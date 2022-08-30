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Успіх наступу ЗСУ під Херсоном багато в чому залежить від згуртованості об’єднаних сил Південного та Східного військових округів РФ, - британська розвідка

рф,армія,росія,арміярф

Росія посилила своє угруповання на західному березі Дніпра в районі Херсона. Успіх наступу ЗСУ багато в чому залежить від згуртованості об’єднаних сил Південного військового округу і Східного військового округу РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується в повідомленні, зранку 29 серпня 2022 року кілька бригад ЗСУ посилили артилерійські обстріли на передових ділянках на півдні України. Українські далекобійні високоточні удари продовжують заважати поповненню запасів з боку Росії. Разом з тим, поки неможливо підтвердити масштаби українського удару.

За даними британської розвідки, з початку серпня Росія зробила значні зусилля для посилення своїх сил на західному березі Дніпра в районі Херсона. 49-та загальновійськова Армія Південного військового округу (ЮВО) була посилена компонентами 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу (ВВО). Більшість підрозділів навколо Херсона, ймовірно, не укомплектовані особовим складом і залежать від ліній постачання поромними і понтонними мостами через Дніпро.

У Міноборони Британії вважають, що ця інтеграція підрозділів ЮВО і ВВО передбачає значну реорганізацію російських сил в Україні. Росія зробила кроки щодо об'єднання декількох напівнезалежних оперативних командувань після їхніх невдач на початку вторгнення.

"Якщо Україні вдасться провести тривалі наступальні операції, згуртованість цієї неперевіреної структури, ймовірно, стане ключовим фактором стійкості російської оборони на півдні", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Також читайте: РФ активізувала зусилля на Донбасі з метою відтягнути підрозділи ЗСУ через повідомлення, що Україна планує великий контрнаступ, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17277) Велика Британія (5565) розвідка (3857) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+9
не засмічуйте мізки. Херсон потрібно звільняти негайно, а далі буде рух по флангах в бік Перекопу і Чонгару де кацапам буде дуже не солодко, а втікати прийдеться в горло вузької пляшки. Не лякайте херсонців, будемо якось разом добивати орду і не така вона непереможна, як показували по їхньому телевізору - вона просто довга, але дуже слабка і відстала армія в світі і це також побачили в Китаї і Японії, щоб забрати свої землі.
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30.08.2022 10:21
+7
Уже читала что прорвали первую линию обороны российской армии в Херсоне , об этом было короткое видео с окровавленным рашистом который под звуки украинской канонады вопил что украинские военные ****** по рашистам всем Чем только можно под Херсоном.
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30.08.2022 09:30
+6
Херсону будет ж... что так,что эдак.Даже если возьмут его,будут кацапы бить денно и нощно по нему,так как по Харькову.А дальше,к сожалению,продвинуться сил нет за реку.Поэтому,дорогие Херсонцы,не хочу Вас расстраивать конечно...Но когда наша власть боится наносить ассиметричные ответы по кацапским городам,выступая в роли терпил и жертв-это не прекратится никогда,пока кацапы не поймут,что война к ним постучала в ворота,в двери их квартир..
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30.08.2022 10:10
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Уже читала что прорвали первую линию обороны российской армии в Херсоне , об этом было короткое видео с окровавленным рашистом который под звуки украинской канонады вопил что украинские военные ****** по рашистам всем Чем только можно под Херсоном.
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30.08.2022 09:30 Відповісти
Наші дристовичі і зеленські навмисне посали голосити про контрнаступ, щоб кацапи заздалегідь натренували і підтягли ресурси ? Нехай це і трупи, але і через них ще треба пройти.
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30.08.2022 09:32 Відповісти
Ці ресурси тільки на папері,щоб розгорнути потріний час,а не контракт на 3 місяці. Наразі Україна повинна атакувати,щоб завадити реорганізації. Але це соя особиста думка
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30.08.2022 09:36 Відповісти
Ви шанувальниця арестовича мабудь. Кількість техніки, особового складу, що заходила на посилення місяць назад була ДУЖЕ значна. Питання тільки в якості особового складу, і то там були різні з'єднання… П
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30.08.2022 09:52 Відповісти
"Шанувальниця".забули дописати. В чому ви не згодні, щоб не дати можливість створення реорганізації?
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30.08.2022 10:43 Відповісти
Про «на папері». Кількість техніки і особового складу значна. Їх злагодженість і підготовка нам не відома достеменно. Різні там були. Недооцінювати не варто
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30.08.2022 17:11 Відповісти
Російські танки безуспішно штурмують українські позиції... танкові дуелі це норма війни... https://www.youtube.com/watch?v=SHad16MLmR8 https://www.youtube.com/watch?v=SHad16MLmR8

