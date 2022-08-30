Війська РФ обстріляли центральну частину Харкова: Відомо про 4 загиблих та 11 поранених (оновлено)
Російські окупаційні війська знову обстрілюють Харків.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Артилерійський обстріл центральної частини міста. Попередньо вісім прильотів. Досить великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян.
Прилетіло і до ще одного місця відпочинку - вибиті вікна у навколишніх будинках. Про жертв та постраждалих інформація уточнюється", - зазначив очільник міста.
Водночас глава ОВА Олег Синєгубов повідомив про щонайменше 1 поранену особу.
Пізніше Синєгубов заявив 4 загиблих та 4 поранених.
Мер Ігор Терехов заявив, що станом на 10:45 відомо про 5 загиблих та 7 поранених.
Глава ОВА пізніше уточнив, що кількість жертв становить 4 особи, а 9 - дістали поранення.
Станом на третю годину, за даними ОВА, 8 постраждалих доставили в лікарні, 3 людям надали допомогу на місці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А що буде курортне міст