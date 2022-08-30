Зеленський присвоїв звання "Заслужений юрист України" Москвич, яка "правильно" провела конкурс з обрання директора ДБР, - ЦПК
Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності присвоїв почесне звання "Заслужений юрист України" завідувачеві кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Лідії Москвич, яка була головою конкурсної комісії з обрання директора ДБР та яку за підозри у плагіаті Етична рада та міжнародні експерти не допустили до участі у конкурсі в члени Вищої ради правосуддя.
Про це розповіли в Центрі протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
"Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності роздав чимало державних нагород. Серед нагороджених - як гідні люди, так і не дуже.
Зокрема, ми звернули увагу на те, що завкафедри Харківської юракадемії Лідія Москвич (на фото ліворуч) стала заслуженою юристкою України.
Пані Москвич була головою комісії з обрання директора ДБР. І зробила все від неї залежне, щоб конкурс виграла креатура Татарова - пан Сухачов (на фото праворуч). Тоді інакше і бути не могло, бо Москвич, наприклад, входить з Татаровим до редколегії журналу "Вісник кримінального судочинства".
Тепер Офіс президента віддячує Москвич за чудово виконану роботу?
Тому зараз не варто дивуватись, що ДБР раптом не знаходить підтверджень, що пан Трухін був за кермом Ауді, яке скоїло ДТП на Бориспільській трасі. Що ДБР виконує будь-які вказівки влади.
До речі, Москвич хотіла потрапити до ВРП. Окрім ганебної історії з конкурсом ДБР, ми виявили численні докази, що Москвич у своїх наукових роботах неодноразово вдавалась до плагіату. І Етична рада з міжнародниками у складі забанила Москвич передусім через підозри в плагіаті.
Але для Банкової, як бачите, підозри в плагіаті - це дрібниці, на які можна не зважати. Головне, що Москвич "правильно" провела конкурс з обрання ДБР", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Це не таємниця ні для кого у світі, окрім лакуз дерьмака та його ВАЗелніського.
А з-за ЄрZе - це так, дитячі сімейні іграшки...
Явні ідіоти їх обрали.
А вони - ворог...
Все ж таки, героїчно в ліс пішов і врятував бабло СН.
самий більший та цинічний обма в передвиборчих обіцянках, це що при ньому не буде "своїх"
а загалом, все що він обіцяв сплошний спрямований обман
і надіюсь після війни він, вони, за все відповідатимуть
@viatrovych
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https://twitter.com/viatrovych/status/1564492336729554944 1 ч
Янукович заміняв євроінтеграцію русифікацією.
Нині русифікацію прикривають євроінтеграцією.
В закон про медіа, який потрібен для вступу в ЄС, «Слуги народу» напхали норми, якими знищують інструменти, що захищають українське інформаційне поле від російського вторгнення.
Якщо цього не станеться -то навіть не знаю що вже врятує Україну і дозволить українцям стати мажоритарними тримачами влади в своїй країні
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знайшовся патріот херов
Так, один из членов комиссии, Оксана Кучинская, издала книгу в соавторстве с ним и заместителем руководителя Офиса президента ОЛЕГОМ ТАТАРОВЫМ.
Сам Сухачев ранее тоже рецензировал ее книгу. При этом Сухачев и Кучинская сообщили журналистам, что не знают друг друга. Также журналисты обнаружили, что четверо из шести членов конкурсной комиссии, рекомендовавшие президенту назначить Сухачева на должность директора ГБР, находятся в одной редакционной коллегии научно-практического журнала "Вестник уголовного судопроизводства".
В Верховную Раду внесли предложение уволить директора ГБР из-за скандала с Трухиным. Нардепы считают, что Сухачев видел видео с боди-камеры полицейского до его опубликования "Украинской правдой", но никак не отреагировал.
https://www.dsnews.ua/dosie/oleksiy-suhachov-14022022-450974
Откуда этот постулат ? Из какого катехизиса ?