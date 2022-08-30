Ексгенерал СБУ Наумов може отримати притулок в Росії за "свідчення проти Зеленського", - The Insider

Колишній начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого підозрюють у держзраді і допомозі російським окупантам у захопленні ЧАЕС, може отримати притулок у Росії.

Про це пише The Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними видання, Наумову, який зараз перебуває в Сербії, запропонували притулок в Росії в обмін на свідчення проти президента Володимира Зеленського.

У Сербії питанням передачі Наумова Росії опікується міністр внутрішніх справ Олександр Вулін.

За даними The Insider, 23 серпня глава МВС Сербії зустрівся в Москві із секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим, вони обговорювали долю Наумова.

Як зазначається, після відправки до Росії Наумова Вулін може сам переїхати до Москви – він очікує на посаду посла Сербії в Росії.

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The Insider наводить деякі подробиці діяльності Наумова, після його втечі з України: для втечі ексгенерал використав кілька мікроавтобусів, навантажених грошима та коштовностями.

Наумов кілька місяців жив у Німеччині, побував в Австрії, де зустрівся з бізнесменом Дмитром Фірташем і розмовляв із ним трохи більше як півтори години.

На початку червня Наумов був затриманий під час перетину кордону Сербії. Він перебуває в слідчому ізоляторі міста Ніш.