​​Псевдомеру Енергодару повідомлено про підозру: віддав наказ вивезти українське зерно на майже 2 млрд грн, - Офіс Генпрокурора

Заступником Генерального прокурора депутату Енергодарської міської ради Запорізької області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, після окупації РФ частини території Запорізької області підозрюваний обійняв псевдопосаду мера м. Енергодар. У травні 2022 року він ухвалив рішення про конфіскацію майна об’єктів аграрного бізнесу та 140 тис. тонн запасів зерна на суму понад 1,89 млрд грн.



Через такі дії зрадника розграбовано майнові комплекси зернових складів, а українську продукцію вивезено до тимчасово окупованої території Криму та портів у Краснодарському краї РФ.



Наразі у кримінальному провадженні щодо привласнення майна підприємств агропромислового комплексу та вивезення зерна з елеваторів на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та інших областей повідомлено про підозру двом військовослужбовцям РФ та шести зрадникам.



Досудове розслідування триває.

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