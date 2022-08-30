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Новини Націоналізація Приватбанку
7 926 95

Сьогодні Верховний Суд ухвалюватиме рішення в одній з основних справ, де Коломойський оскаржує націоналізацію Приватбанка, - Сульжик

приватбанк

30 серпня Верховний Суд має прийняти рішення в одній з основних справ, де Коломойський в черговий раз пробує оскаржити націоналізацію Приватбанка в 2016 році.

Про це повідомив член наглядової ради Приватбанку Роман Сульжик, передає Цензор.НЕТ.

"Одна з ключових битв за Україну відбудеться завтра. На жаль, не за Херсон, а з внутрішним ворогом. Завтра (пост написано 29 серпня. - Ред.), о 14:00, Верховний Суд повинен прийняти рішення в одній з основних справ, де Коломойський в черговий раз пробує оскаржити націоналізацію банка в 2016 році. Не треба казати, що я вважаю, що суд зобов'язаний застосувати норми так званого "антиколомойського закону", які прямо забороняють повернення банків, виведених з ринку, їх колишнім власникам, і прийняти рішення на користь Привату", - розповів він.

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"Але ми всі знаємо, що може відбуватись в наших судах - ми всі бачили, що судді "нарішали" в справі по готелю Мир. Попри наші запити, суд відмовляється відкрити засідання, тому я не зможу там бути. Але я впевнений в нашій команді юристів, в нашій позіції, і дуже сподіваюсь, що судді не наважаться ставити під загрозу найбільший в країні банк - як би їх не "заангажовували". Тримаємось разом, не втрачаєм увагу, беремо і перемогаємо!" - додав Сульжик.

Автор: 

Верховний Суд (1188) Коломойський Ігор (3122) націоналізація (382) Приватбанк (2432) Сульжик Роман (25)


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Топ коментарі
+33
І що тут робити Зеленському?

Валить в Ростов вместе с Каломойшей. Или в Израиль.

Пока не поздно.У людей же нервы не железные.
Сколько иожно издеваться над Украиной и украинцами?
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30.08.2022 00:11
+25
І що тут робити Зеленському? Якщо не подарує приватбанк свому власнику то власник може якийсь компромат на нього викласти, якщо віддать то виженуть в Ростов
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30.08.2022 00:03
+25
Каламойше в Ізраїль не можна, посадять. Він токсичний для всього світо, окрім України. Бо, завдяки 73%- відсотковому стаду, маючи власного презЕдента, він може відседітись і пореШать. Повернути приват, повторно пограбувати мудрий наріт, позакривати справи проти себе в міжнародних судах.
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30.08.2022 00:27
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І що тут робити Зеленському? Якщо не подарує приватбанк свому власнику то власник може якийсь компромат на нього викласти, якщо віддать то виженуть в Ростов
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30.08.2022 00:03 Відповісти
І що тут робити Зеленському?

Валить в Ростов вместе с Каломойшей. Или в Израиль.

Пока не поздно.У людей же нервы не железные.
Сколько иожно издеваться над Украиной и украинцами?
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30.08.2022 00:11 Відповісти
Ростов, але не зараз - забагато знає зараза!
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30.08.2022 00:19 Відповісти
какой на х*й ростов, к стенке падлу
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30.08.2022 00:59 Відповісти
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30.08.2022 02:57 Відповісти
Каламойше в Ізраїль не можна, посадять. Він токсичний для всього світо, окрім України. Бо, завдяки 73%- відсотковому стаду, маючи власного презЕдента, він може відседітись і пореШать. Повернути приват, повторно пограбувати мудрий наріт, позакривати справи проти себе в міжнародних судах.
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30.08.2022 00:27 Відповісти
Закрив всі рахунки в українських банках ще в 2008 році. Закрий свій в Приваті і виведи звідти свої кошти. Так має зробити кожен патріот України в випадку "перемоги" в продажному зє-суді. "Роби що маєш і хай будь що буде!".
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30.08.2022 04:07 Відповісти
Чушь с вашим ростовом -ПОД ТРИБУНАЛ‼️Пусть отвечают за ГРАБЕЖ в особо крупных РАЗМЕРАХ с полнейшей КОНФИСКАЦИЕЙ в офшорах и ГЛАВНОЕ ЗА ТО ,что , как выразился их Люся ПРО#БАЛИ ,подготовили ,проданное в Омане - сдать Юг " коридор"‼️
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30.08.2022 10:48 Відповісти
безконечно долго))..с народом дважды оплатившим один счет за газ можно еще не то делать
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30.08.2022 11:12 Відповісти
Власник взагалі-то може легко відкрутити ЗЄ його тупу довбешку на крайній випадок.
Нагадаю, що тушку ЗЄ охороняють люди Коломоя.

