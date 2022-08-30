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Новини Агресія Росії проти України Війна
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​​Псевдомеру Енергодару повідомлено про підозру: віддав наказ вивезти українське зерно на майже 2 млрд грн, - Офіс Генпрокурора

зрадник

Заступником Генерального прокурора депутату Енергодарської міської ради Запорізької області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, після окупації РФ частини території Запорізької області підозрюваний обійняв псевдопосаду мера м. Енергодар. У травні 2022 року він ухвалив рішення про конфіскацію майна об’єктів аграрного бізнесу та 140 тис. тонн запасів зерна на суму понад 1,89 млрд грн.

Через такі дії зрадника розграбовано майнові комплекси зернових складів, а українську продукцію вивезено до тимчасово окупованої території Криму та портів у Краснодарському краї РФ.

Наразі у кримінальному провадженні щодо привласнення майна підприємств агропромислового комплексу та вивезення зерна з елеваторів на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та інших областей повідомлено про підозру двом військовослужбовцям РФ та шести зрадникам.

Досудове розслідування триває.

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Автор: 

зерно (3118) державна зрада (1681) підозра (759) Енергодар (263) Офіс Генпрокурора (3245)


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А тому хто здав Енергодар нічого не повідомлено?
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30.08.2022 09:59 Відповісти
В штрафбат отправят, батальон монако.
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30.08.2022 10:07 Відповісти
Знову слуга народу
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30.08.2022 10:03 Відповісти
так зерно було державне, чи "аграрного бізнесу"????просто для себе цікаво.... 🤔🤔
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30.08.2022 10:05 Відповісти
с телеграмм каналах рожа этого мэра не замазана во всей красе все видят а Цензор какого х.. гхм ... страхуемся то?????
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30.08.2022 10:11 Відповісти
Зранку підірвали в Херсоні ще одного нач "поліції".
На цей раз асвабадітєля, вже привіз сюди самку і личинок. Обустроївся...
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30.08.2022 10:23 Відповісти
треба було всіх..
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30.08.2022 10:32 Відповісти
А як там ті миші, що стратегічний запас зерна з'їли, ще до повномасштабного вторгнення?
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30.08.2022 10:32 Відповісти
 
 