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Зменшення збору брухту через втрату територій може призвести до зриву декарбонізації металургії, - Каленков

брухт,металобрухт

Істотне зниження обсягів заготівлі брухту в Україні через тимчасову втрату контролю над 20% території може призвести до зриву термінів декарбонізації вітчизняної металургії.

Таку думку висловив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає Цензор.НЕТ.

"Широкомасштабне вторгнення рашистських військ, на жаль, спричинило тимчасову втрату контролю над 20% території на південному сході України. Більше того, у більшості цих регіонів тривають бойові дії. Але ж Донецька, Луганська, Харківська області, а також усе північне Причорномор'я – традиційні регіони-генератори металобрухту", - сказав він.

За його словами, у цих областях заготівля брухту або неможлива, або дуже утруднена, що вкрай негативно позначається на зборі брухту в масштабах усієї країни, оскільки "випали" області, де промисловість традиційно розвинена та зосереджувалися основні обсяги металобрухту. "Ми вже бачимо сильне падіння заготівлі, хоч зовсім недавно Україна рік у рік ставила антирекорди зі збору брухту", - нагадав Каленков.

Президент "Укрметалургпрому" також нагадав, що без металобрухту неможливо виготовляти сталь. "Більше того, брухт – ключова сировина для декарбонізації металургії. Це завдання, поставлене перед Україною, ніхто не скасовував. А для досягнення цілей Green Deal потрібен металобрухт. Чи це буде будівництво нових заводів, чи докорінна модернізація старих – неважливо, без брухту в Україні терміни декарбонізації металургії буде зірвано", - констатував експерт.

Також читайте: Питання обмеження експорту металобрухту – це питання економічної безпеки України, – експерт

Автор: 

металургія (1214) металобрухт (410) Каленков Олександр (105) декарбонізація (17)


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Топ коментарі
+10
Так что предлагает этот "эксперт", он же президент чего-то там? Всем бросится отвоёвывать захваченную территорию, что-бы он себе и своим хозяевам металлолома насобирал и бабло поднял? Опять повылазили толпы лоббистов то металла, то "зелёной энергии", то игровиков и кукарекают круглосуточно о своём бабле. Страна в войне, борется за своё выживание, а этим пох, главное деньжат срубить и свалить в Монакский батальон
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30.08.2022 11:23
+9
Це боком виходять і ще будуть довго виходити з різних місць Вовіни дороги. Так 73%? Захисти країну? Допомогли вам дороги?
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30.08.2022 11:17
+6
І в чому проблема? Металобрухт Ахметка до свого заводу в Італії не вивіз? Дешеві сковорідки нема з чого робити? Нехай в оффшорах своїх пошебуршить, може щось знайде. Після війни придумає ще схеми з якимось черговим президентом та відіб'є свої грошики, я ми будемо йому платити.
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30.08.2022 11:34
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https://twitter.com/i/status/1564353035589095428
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30.08.2022 11:17 Відповісти
Це боком виходять і ще будуть довго виходити з різних місць Вовіни дороги. Так 73%? Захисти країну? Допомогли вам дороги?
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30.08.2022 11:17 Відповісти
Езжу по хорошим дорогам и очень доволен. Мало того, экономлю на топливе и запчастях. А с учётом того, что машин значительно добавилось плохие дороги - это потеря нашего времени (увы безвозвратно).
Если вы такие фанаты херовых дорог - на днрии за 8 палец о палец не ударили в этом отношении. Можете туда переместиться.
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30.08.2022 12:24 Відповісти
Хлопці з ЗСУ допоможуть.
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30.08.2022 11:18 Відповісти
Так что предлагает этот "эксперт", он же президент чего-то там? Всем бросится отвоёвывать захваченную территорию, что-бы он себе и своим хозяевам металлолома насобирал и бабло поднял? Опять повылазили толпы лоббистов то металла, то "зелёной энергии", то игровиков и кукарекают круглосуточно о своём бабле. Страна в войне, борется за своё выживание, а этим пох, главное деньжат срубить и свалить в Монакский батальон
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30.08.2022 11:23 Відповісти
В Харкові прильот рзсв по району поруч з ринком, люди гинуть на вулицях.
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30.08.2022 11:28 Відповісти
В сторону Чернигова и Киева на севере куча мавзолейного металлобрухту от танков и БТРов сбирай на здоров'ячко...
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30.08.2022 11:28 Відповісти
Ахмєтов ротом якогось зіц-прєдсєдатєля про збитки плаче, нє?
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30.08.2022 11:28 Відповісти
і де вони беруться, діячі, ***...
завдяки цим пришелепкуватим у мене з маєтку цигани геть усе залізо спи*дили
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30.08.2022 11:30 Відповісти
Металлолом массово экспортировали, теперь плачут, что не будет хватать. Как мушки живут - одним днём, сегодня урвать, бабло в карманы, на страну пох.
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30.08.2022 11:30 Відповісти
І в чому проблема? Металобрухт Ахметка до свого заводу в Італії не вивіз? Дешеві сковорідки нема з чого робити? Нехай в оффшорах своїх пошебуршить, може щось знайде. Після війни придумає ще схеми з якимось черговим президентом та відіб'є свої грошики, я ми будемо йому платити.
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30.08.2022 11:34 Відповісти
Поднимите крейсер "Москва" металла по самые не хочу.
И корпус целый - выдавить воду сжатым воздухом и сам всплывёт.
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30.08.2022 11:36 Відповісти
Не переживай, уж чего-чего, а лома скоро будет завались, когда Причерноморье и Приазовье вернем.
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30.08.2022 11:40 Відповісти
Цену поднимите на чернмет, а то принимают по 2 грн
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30.08.2022 11:42 Відповісти
Чувак, війна у країні, а ти про зменшення заготівлі брухту. От же ж козел ахметіаський. Передай хазяїну щоб не переживав. Як закінчиться, буде збирати по полях руський мотлох. І у гудок гудіти...
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30.08.2022 11:52 Відповісти
Ціна прийому чорного металобрухту зараз складає 2-3грн за 1кг.То нехай президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, сам його збирає і здає.
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30.08.2022 11:52 Відповісти
цена чермет сейчас 2,50 за кило , кто вам за єти копейки его собирать будет ? поднимите хотя бы до 6 гр и вы увидите сколько металла попрет на приёмники.
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30.08.2022 11:58 Відповісти
Ціна на брухт впала. Ніхто вовтузитись за такі гроші не хоче.
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30.08.2022 12:19 Відповісти
Зоколібали підари , немає брухту кажете , а чого ж тоді така ціна на нього , і щоб здати треба в черзі неділю стояти ." Наша песня хороша ..." знову почнуть нить на лаштунок експорту .
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30.08.2022 13:37 Відповісти
По моему чего чего, а проблем с качественным металлолом в Украине нет. Сколько его вдоль дорог валяется...
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30.08.2022 15:11 Відповісти
суки ви недолугі

Що заважало вам зміцнювати обороноздатність держави ?
Невже не ясно що весь цей бізнес не має перспективи в ослабленій країні. Ваше примітивне, жадібне до бабла хуторянське мислення, відсутність патріотичної свідомості призвели до цих катастрофічних наслідків.
Патякаєте про металобрухт? Скоти безрогі
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30.08.2022 16:10 Відповісти
Брухт по ціні 3грн/кг , а профіль 20х20х1 56гр/м . За такі ціни , не хочеться металобрухт із землі піднімати
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31.08.2022 11:21 Відповісти
 
 