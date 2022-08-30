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Новини Війна
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Війська РФ обстріляли центральну частину Харкова: Відомо про 4 загиблих та 11 поранених (оновлено)

обстріл,харків

Російські окупаційні війська знову обстрілюють Харків.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Артилерійський обстріл центральної частини міста. Попередньо вісім прильотів. Досить великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян.

Прилетіло і до ще одного місця відпочинку - вибиті вікна у навколишніх будинках. Про жертв та постраждалих інформація уточнюється", - зазначив очільник міста.

Водночас глава ОВА Олег Синєгубов повідомив про щонайменше 1 поранену особу.

Пізніше Синєгубов заявив 4 загиблих та 4 поранених. 

Мер Ігор Терехов заявив, що станом на 10:45 відомо про 5 загиблих та 7 поранених. 

Глава ОВА пізніше уточнив, що кількість жертв становить 4 особи, а 9 - дістали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У росіян нова тактика в Харківській області: без успіху намагаються наступати скрізь, - Синєгубов

Станом на третю годину, за даними ОВА, 8 постраждалих доставили в лікарні, 3 людям надали допомогу на місці.

Автор: 

обстріл (28339) Харків (5576) Терехов Ігор (311) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+13
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30.08.2022 10:46
+6
контрбатарейну відповідь давати
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30.08.2022 10:24
+5
Тим що ми не москалі, по військовим об'єктам так, тупо по центру ні, а взагалі то Харкову в найближчі тиждні прийдеться важко, багато чого перекинули звідти
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30.08.2022 10:42
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контрбатарейну відповідь давати
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30.08.2022 10:24 Відповісти
А чим погано по центру Бєлгорода?
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30.08.2022 10:28 Відповісти
Тим що ми не москалі, по військовим об'єктам так, тупо по центру ні, а взагалі то Харкову в найближчі тиждні прийдеться важко, багато чого перекинули звідти
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30.08.2022 10:42 Відповісти
Сум цієї війни полягає втому що ми мусимо теж вбивать. Це дійсно сумно. і Якщо вцентрі Бєлгарада будуть військові оркі - то їх треба накривать.
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30.08.2022 12:17 Відповісти
Якщо арта вдарила по центру, то вона стоїть десь біля окружної...
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30.08.2022 10:40 Відповісти
Піон 40 км, не знаю скільки там до тої окружної.
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30.08.2022 10:43 Відповісти
Вони їх не тягають на такі обстріли... - ані Піони, ані Гіацинти. Бо там наші недалеко, можуть пошкодити. Мстою бʼють буксованою: швидко привезли, відстрілялись та втекли...
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30.08.2022 10:50 Відповісти
Знаю, в мене молодший брат там, камандир батареї, 2 місяці там воював. Перекинули в інше місце.
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30.08.2022 11:02 Відповісти
Руснявые стоят в 20 км от окружной. До центра как раз порядка 30-40 км от них
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30.08.2022 11:26 Відповісти
взагалі то інформація невірна-обстріл з рсзв , артою до центра не дістати рашистам
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30.08.2022 11:32 Відповісти
"Ураган" - дальность 35 км
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30.08.2022 13:14 Відповісти
обстреляли смерчами
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30.08.2022 13:29 Відповісти
біля якої нах окружної .. арта 20-40 км..
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30.08.2022 11:25 Відповісти
комендантский час отменили? дрг и информаторы не спят
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30.08.2022 10:41 Відповісти
Миколаїв по центру, Харків також,..Тримайтесь і бережіть себе
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30.08.2022 10:45 Відповісти
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30.08.2022 10:46 Відповісти
Поки Держпром стоїть Харків стоїть а якщо зруйнують то відбудуємо Харків на руїнах Севастополю
А що буде курортне міст
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30.08.2022 10:46 Відповісти
На что надеются люди, раскладывая свои полуголые телеса на лужайках в таком пристрелянном месте? Непонятно.
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30.08.2022 11:21 Відповісти
Постійні обстріли з бєлгорода і з окупованої території області та руйнування Харкова, нікого вже не хвилюють, ні політиків, ні військових.
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30.08.2022 11:59 Відповісти
РФ 30 серпня обстріляла Харків з установки «Піон» - попередні дані прокуратури
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30.08.2022 13:12 Відповісти
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30.08.2022 15:25 Відповісти
 
 