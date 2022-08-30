Сьогодні Верховний Суд ухвалюватиме рішення в одній з основних справ, де Коломойський оскаржує націоналізацію Приватбанка, - Сульжик
30 серпня Верховний Суд має прийняти рішення в одній з основних справ, де Коломойський в черговий раз пробує оскаржити націоналізацію Приватбанка в 2016 році.
Про це повідомив член наглядової ради Приватбанку Роман Сульжик, передає Цензор.НЕТ.
"Одна з ключових битв за Україну відбудеться завтра. На жаль, не за Херсон, а з внутрішним ворогом. Завтра (пост написано 29 серпня. - Ред.), о 14:00, Верховний Суд повинен прийняти рішення в одній з основних справ, де Коломойський в черговий раз пробує оскаржити націоналізацію банка в 2016 році. Не треба казати, що я вважаю, що суд зобов'язаний застосувати норми так званого "антиколомойського закону", які прямо забороняють повернення банків, виведених з ринку, їх колишнім власникам, і прийняти рішення на користь Привату", - розповів він.
"Але ми всі знаємо, що може відбуватись в наших судах - ми всі бачили, що судді "нарішали" в справі по готелю Мир. Попри наші запити, суд відмовляється відкрити засідання, тому я не зможу там бути. Але я впевнений в нашій команді юристів, в нашій позіції, і дуже сподіваюсь, що судді не наважаться ставити під загрозу найбільший в країні банк - як би їх не "заангажовували". Тримаємось разом, не втрачаєм увагу, беремо і перемогаємо!" - додав Сульжик.
Будь ласка, зачекайте...
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Валить в Ростов вместе с Каломойшей. Или в Израиль.
Пока не поздно.У людей же нервы не железные.
Сколько иожно издеваться над Украиной и украинцами?
Нагадаю, що тушку ЗЄ охороняють люди Коломоя.
А так може просто залишити його з дірявим Кварталом-95, але без грошей.
Нагадаю, що більшість "зароблених" ЗЄ грошей - це проценти зі спизжених з Привата Коломоєм грошей.
цікаво - пройде влада іспит чи накосячить?
цікаво - пройде влада іспит?
Вы что в самом деле думаете, что они хоть на минуту задумались о доброчесности?
але цікаво що вони "замутять"
шоу с фейерверками, взрывами и горами трупов - а они всё ржут...
https://censor.net/news/420020/seyichas_vajno_chtoby_protsess_soprovojdalsya_usiliyami_po_maksimalnomu_pogasheniyu_svyazannyh_kreditov иhttps://censor.net/news/419965/******************************************************************************************************, а также страныhttps://censor.net/news/420042/eto_sdelaet_bankovskiyi_sektor_bolee_silnym_i_ustoyichivym_zayavlenie_stran_g7_o_natsionalizatsii_privatbanka ,https://censor.net/news/420004/etot_shag_sdelaet_bankovskiyi_sektor_bolee_ustoyichivym_mogerini_o_natsionalizatsii_privatbanka иhttps://censor.net/news/420093/eto_smelyyi_i_neobhodimyyi_shag_bayiden_obsudil_s_poroshenko_natsionalizatsiyu_privatbanka.
Тогдашний министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "https://censor.net/news/420122/privatbank_doveden_do_neplatejesposobnosti_a_za_eto_predusmotrena_ochen_sereznaya_otvetstvennost_danilyuk".
https://censor.net/n3125135
Подоляк же ж сказав "ми думали что оні норм люді". Це після 8 років звірств русні. Бо вони ці 8 років протусили на корпоративах у Москві і ну намана жі абщалісь.
Он главнокомандующий и имеет возможность надавить на Залужного,как было с Северодонецком с последующей потерей Лисичанска
5 июня 2019
4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.
Об этом пишет "https://biz.nv.ua/ukr/finance/kolomoyskiy-mozhe-stati-geroyem-naybilshogo-keysa-z-vidmivannya-groshey-50025382.html?prefer_lang=ukr НВ " со ссылкой на аналитический центр https://www.atlanticcouncil.org/images/royaltyfree/kolomoisky_case.pdf?fbclid=IwAR1NmPUljK7chtFxw_GfBbmlHYgIgBn2lW0w0E3wrFFn4VZvRlFx6XPEwK4 Atlantic Council .
Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,
составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию денег, который совершен одной группой лиц.
В ПриватБанке считают, что ответчики нанесли банку убытки на сумму в сотни миллионов долларов.
