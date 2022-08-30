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У США вважають, що отримані від Ірану дрони Росія використає в Україні, - CNN

shahed

Росія закупила та доправила на свою територію першу партію іранських бойових дронів, які скоро будуть використані проти ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на джерела в Адміністрації США.

"США вважають, що Росія отримала у користування бойові іранські дрони, які, вірогідно, будуть застосовані на полі бою в Україні", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що росіяни забрали дрони з іранської авіабази на початку місяця й доправили їх до Росії у середині місяця. Російські оператори почали тренуватися використовувати дрони в Ірані ще минулого місяця.

"Тепер США вважають, що Росія офіційно придбала та транспортувала на територію РФ дрони Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191", - зауважує видання.

Усі три типи дронів можуть використовуватися для розвідки та завдавати удари керованими боєприпасами.

"США переконані, що Росія має намір імпортувати сотні таких БПЛА для завдання ударів з повітря, електронної війни та обстрілів території України", - стверджує CNN.

Наразі незрозуміло, наскільки корисними ці дрони будуть для російських цілей, оскільки багато з них вже вийшли з ладу.

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Автор: 

Іран (2019) росія (65010) дрони (4652)


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Топ коментарі
+19
Alex Belenky
@gun1man
·
13 ч
Денис Десятник. Воин.

Бывший израильский спецназовец, командир спецподразделения ВСУ.

"Когда я вижу погибших детей, я вспоминаю своих. Этого не должно быть, поэтому я решил приложить все свои умения, чтобы помочь воюющей стране".

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30.08.2022 07:45
+12
Тільки сьогодні вранці передали новину, що в російському МО панує атмосфера глухого розчарування угодою щодо іранських дронів, тому що практично жодна з ТТХ насправді не відповідає заявленій. Вони погано літають, погано керуються, погано направляють ракети та погано передають інформацію. І якщо "велика росія" позарилася на таке лайно, то можна уявити рівень їх власних розробок
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30.08.2022 07:34
+9
Рекомендую переглянути промо-ролик про іранські дрони. Зверніть увагу на самому початку, між 4-ю та 6-ю секундами. Дрон-камікадзе має вразити ціль. У ціль він зовсім не влучає, а летить кудись убік. І тоді, за секунду до його падіння, об'єкт вибухає дистанційно, заздалегідь закладеним зарядом вибухівки. Бачимо два окремі вибухи - вибух об'єкта і вибух дрону
Ще раз.
Не говоримо про кривий і сліпий іранський дрон. Говоримо про промо-ролик розробника, який має переконати потенційних покупців продукції у високій якості іранських дронів.

https://www.youtube.com/watch?v=Y9OOFMjO24M&t=8s
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30.08.2022 07:58
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Тільки сьогодні вранці передали новину, що в російському МО панує атмосфера глухого розчарування угодою щодо іранських дронів, тому що практично жодна з ТТХ насправді не відповідає заявленій. Вони погано літають, погано керуються, погано направляють ракети та погано передають інформацію. І якщо "велика росія" позарилася на таке лайно, то можна уявити рівень їх власних розробок
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30.08.2022 07:34 Відповісти
Рекомендую переглянути промо-ролик про іранські дрони. Зверніть увагу на самому початку, між 4-ю та 6-ю секундами. Дрон-камікадзе має вразити ціль. У ціль він зовсім не влучає, а летить кудись убік. І тоді, за секунду до його падіння, об'єкт вибухає дистанційно, заздалегідь закладеним зарядом вибухівки. Бачимо два окремі вибухи - вибух об'єкта і вибух дрону
Ще раз.
Не говоримо про кривий і сліпий іранський дрон. Говоримо про промо-ролик розробника, який має переконати потенційних покупців продукції у високій якості іранських дронів.

https://www.youtube.com/watch?v=Y9OOFMjO24M&t=8s
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30.08.2022 07:58 Відповісти
Ну - що ж! Поки Росія не полізла в Україну - півсвіту вважали збройні сили РФ "другою армією світу" Тепер (надіюся) весь світ довідається що "бородаті ісламісти" так "козопасами" і залишилися - не зважаючи на всі їх "понти"
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30.08.2022 09:03 Відповісти
так варіантів ж немає...

хіба що з Алі-експрес замовити..

такі,які залишились...
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30.08.2022 08:24 Відповісти
за секунду до його падіння, об'єкт вибухає дистанційно, заздалегідь закладеним зарядом вибухівки.

бо там використано датчик руху з ізраїльського пристрою :

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30.08.2022 08:27 Відповісти
Дрон-камікадзе має вразити ціль. У ціль він зовсім не влучає, а летить кудись убік.

