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Ексгенерал СБУ Наумов може отримати притулок в Росії за "свідчення проти Зеленського", - The Insider

наумов

Колишній начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого підозрюють у держзраді і допомозі російським окупантам у захопленні ЧАЕС, може отримати притулок у Росії.

Про це пише The Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними видання, Наумову, який зараз перебуває в Сербії, запропонували притулок в Росії в обмін на свідчення проти президента Володимира Зеленського.

У Сербії питанням передачі Наумова Росії опікується міністр внутрішніх справ Олександр Вулін.

За даними The Insider, 23 серпня глава МВС Сербії зустрівся в Москві із секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим, вони обговорювали долю Наумова.

Як зазначається, після відправки до Росії Наумова Вулін може сам переїхати до Москви – він очікує на посаду посла Сербії в Росії.

Також читайте: Ексначальник внутрішньої безпеки СБУ Наумов міг передавати спецслужбам РФ секретні дані щодо Чорнобильської АЕС, - ДБР

The Insider наводить деякі подробиці діяльності Наумова, після його втечі з України: для втечі ексгенерал використав кілька мікроавтобусів, навантажених грошима та коштовностями.

Наумов кілька місяців жив у Німеччині, побував в Австрії, де зустрівся з бізнесменом Дмитром Фірташем і розмовляв із ним трохи більше як півтори години.

На початку червня Наумов був затриманий під час перетину кордону Сербії. Він перебуває в слідчому ізоляторі міста Ніш.

Автор: 

росія (65010) Сербія (366) державна зрада (1681) притулок (53) Наумов Андрій (70)


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Топ коментарі
+38
Оман йому ще гикнеться.
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30.08.2022 11:15
+34
У Сербії питанням передачі Наумова Росії опікується міністр внутрішніх справ Олександр Вулін. Джерело:
А у нас хто опікується питанням передачі Наумова?
У нас цим взагалі хтось займається, чи генерала СБУ - втікача ніби не існує?
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30.08.2022 11:03
+29
Спливе компромат проти бубачки який він ретельно приховує.
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30.08.2022 11:01
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Кращебб його забрали англосакси,ніж москсвини!
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30.08.2022 11:49 Відповісти
Боневтіку треба терміново Наумову героя давати і не менше, бовсерозкаже!
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30.08.2022 12:06 Відповісти
даа митниця і сбу «працює»,
поїхав собі з валізами бабла з України
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30.08.2022 12:06 Відповісти
Один гондон Камазами вивозив "нажите" цей мікроавтобусами ще якесь п#здо валізами . Коли це вже закінчиться
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30.08.2022 12:09 Відповісти
Митниця дає добро.
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30.08.2022 12:14 Відповісти
Цей самий хитрий. Встигнув проскочити, на всяк випадок. Решта понадіялись на швидку "дружбу" з Кацапією. Іневтекли.
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30.08.2022 12:21 Відповісти
це був шттний агент, тому про нього так печуться. А скільки їх ще залишилось, нікому не відомо.
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30.08.2022 13:03 Відповісти
канторські, покурви, судаки, мусора - авангард колаборантів
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30.08.2022 12:22 Відповісти
а зелене кодло небажае запросити екстрадицыъ цьго зрадника....чи ворон ворону
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30.08.2022 12:27 Відповісти
Ще й фірташ, що ненавиде Україну, тут, який контролює телеканал дом, на який фінансування йде з бюджету. Непоганий клубок засвітив Наумов: Зеля-Фірташ-СБУ-москва
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30.08.2022 12:45 Відповісти
Тот пункт пропуска через который выезжал( конкретного числа), вывозя бабло,весь пересажать от и до. Таможенные рожи,есть за что сажать каждый день. Просто никто эти кормухи прикрывать не желает
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30.08.2022 12:55 Відповісти
Цікаво, коли саме США і Захід скажуть зеленим: все! грошей більше не буде! І нічого не буде! Чи то не реально зовсім?
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30.08.2022 13:05 Відповісти
ДБР открывает дело на Кривоноса. А до экстрадиции этого ******** руки не доходят.
Пора бы Вове всю эту ***** объяснить. В очередном видосике
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30.08.2022 14:02 Відповісти
Хто його призначав хто через кордон пропустив хто далі продовжує шкодити Україні?
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30.08.2022 14:06 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWtjs1r-mhdrKikHEPL3_x-vI7G94Pp5LkeCmGHdooqS0uRFMsvmQ32vQcE-kz6rS2OBwua8EtoJkil5zZu3dNq6s1IR6esD9y_4NKkfkw-F8GfMTwmofSAjPbujy9rPr9H2dZf-Z1d2utg96_bbbnRpzNPVMtlm9qLlVyhkuOLrA&__tn__=%3C%2CP-R

https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWtjs1r-mhdrKikHEPL3_x-vI7G94Pp5LkeCmGHdooqS0uRFMsvmQ32vQcE-kz6rS2OBwua8EtoJkil5zZu3dNq6s1IR6esD9y_4NKkfkw-F8GfMTwmofSAjPbujy9rPr9H2dZf-Z1d2utg96_bbbnRpzNPVMtlm9qLlVyhkuOLrA&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 4 ч. ·

Это информационная бомба. Insider сообщает, что РФ предлагает Сербии передать ей бывшего генерала СБУ Наумова, который арестован в этой стране. А генералу-предателю Кремль предлагает политическое убежище в обмен на показания против президента Зеленского. Хочу напомнить, что Наумова в СБУ привёл лейтенант Баканов. И он же сделал его своим заместителем.

Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов был задержан в Сербии еще 7 июня 2022 года. Вместе с ним в автомобиле находился украинский предприниматель, гражданин Германии Александр Акст, фигурант многочисленных журналистских расследований о контрабанде в Украине. Автомобиль, на котором передвигалась эта пара был остановлен на пограничном посту при попытке пересечения границы между Сербией и Северной Македонией. По информации источников The Insider, бывший офицер СБУ после побега из Украины несколько месяцев жил в Германии, потом ему удалось пересечь границы Евросоюза вместе с незадекларированными ценностями и попасть в Сербию. Теперь он может стать участником постановочного суда над президентом Зеленским в России. А пока, находящийся под арестом, Наумов даёт показания по схемам в которых были многие из высших лиц Украины, включая Наумова. И показания Наумов даёт не только сербским правоохранителям.
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30.08.2022 14:53 Відповісти
эта консерва много чего вскроет
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30.08.2022 15:52 Відповісти
Що Яеуковича що Азарова що інших потрібно валити довго вонги ще на свободі ВАЛИТИ гадів !
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30.08.2022 14:56 Відповісти
Опять же тупой вопрос - кто его назначал, кто проверял, кто продвигал и кто отпускал?
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30.08.2022 15:09 Відповісти
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