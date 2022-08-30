У США вважають, що отримані від Ірану дрони Росія використає в Україні, - CNN
Росія закупила та доправила на свою територію першу партію іранських бойових дронів, які скоро будуть використані проти ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на джерела в Адміністрації США.
"США вважають, що Росія отримала у користування бойові іранські дрони, які, вірогідно, будуть застосовані на полі бою в Україні", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що росіяни забрали дрони з іранської авіабази на початку місяця й доправили їх до Росії у середині місяця. Російські оператори почали тренуватися використовувати дрони в Ірані ще минулого місяця.
"Тепер США вважають, що Росія офіційно придбала та транспортувала на територію РФ дрони Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191", - зауважує видання.
Усі три типи дронів можуть використовуватися для розвідки та завдавати удари керованими боєприпасами.
"США переконані, що Росія має намір імпортувати сотні таких БПЛА для завдання ударів з повітря, електронної війни та обстрілів території України", - стверджує CNN.
Наразі незрозуміло, наскільки корисними ці дрони будуть для російських цілей, оскільки багато з них вже вийшли з ладу.
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Ще раз.
Не говоримо про кривий і сліпий іранський дрон. Говоримо про промо-ролик розробника, який має переконати потенційних покупців продукції у високій якості іранських дронів.
https://www.youtube.com/watch?v=Y9OOFMjO24M&t=8s
хіба що з Алі-експрес замовити..
такі,які залишились...
бо там використано датчик руху з ізраїльського пристрою :
не обов"язково..
якшо у флешці пам"яті йому перед польотом закладено маршрут (не обов"язково навіть з корекцією по GPS) то можна для покупця ЗІМІТУВАТИ попадання в нерухому ціль..
правда,навіть у такому випадку залишається НеТОЧНІСТЬ.
Коротше ,наї..али москалів )))
А взагалі жодної власної розробкиу Ірану немає. Усі іранські БПЛА чи результат крадіжки чи сліпого копіювання захоплених зразків, що аж ніяк не може забезпечити високої якості. Ну приблизно як вийшло в СРСР. Збудували бомбардувальник Ту-4, а точніше до останнього міліметра скопіювали зробивший вимушену посадку та захоплений американський В-29. Так там біля сидіння пілотів на панелі повторили циліндричні заглиблення діаметром 50мм. Навіщо для чого, а хто його знає...?
Сказали скопіювати, ось ми й скопіювали. А це були утримувачі для банок Кока-Кола
@gun1man
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13 ч
Денис Десятник. Воин.
Бывший израильский спецназовец, командир спецподразделения ВСУ.
"Когда я вижу погибших детей, я вспоминаю своих. Этого не должно быть, поэтому я решил приложить все свои умения, чтобы помочь воюющей стране".
Підпис під фотку.
сіоністько-бандерівці, наймити НАТО, прийшли убивати бабусю з визволеною рашкою території))
Стьоб хто не зрозумів)
для доставки піци чи що
сказали б де їх база щоб зменшити їх кількість
Видать, к дождю.