А так може просто залишити його з дірявим Кварталом-95, але без грошей.
Нагадаю, що більшість "зароблених" ЗЄ грошей - це проценти зі спизжених з Привата Коломоєм грошей.
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30.08.2022 01:17 Відповісти
Що тут робити з Коломойським? Та все дуже просто . Призвати до війська. Йому ще нема 60 років. Відправити в окоп дати в руки деревяний автомат та нехай воює. А спробує чкурнути з окопа розстріляти як дезертира. Фронт дуже сильно лікує від різного роду дурості
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30.08.2022 10:59 Відповісти
кароче завтра верховный суд обеспечит себе и детишкам своим безбедную старость..
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30.08.2022 00:03 Відповісти
Або пожиттєве з повною конфіскацією.
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30.08.2022 00:05 Відповісти
увагу СБ ОУН пожиттєву до всієї родини...
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30.08.2022 00:06 Відповісти
Це нездійснена мрія - банди і мафія так опутали Україну що без війни не вдасться розпутать. А як воювать з СБУ, іншими "силовиками", коли "наріт" занятий війною між собою та тим хто краще поцілує в дупу свого господаря?
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30.08.2022 09:24 Відповісти
випробування для влади на доброчесність
цікаво - пройде влада іспит чи накосячить?
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30.08.2022 00:04 Відповісти
О какой доброчесности вы говорите?
цікаво - пройде влада іспит?

Вы что в самом деле думаете, что они хоть на минуту задумались о доброчесности?
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30.08.2022 00:15 Відповісти
звісно що ні
але цікаво що вони "замутять"
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30.08.2022 07:26 Відповісти
всё ржёте?..
шоу с фейерверками, взрывами и горами трупов - а они всё ржут...
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30.08.2022 08:11 Відповісти
Ви мабуть останні 3 роки живете в бульбашці і не бачили весь той адський корупційний *******, що три роки поспіль творить Зе і команда. Я вам навіть трохи заздрю.
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30.08.2022 00:41 Відповісти
Да пусть забирает. Какая разницап!!
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30.08.2022 00:04 Відповісти
о! еще один типчик, которому "какая разница" !
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30.08.2022 00:18 Відповісти
это ж каким отбитым надо быть!
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30.08.2022 01:18 Відповісти
І суд відбудеться в закритому режимі. Бо гроші рахувати при чужих не рекомендується.
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30.08.2022 00:09 Відповісти
Ну що, хто переможе, 5 колона *****, дерьмак-татаров-бабломойський, чи Україна?
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30.08.2022 00:12 Відповісти
з такою судовою мафією - Україна не варіант.
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30.08.2022 01:50 Відповісти
Кому війна, а коломойші бабло прихопити.
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30.08.2022 00:13 Відповісти
Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в

https://censor.net/news/420020/seyichas_vajno_chtoby_protsess_soprovojdalsya_usiliyami_po_maksimalnomu_pogasheniyu_svyazannyh_kreditov иhttps://censor.net/news/419965/******************************************************************************************************, а также страныhttps://censor.net/news/420042/eto_sdelaet_bankovskiyi_sektor_bolee_silnym_i_ustoyichivym_zayavlenie_stran_g7_o_natsionalizatsii_privatbanka ,https://censor.net/news/420004/etot_shag_sdelaet_bankovskiyi_sektor_bolee_ustoyichivym_mogerini_o_natsionalizatsii_privatbanka иhttps://censor.net/news/420093/eto_smelyyi_i_neobhodimyyi_shag_bayiden_obsudil_s_poroshenko_natsionalizatsiyu_privatbanka.

