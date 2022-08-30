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Новини Санкції проти Росії
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Боррель розповів, яким може бути рішення ЄС щодо видачі віз росіянам: З початку війни Росію залишили близько 300 тисяч людей. Ми не повинні закривати перед ними двері

боррель

За словами глави зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозепа Борреля, міністри закордонних справ ЄС можуть домовитися про певну модифікацію нинішніх правил видачі віз громадянам Росії.

Про це Боррель розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, глави МЗС країн ЄС на нараді у Празі найближчими днями схвалять заходи, спрямовані на подальше обмеження відвідин Євросоюзу громадянами Росії. При цьому, на думку Борреля, навряд чи йтиметься про повну заборону.

Топ-дипломат ЄС розповів, що під час розгляду заяв про видачу віз громадянам Росії більшу увагу зокрема мають приділяти особі заявника.

"Нам треба діяти більш вибірково. Не забороняти в'їзд для всіх росіян", – сказав Боррель, нагадавши про те, що з початку війни в Україні Росію залишили близько 300 тисяч людей.

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"Більшість із них професіонали, добре освічені люди, які більше не хочуть залишатися в Росії. Вони не хочуть йти на фронт і не підтримують війну. Вони не хочуть жити при путінському режимі і їдуть. Я думаю, ми не повинні закривати перед ними двері", – додав глава зовнішньополітичного відомства ЄС.

Він згадав такі категорії громадян Росії, як студенти та представники громадянського суспільства.

Неформальне засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу відбудеться у Празі 30-31 серпня.

Автор: 

віза (732) росія (65010) санкції (11794) Шенген (116) візовий режим (361) Євросоюз (13360) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+13
Тобто Європа тримає відкритими двері для ворога.

Вони так і не зрозуміли, що русня буде користуватися благами цивілізації, жити в цивілізації, але це не буде ніяким разом заважати їй ненавидіти цю цивілізацію.
Це така ж сволота, як радикальні мусульмани, яки їдуть у ЄС для того, щоб потім робити там теракти.
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30.08.2022 01:10
+11
Як дістали ці толерасти з заплившими жиром мізками!!!
Рашист навіть виїхавши з московії продовжує підтримувати натиском рашиський режим й *****!
Вони там у ЄС зовсім від реальності відірвалися чи мало їм рюззкіх маршей було у ЄС???
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30.08.2022 01:02
+8
Борель ще не освідомив, що таке КАЦАП? Невже нема кому довести цьому спіпоглухому чиновнику, що Європу треба ізолювати від них. Не те що не впускати нових, а й вигнати усіх, хто там вже живе та пропагандонить рускій мір.
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30.08.2022 01:04
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Наивный Боррель - большинство уехавших это напакованные коррупционеры и мажоры.

А Борелль верит в кацапские сказки

кацапы - ленивы, они не могут работать , они привыкли эксплуатировать « братские народы» .
потому простой кацап без денег за рубеж не едет ( чтобы жить по-иному ) , т к работать не умеет
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30.08.2022 01:00 Відповісти
а також певна частина ІТ-шників, частина з котрих навіть продовжують рахуватися співробітниками російських фірм і філіалів...
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30.08.2022 08:34 Відповісти
Ми не повинні закривати перед ними двері, да пустите рузький мир к себе и вы ощутите на себе все его прелести.
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30.08.2022 09:59 Відповісти
Як дістали ці толерасти з заплившими жиром мізками!!!
Рашист навіть виїхавши з московії продовжує підтримувати натиском рашиський режим й *****!
Вони там у ЄС зовсім від реальності відірвалися чи мало їм рюззкіх маршей було у ЄС???
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30.08.2022 01:02 Відповісти
за раз у Берліні таких ДОКУА....

багато рашистів "релокували" туди іноземні фірми...
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30.08.2022 08:35 Відповісти
Борель ще не освідомив, що таке КАЦАП? Невже нема кому довести цьому спіпоглухому чиновнику, що Європу треба ізолювати від них. Не те що не впускати нових, а й вигнати усіх, хто там вже живе та пропагандонить рускій мір.
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30.08.2022 01:04 Відповісти
та поступіть простіше. тим, хто втік з рашки надайте політичний притулок зі всіма випливаючими умовами, а хто не захоче пристати на такі умови, нах назад за порєбрік.
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30.08.2022 01:05 Відповісти
лавочка закрывается -досвидос ... несогласные с политикой кремлевского шизофреника давно покинули росию ...*****, орда орков это зло
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30.08.2022 01:07 Відповісти
Тобто Європа тримає відкритими двері для ворога.

Вони так і не зрозуміли, що русня буде користуватися благами цивілізації, жити в цивілізації, але це не буде ніяким разом заважати їй ненавидіти цю цивілізацію.
Це така ж сволота, як радикальні мусульмани, яки їдуть у ЄС для того, щоб потім робити там теракти.
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30.08.2022 01:10 Відповісти
То треба всіх тих росіян, які покинули росію, визвати на співбесіду. Запитати чи підтримують вони війну і чий крим. При неправильних відповідях на ці питання - зразу анулювати візу і депортувати.
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30.08.2022 01:18 Відповісти
Співбесіда не допоможе.Вони нарозповідають що хочете,а думок своїх не змінять.Кацапу брехнути що дихнути.) Замало того,ще й розповсюджують свої схиблені думки навколо себе як якийсь вірус,отруту...
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30.08.2022 02:15 Відповісти
Закрийте за ними не двері, а кришку гроба!
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30.08.2022 01:19 Відповісти
Вони втікають не від путінського режима, вони втікають від санкцій. І продовжують підтримувати війну вже в Європі.

