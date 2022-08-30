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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На південному напрямку ЗСУ знищили понад 80 окупантів, 3 склади, переправу через Дніпро та багато техніки ворога, - ОК "Південь"

південь

Українські військові 29 серпня за допомогою артилерії уразили 13 пунктів управління російських окупантів у Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Водночас шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу ЗСУ атакували позиції ППО противника.

В ОК "Південь" зазначили, що ракетно-артилерійські підрозділи, продовжуючи виконувати вогневі завдання, збільшили втрати РФ за добу до 82 солдатів і 30 одиниць техніки, серед яких:

  • зенітно-ракетна система С-300;
  • 2 танки Т-72;
  • 11 гаубиць "Мста-Б";
  • 3 реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган";
  • важка вогнеметна система "Солнцепьок";
  • самохідна артилерійська установка "Гіацинт-С";
  • самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С";
  • 120-мм мобільний міномет;
  • самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С";
  • протитанкова керована ракета;
  • 6 одиниць броньованої техніки.

Окрім цього, Збройні сили України знищили склади боєприпасів окупантів у районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

"Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищено", - додали військові.

Також читайте: На південному напрямку ЗСУ знищили 35 рашистів, техніку ворога, склади боєприпасів та пункт боєпостачання, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17277) ліквідація (3893) знищення (7180) техніка (1824) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+12
Блогери пишуть,що орки на матрасах штурмують Дніпро.
Молимось за ЗСУ!
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30.08.2022 06:46
+12
Ти через Гугл-перекладач пишеш? Бо насилу розібрав ЩО саме ти сказать хотів (добре, що крім української та російської мови, знайомий ще з кількома "професійними "арго" - бо слово "каверна" у цьому контексті не зрозуміє 99% читаючих)
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30.08.2022 06:59
+6
так, ви праві. Я не живу в Україні з 7 років, дуже давно, і мова знову стала проблемою. Ну, я спробую навчитися ще раз.
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30.08.2022 09:07
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Блогери пишуть,що орки на матрасах штурмують Дніпро.
Молимось за ЗСУ!
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30.08.2022 06:46 Відповісти
А сусід говорив з рідними,то українські соколи безперервно злітали ,значить було свято чорного мішка у орків
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30.08.2022 09:26 Відповісти
Російські свині пошкодують, що подвоїли Херсон замість того, щоб відступати. щодня шкодують, коли їхні хлопці пишуть відчайдушні звіти та щодня гинуть у каверні.
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30.08.2022 06:52 Відповісти
Ти через Гугл-перекладач пишеш? Бо насилу розібрав ЩО саме ти сказать хотів (добре, що крім української та російської мови, знайомий ще з кількома "професійними "арго" - бо слово "каверна" у цьому контексті не зрозуміє 99% читаючих)
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30.08.2022 06:59 Відповісти
Так не зрозумів жеж, ти правий. Чого не підказав?
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30.08.2022 07:24 Відповісти
Я надав можливість людині самій уточнить те, що він сказав ! А то мені "деякі", тут, дорікають, що я "надто розумний" Тому я й натякнув на те, що багато хто не зрозумів, ЩО він хотів сказать
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30.08.2022 08:45 Відповісти
Як не знати, що таке каверна?
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30.08.2022 09:09 Відповісти
Знаєш - я частенько ловлю себе на думці: "Як не можна знать таку елементарну річ?!" А потім обдумую і розумію, що мій обсяг знань, подекуди, сягає туди, куди інші навіть "заглядать" не збиралися! "Правило кругу" чув? Це ще античні мислителі відмітили - круг знань у різних людей - різний І чим більший це круг - тим він має більше "точок стикання" з "ще непізнаним" І деякі люди починають цікавиться цим "непізнаним" та ще більше розширюють круг своїх знань Але таких - не більше чверті Решта обмежується лише тим, що знає! А коли їм починаєш показувать, що світ набагато складніший і багатогранніший - ображаються і називають тебе "надто розумним"!
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30.08.2022 09:30 Відповісти
