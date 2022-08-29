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На Сумщині відкрили перший відновлений міст, який був зруйнований війною, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сьогодні на Конотопщині відкрили перший міст, який відновили після того, як його було зруйновано під час війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Всього зруйнованих, через російську наволоч, мостів на Сумщині - п’ятнадцять", - повідомив він.

Дві частини моста з’єднали бетонною конструкцією, також встановили огорожу та облаштували тротуари.

Міст поєднує не тільки дві громади, а й кілька районів області. Він є важливим об’єктом для розвитку економіки району і області, значно скорочує шлях зібраного збіжжя від поля до місць переробки, зберігання.

Живицький зазначив, що міст було відновлено завдяки Державній спеціальній службі транспорту та подякував аграріям Віктору Галі та Олександру Андрущенку за допомогу у відновленні моста.

На Сумщині відкрили перший відновлений міст, який був зруйнований війною, - ОВА 01
На Сумщині відкрили перший відновлений міст, який був зруйнований війною, - ОВА 02
На Сумщині відкрили перший відновлений міст, який був зруйнований війною, - ОВА 03

Автор: 

міст (1231) Сумська область (3609) відбудова (354)


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Топ коментарі
+6
до чого ця реклама ?
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29.08.2022 23:34
+5
Живицький зазначив, що міст було відновлено завдяки Державній спеціальній службі транспорту та подякував аграріям Віктору Галі та Олександру Андрущенку за допомогу у відновленні моста. Джерело:

І навіть не згадав великого будівничого Зелю, Завгоспа, нікого з ОПи не запросив. За таке можуть з посади поперти, бо як це так. До речі жодного бігборду чи таблички "велике будівництво" не має., дивно якось, бо до війни в громадян виробляли враження чи то умовний рефлекс на ці жовті зображення, що все в Україні будується виключно завдяки Зелі, а тут обійшлися без нього.
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29.08.2022 23:50
+3
Велике будівництво.
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29.08.2022 23:36
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до чого ця реклама ?
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29.08.2022 23:34 Відповісти
Велике будівництво.
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29.08.2022 23:36 Відповісти
Шоб скорее разбили - бабло-то списать надо...Тм же наверняка по бумагам, минимум Бруклинский...
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29.08.2022 23:38 Відповісти
А ти напевне там свічку тримав?
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30.08.2022 11:06 Відповісти
Нет - но это обычная практика - бабло идёт в Украину лярдами, а на турникеты собирают волонтёры.
Сумина под постоянными обстрелами...
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30.08.2022 13:15 Відповісти
Причем здесь реклама, восстановили во время войны первый мост на Сумщине, нормально. Титушка, что-ли?
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30.08.2022 10:54 Відповісти
Знову ЗЕ барига наживається під час війни?
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29.08.2022 23:38 Відповісти
А что это за такой мост ? Пешеходный или велосипедный ?
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29.08.2022 23:38 Відповісти
Судячи з фото там доріжок для пішоходів нема.
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29.08.2022 23:42 Відповісти
Треба йти по жовтій лінії посередині
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30.08.2022 00:15 Відповісти
Це спеціальний "зебільний" - коштує як 5 мостів через Дніпро, а на вигляд як куй зна для чого призначений.
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29.08.2022 23:42 Відповісти
призначений для артиллерiї оркiв. вони його знову розвалять.
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29.08.2022 23:50 Відповісти
не достанут
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30.08.2022 00:15 Відповісти
Надіюсь там усім хто втратив житло все компенсували?
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29.08.2022 23:39 Відповісти
шоб дети африки не голодали...
премию нансена бубе не забудьте...
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29.08.2022 23:40 Відповісти
Живицький зазначив, що міст було відновлено завдяки Державній спеціальній службі транспорту та подякував аграріям Віктору Галі та Олександру Андрущенку за допомогу у відновленні моста. Джерело:

І навіть не згадав великого будівничого Зелю, Завгоспа, нікого з ОПи не запросив. За таке можуть з посади поперти, бо як це так. До речі жодного бігборду чи таблички "велике будівництво" не має., дивно якось, бо до війни в громадян виробляли враження чи то умовний рефлекс на ці жовті зображення, що все в Україні будується виключно завдяки Зелі, а тут обійшлися без нього.
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29.08.2022 23:50 Відповісти
 
 