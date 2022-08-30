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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 47 550 осіб, 234 літаки, 204 гелікоптери, 1 954 танків та 4 294 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

генштаб

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 47 550 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 47550 (+450) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1954 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4294 (+25) од,
  • артилерійських систем – 1079 (+19) од,
  • РСЗВ ‒ 282 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 151 (+2) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 204 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 847 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 196 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3217 (+29) од,
  • спеціальна техніка‒103 (+2).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку та Курахівському напрямках", - зазначають у Генштабі.

Дивіться: Рух опору ліквідував на Запоріжжі окупантів, які поїхали подивитись на пожежу на складах боєприпасів. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 47 550 осіб, 234 літаки, 204 гелікоптери, 1 954 танків та 4 294 броньовані машини 01

Автор: 

Генштаб ЗС (6533) ліквідація (3893)


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Топ коментарі
+17
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30.08.2022 10:29
+12
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30.08.2022 10:39
+11
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30.08.2022 10:47
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30.08.2022 10:29 Відповісти
+450 кончєних, контрнаступ, тримайся
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30.08.2022 10:38 Відповісти
800 за 3 доби!
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30.08.2022 13:36 Відповісти
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30.08.2022 10:39 Відповісти
Ніколи не чув "доброго врємєні суток", у них швидше "вечір в хату".
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30.08.2022 10:49 Відповісти
Неплохой улов!
Браво! Бис! 😁
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30.08.2022 10:46 Відповісти
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30.08.2022 10:47 Відповісти
Ви читаєте мої думки. Дві пропагандонки найвищого рівня.
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30.08.2022 10:58 Відповісти
Потихеньку виходим на 500 дохлих мошан за добу, далі буде, пішла друга лінія, братчику тримайся...
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30.08.2022 10:50 Відповісти
чотириста п'ятдесят?
Це робота Хаймарсів чи піхоти ЗСУ?
Нічого не зрозуміло...
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30.08.2022 10:51 Відповісти
Ні того, ні іншого, поки що арта, міномети...
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30.08.2022 10:53 Відповісти
Та 800 за три доби!!! Береш цензор й затягуєш собі щодня новасті. Не буде 450 "зненацька".

28.08 - 46 750

29.08 - 47100
30.08 - 47 550
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30.08.2022 13:40 Відповісти
Нехай вони всі повиздихають на тій рашці і харошие і пагані щоб не смирділи по світі
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30.08.2022 10:58 Відповісти
Якщо вірити https://www.minusrus.com/ цьому ресурсу то в живій силі, всі ті хто був призначений для вторгнення знищені.
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30.08.2022 11:07 Відповісти
Поранені це не знищені, до того ж резерви постійно підтягуються, по їхнім цифрам літаки у нас закінчилисб в березні, танки в квітні, хімарсів вже нема, воюєм лопатами, не кожний зможе докинути шуфлю до Криму.
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30.08.2022 11:18 Відповісти
рузге, иди домой-тут водки нет
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30.08.2022 11:29 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/19533 Борислав Береза :

Вам цікаво, що відбувається в напрямку Херсона? Давайте я відповім згідно тієї інформації, яку можна розповсюджувати. По-перше відбуваються позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Ми беремо ті позиції, які можуть забезпечити нам перевагу на цьому напрямку для реалізації запланованих дій. По-друге ми бачимо, що ворог накопичує на цьому напрямку свої резерви та постійно намагається позиційно маневрувати задля утримання ділянок фронту на Херсонщині. Тому здійснюється вогневе ураження позицій ворога з метою попередження введення в бій його резервів та для порушення його системи управління військами і логістичного забезпечення. Саме для цього у першу чергу здійснюються удари по мостам, переправам, пунктах управління та складах з ************. Окупанти зараз частково деморалізовані, однак продовжують здійснювати опір. Це їм не допоможе. Ворог буде знищений, зрадники покарані, території звільнені, контроль поновлений.

Вірте в ЗСУ! Вірте в Залужного! Вірте в себе! Перемога буде за нами! Все буде Україна!
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30.08.2022 11:31 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/19530 Борислав Береза 29.08.22р, в 23:03:
Я вам дам один скромный совет, который вы у меня не просили. Сравните сегодняшнюю статистику, которую Генштаб публикует каждое утро, с завтрашней. Сегодня было 47100 рашистских жмуров. Надеюсь, что до завтра успеют подсчитать сколько семей смогут стать счастливыми обладателями новых белых Лад. Должно быть немало. В общем, увидите. ))

https://t.me/BerezaJuice/19539 Борислав Береза 30.08.22р. в 09:19:
Пам'ятаєте, вчора я порадив вам порівняти кількість знищенних окупантів і повідомив, що їх буде більше ніж звичайно. Сталося саме так. Тільки не питайте звідки знав. Ангели в пікселі розповіли. ))
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30.08.2022 11:36 Відповісти
 
 