Краще бути мудрим. А не агресивно-хворобливо-зверхньо-іноді злобно-все-і-вся-навкруг-знищуючим-через-свій-начитаний і отриманий із завжди під рукою додаткових джерел та завдяки необмеженому, не стиснутому важкими повсякденними обов'язками чи роз'їдаючими емоціями часу т.зв."розум". Чи був розумним Петро? Він вмів тільки ловити рибу, але взято в апостоли його, а не жодного тогочасного математика чи філософа
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31.08.2022 07:18 Відповісти
І ЩО ти хотів цим сказать? Що ти у нас - майбутній "апостол"? Телепню! Розум у мене з"явився давно! Коли тебе ще й не проектували Начитаності я повинен буть вдячний своїм батькам, що навчили читать тоді, коли мої однолітки на гімно казали "буба" Базову освіту мою та круг знань ти вважаєш "недоліком"? Але саме вони дали можливість після винайдення Інтернет легко знаходить потрібну мені інформацію! А щодо "начитаний і отриманий із завжди під рукою додаткових джерел та завдяки необмеженому, не стиснутому важкими повсякденними обов'язками чи роз'їдаючими емоціями часу т.зв."розум"." - так я не на Марсі живу! Просто повсякденні обов"язки мені думать не заважають! Коли нарізав овочі для консервацій чи груші з яблуками для сушки, я все думав - "І коли це з"явиться такий "розумака" що поставить неука-популіста вище античного філософа?"
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31.08.2022 08:17 Відповісти
Не психуйте. Спокійно. Чому Ісус не взяв до себе жодного філософа?
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31.08.2022 11:57 Відповісти
Я "психую"? Це тебе "зачепило, наче возом" Я не збираюся влаштовувать з тобою "богословський диспут" - по рівню твоєму бачу що це буде пусте "сотрясєніє воздусей" типу "скільки ангелів може вміститься на кінці голки?"
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31.08.2022 12:11 Відповісти
Логорея
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31.08.2022 12:24 Відповісти
У кого? У тебе? Згоден Це ж тобі "потриндіть захотілося "на теми моралі"!
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31.08.2022 12:37 Відповісти
Ви розумний, дуже навіть, начитаний, добре і швидко орієнтуєтесь, знання енциклопедичні... Але чомусь такий злий, такий ненависний. Просто відчувається: от зараз візьме каменюку і кине...
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02.09.2022 16:20 Відповісти
Так не провокуй - от і кидать не буду!
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02.09.2022 17:37 Відповісти
Що таке каверна на будь-якому арго, тому що пряме значення цього слова не підходить до жодного зі зрозумілих мені смислів того, що відбувається
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30.08.2022 07:25 Відповісти
У стоматології "каверною" називають вигниваюче дупло в зубі У металознавців так називається брак у відлитому металі (газовий пухир, наприклад)
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30.08.2022 08:34 Відповісти
так, ви праві. Я не живу в Україні з 7 років, дуже давно, і мова знову стала проблемою. Ну, я спробую навчитися ще раз.
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30.08.2022 09:07 Відповісти
Чесно кажучи - тобі "почесну грамоту" вручать пора! Не жить в Україні з 7 років і так знать мову!!! У мене сестра двоюрідна (яка до 18 років жила в Україні та говорила виключно українською), забула мову через п"ять років після переїзду в Росію Рідний брат моєї дружини (ми з ним жили на Черкащині та закінчували одну школу) забув мову так, що в 2013-му (коли приїхав у гості), почув від сестри: "Говори вже російською! Ми поймемо! Бо твоя "українська" нікому не зрозуміла!"
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30.08.2022 10:14 Відповісти
дякую, але я не дуже хороший . Я багато забув і часто користуюся Google Translate. добре, я намагаюся вчитися знову
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30.08.2022 14:16 Відповісти
Каверна - в геології - порожнина в гірських породах, що виникає здебільшого внаслідок вилуговування водою розчинних частинок (карст) або застигання лави, насиченої газовими компонентами. Бувають неправильної або округлої форми, за розмірами є більшими від пор і меншими від печер. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0 Вікіпедія

Може й переводчик.
Мій суржик(бл..Ь) також бува дуже не дотепний.Навчаюсь.

А так то він написав зрозуміло,важко але зрозуміло
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30.08.2022 07:26 Відповісти
Не всі ж "опускаються" до того щоб вияснить значення незрозумілого їм слова
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30.08.2022 08:40 Відповісти
Чому ти переконаний, що він саме з російської перекладав?
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30.08.2022 07:54 Відповісти
Вот это продуктивный день по арте, одних только 11 гаубиць "Мста-Б"; я аж воскликнул "ого!"
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30.08.2022 09:28 Відповісти
 
 