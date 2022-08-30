Боррель розповів, яким може бути рішення ЄС щодо видачі віз росіянам: З початку війни Росію залишили близько 300 тисяч людей. Ми не повинні закривати перед ними двері
За словами глави зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозепа Борреля, міністри закордонних справ ЄС можуть домовитися про певну модифікацію нинішніх правил видачі віз громадянам Росії.
Про це Боррель розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, глави МЗС країн ЄС на нараді у Празі найближчими днями схвалять заходи, спрямовані на подальше обмеження відвідин Євросоюзу громадянами Росії. При цьому, на думку Борреля, навряд чи йтиметься про повну заборону.
Топ-дипломат ЄС розповів, що під час розгляду заяв про видачу віз громадянам Росії більшу увагу зокрема мають приділяти особі заявника.
"Нам треба діяти більш вибірково. Не забороняти в'їзд для всіх росіян", – сказав Боррель, нагадавши про те, що з початку війни в Україні Росію залишили близько 300 тисяч людей.
"Більшість із них професіонали, добре освічені люди, які більше не хочуть залишатися в Росії. Вони не хочуть йти на фронт і не підтримують війну. Вони не хочуть жити при путінському режимі і їдуть. Я думаю, ми не повинні закривати перед ними двері", – додав глава зовнішньополітичного відомства ЄС.
Він згадав такі категорії громадян Росії, як студенти та представники громадянського суспільства.
Неформальне засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу відбудеться у Празі 30-31 серпня.
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А Борелль верит в кацапские сказки
кацапы - ленивы, они не могут работать , они привыкли эксплуатировать « братские народы» .
потому простой кацап без денег за рубеж не едет ( чтобы жить по-иному ) , т к работать не умеет
Рашист навіть виїхавши з московії продовжує підтримувати натиском рашиський режим й *****!
Вони там у ЄС зовсім від реальності відірвалися чи мало їм рюззкіх маршей було у ЄС???
багато рашистів "релокували" туди іноземні фірми...
Вони так і не зрозуміли, що русня буде користуватися благами цивілізації, жити в цивілізації, але це не буде ніяким разом заважати їй ненавидіти цю цивілізацію.
Це така ж сволота, як радикальні мусульмани, яки їдуть у ЄС для того, щоб потім робити там теракти.
Навіщо вводити санкції, якщо росіяни можуть втекти від тих санкцій до вас і у вас жити?
А зараз як подіє нафтове ембарго, і умови життя в кацапляндії стануть нестерпними - тож половина кацапів до вас повалить!
ми теж колись багато росіян в країну напускали, а потім вони вийшли і почали кричати "путін, ввіді вайска!"
те,що толерантність до кацапів потім "вилазить боком"..
але деякі "ГУМАНІСТИ" зрозуміють це лише тоді,коли двері "їх дому ,їх фортеці " вивалить прикладом російський насильник -окупант.
головне щоб між собою не злягались
- Чи повірили б таким? - Певно, що ні, бо розуміли б, що Всевидяще Око Саурона на верхівці Барад-Дура завжди матиме на них вплив, а Саруман ще додасть одержимості в їхні тупі голови.
А Боррель нас наразі якраз і переконує, що не всі орки однакові, що серед них є білі та пухнасті.
Мабуть, в принципі і є, але... -Але дивись вище по тексту про вплив тієї пропаганди на їхні мізки, і цей вплив буде завжди, і ця пропаганда буде формувати їх менталітет, і вони не зміняться. Вони самі не бажають воювати, тому й тікають за кордон, але агресивну політику мордора підтримують завжди, де б вони не перебували.
і для худоби існують ворота
chomu ni ?🤬 ani zhe sami hateli severnuju koreju - hai trimajut
Процес виїзду з росії, цілком та повніст'ю контролюється феесбою!
Як гадаєте, хто у першу чергу до вас поїде?
Если кацапня нападет на ту или иную страну ЕС, все они будут наводчиками для ракет и артилерии. Наверняка они уже сейчас выясняют местонахождения военных объектов в стране пребывания.