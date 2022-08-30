Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 47 550 осіб, 234 літаки, 204 гелікоптери, 1 954 танків та 4 294 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 47 550 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 47550 (+450) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1954 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4294 (+25) од,
- артилерійських систем – 1079 (+19) од,
- РСЗВ ‒ 282 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 151 (+2) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 204 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 847 (+3),
- крилаті ракети ‒ 196 (+0),
- кораблі / катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3217 (+29) од,
- спеціальна техніка‒103 (+2).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку та Курахівському напрямках", - зазначають у Генштабі.
Топ коментарі
+17 GoodWin
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+12 Маркиз
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+11 Voc Vox
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Браво! Бис! 😁
Це робота Хаймарсів чи піхоти ЗСУ?
Нічого не зрозуміло...
28.08 - 46 750
29.08 - 47100
30.08 - 47 550
Вам цікаво, що відбувається в напрямку Херсона? Давайте я відповім згідно тієї інформації, яку можна розповсюджувати. По-перше відбуваються позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Ми беремо ті позиції, які можуть забезпечити нам перевагу на цьому напрямку для реалізації запланованих дій. По-друге ми бачимо, що ворог накопичує на цьому напрямку свої резерви та постійно намагається позиційно маневрувати задля утримання ділянок фронту на Херсонщині. Тому здійснюється вогневе ураження позицій ворога з метою попередження введення в бій його резервів та для порушення його системи управління військами і логістичного забезпечення. Саме для цього у першу чергу здійснюються удари по мостам, переправам, пунктах управління та складах з ************. Окупанти зараз частково деморалізовані, однак продовжують здійснювати опір. Це їм не допоможе. Ворог буде знищений, зрадники покарані, території звільнені, контроль поновлений.
Вірте в ЗСУ! Вірте в Залужного! Вірте в себе! Перемога буде за нами! Все буде Україна!
Я вам дам один скромный совет, который вы у меня не просили. Сравните сегодняшнюю статистику, которую Генштаб публикует каждое утро, с завтрашней. Сегодня было 47100 рашистских жмуров. Надеюсь, что до завтра успеют подсчитать сколько семей смогут стать счастливыми обладателями новых белых Лад. Должно быть немало. В общем, увидите. ))
https://t.me/BerezaJuice/19539 Борислав Береза 30.08.22р. в 09:19:
Пам'ятаєте, вчора я порадив вам порівняти кількість знищенних окупантів і повідомив, що їх буде більше ніж звичайно. Сталося саме так. Тільки не питайте звідки знав. Ангели в пікселі розповіли. ))