Тогдашний министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "https://censor.net/news/420122/privatbank_doveden_do_neplatejesposobnosti_a_za_eto_predusmotrena_ochen_sereznaya_otvetstvennost_danilyuk".

https://censor.net/n3125135
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30.08.2022 00:25 Відповісти
Хэ.может и число наступления на Херсон Зегнида подгадал для отвлечения лохов от очередного выворачивания карманов ?
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30.08.2022 00:14 Відповісти
Йому ***** на Херсон. Він в махачі з руснею дупля не відбиває. Там чисто ЗСУшна тема.

Подоляк же ж сказав "ми думали что оні норм люді". Це після 8 років звірств русні. Бо вони ці 8 років протусили на корпоративах у Москві і ну намана жі абщалісь.
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30.08.2022 00:44 Відповісти
Так а я о чем? Ему ***** на всё,на готовность наших войск к наступлению на потери но ему не ***** на своего хозяина.
Он главнокомандующий и имеет возможность надавить на Залужного,как было с Северодонецком с последующей потерей Лисичанска
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30.08.2022 10:34 Відповісти
І чомусь я впевнений, що наступ на Херсон це відволікання уваги українців від програшної ситуації державного банку ПриватБанк на користь головного корупціонера країни за всі роки незалежності Бабломойського під чутким керівництвом слуг януковича-Боневтіка- татарова, смірнова,демченко, портнова. І це все дякувати 73% нароту, який дозволив своє пограбування і навіть пограбування наперед своїх внуків посеред білого дня, під час війни, при великій бідності і невпевненості в завтрашній день. Як тільки десь хтось щось скаже недобре про Боневтіка-зразу ДБР і кримінальна справа (приклад генерал Кривонос), а тут ніби він нічого не помічає, незалежний, не втручається, але продовжує користуватися послугами беніного і медведчуковського телеканалу "1+1" і його охороною. Мені здається вся відповідь не поверхні.
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30.08.2022 07:11 Відповісти
кому війна, а кому - мать родна!... беня потихеньку гне свою лінію, чхати йому на Україну!
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30.08.2022 00:16 Відповісти
Там ще Геьманцев партізанить по-тіхеньку !
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30.08.2022 07:10 Відповісти
той феесбешний агент партизанить тихо але підло
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30.08.2022 07:29 Відповісти
Да, у влады как случается какой-нибудь очередной просер, так сразу какое-то громкое шоу начинается
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30.08.2022 00:17 Відповісти
$470 ОТМЫТЫХ МИЛЛИАРДОВ, НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗАВОДЫ В США: СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА ПРИВАТБАНКА ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО

5 июня 2019

4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.

Об этом пишет "https://biz.nv.ua/ukr/finance/kolomoyskiy-mozhe-stati-geroyem-naybilshogo-keysa-z-vidmivannya-groshey-50025382.html?prefer_lang=ukr НВ " со ссылкой на аналитический центр https://www.atlanticcouncil.org/images/royaltyfree/kolomoisky_case.pdf?fbclid=IwAR1NmPUljK7chtFxw_GfBbmlHYgIgBn2lW0w0E3wrFFn4VZvRlFx6XPEwK4 Atlantic Council .

Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,

составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).

Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию денег, который совершен одной группой лиц.

В ПриватБанке считают, что ответчики нанесли банку убытки на сумму в сотни миллионов долларов.

Это гражданский иск, поэтому юристы ПриватБанка предоставили суду все материалы.

Однако все обвинения имеют чисто уголовный характер. ПриватБанк выполнил по сути детективную работу по исследованию крупномасштабного отмывания денег в США.

Исковое заявление насчитывает 104 страницы. В нем описано, как якобы происходит отмывание украинских денег в США. Якобы - потому что обвинения пока не доказаны в суде.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, оба из Днепра, были деловыми партнерами с 1992 года. Они создали ПриватБанк, на который приходилась пятая часть банковских активов Украины. В декабре 2016 года он был национализирован украинским правительством, которое утверждало, что два совладельца выдали 97 процентов кредитов банка через различные оффшорные компании, в основном на Кипре. Правительство Украины национализировало банк и докапитализировало его на $5,5 млрд.