Это гражданский иск, поэтому юристы ПриватБанка предоставили суду все материалы.
Однако все обвинения имеют чисто уголовный характер. ПриватБанк выполнил по сути детективную работу по исследованию крупномасштабного отмывания денег в США.
Исковое заявление насчитывает 104 страницы. В нем описано, как якобы происходит отмывание украинских денег в США. Якобы - потому что обвинения пока не доказаны в суде.
Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, оба из Днепра, были деловыми партнерами с 1992 года. Они создали ПриватБанк, на который приходилась пятая часть банковских активов Украины. В декабре 2016 года он был национализирован украинским правительством, которое утверждало, что два совладельца выдали 97 процентов кредитов банка через различные оффшорные компании, в основном на Кипре. Правительство Украины национализировало банк и докапитализировало его на $5,5 млрд.
Коломойский и Боголюбов управляют огромным конгломератом, что обычно называют группой Приват, хотя юридически такой группы не существует. Это множество анонимных оффшорных компаний, которые в основном базируются на Кипре. Коломойский и Боголюбов занимаются чуть ли не всеми видами бизнеса - у них есть интересы в авиаперевозках, нефтегазовой промышленности, металлургии и недвижимости. Коломойский - публичное лицо, а Боголюбов редко появляется на публике. В последние годы они жили в Женеве, но в конце 2018 года переехали в Израиль. Недавно оба вернулись в Украину. Как сообщается в иске, оба являются гражданами Украины, Кипра и Израиля.
В иске говорится о том, КАК РАБОТАЛА СХЕМА. Конечные бенефициары "использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка", в конечном итоге воруя миллиарды долларов из ПриватБанка и используя организации в Соединенных Штатах для отмывания сотен миллионов долларов или незаконного присвоения кредитов ПриватБанка в Соединенных Штатах, чтобы обогатить себя и своих партнеров - заговорщиков". (с. 3).
Схема очень проста. Банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре. На Кипре экс-владельцы пользовались услугами двух местных юридических фирм, утверждается в иске.
Нетипично, что конечные бенефициары не приняли мер для создания нескольких слоев подставных компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и Каймановых островах, как это часто делают богатые россияне. Вместо этого они работали с тремя американцами в Майами, которые помогли создать большое количество анонимных фирм (LLC) в Соединенных Штатах, в основном в штате Делавэр, а также во Флориде, Нью-Джерси и Орегон.
Обычно выходцы из постсоветских стран для отмывания денег покупают недвижимость в Нью-Йорке и на юге Флориды, но инвестиционный профиль этой группы отличается. Деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс), Далласе (Техас) и в ферросплавные компании. Согласно иску ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там владельцами недвижимости. Сообщалось, что ФБР расследовало дело Коломойского в штате Огайо на предмет отмывания денег.
Более примечательно, что Коломойский и Боголюбов, согласно иску, контролировали несколько ферросплавных предприятий в США, Felman Production Inc. в Западной Вирджинии; Felman Trading, Inc. и Georgian Manganese LLC; Warren Steel Holdings в Уоррене (штат Огайо) Steel Rolling Holdings Inc. в Гибралтаре (Мичиган) CC Metals and Alloys, LLC в Кентукки; Michigan Seamless Tube в Делавэре (штат Мичиган). Это небольшие, но реально работающие предприятия.
В иске немало и и других интересных подробностей. Схема ПриватБанка была настолько простой, насколько это вообще возможно. К сожалению, правоохранительные органы США не могут проникнуть в сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах. У каждой есть хороший шанс быть незамеченными, пока эти компании кто-то не укажет - как это сделали юристы ПриватБанка.
Как отмечает старший аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд, проблема заключается в том, что Соединенные Штаты позволяют создание сотен тысяч анонимных компаний, которые проникают в страну с целью отмывания денег.
"Случай с ПриватБанком показывает, что грязные деньги не обязательно должны быть сосредоточены в крупных городах и в сфере недвижимости, но могут проникать в реальную экономику. Это наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах", - сказал эксперт.
Национальный банк Украины 24 мая https://prm.ua/nbu-podav-apelyatsiyi-na-dva-rishennya-sudu-shhodo-privatbanku/ подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по "ПриватБанку".
Ранее стало известно, что национализированный "ПриватБанк" Украины подал https://prm.ua/privatbank-podav-pozov-do-kolomoyskogo-u-ssha/ иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому.
