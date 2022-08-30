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Є надія, що ЗАЕС повернеться під контроль "Енергоатома" та МАГАТЕ, а окупанти виведуть озброєні підрозділи з її території, - ОВА

заес

Ситуація на захопленій росіянами Запорізькій АЕС складна. Однак є надія, що станція повернеться під контроль НАЕК "Енергоатом" і Міжнародного агентства з атомної енергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Олександра Старуха в ефірі телемарафону.

Посадовець зазначив, що наразі радіаційний фон на ЗАЕС відповідає нормі, але зберігається високий ризик аварії через непередбачувані дії окупантів. Ворог продовжує обстріли станції з мінометів, є потрапляння в один із об'єктів.

"Чим швидше територія ЗАЕС буде демілітаризована, тим швидше стабілізується безпекова ситуація. Є надія, що ЗАЕС повернеться під контроль "Енергоатома" та МАГАТЕ, а окупанти виведуть озброєні підрозділи з території атомної станції, будуть дотримуватися міжнародних норм ведення війни", - сказав Старух.

Він розповів, що на території ЗАЕС продовжують перебувати військові РФ. Місцеві мешканці вже по звуку можуть відрізнити, коли чутно "вихід" снаряда і буквально за кілька секунд "прихід". Це свідчить про те, що ворог обстрілює станцію та місто з невеликої відстані.

"Окупант має піти із ЗАЕС - ось завдання МАГАТЕ", - наголосив глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім закликає до створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС

Автор: 

армія рф (17277) МАГАТЕ (709) Енергоатом (1633) Запорізька АЕС (1403)


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надежды юношей питают...безотносительно происхождения автора, суть правильная. мы имеем дело с кацапами, оставьте в сторону надежды.
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30.08.2022 07:25 Відповісти
Так навіщо віддали кацапам південь і АЕС? Гроші в Омані не пахли? А сьогодні за рахунок смерті найкращих виправляєте свої помилки, або робите хайп, які великі "полководці"? Самі ж сидять в бункері і ховаються в Польщі, в Закарпатській, та інших областях.
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30.08.2022 07:29 Відповісти
Зелена сопля барига на крові.
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30.08.2022 08:07 Відповісти
"Оккупант должен уйти из ЗАЭС - вот задача МАГАТЭ", - подчеркнул глава ОВА.

Та никто и не спорит, что они должны уйти, но ...
С тем же успехом можно вменить им задачу выгнать оккупантов из Украины вообще.
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30.08.2022 08:27 Відповісти
Є надія....i eto na 8oi god voini ?
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30.08.2022 08:28 Відповісти
з якого дуба рашисти підуть геть?

знову оманські "чікі-пікі"?
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30.08.2022 08:53 Відповісти
,, Е надия"? Они там в ОВА с дуба рухнули? Или берут пример с ( ж)ОПы Лохабонэвтик, которые очень плагаются на кацапское ,,авось"? Пока им морды в мясо не расхирачишь, кацапы добровольно ЗАЭС не отдадут
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30.08.2022 10:54 Відповісти
невідомо, коли та комісія туди попаде і чи попаде взагалі
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30.08.2022 12:21 Відповісти
 
 