не обов"язково..

якшо у флешці пам"яті йому перед польотом закладено маршрут (не обов"язково навіть з корекцією по GPS) то можна для покупця ЗІМІТУВАТИ попадання в нерухому ціль..

правда,навіть у такому випадку залишається НеТОЧНІСТЬ.

Коротше ,наї..али москалів )))
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30.08.2022 08:31 Відповісти
Коли тільки у мережі виплив "триндьож" про ці дрони, я відразу поліз у їх ТТХ, що були мені доступні І побачив, що частина даних, які повинні дать інформацію про їх рівень ефективності - ВІДСУТНІ І тоді ж написав, що якби вони були такими "ефективними", то КСІР застосував-би їх або проти Ізраїлю, або проти турецьких військ в Сирії А уних лише якесь "мутне" застосування проти повстанців у Йємені (здається)
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30.08.2022 08:59 Відповісти
Все правильно, тільки застосування не проти повстанців (хутим чи інакше хусім), а застосування повстанцями, які є іранськими проксі, проти Саудії. І не тільки БПЛА, вони їх постачають і всіма іншими видами озброєння (крім авіації), аж до балістичних ракет.
А взагалі жодної власної розробкиу Ірану немає. Усі іранські БПЛА чи результат крадіжки чи сліпого копіювання захоплених зразків, що аж ніяк не може забезпечити високої якості. Ну приблизно як вийшло в СРСР. Збудували бомбардувальник Ту-4, а точніше до останнього міліметра скопіювали зробивший вимушену посадку та захоплений американський В-29. Так там біля сидіння пілотів на панелі повторили циліндричні заглиблення діаметром 50мм. Навіщо для чого, а хто його знає...?
Сказали скопіювати, ось ми й скопіювали. А це були утримувачі для банок Кока-Кола
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30.08.2022 09:18 Відповісти
Про Б-29 я знаю! Там головна "фішка" була не в отих "заглибленнях" І навіть не у штепсельних роз"ємах на панелях крісел для підключення електропідігріву костюмів (яких тоді у нас не було взагалі!) Справа в товщині металу фюзеляжу! Нашим інженерам прийшлося перероблять прокатний стан одного з заводів, щоб випускать дюралевий лист відповідної товщини - бо не "стикувалося" з рештою обладнання!
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30.08.2022 09:58 Відповісти
Нічого собі новина, от ніколи-б не подумав!
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30.08.2022 07:35 Відповісти
Та ви що? А я думав в штаті Техас.😮
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30.08.2022 07:40 Відповісти
Alex Belenky
@gun1man
·
13 ч
Денис Десятник. Воин.

Бывший израильский спецназовец, командир спецподразделения ВСУ.

"Когда я вижу погибших детей, я вспоминаю своих. Этого не должно быть, поэтому я решил приложить все свои умения, чтобы помочь воюющей стране".

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30.08.2022 07:45 Відповісти
скобеві Унітазівні на замітку:
Підпис під фотку.
сіоністько-бандерівці, наймити НАТО, прийшли убивати бабусю з визволеною рашкою території))
Стьоб хто не зрозумів)
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30.08.2022 08:54 Відповісти
Гарний
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30.08.2022 09:15 Відповісти
угу..судя по руці бабусі - вони її вже навіть катували..
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30.08.2022 10:56 Відповісти
нарешті можна буде побачити "велич" іранської авіоніки в реальних умовах...
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30.08.2022 08:23 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149 ВВС повідомляє сьогодні в 06:32 : "Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины, пишет газета https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/08/29/iran-drones-russia-ukraine-war/ Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников, близких к спецслужбам. Беспилотники Mohajer-6 и Shahed были отправлены 19 августа. Как утверждает газета со ссылкой на неназванного представителя разведывательной службы, российские военные при первых испытаниях аппаратов столкнулись с рядом сбоев в их работе."
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30.08.2022 09:30 Відповісти
дуже інформативний висновок, а де ще вони могли їх використати,
для доставки піци чи що

сказали б де їх база щоб зменшити їх кількість
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30.08.2022 10:35 Відповісти
Там вроде немцы предоставили противодроновые ружья.
Видать, к дождю.
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30.08.2022 10:55 Відповісти
А Україна досі на Іран не подала в міждународний суд за сбитий літак.Казали ж лупаште цих тварюк.Подавайте позов на 10 або 15 міліярдів баксів хай офігіють.
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30.08.2022 15:00 Відповісти
 
 