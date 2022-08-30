Росіяни мають отримати чіткий сигнал щодо недопустимості підтримки агресії, - прем’єр Чехії Фіала

ЄС має дати громадянам Росії чітко зрозуміти, що підтримка війни проти України матиме наслідки й для них.

Про це заявив журналістам прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала напередодні неофіційної зустрічі в Празі міністрів закордонних справ ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми переконані в тому, що треба послати ясний сигнал російській спільноті щодо наслідків підтримки агресії проти України, а саме повною зупинкою угоди щодо спрощення візового режиму з рф", - заявив Фіала.

Він нагадав, що Чеська Республіка одною з перших почала застосовувати такий захід. Водночас Чехія поважає позицію інших країн, які не підтримують цей крок, але намагається їх переконати, що відмова від видачі принаймні туристичних віз "була б правильним кроком".

Зокрема, в Празі розуміють побоювання Берліна щодо того, що відмова у видачі віз негативно позначиться на громадянському суспільстві та демократичній опозиції. Але, зазначив Фіала, всі пропозиції не означають, що представники опозиції або ті, кому загрожує російський режим, не зможуть потрапити в ЄС. Зокрема, Чехія останнім часом видала низку віз правозахисникам з рф.

"Консультації триватимуть, але позиція ЧР є відомою від самого початку", - заявив прем’єр.

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