Коломойский и Боголюбов управляют огромным конгломератом, что обычно называют группой Приват, хотя юридически такой группы не существует. Это множество анонимных оффшорных компаний, которые в основном базируются на Кипре. Коломойский и Боголюбов занимаются чуть ли не всеми видами бизнеса - у них есть интересы в авиаперевозках, нефтегазовой промышленности, металлургии и недвижимости. Коломойский - публичное лицо, а Боголюбов редко появляется на публике. В последние годы они жили в Женеве, но в конце 2018 года переехали в Израиль. Недавно оба вернулись в Украину. Как сообщается в иске, оба являются гражданами Украины, Кипра и Израиля.

В иске говорится о том, КАК РАБОТАЛА СХЕМА. Конечные бенефициары "использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка", в конечном итоге воруя миллиарды долларов из ПриватБанка и используя организации в Соединенных Штатах для отмывания сотен миллионов долларов или незаконного присвоения кредитов ПриватБанка в Соединенных Штатах, чтобы обогатить себя и своих партнеров - заговорщиков". (с. 3).

Схема очень проста. Банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре. На Кипре экс-владельцы пользовались услугами двух местных юридических фирм, утверждается в иске.

Нетипично, что конечные бенефициары не приняли мер для создания нескольких слоев подставных компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и Каймановых островах, как это часто делают богатые россияне. Вместо этого они работали с тремя американцами в Майами, которые помогли создать большое количество анонимных фирм (LLC) в Соединенных Штатах, в основном в штате Делавэр, а также во Флориде, Нью-Джерси и Орегон.

Обычно выходцы из постсоветских стран для отмывания денег покупают недвижимость в Нью-Йорке и на юге Флориды, но инвестиционный профиль этой группы отличается. Деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс), Далласе (Техас) и в ферросплавные компании. Согласно иску ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там владельцами недвижимости. Сообщалось, что ФБР расследовало дело Коломойского в штате Огайо на предмет отмывания денег.

Более примечательно, что Коломойский и Боголюбов, согласно иску, контролировали несколько ферросплавных предприятий в США, Felman Production Inc. в Западной Вирджинии; Felman Trading, Inc. и Georgian Manganese LLC; Warren Steel Holdings в Уоррене (штат Огайо) Steel Rolling Holdings Inc. в Гибралтаре (Мичиган) CC Metals and Alloys, LLC в Кентукки; Michigan Seamless Tube в Делавэре (штат Мичиган). Это небольшие, но реально работающие предприятия.

В иске немало и и других интересных подробностей. Схема ПриватБанка была настолько простой, насколько это вообще возможно. К сожалению, правоохранительные органы США не могут проникнуть в сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах. У каждой есть хороший шанс быть незамеченными, пока эти компании кто-то не укажет - как это сделали юристы ПриватБанка.

Как отмечает старший аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд, проблема заключается в том, что Соединенные Штаты позволяют создание сотен тысяч анонимных компаний, которые проникают в страну с целью отмывания денег.

"Случай с ПриватБанком показывает, что грязные деньги не обязательно должны быть сосредоточены в крупных городах и в сфере недвижимости, но могут проникать в реальную экономику. Это наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах", - сказал эксперт.

Национальный банк Украины 24 мая https://prm.ua/nbu-podav-apelyatsiyi-na-dva-rishennya-sudu-shhodo-privatbanku/ подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по "ПриватБанку".

Ранее стало известно, что национализированный "ПриватБанк" Украины подал https://prm.ua/privatbank-podav-pozov-do-kolomoyskogo-u-ssha/ иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому.

Напомним, https://prm.ua/kolomoyskiy-prograv-sud-nbu-u-spravi-pro-refinansuvannya-privatbanku/ Национальный банк и ПриватБанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитид, которые требовали через суд освободить их от обязательств на суммы 2,6 миллиарда гривен и 143 миллионов гривен соответственно, по рефинансированию, что НБУ выдал ПриватБанку.

