне у стічній канаві
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29.08.2022 23:36 Відповісти
Война закончится на Банковой когда от туда зачистят зеленую плесень
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29.08.2022 23:37 Відповісти
Пане Шольц, війна закінчиться тоді, коли ви(Європа) усвідомите, що росія разом з х*йлом - це купа старезного мотлоху, на якій повзають як колорадські жукі "скрепаносниє" гандони, які ненавидять увесь білий світ!
І усвідомивши це, ви може вже перестанете, *****, тягнути того (ОЙ)баного кота за яйця й почнете ворушитись стосовно зброї...
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29.08.2022 23:42 Відповісти
На росії проблема не в путіні, а в народі, який його обирає
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29.08.2022 23:42 Відповісти
Ага, обирає...

В кремлі ті % малюють. Коли був "референдум" в ковідний час, то був за два дні до оголошення результатів витік з кремля, що буде 78%. Ми тут на форумі обговорювали це...
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29.08.2022 23:47 Відповісти
Якщо спокійно терплять ці намальовані відсотки, отже, обирають. Обирають своїм мовчанням.
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29.08.2022 23:50 Відповісти
Війна закінчиться, коли на кацапію у відповідь полетять ракети. Коли кацапи вночі прокидатимуться під звуки виття сирен, під вибухи ракет! Коли вибухатимуть їх заводи, фабрики, руйнуватиметься інфраструктура. Все інше - ні про що. Навіть якщо ху.ло здохне - це нічого не дасть. На його місце тут же прийде інше ху.ло.
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29.08.2022 23:46 Відповісти
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29.08.2022 23:49 Відповісти
Ніч обіцяє бути гарячою. В Мелітополі повідомляють про вибухи.
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29.08.2022 23:51 Відповісти
***** и его шобло в анусе и выход только на кладбище в лучшем случае...
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29.08.2022 23:58 Відповісти
Это - отличная новость. Уже почти нет разницы между тем, что говорят Дуда, Макрон и Шольц. До Джонсона бы ещё дотянуть - и Кремлю не хватит ни водки, и успокоительного, чтобы прекратить истерику.
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30.08.2022 01:49 Відповісти
іншими словами, коли Україна виб'є всі зуби Московії
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30.08.2022 05:07 Відповісти
Война закончится победой УКраины, когда в ОП случайно попадёт вражеская ракета или в бункер,
что тоже поможет.
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30.08.2022 11:05 Відповісти
 
 