21+
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30.08.2022 09:36 Відповісти
При наступлении потери утраиваются...это во первых .. во вторых ещё не накоплена логистика по полному тарифу...в третьих Артистович всего лишь треполог на темы армейские...зато получил звание полковник ВСУ... до генерала осталось чуть подработать язык...чтобы обогнать полковника Ольгу *********
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30.08.2022 09:57 Відповісти
Херсону будет ж... что так,что эдак.Даже если возьмут его,будут кацапы бить денно и нощно по нему,так как по Харькову.А дальше,к сожалению,продвинуться сил нет за реку.Поэтому,дорогие Херсонцы,не хочу Вас расстраивать конечно...Но когда наша власть боится наносить ассиметричные ответы по кацапским городам,выступая в роли терпил и жертв-это не прекратится никогда,пока кацапы не поймут,что война к ним постучала в ворота,в двери их квартир..
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30.08.2022 10:10 Відповісти
не засмічуйте мізки. Херсон потрібно звільняти негайно, а далі буде рух по флангах в бік Перекопу і Чонгару де кацапам буде дуже не солодко, а втікати прийдеться в горло вузької пляшки. Не лякайте херсонців, будемо якось разом добивати орду і не така вона непереможна, як показували по їхньому телевізору - вона просто довга, але дуже слабка і відстала армія в світі і це також побачили в Китаї і Японії, щоб забрати свої землі.
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30.08.2022 10:21 Відповісти
Вы карту откройте хотя бы и посмотрите.По каким флангам??С неба что ли??Кацапы уйдут за реку и будут бить оттуда всем что есть,ровняя Херсон с землей.Одновременного наступления на Токмак-Мелитополь,я не наблюдаю,что отчасти претворить Ваши слова в реальность.Вспомните потом ,при условии что Херсон конечно возьмут.А вообще,считаю что нужно больше сосредоточиться на обороне территорий,которые кацапы не оккупировали,но очень хотят,чем пол Украины отдать в оккупацию,а потом пытаться героически освободить.То что ********-то ********,защитите сначала людей хотя бы там,где на Вас до сих пор надеются и верят,а потом уже освобождайте потерянное.Или пол Украины должно через оккупацию пройти и познакомиться с кацапами воочию???
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30.08.2022 10:55 Відповісти
Навіщо мені відкривати карту як я живу в Миколаєві і все бачу на свої оченята, чи Ви думаєте як кацапи - йти напролом через Херсон?
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30.08.2022 11:24 Відповісти
Бійцям ЗСУ треба вдало і без потерь виконувати накази полковника Люсі.Де люся- там перемога!
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30.08.2022 10:36 Відповісти
Фишка в том..что если Украина ракетами начнет палить по рабZeйским городам..то Ленд-Лиз и другую военную помощь Конгресс США сразу заблокирует...квалифицируя это актом агрессии против "мирного насэлэния" рабZeи...
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30.08.2022 10:41 Відповісти
смотря какими ракетами и по каким городам. Вчера к примеру серьезно прилетало в Белгород, и не первый раз. Конгресс уже собрался для блокировки или еще пьёт чай? ))
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30.08.2022 10:52 Відповісти
Секретными бонбами можно...мавзолейные побоятся сообщить об этом скажуть бавовна неизвестного происхождения...
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30.08.2022 11:09 Відповісти
Потрібно бити не по бєлгороду, а по складам з БК та пусковим установкам, з яких йдуть запуски на Харків і область, сам бєлгород - це вторинна цiль!
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30.08.2022 12:20 Відповісти
А якщо не почне, то перетворитися на місячну поверхню. Ви що вибираєте?
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30.08.2022 12:21 Відповісти
Набежали тупоголовые зрадое...бы с кофием )) от ублюдочные создания, во всём ищут негатив.
Чепуши вы хотя бы понимаете, что вообще обсуждается? Раньше усерались от наступлений рашистов, а теперь речь идёт о нашем наступлении! Это уже очень много!
Далее, по ситуации, лучше всех сказал генерал Кривонос (но он же для вас не авторитет), наступать нужно хотя бы для того, чтобы изматывать группировку врага на Правом берегу, которая подвязана на три нитки полуразбитых мостов и пару-тройку хлипких понтонов. И не может быстро восстанавливать свои ресурсы.
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30.08.2022 10:51 Відповісти
Успех ВСУ зависит от сплоченности в РФ? Оригинально!
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30.08.2022 12:35 Відповісти
 
 