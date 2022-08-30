З 1 вересня в Україні стартує приватизація, оголошено перші аукціони, - Фонд держмайна
З 1 вересня в Україні розпочинаються аукціони з приватизації за новими правилами, тож Фонд державного майна оголосив перші лоти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України.
Так, у вересні Фонд виставить на торги перші об’єкти приватизації. Серед них будуть Марилівський та Кобиловолоцький спиртзаводи у Тернопільській області.
Зокрема, 19 вересня відбудеться аукціон з продажу Кобиловолоцького МПД ДП "Укрспирт" за стартовою ціною 25 млн гривень.
Наступного дня, 20 вересня, відбудуться торги з продажу Марилівського МПД ДП "Укрспирт" за стартовою ціною 54 млн гривень.
Загалом на приватизаційні аукціони, окрім запланованих 8 спиртових заводів, також виставлять приблизно 150 інших об‘єктів.
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Разве Вас удивило это ?
когда вам сказали : Я вам ничего не должен?
а как после этого в 21:04:2019 вы голосовали ?
не поздно ли удивляться ?
Разве Вас удивило это ?
когда вам сказали : Я вам ничего не должен?
а как после этого в 21:04:2019 вы голосовали ?
не поздно ли удивляться ?
Такие же управляемые телевизором и выбрали ЭТО
Там одна земля дороже стоит
ню-ню...
Головне не те, що людина має, а те як вона почувається. зeлебобики взагалі не зрозуміють, що з ними трапилося, але "яка різниця"
Ось орки впевненні що їх ТВ то правдиве...
Чому ви впевненні що в нас не так?
Віднімати вкраденого в нас "Хочь завалісь"...
(утирая льющуюся из глаз кровь) Ярослав, вы бы читали комменты перед отправкой. Украинский язык в сочетании с русской раскладкой клавиатуры - тот ещё коктейль.
сором і ганьба
От же ж курви зелені! Дуже сподіваюсь, що після перемоги вони невстигнуть а ні втекти, а ні сісти за ґрати - прості люди до них швидше дістануться
у 2020-му був аукціон з його продажу
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-02-000054-2
люди виграли аукціон з продажу цього МПД за 98 лямів. уклали договір на придбання з Фондом державного майна. але виявили, що в реєстрі майнових прав МПД досі належить ДП "Укрспирт".
тобто Фонду воно не належить, і Фонд проводив аукціон на те, чого в нього немає.
відповідно, договір між покупцем і Фондом не підставою для реєстрації права власності на майно третьої особи. абзац.
і цілком зрозуміло, що передача вказаного МПД від Укрспирту до ФДМУ могла тривати вічно... бо куди їм поспішати. а ти, покупець, гроші заплатив? ну то йди судись... ага, у наші суди...
отака існує схема, коли на аукціони приходять покупці, яких НЕ ЧЕКАЛИ.
видно планували продати за 34 лями своїм, а вже потім можливо перепродати тим, кому кортіло заволодіти майном за 98 лямів. ну, і хто тут барига? порох чи зеленодупі?
Нинішні олігархи - це нащадки номенклатури НКВД... Нічого дивного... Ці землі нації бені приглянулись ще 300 років тому.
Зелене Ельдорадо!
Дерібань по повній поки війна!!