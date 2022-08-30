Зеленський присвоїв звання "Заслужений юрист України" Москвич, яка "правильно" провела конкурс з обрання директора ДБР, - ЦПК

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності присвоїв почесне звання "Заслужений юрист України" завідувачеві кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Лідії Москвич, яка була головою конкурсної комісії з обрання директора ДБР та яку за підозри у плагіаті Етична рада та міжнародні експерти не допустили до участі у конкурсі в члени Вищої ради правосуддя.

Про це розповіли в Центрі протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності роздав чимало державних нагород. Серед нагороджених - як гідні люди, так і не дуже.

Зокрема, ми звернули увагу на те, що завкафедри Харківської юракадемії Лідія Москвич (на фото ліворуч) стала заслуженою юристкою України.

Пані Москвич була головою комісії з обрання директора ДБР. І зробила все від неї залежне, щоб конкурс виграла креатура Татарова - пан Сухачов (на фото праворуч). Тоді інакше і бути не могло, бо Москвич, наприклад, входить з Татаровим до редколегії журналу "Вісник кримінального судочинства".

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Тепер Офіс президента віддячує Москвич за чудово виконану роботу?

Тому зараз не варто дивуватись, що ДБР раптом не знаходить підтверджень, що пан Трухін був за кермом Ауді, яке скоїло ДТП на Бориспільській трасі. Що ДБР виконує будь-які вказівки влади.

До речі, Москвич хотіла потрапити до ВРП. Окрім ганебної історії з конкурсом ДБР, ми виявили численні докази, що Москвич у своїх наукових роботах неодноразово вдавалась до плагіату. І Етична рада з міжнародниками у складі забанила Москвич передусім через підозри в плагіаті.

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Але для Банкової, як бачите, підозри в плагіаті - це дрібниці, на які можна не зважати. Головне, що Москвич "правильно" провела конкурс з обрання ДБР", - йдеться в повідомленні.