Как сообщал "Прямой" шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева, которым был удовлетворен https://prm.ua/sud-vidhiliv-apelyatsiyu-na-korist-eks-aktsioneriv-privatbanku-nbu-podaye-kasatsiyu/ иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Судебные иски олигарха https://prm.ua/ekspert-nazvav-metu-pozoviv-kolomoyskogo-proti-nbu-shhodo-privatbanku/ Игоря Коломойского и вымогательство двух миллиардов долларов - это все попытки создать такую ​​ситуацию , когда государство будет вынуждено сесть с ним за стол переговоров и заключить мировое соглашение.

Ранее Окружной административный суд Киева заявил, что национализация Приватбанка была незаконной.

В свою очередь НБУ подготовил апелляцию на решение суда о незаконности национализации ПриватБанка и планирует предложить Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинета министров по поводу подобных судебных практик, которые https://prm.ua/sprava-privatbanku-nbu-vimagaye-rozglyadu-pitannya-rishennya-sudu-u-rnbo/ наносят вред международному имиджу страны.

Напомним, политический эксперт Валерий Гончарук заявил, что олигарх Игорь https://prm.ua/provodyachi-kampaniyu-zelenskomu-kolomoyskiy-ne-zaymayetsya-altruyizmom-ekspert-pro-namir-oligarha-povernuti-privatbank/ Коломойский хочет вернуть себе не только национализированный "Приватбанк" , а также капитал в 2 миллиарда долларов.
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30.08.2022 00:20 Відповісти
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30.08.2022 00:57 Відповісти
свині свині...брудні ненажерливі свині порозбігалися по Україні
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30.08.2022 07:34 Відповісти
А свині, о чудо!, виявляється кошерні, починаючи з основного кнурчика.
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30.08.2022 07:41 Відповісти
от цікаво - у цього олігарха так все і залишилось в його кишенях, і закон про олігархівна нього не діє, і війна його не стосується. хоч копійочку на ЗСУ пожертвував?
шо то за гнида така!?
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30.08.2022 00:25 Відповісти
Він Папік нашого президента)
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30.08.2022 00:43 Відповісти
так він вже ніби не громадянин Україні і не може бути олігархом. Олвігархом може бути тільки Порошенко, так вирішили 73% ще в 2019 році, зробивши разом себе і зробивши кінець епохи бідності Бені і Зелі назавжди.
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30.08.2022 07:41 Відповісти
ЗАКЛИКАЮ СПАЛИТИ СУД І ЛІКВІДУВАТИ ФІЗИЧНО СУДДІВ, ЯКЩО ПБ ПОВЕРНУТЬ КОЛОМОЙСЬКОМУ!!!
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30.08.2022 00:29 Відповісти
Суд - это исполнитель. Главные заказчики
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30.08.2022 00:36 Відповісти
значить із виконавцями і замовниками
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30.08.2022 07:35 Відповісти
Если суд идет против народа и обогащает врагов - то судьи враги. Поступать с ними надо как с врагами - у нас идет война.
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30.08.2022 02:11 Відповісти
Тогда какого чёрта мы посадили себе на шею Коломойшу и терпим его хотелки. У нас война. Убрать коломойшу и иже с ними и, наконец-то, выгнать русню уже никто не будет мешать
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30.08.2022 03:06 Відповісти
Журналист и нардеп по совместительству Лещенко, который, как известно, не так давно начал "искренне поддерживать" основного конкурента действующего президента Украины, в свое время "мочил" Игоря Коломойского.
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО, ВЫЛОЖИЛ ВИДЕО, ГДЕ КОЛОМОЙСКИЙ УГРОЖАЕТ СДАТЬ УКРАИНУ "РУССКИМ" И АТАКОВАТЬ ТЭЦ И ОФИС "УКРТРАНСГАЗА"
Просторами социальных сетей гуляет запись телефонного разговора главного спонсора "Зе" Игоря Коломойского с руководителем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, где олигарх, которого многие до сих пор считают "спасителем Украины" сыплет угрозами в адрес менеджера и УГРОЖАЕТ СПУСТИТЬ НА НЕГО ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ БАТАЛЬОНЫ

Сергей Лещенко тогда писал на своей странице в соцсетях: "Сейчас тут в фейсбуке будут лить слезы из-за увольнения Коломойского. Особо сентиментальным советую послушать этот ДИАЛОГ КОЛОМОЙСКОГО С ГЛАВОЙ НАФТОГАЗА АНДРЕЕМ КОБОЛЕВЫМ ".

