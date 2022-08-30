У США вважають, що отримані від Ірану дрони Росія використає в Україні, - CNN

Росія закупила та доправила на свою територію першу партію іранських бойових дронів, які скоро будуть використані проти ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на джерела в Адміністрації США.

"США вважають, що Росія отримала у користування бойові іранські дрони, які, вірогідно, будуть застосовані на полі бою в Україні", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що росіяни забрали дрони з іранської авіабази на початку місяця й доправили їх до Росії у середині місяця. Російські оператори почали тренуватися використовувати дрони в Ірані ще минулого місяця.

"Тепер США вважають, що Росія офіційно придбала та транспортувала на територію РФ дрони Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191", - зауважує видання.

Усі три типи дронів можуть використовуватися для розвідки та завдавати удари керованими боєприпасами.

"США переконані, що Росія має намір імпортувати сотні таких БПЛА для завдання ударів з повітря, електронної війни та обстрілів території України", - стверджує CNN.

Наразі незрозуміло, наскільки корисними ці дрони будуть для російських цілей, оскільки багато з них вже вийшли з ладу.

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