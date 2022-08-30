Сьогодні Верховний Суд ухвалюватиме рішення в одній з основних справ, де Коломойський оскаржує націоналізацію Приватбанка, - Сульжик

30 серпня Верховний Суд має прийняти рішення в одній з основних справ, де Коломойський в черговий раз пробує оскаржити націоналізацію Приватбанка в 2016 році.

Про це повідомив член наглядової ради Приватбанку Роман Сульжик, передає Цензор.НЕТ.

"Одна з ключових битв за Україну відбудеться завтра. На жаль, не за Херсон, а з внутрішним ворогом. Завтра (пост написано 29 серпня. - Ред.), о 14:00, Верховний Суд повинен прийняти рішення в одній з основних справ, де Коломойський в черговий раз пробує оскаржити націоналізацію банка в 2016 році. Не треба казати, що я вважаю, що суд зобов'язаний застосувати норми так званого "антиколомойського закону", які прямо забороняють повернення банків, виведених з ринку, їх колишнім власникам, і прийняти рішення на користь Привату", - розповів він.

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"Але ми всі знаємо, що може відбуватись в наших судах - ми всі бачили, що судді "нарішали" в справі по готелю Мир. Попри наші запити, суд відмовляється відкрити засідання, тому я не зможу там бути. Але я впевнений в нашій команді юристів, в нашій позіції, і дуже сподіваюсь, що судді не наважаться ставити під загрозу найбільший в країні банк - як би їх не "заангажовували". Тримаємось разом, не втрачаєм увагу, беремо і перемогаємо!" - додав Сульжик.