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30.08.2022 00:31 Відповісти
В ютубе гуляет видео времени майдана, когда Коломойский спрашивает Суркиса не прислать ли к его забору Автомайдан.
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30.08.2022 09:50 Відповісти
А Ви ще й досі довіряєте Серьожі? Наївний.
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30.08.2022 13:04 Відповісти
"много сделано" осталось Беничке вернуть банк компенсировать финансовый, моральный, физический, этнический.... ущерб
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30.08.2022 00:35 Відповісти
Зеля! Чому Беня ще не сидить в буцигарні, а далі грабує державу. Бо обоє мають з того профіт(
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30.08.2022 00:41 Відповісти
БАКАНОВ В США. ПАНИКА И ОШИБКИ.

22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.
Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу.

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ВИЗИТА БАКАНОВА В США БЫЛА ПОПЫТКА НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ ОТЗЫВА ИСКА "ПРИВАТ-БАНКА" К ГРУППЕ КОЛОМОЙСКОГО И К.
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять.
Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...

Дальше читайте сами
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0#_blank https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
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30.08.2022 00:54 Відповісти
ОДНА З КЛЮЧОВИХ БИТВ ЗА УКРАЇНУ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАВТРА.

НА ЖАЛЬ, НЕ ЗА ХЕРСОН, А З ВНУТРІШНИМ ВОРОГОМ.

Господи, помилуй нашу многострадальную Украину.

Мы вынуждены бороться на двух фронтах на внешнем и внутреннем.

Икакой из врагов хуже?

И тот и другой одинаковые Оба против Украины...

