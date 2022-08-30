Боррель розповів, яким може бути рішення ЄС щодо видачі віз росіянам: З початку війни Росію залишили близько 300 тисяч людей. Ми не повинні закривати перед ними двері

За словами глави зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозепа Борреля, міністри закордонних справ ЄС можуть домовитися про певну модифікацію нинішніх правил видачі віз громадянам Росії.

Про це Боррель розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, глави МЗС країн ЄС на нараді у Празі найближчими днями схвалять заходи, спрямовані на подальше обмеження відвідин Євросоюзу громадянами Росії. При цьому, на думку Борреля, навряд чи йтиметься про повну заборону.

Топ-дипломат ЄС розповів, що під час розгляду заяв про видачу віз громадянам Росії більшу увагу зокрема мають приділяти особі заявника.

"Нам треба діяти більш вибірково. Не забороняти в'їзд для всіх росіян", – сказав Боррель, нагадавши про те, що з початку війни в Україні Росію залишили близько 300 тисяч людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ідея заборони в’їзду росіян не матиме необхідної підтримки в ЄС, - Боррель

"Більшість із них професіонали, добре освічені люди, які більше не хочуть залишатися в Росії. Вони не хочуть йти на фронт і не підтримують війну. Вони не хочуть жити при путінському режимі і їдуть. Я думаю, ми не повинні закривати перед ними двері", – додав глава зовнішньополітичного відомства ЄС.

Він згадав такі категорії громадян Росії, як студенти та представники громадянського суспільства.

Неформальне засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу відбудеться у Празі 30-31 серпня.