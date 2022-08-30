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Вночі та вранці російські війська обстріляли Сумщину, загалом зафіксовано 20 "прильотів", - Живицький

сумщина,обстріл,дпсу,чернігівщина

Вночі окупанти вдарили по території Краснопільської громади на Сумщині, вранці - по Великописарівській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Близько першої години ночі по території Краснопільської громади було 6 прильотів із САУ.

Без жертв та руйнувань.

З восьмої ранку було 14 прильотів з артилерії по Великописарівській громаді.

Подробиці згодом", - написав він.

Також читайте: Окупанти здійснили чотири обстріли  Сумщини, - Живицький

Автор: 

обстріл (28339) Сумська область (3609) артилерія (784) Живицький Дмитро (466) САУ (220)


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