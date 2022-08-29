Війна в Україні завершиться, коли Путін усвідомить, що нічого не вдається, - Шольц

Підтримка Заходом України покликана продемонструвати президенту РФ Володимиру Путіну, що жоден із його намірів не вдасться втілити.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін хоче захопити території своїх сусідів, й цю агресію ми ніколи не приймемо. Тому ми й надаємо підтримку Україні, аби Путін розумів, що не досягне успіху в тому, що робить. Війна завершиться, коли він усвідомить, що нічого не вдається", - сказав Шольц.

Водночас він додав, що Путін не подає ознак того, що доходить до цього усвідомлення.

"Я абсолютно переконаний, що він мав намір вдертися до України й захопити усю країну упродовж двох-трьох тижнів", - зазначив канцлер ФРН.

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Шольц наголосив, що Путін погоджується брати участь у мирних перемовинах лише за умови, якщо йому дозволять диктувати умови цього миру, на що категорично не згодна Німеччина.

"Я чітко дав зрозуміти Путіну та громадськості: не вдасться диктувати мир, коли він лише захоплює нові землі й вичікує кращого часу, аби повернутися знову", - зауважив він.