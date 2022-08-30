Успіх наступу ЗСУ під Херсоном багато в чому залежить від згуртованості об’єднаних сил Південного та Східного військових округів РФ, - британська розвідка

Росія посилила своє угруповання на західному березі Дніпра в районі Херсона. Успіх наступу ЗСУ багато в чому залежить від згуртованості об’єднаних сил Південного військового округу і Східного військового округу РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується в повідомленні, зранку 29 серпня 2022 року кілька бригад ЗСУ посилили артилерійські обстріли на передових ділянках на півдні України. Українські далекобійні високоточні удари продовжують заважати поповненню запасів з боку Росії. Разом з тим, поки неможливо підтвердити масштаби українського удару.

За даними британської розвідки, з початку серпня Росія зробила значні зусилля для посилення своїх сил на західному березі Дніпра в районі Херсона. 49-та загальновійськова Армія Південного військового округу (ЮВО) була посилена компонентами 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу (ВВО). Більшість підрозділів навколо Херсона, ймовірно, не укомплектовані особовим складом і залежать від ліній постачання поромними і понтонними мостами через Дніпро.

У Міноборони Британії вважають, що ця інтеграція підрозділів ЮВО і ВВО передбачає значну реорганізацію російських сил в Україні. Росія зробила кроки щодо об'єднання декількох напівнезалежних оперативних командувань після їхніх невдач на початку вторгнення.

"Якщо Україні вдасться провести тривалі наступальні операції, згуртованість цієї неперевіреної структури, ймовірно, стане ключовим фактором стійкості російської оборони на півдні", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

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