Господи, помилуй нашу многострадальную Украину...
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30.08.2022 00:45 Відповісти
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30.08.2022 01:00 Відповісти
Я в восторге от аших законов Не важно как как банк был выведен с рынка - законно или нет, но надо законом запретить возврат банка
Если все честно и законно, тогда зачем отдельный закон?
А кроме того банк не был выведен с рынка - он на рынке, продолжает работу. Перестал глава нацбанка каждую неделю рассказывать, что банк закроют и банк продолжил работать, как ни в чем не бывало... Чудо!
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30.08.2022 01:00 Відповісти
Може, й був колись коломойський, а от нині став йой!-ський.
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30.08.2022 01:10 Відповісти
Коли Україна позбудется цього чорта ?людина яка пограбувала Україну на понад 10 мільярдів доларів ,проти якого в чотирьох країнах порушені кримінальні справи ,а країну яку пограбовано жодної справи не порушено проти шахрая ,адже він близький до президента.
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30.08.2022 01:17 Відповісти
Я просто дивуюсь як американці та й європейці бачучи всю цю зелено-мавпячу куєту - продовжують нам допомагати і зброєю і фінансово.
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30.08.2022 01:22 Відповісти
Вони допомогають наріду.
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30.08.2022 07:43 Відповісти
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30.08.2022 01:29 Відповісти
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30.08.2022 01:30 Відповісти
За Абрамовича подписывался, аж из шкуры лез, за Коломойшу тоже подпишиться.
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30.08.2022 01:56 Відповісти
Кому з командувачів Армії України (або військ спеціального призначення) міста Дніпро вистачить сміливости?....
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30.08.2022 02:16 Відповісти
В блогах Ц один із авторів вважає, що таке можуть втнути швидше добровольці з ТРО, а не регулярні частини ЗСУ.
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30.08.2022 07:50 Відповісти
Питання з Коломойським вирішується просто. Спершу мають загинути всі можливі спадкоємці. А вже потім сам Беня здохнути від "серцевого нападу". Держава успадкує увесь його статок - " в труні кишені та офшори не передбачені".
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30.08.2022 04:17 Відповісти
Бородата свиня-один із стовпів української мафії.Що з нею робити - вирішувати українцям.Але не усунувши проблему-світлого майбутнього нам не бачити.
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30.08.2022 05:43 Відповісти
Ну, привітаємо Коломойського з черговою перемогою над Україною...
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30.08.2022 06:11 Відповісти
И все дружно забыли про аферистку Гонтареву которая была ключевой фигурой в этой афере и сейчас живет в свое удовольствие в Лондоне.
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30.08.2022 06:50 Відповісти
Откуда ты вылез? Какой именно аферы?
Забрать обанкротившийся банк у мошенника, который присвоил деньги 20 млн вкладчиков, это афера?
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30.08.2022 07:13 Відповісти
Святая наивность,150 миллионов баксов одновременно исчезло,и если кнопкой на компьютере она не стопорнула такую махинацию то значит была в доле,поэтому и смылась.
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30.08.2022 08:55 Відповісти
Внутрішнє звільнення від *******, буде на часі з часом панове.
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30.08.2022 07:05 Відповісти
Таких справ не було б, якби Порошенко "націоналізацію" зробив законними шляхами. Бо його "націоналізація" мала усі відзнаки віджиму. То тепер оті проблеми з готелем "Мір", Приватом та іншими. Це політика Порошенка - нацькувати людей на когось і потім унеможливити діяльність ніби через бажання народу. Таку політику він застосував до Тимошенко та інших. Результати його діяльності ще будуть довго відхаркуватися. А одним з цих результатів є прихід до влади Зелі.
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30.08.2022 07:53 Відповісти
... одним з цих результатів є прихід до влади Зелі.
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Безсумнівно! Досить згадати його поведінку відносно ЮТ, починаючи з 2005 року.
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30.08.2022 08:00 Відповісти
здохни, падло
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30.08.2022 08:13 Відповісти
ИВАН ИДИ ***** ГНИДА ********** ВМЕСТЕ С ЖЮЛЕЙ . БЕНЕЙ И ******
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30.08.2022 08:48 Відповісти
Поки наші хлопці гинуть Гундосий вирішив банк подарувати своєму старшому партнеру Бені. Дружбанів орденами вже обдарував. От і виникає питання - чому Беня не сидить?
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30.08.2022 08:03 Відповісти
валодя, да-а-ава-а-ай (шайбу, щайбу) ! У тібя же ручной пракурор. Бабушка бєня ждьот, ніпадвіді !
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30.08.2022 08:45 Відповісти
каломойского давно надо выдать в США . там за отмывание денег из привата ему 15 лет отвесят . суды там все антикорррупционные . за хорошее поведение эту мразь лет через 10 выпустят и зельцу хорошо и америке помощь хоть чем то надо за ..хаймарсы.. отблагодарить . а то на следующих выборах беня через г+г и масейчук-скабееву впарит кандидатом юзика или кошевого и натаха уронив слезу скажет что это лучший из всех
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30.08.2022 08:46 Відповісти
Ручной преЗЕрватив поможет...
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30.08.2022 08:55 Відповісти
Нажаль в українського народу не було ні одного народного президента, який би міг об'єднати й повести народ. Всі ставленики олігархії. Були тільки погані, були дуже погані.

Бо через декількамільйонну, шахрайську, небаченого більше ніде в світі розміру, виборчу заставу, в бюлетені по шахрайському пропускаються тільки ставленики олігархії. Ні один президент це неподобство навіть не намагався ліквідувати.

Нам не потрібен ні гетьман ні канцлер. Нам потрібен демократично, а не олігархічно, вибраний народний президент.
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30.08.2022 10:17 Відповісти
І ще. Те що ми зараз маємо таку владу, винні такі недемократичні вибори і те що приходиться обирати зі ставлеників олігархії.
Бо народ в сортах гімна не розбирається.
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30.08.2022 10:23 Відповісти
КОМУ ВІЙНА, А КОМУ-ТО ЧАС СТРІЧ ОВЕЦЬ.
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30.08.2022 10:59 Відповісти
А можна поставити ставку в 1хвет яке рішення прийме верховний суд
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30.08.2022 11:11 Відповісти
 
 