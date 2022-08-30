Вночі та вранці російські війська обстріляли Сумщину, загалом зафіксовано 20 "прильотів", - Живицький
Вночі окупанти вдарили по території Краснопільської громади на Сумщині, вранці - по Великописарівській.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
"Близько першої години ночі по території Краснопільської громади було 6 прильотів із САУ.
Без жертв та руйнувань.
З восьмої ранку було 14 прильотів з артилерії по Великописарівській громаді.
Подробиці згодом", - написав він.
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