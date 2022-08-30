Зменшення збору брухту через втрату територій може призвести до зриву декарбонізації металургії, - Каленков

Істотне зниження обсягів заготівлі брухту в Україні через тимчасову втрату контролю над 20% території може призвести до зриву термінів декарбонізації вітчизняної металургії.

Таку думку висловив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає Цензор.НЕТ.

"Широкомасштабне вторгнення рашистських військ, на жаль, спричинило тимчасову втрату контролю над 20% території на південному сході України. Більше того, у більшості цих регіонів тривають бойові дії. Але ж Донецька, Луганська, Харківська області, а також усе північне Причорномор'я – традиційні регіони-генератори металобрухту", - сказав він.

За його словами, у цих областях заготівля брухту або неможлива, або дуже утруднена, що вкрай негативно позначається на зборі брухту в масштабах усієї країни, оскільки "випали" області, де промисловість традиційно розвинена та зосереджувалися основні обсяги металобрухту. "Ми вже бачимо сильне падіння заготівлі, хоч зовсім недавно Україна рік у рік ставила антирекорди зі збору брухту", - нагадав Каленков.

Президент "Укрметалургпрому" також нагадав, що без металобрухту неможливо виготовляти сталь. "Більше того, брухт – ключова сировина для декарбонізації металургії. Це завдання, поставлене перед Україною, ніхто не скасовував. А для досягнення цілей Green Deal потрібен металобрухт. Чи це буде будівництво нових заводів, чи докорінна модернізація старих – неважливо, без брухту в Україні терміни декарбонізації металургії буде зірвано", - констатував експерт.

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