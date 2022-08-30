Вночі та вранці російські війська обстріляли Сумщину, загалом зафіксовано 20 "прильотів", - Живицький

Вночі окупанти вдарили по території Краснопільської громади на Сумщині, вранці - по Великописарівській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Близько першої години ночі по території Краснопільської громади було 6 прильотів із САУ.



Без жертв та руйнувань.

З восьмої ранку було 14 прильотів з артилерії по Великописарівській громаді.



Подробиці згодом", - написав він.

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