Навіщо вводити санкції, якщо росіяни можуть втекти від тих санкцій до вас і у вас жити?

А зараз як подіє нафтове ембарго, і умови життя в кацапляндії стануть нестерпними - тож половина кацапів до вас повалить!
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30.08.2022 01:27 Відповісти
Хай біжать в африку! Шо їм африкки мало! Чьо зразу в Європу!
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30.08.2022 01:30 Відповісти
да да, пригрівайте зміюку на грудях.

ми теж колись багато росіян в країну напускали, а потім вони вийшли і почали кричати "путін, ввіді вайска!"
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30.08.2022 01:38 Відповісти
300 000 коригувальників у випадку російсько-європейської війни!
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30.08.2022 01:39 Відповісти
Хитрый. Хочет выкрасть мозги. Посмотрим, что из этого выйдет.
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30.08.2022 01:40 Відповісти
Кацапізм мозку не виліковується. Ніколи. І хто ж ті 300 тисяч? Всі з бабками які вони висмоктали з убогих співгромадян шляхом холуйства, брехні, корупції та бандитизму. Що ці люди несуть Європі крім кривавих грошей на рахунках? Відповідь очевидна - аморальність. Кожен з кацапів емігрантів демонструє світу що можна пасудити в своїй країні і вийти "сухим із води". Це пацюки які тікають з тонучого корабля на той який ще на плаву. Але й там вони починають прогризати кіль та стерно...
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30.08.2022 04:32 Відповісти
що досі не зрозуміли європейці..

те,що толерантність до кацапів потім "вилазить боком"..

але деякі "ГУМАНІСТИ" зрозуміють це лише тоді,коли двері "їх дому ,їх фортеці " вивалить прикладом російський насильник -окупант.
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30.08.2022 08:38 Відповісти
"ТолераСТНІСТЬ " европейців нічому їх не вчить. Мало їм радикалів муслімів, мало. Давай добавимо ще кацапні , і будемо спостерігати, коли ця суміш вибухне???
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30.08.2022 05:10 Відповісти

головне щоб між собою не злягались
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30.08.2022 07:22 Відповісти
Уявіть собі, що деякі орки раптом заявили, що не згодні з Сауроном і стали проситись у вільні країни Середзем'я, бо не бажають, бачте, воювати проти них.
- Чи повірили б таким? - Певно, що ні, бо розуміли б, що Всевидяще Око Саурона на верхівці Барад-Дура завжди матиме на них вплив, а Саруман ще додасть одержимості в їхні тупі голови.
А Боррель нас наразі якраз і переконує, що не всі орки однакові, що серед них є білі та пухнасті.
Мабуть, в принципі і є, але... -Але дивись вище по тексту про вплив тієї пропаганди на їхні мізки, і цей вплив буде завжди, і ця пропаганда буде формувати їх менталітет, і вони не зміняться. Вони самі не бажають воювати, тому й тікають за кордон, але агресивну політику мордора підтримують завжди, де б вони не перебували.
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30.08.2022 07:16 Відповісти
двері "закривають" перед людьми а кацапи то - худоба
і для худоби існують ворота
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30.08.2022 07:18 Відповісти
Більшість тих, хто виїзджає, - підтримують путлєра і його "операцію". Просто у них є бабло і вони розуміють, що їм в мордорі вже "ловіть нєчєво"
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30.08.2022 07:23 Відповісти
Кацапье, должно быть возвращено в Мордор!!! Они должны быть изолированы. Бесхребетные барель ещё нахлебается горбушка от расейских тварей!
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30.08.2022 08:17 Відповісти
"...Ми не повинні закривати перед ними двері..."

chomu ni ?🤬 ani zhe sami hateli severnuju koreju - hai trimajut
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30.08.2022 08:25 Відповісти
Дурень!
Процес виїзду з росії, цілком та повніст'ю контролюється феесбою!
Як гадаєте, хто у першу чергу до вас поїде?
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30.08.2022 08:34 Відповісти
Перш ніж вчити ЄС що робити, пригадайте, коли ми самі ввели візовий (не заборону, а візи як в ЄС) режим з москалями! Хіба ми в 2014 заборонили в'їзд та торгівлю? Ні!!! То починати треба з себе!
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30.08.2022 08:44 Відповісти
То почали вже. Застерігають люди ЄС щоб не повторювали помилок "дружби" з кацапами.
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30.08.2022 11:21 Відповісти
Интересно, а Боррель включил в эту цифру численность военного контингента РВ, покинувшего территориию страны в связи со специальной операцией...
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30.08.2022 09:57 Відповісти
Почти все из этих 300 тыс является агентурой ФСБ. Каждый из них, когда получит задание, будет его выполнять.

Если кацапня нападет на ту или иную страну ЕС, все они будут наводчиками для ракет и артилерии. Наверняка они уже сейчас выясняют местонахождения военных объектов в стране пребывания.
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30.08.2022 11:08 Відповісти
вже є такі, що співбесіду в українських блогерів пройшли. тих треба пропустити. реально тікають. бо дітей русня грозиться відібрати, оцінки занижують.
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30.08.2022 18:04 Відповісти
 
 