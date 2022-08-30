Ексгенерал СБУ Наумов може отримати притулок в Росії за "свідчення проти Зеленського", - The Insider
Колишній начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого підозрюють у держзраді і допомозі російським окупантам у захопленні ЧАЕС, може отримати притулок у Росії.
Про це пише The Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними видання, Наумову, який зараз перебуває в Сербії, запропонували притулок в Росії в обмін на свідчення проти президента Володимира Зеленського.
У Сербії питанням передачі Наумова Росії опікується міністр внутрішніх справ Олександр Вулін.
За даними The Insider, 23 серпня глава МВС Сербії зустрівся в Москві із секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим, вони обговорювали долю Наумова.
Як зазначається, після відправки до Росії Наумова Вулін може сам переїхати до Москви – він очікує на посаду посла Сербії в Росії.
The Insider наводить деякі подробиці діяльності Наумова, після його втечі з України: для втечі ексгенерал використав кілька мікроавтобусів, навантажених грошима та коштовностями.
Наумов кілька місяців жив у Німеччині, побував в Австрії, де зустрівся з бізнесменом Дмитром Фірташем і розмовляв із ним трохи більше як півтори години.
На початку червня Наумов був затриманий під час перетину кордону Сербії. Він перебуває в слідчому ізоляторі міста Ніш.
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поїхав собі з валізами бабла з України
Пора бы Вове всю эту ***** объяснить. В очередном видосике
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https://www.facebook.com/borislav.bereza 4 ч. ·
Это информационная бомба. Insider сообщает, что РФ предлагает Сербии передать ей бывшего генерала СБУ Наумова, который арестован в этой стране. А генералу-предателю Кремль предлагает политическое убежище в обмен на показания против президента Зеленского. Хочу напомнить, что Наумова в СБУ привёл лейтенант Баканов. И он же сделал его своим заместителем.
Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов был задержан в Сербии еще 7 июня 2022 года. Вместе с ним в автомобиле находился украинский предприниматель, гражданин Германии Александр Акст, фигурант многочисленных журналистских расследований о контрабанде в Украине. Автомобиль, на котором передвигалась эта пара был остановлен на пограничном посту при попытке пересечения границы между Сербией и Северной Македонией. По информации источников The Insider, бывший офицер СБУ после побега из Украины несколько месяцев жил в Германии, потом ему удалось пересечь границы Евросоюза вместе с незадекларированными ценностями и попасть в Сербию. Теперь он может стать участником постановочного суда над президентом Зеленским в России. А пока, находящийся под арестом, Наумов даёт показания по схемам в которых были многие из высших лиц Украины, включая Наумова. И показания Наумов даёт не только сербским правоохранителям.