Напомним, https://prm.ua/kolomoyskiy-prograv-sud-nbu-u-spravi-pro-refinansuvannya-privatbanku/ Национальный банк и ПриватБанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитид, которые требовали через суд освободить их от обязательств на суммы 2,6 миллиарда гривен и 143 миллионов гривен соответственно, по рефинансированию, что НБУ выдал ПриватБанку.
Как сообщал "Прямой" шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева, которым был удовлетворен https://prm.ua/sud-vidhiliv-apelyatsiyu-na-korist-eks-aktsioneriv-privatbanku-nbu-podaye-kasatsiyu/ иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.
Судебные иски олигарха https://prm.ua/ekspert-nazvav-metu-pozoviv-kolomoyskogo-proti-nbu-shhodo-privatbanku/ Игоря Коломойского и вымогательство двух миллиардов долларов - это все попытки создать такую ситуацию , когда государство будет вынуждено сесть с ним за стол переговоров и заключить мировое соглашение.
Ранее Окружной административный суд Киева заявил, что национализация Приватбанка была незаконной.
В свою очередь НБУ подготовил апелляцию на решение суда о незаконности национализации ПриватБанка и планирует предложить Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинета министров по поводу подобных судебных практик, которые https://prm.ua/sprava-privatbanku-nbu-vimagaye-rozglyadu-pitannya-rishennya-sudu-u-rnbo/ наносят вред международному имиджу страны.
Напомним, политический эксперт Валерий Гончарук заявил, что олигарх Игорь https://prm.ua/provodyachi-kampaniyu-zelenskomu-kolomoyskiy-ne-zaymayetsya-altruyizmom-ekspert-pro-namir-oligarha-povernuti-privatbank/ Коломойский хочет вернуть себе не только национализированный "Приватбанк" , а также капитал в 2 миллиарда долларов.
шо то за гнида така!?
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО, ВЫЛОЖИЛ ВИДЕО, ГДЕ КОЛОМОЙСКИЙ УГРОЖАЕТ СДАТЬ УКРАИНУ "РУССКИМ" И АТАКОВАТЬ ТЭЦ И ОФИС "УКРТРАНСГАЗА"
Просторами социальных сетей гуляет запись телефонного разговора главного спонсора "Зе" Игоря Коломойского с руководителем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, где олигарх, которого многие до сих пор считают "спасителем Украины" сыплет угрозами в адрес менеджера и УГРОЖАЕТ СПУСТИТЬ НА НЕГО ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ БАТАЛЬОНЫ
Сергей Лещенко тогда писал на своей странице в соцсетях: "Сейчас тут в фейсбуке будут лить слезы из-за увольнения Коломойского. Особо сентиментальным советую послушать этот ДИАЛОГ КОЛОМОЙСКОГО С ГЛАВОЙ НАФТОГАЗА АНДРЕЕМ КОБОЛЕВЫМ ".
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.
Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу.
ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ВИЗИТА БАКАНОВА В США БЫЛА ПОПЫТКА НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ ОТЗЫВА ИСКА "ПРИВАТ-БАНКА" К ГРУППЕ КОЛОМОЙСКОГО И К.
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять.
Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
Дальше читайте сами
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0#_blank https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
НА ЖАЛЬ, НЕ ЗА ХЕРСОН, А З ВНУТРІШНИМ ВОРОГОМ.
Господи, помилуй нашу многострадальную Украину.
Мы вынуждены бороться на двух фронтах на внешнем и внутреннем.
Икакой из врагов хуже?
И тот и другой одинаковые Оба против Украины...
Господи, помилуй нашу многострадальную Украину...
Если все честно и законно, тогда зачем отдельный закон?
А кроме того банк не был выведен с рынка - он на рынке, продолжает работу. Перестал глава нацбанка каждую неделю рассказывать, что банк закроют и банк продолжил работать, как ни в чем не бывало... Чудо!
Забрать обанкротившийся банк у мошенника, который присвоил деньги 20 млн вкладчиков, это афера?
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Безсумнівно! Досить згадати його поведінку відносно ЮТ, починаючи з 2005 року.
Бо через декількамільйонну, шахрайську, небаченого більше ніде в світі розміру, виборчу заставу, в бюлетені по шахрайському пропускаються тільки ставленики олігархії. Ні один президент це неподобство навіть не намагався ліквідувати.
Нам не потрібен ні гетьман ні канцлер. Нам потрібен демократично, а не олігархічно, вибраний народний президент.
Бо народ в сортах гімна не розбирається.