Моравецький про війну Росії в Україні: Європа опинилась перед лицем кризи жахливих масштабів, яка тільки починається
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Європа опинилась перед лицем економічної та політичної кризи "жахливих масштабів".
Польський прем'єр виступив з такою заявою під час візиту до Парижу, де він зустрічався з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Росія, напавши на Україну, спровокувала жахливу кризу, яка, ймовірно, тільки починається. Кризу, яка впливає на безпеку, торкається енергетичних питань. Політичну та економічну кризу у найширшому значенні цього слова", – заявив він.
Він додав, що у такій ситуації Європі варто задуматися про те, як захистити себе, та закликав країни Євросоюзу до єдності. "Разом ми стоїмо, поодинці – падаємо", – сказав Моравецький.
Під час своєї промови польський прем'єр також згадав про війну в Україні.
"Українські солдати воюють як леви. Вони воюють, як французи під Вальмі, як солдати Наполеона під Аустерліцом чи варшавські повстанці. Але вони потребують зброї та фінансової підтримки набагато більше, ніж гуманітарної", – сказав Моравецький.
Він додав, що війна в Україні навіть не думає закінчуватися, тому Євросоюз повинен бути терплячим та рішучим.
"Нехай не виявиться, що в українців більше сил, терпіння та наполегливості, ніж у нас, європейців, які вагаються скрутити термостат на два градуси", – сказав Моравецький.
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Могли бы тявкуть типа поехал покупать очередную партию какого нибудь вооружения.летает мол по Европе,ищет.