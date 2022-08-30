Росіяни мають отримати чіткий сигнал щодо недопустимості підтримки агресії, - прем’єр Чехії Фіала
ЄС має дати громадянам Росії чітко зрозуміти, що підтримка війни проти України матиме наслідки й для них.
Про це заявив журналістам прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала напередодні неофіційної зустрічі в Празі міністрів закордонних справ ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми переконані в тому, що треба послати ясний сигнал російській спільноті щодо наслідків підтримки агресії проти України, а саме повною зупинкою угоди щодо спрощення візового режиму з рф", - заявив Фіала.
Він нагадав, що Чеська Республіка одною з перших почала застосовувати такий захід. Водночас Чехія поважає позицію інших країн, які не підтримують цей крок, але намагається їх переконати, що відмова від видачі принаймні туристичних віз "була б правильним кроком".
Зокрема, в Празі розуміють побоювання Берліна щодо того, що відмова у видачі віз негативно позначиться на громадянському суспільстві та демократичній опозиції. Але, зазначив Фіала, всі пропозиції не означають, що представники опозиції або ті, кому загрожує російський режим, не зможуть потрапити в ЄС. Зокрема, Чехія останнім часом видала низку віз правозахисникам з рф.
"Консультації триватимуть, але позиція ЧР є відомою від самого початку", - заявив прем’єр.
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може вийти так, що гроші за візи проплатили і їх вернуть назад.
а питання "чий крим?" ніхто з них не пройде. всі вони кримнашисти.
финские таможенники начали изымать у россиян евро
то сыксуальная ориентация.
Это самый лучший и самый "чёткий" сигнал!
Чётче только лопатой по ***лу, но это будет наш "План - Б"...
При в'їзді в ЄС всіх запитувати чи підтримують вони війну/спецоперацію?
Пускати тільки тих, що не підтримують.
Але у опозиційних росіян, з'їздивших в Європу, по поверненню на батьківщину будуть проблеми. Тому що росіська влада буде знати, що вони не підтримують війну, раз їх пустили в ЄС.
Тому Європі потрібно сказати, шо ми будемо виборочно опитувати при в'їзді в ЄС, а на ділі всіх опитувати. І тоді опозиційні росіяни зможуть, в разі чого, сказати, що їх не опитували.
але при чому тут шенгенська віза? шенгенська - це туристична віза, вона деється на 3 місяці. Поподорожував опозиційний росіянин по європі 3 місяці і все одно вернувся в свою рашку.
Європа думає, що росіянин спочатку виїде в ЄС по шенгенській візі, а потім вже, перебуваючи в ЄС - подасть документи на політпритулок.
Але політичний притулок можна організувати і черет треті країни. Є багато країн, в які для росіян безвізовий режим. Хай виїжджають в цю країну, звертаються в посольство якоїсь європейської країни і подають документи на політичний притулок.
1) Громадяни РФ не є дітьми: вони мають освіту, вони несуть відповідальність за свої дії. З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відвідували Крим, Абхазію (тобто користувалися перевагами окупації), 50% купували або отримували безкоштовно вкрадене з Криму (вино Масандри в магазинах РФ, нерухомість в Криму і пр.). Чому участь в окупації має бути безкарною?
2)З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відкрито заявляли та заявляють зараз в соцмережах, що вони підтримують дії армії РФ в Україні, Грузії. І 95% громадян РФ відмовляються письмово засудити вбивства путінцями в України (ідея Каспарова). Чому їх агітація за агресивну війну має бути безкарною?
3) З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 40% є держслужбовцями та співробітниками силових структур РФ (тобто безпосередньо виконують злочинні накази з війні та забезпечення війни проти України). Ще 30% є членами родин таких осіб, що користуються грошима, сплаченими за війну. Ще 10% є працівниками ВПК РФ (наприклад, за зарплату продукують танки в Свердловській області РФ та ін.). 11% безпосередньо беруть участь в війні на території України (або є родичами, що живуть на гроші, отримані за таку війну). 15% вступили до партій, що безпосередньо беруть участь у формуванні команд для вбивств українців? Чому відкрита (і публічно оголошена) участь в війні конкретного громадянина РФ має бути безкарною?
4)В Німеччині 1944 року жоден мешканець містечка Дахау не мав права на відвідування Лондону або Манчестера. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?
5)При бомбуванні Дрездена під час WW2 авіація США, Англії не отримувала вироку суду стосовно кожного мешканця Дрездена. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?
