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Новини Війна
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Моравецький про війну Росії в Україні: Європа опинилась перед лицем кризи жахливих масштабів, яка тільки починається

макрон,моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Європа опинилась перед лицем економічної та політичної кризи "жахливих масштабів".

Польський прем'єр виступив з такою заявою під час візиту до Парижу, де він зустрічався з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Росія, напавши на Україну, спровокувала жахливу кризу, яка, ймовірно, тільки починається. Кризу, яка впливає на безпеку, торкається енергетичних питань. Політичну та економічну кризу у найширшому значенні цього слова", – заявив він.

Він додав, що у такій ситуації Європі варто задуматися про те, як захистити себе, та закликав країни Євросоюзу до єдності. "Разом ми стоїмо, поодинці – падаємо", – сказав Моравецький.

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Під час своєї промови польський прем'єр також згадав про війну в Україні.

"Українські солдати воюють як леви. Вони воюють, як французи під Вальмі, як солдати Наполеона під Аустерліцом чи варшавські повстанці. Але вони потребують зброї та фінансової підтримки набагато більше, ніж гуманітарної", – сказав Моравецький.

Він додав, що війна в Україні навіть не думає закінчуватися, тому Євросоюз повинен бути терплячим та рішучим.

"Нехай не виявиться, що в українців більше сил, терпіння та наполегливості, ніж у нас, європейців, які вагаються скрутити термостат на два градуси", – сказав Моравецький.

Автор: 

Макрон Емманюель (1454) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+12
Там, где ты наголосовали. У держусь от эпитетов, но ты все понял? ПНХ!
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29.08.2022 23:51
+8
Чому ти мовчав як риба апльод коли зелений зрадник нагороджував свого другана?
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29.08.2022 23:57
+7
Высралось, животное?
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29.08.2022 23:56
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А где пэтя?
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29.08.2022 23:49 Відповісти
Там, где ты наголосовали. У держусь от эпитетов, но ты все понял? ПНХ!
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29.08.2022 23:51 Відповісти
Высралось, животное?
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29.08.2022 23:56 Відповісти
Чому ти мовчав як риба апльод коли зелений зрадник нагороджував свого другана?
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29.08.2022 23:57 Відповісти
Тому що сам таке падло !
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30.08.2022 00:37 Відповісти
Так никто и не ответил,жаль.
Могли бы тявкуть типа поехал покупать очередную партию какого нибудь вооружения.летает мол по Европе,ищет.
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30.08.2022 08:12 Відповісти
списки наградные бубаноиду подсовывает...
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29.08.2022 23:52 Відповісти
Потихоньку прозревают? Ну ну, а мы все равно воюем, в том числе и прикрывая их жизни. Всему свое время для осмысления.
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29.08.2022 23:57 Відповісти
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30.08.2022 00:08 Відповісти
"яка тільки починається" - ключові слова.
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30.08.2022 00:39 Відповісти
Усі європейські лідери насправді дуже видихнули 24 лютого. Світову кризу на 22-й рік прогнозували ще у 2019. А тут так вдало путін розпочав бойові дії, і тепер усі проблеми можна списати на нього. Хоча війна та відмова від газу та нафти швидше навпаки, підштовхнули європейські економіки на велику активність, вдихнули життя на ринки.
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30.08.2022 00:41 Відповісти
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30.08.2022 00:42 Відповісти
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30.08.2022 00:44 Відповісти
Бояться що треба трішки підекономити і пожити в прохолоді? Ну то кацапська мразь їх зігріє в Магадані і Воркуті,якщо Україна не зруйнує оцю мразь
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30.08.2022 08:46 Відповісти
а єс цього не розуміє і там немає керівників які могли б цією кризою впоратись
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30.08.2022 10:44 Відповісти
 
 