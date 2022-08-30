З 1 вересня в Україні стартує приватизація, оголошено перші аукціони, - Фонд держмайна

З 1 вересня в Україні розпочинаються аукціони з приватизації за новими правилами, тож Фонд державного майна оголосив перші лоти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України.

Так, у вересні Фонд виставить на торги перші об’єкти приватизації. Серед них будуть Марилівський та Кобиловолоцький спиртзаводи у Тернопільській області.

Зокрема, 19 вересня відбудеться аукціон з продажу Кобиловолоцького МПД ДП "Укрспирт" за стартовою ціною 25 млн гривень.

Наступного дня, 20 вересня, відбудуться торги з продажу Марилівського МПД ДП "Укрспирт" за стартовою ціною 54 млн гривень.

Загалом на приватизаційні аукціони, окрім запланованих 8 спиртових заводів, також виставлять приблизно 150 інших об‘єктів.

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