6) Є механізм біженства: наприклад, російській правозахисник Осечкін (не маючі туристичної візи ЄС) в самольоті, що транзитом пролітав через Париж, отримав статус біженця. Є Австралія, є Індія, є ще 70% світу, куди громадяни РФ можуть виїхати і потім запросити біженство де завгодно (так було 70 років існування СРСР). Чому треба надавати саме відпочинок у ЄС та США, бо незгодні з війною мають 27 напрямків виїхати? Відпочинок є частиною злочинної роботи громадян РФ (а саме - роботи з вбивства українців)? Чи коректно б було надавати відпочинок офіцерам вермахту або працівникам танкових заводів ФРН в 1944 у Флориді?
7) Чи не потрібно надати росіянам feedback від західного суспільства (у вигляді відмови у розвагах туристів з РФ) про те, що щось не так? Бо не можна подавати попкорн тим особам, що є таким саме суспільством, як мешканці Дахау або Дрездену в 1944 (не помічають масових вбивств або, якщо чесно, мають можливість отримати правду, але надають перевагу мовчазно користуватись плюсами їх злочинного режиму)?
ВВС в 22:51, 3 сентября 2022: "В субботу в Праге прошла антиправительственная демонстрация, в которой, по данным полиции, участвовали около 70 тысяч человек. Собравшиеся обвиняли власти в бездействии по поводу растущих цен на газ и электричество, призывали вывести Чехию из Евросоюза и НАТО, а также критиковали правительство за поддержку Украины в войне, развязанной Россией, в ущерб экономике страны. Как передает из Праги корреспондент Би-би-си Роб Кэмерон, в митинге участвовали ультраправые националисты в футболках с Путиным, коммунисты, ковид-скептики, но также и известные ученые.
Организаторы митинга заявили, что Чехия должна быть нейтральной в военном плане, и в ее интересах - заключить прямые контракты с поставщиками газа, включая Россию. Демонстрация в Чехии прошла на следующий день после того, как правительство премьер-министра Петра Фиалы пережило вотум недоверия в парламенте. Оппозиция инициировала это голосование из-за растущей инфляции и цен на энергоносители.
Фиала возглавляет правоцентристскую коалицию из пяти партий. Комментируя многотысячную демонстрацию в Праге в субботу он сказал, что ее организовали "пророссийские силы и группы с взглядами, близкими к экстремистским, которые выступают против интересов Чешской Республики". "Ясно, что на нашей территории действует российская пропаганда и кампании по дезинформации, и некоторые люди им внемлют", - добавил премьер-министр Чехии".
Президентці Молдови Маї Санду довелося зіткнутися із небаченою обструкцією під час поїздки до автономного регіону Гагаузія.
Депутати місцевого парламенту влаштували власному главі держави справжній скандал. Вони вимагали від Санду "налагодити відносини" з путінською Росією та вирішити проблему з постачанням газу та стверджували, що всі проблеми - через політику президента, зокрема через участь Санду у саміті "Кримської платформи".
Санду поводилася гідно і відповіла критикам: "ви не можете просити мене підтримувати війну в Україні. Ми не можемо і не підтримуватимемо війну. Ми підтримуватимемо Україну". Але готовність президента Молдови до дискусії з опонентами не скасовує простого факту: у керівництві Гагаузії чимало прихильників Росії. Цим людям начхати на смерть українців. Навіть економічні проблеми свого регіону вони готові використати, щоб відновити вплив Кремля в Молдові!
Гагаузія - єдиний приклад врегулювання територіальної проблеми на території колишнього СРСР. Як і Придністров'я, Гагаузія проголосила свою "незалежність" ще на початку 90-х років. Проте проблему вдалося врегулювати, надати Гагаузії широку автономію, зокрема для розвитку гагаузької мови та культури.
Результати є очевидними: збереження гагаузької ідентичності було лише приводом для посилення російського впливу. Гагаузька мова та культура гинуть, більшість жителів автономії не знають ані рідної мови, ані румунської мови та спілкуються російською, а російський політичний вплив в автономії призводить до голосування за прокремлівських політиків. Замість того, щоб скористатися історичним шансом і зберегти гагаузький народ, ця влада консервує у регіоні дрімучий "совок" та бідність. А тепер ще ображає президента Молдови на очах усієї країни.
І ця ситуація - урок для України. Там, де зберігається "совкова" ментальність і "русскій мір", Кремль обов'язково досягне успіху. Не за допомогою танків, так за допомогою брехливого телебачення, не за допомогою телебачення - так за допомогою "попси" та підгодованих блогерів. Якби рідною мовою гагаузів була гагаузька, а не російська, якби вони вчили румунську мову з усією Молдовою, у них давно було б інше життя та інші політики. І не було б цього ганебного сеансу путінського мракобісся у регіональному парламенті.
https://spektrnews.in.ua/news/kreml-peremaga-tam-de-russk-y-m-r---v-tal-y-portnikov/137439 Віталій Портников