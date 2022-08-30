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Новини
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З 1 вересня в Україні стартує приватизація, оголошено перші аукціони, - Фонд держмайна

приватизація

З 1 вересня в Україні розпочинаються аукціони з приватизації за новими правилами, тож Фонд державного майна оголосив перші лоти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України.

Так, у вересні Фонд виставить на торги перші об’єкти приватизації. Серед них будуть Марилівський та Кобиловолоцький спиртзаводи у Тернопільській області.

Зокрема, 19 вересня відбудеться аукціон з продажу Кобиловолоцького МПД ДП "Укрспирт" за стартовою ціною 25 млн гривень.

Наступного дня, 20 вересня, відбудуться торги з продажу Марилівського МПД ДП "Укрспирт" за стартовою ціною 54 млн гривень.

Загалом на приватизаційні аукціони, окрім запланованих 8 спиртових заводів, також виставлять приблизно 150 інших об‘єктів.

Також читайте: Приватизацію під час війни розпочнуть з хлібокомбінатів та спиртзаводів, - Фонд держмайна

Автор: 

аукціон (1418) приватизація (1673) ФДМУ (1602)


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Топ коментарі
+26
Приватизація під час війни - це торгівля на крові, чи ще ні?
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30.08.2022 11:44
+19
Пир во время чумы.
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30.08.2022 11:41
+19
Це якийсь пи.дець! Під час війни розпродаж державного майна!
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30.08.2022 11:44
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Пир во время чумы.
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30.08.2022 11:41 Відповісти
Почему Вас это возмущает ?

Разве Вас удивило это ?

когда вам сказали : Я вам ничего не должен?

а как после этого в 21:04:2019 вы голосовали ?

не поздно ли удивляться ?
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30.08.2022 11:52 Відповісти
Приватизація під час війни - це торгівля на крові, чи ще ні?
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30.08.2022 11:44 Відповісти
Да,вы в очередной раз правы!!! Ну и что?это ничего не изменит!
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30.08.2022 12:06 Відповісти
Це якийсь пи.дець! Під час війни розпродаж державного майна!
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30.08.2022 11:44 Відповісти
Почему Вас это возмущает ?

Разве Вас удивило это ?

когда вам сказали : Я вам ничего не должен?

а как после этого в 21:04:2019 вы голосовали ?

не поздно ли удивляться ?
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30.08.2022 11:51 Відповісти
Еще с кацапов смеемся

Такие же управляемые телевизором и выбрали ЭТО
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30.08.2022 11:59 Відповісти
Я послідовно бігав по всіх знайомих, і всіх вмовляв не голосувати за клоуна, а потім - за слуг урода. Але на моє щастя, і навіть, гордість, серед моїх близьких друзів немає тих кто б голосував за зелену наволоч.
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31.08.2022 15:48 Відповісти
Ну зеленые,фас,в турборежиме на "прибарахление"!
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30.08.2022 11:46 Відповісти
Все на продаж і за бугор, а ви тут воюйте.
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30.08.2022 11:47 Відповісти
Я даже догадываюсь какой КАЛ выиграет самые лакомые лоты и по дешёвке. Так сказать - практически даром.
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30.08.2022 11:51 Відповісти
Кобиловолоцького МПД ДП "Укрспирт" за стартовою ціною 25 млн гривень. --- ти хочеш сказати, що 25 млн грн це супер пропозиція за дарма за ось це гівно грубо говорячи? А бачив би ти на свої очі ці обєкти то ти би точно таку фігню не говорив би
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30.08.2022 12:02 Відповісти
А что это много?
Там одна земля дороже стоит
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30.08.2022 12:10 Відповісти
це та фігня, за яку давали 98 лямів у 2020-му, і яку "Укрспирт" так і не віддав?
ню-ню...
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30.08.2022 13:02 Відповісти
К бабке не ходи беня кофе много вьіпьет...
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30.08.2022 14:01 Відповісти
Одні вооюють а зільогі рукавадітєлі хапають !!!
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30.08.2022 11:56 Відповісти
уряд зєлі - ворюги. за це доведеться відповідати
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30.08.2022 12:01 Відповісти
Нет,к сожалению.никто не за что не ответит.в этой стране, никто никого не за что не ответил!
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30.08.2022 12:10 Відповісти
Є методи!

Головне не те, що людина має, а те як вона почувається. зeлебобики взагалі не зрозуміють, що з ними трапилося, але "яка різниця"
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30.08.2022 12:22 Відповісти
все колись буває перший раз
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30.08.2022 12:32 Відповісти
Нахабний дерибан того, що ще не вкрадено. Гірше небуде, та хоч поржем, за це ви голосували, зепідари штопані?
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30.08.2022 12:02 Відповісти
Звідки впевненість що за нього реальні люди голосували?
Ось орки впевненні що їх ТВ то правдиве...

Чому ви впевненні що в нас не так?
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30.08.2022 14:02 Відповісти
Ти це, бляха, серйозно!? Може в тебе память коротка, а от я памятаю ту масу біосміття котре бігало, повзало та літало з прапорцями за зелупу, вількість тоє наволоччі котра не могла дочекатись коли ж бубочка прийде в Раду і всіх там перестріляє, тому так за нього проголосувало 12 млн з тих хто прийшов на вибори, а за Порошенка 2 млн, тому припиняй шукати змову це зробило бидлонаселення.
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31.08.2022 10:27 Відповісти
Так сейрзоно тому, що нарктуку гоолсів ніхто не сксавовуав, за неазелнжою заокдрнооню оцінкою на гоолусавння прйилшо не більше 40% наеселння. Що олігахрат не виокиртсвовуав адмінрсерус - це бути наївнішим ніж ідіот. Релкмаа кадндитаа в серіалі монжа поабичти лише в Афирці... Але ***** і у нас... І гоолнве - прцаює. А на чиї гроші? Так що не тиакй будь-кому. Дуамй гооловю і роби винсвоки як поовидится. "Історія потвроюється якщо заубвається" читається так: "Ізторію наагудтюь гоям якщо вони її заубавтюь".
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31.08.2022 12:31 Відповісти
Відверто грабуюють під час війни!
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30.08.2022 12:10 Відповісти
Что ж, первый испуг от полномасштабной агрессии давно прошёл, и зелёные сообразили, что сейчас самое время обтяпывать сомнительные делишки и скупать по дешевке госсобственность. Кто-то рискует жизнью на фронте, а нужные люди тем временем скупят прибыльные предприятия в несколько раз дешевле, чем получилось бы в мирное время.
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30.08.2022 12:15 Відповісти
Саме тому потрібна баба Юля щоб перепродать або за порушення законів відняти.
Віднімати вкраденого в нас "Хочь завалісь"...
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30.08.2022 14:04 Відповісти
Головне це украънська земля! Без прийняття закону по продажы землы, не було б выйни. Отож кров всых загиблих лежить на тих, хто агытував ы голосував за цей закон.
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30.08.2022 12:16 Відповісти
...закону по продажы землы, не було б выйни. ... агытував ы голосував

(утирая льющуюся из глаз кровь) Ярослав, вы бы читали комменты перед отправкой. Украинский язык в сочетании с русской раскладкой клавиатуры - тот ещё коктейль.
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30.08.2022 12:25 Відповісти
ти дебіл.
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30.08.2022 13:07 Відповісти
Ыыы
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30.08.2022 14:15 Відповісти
Все виграв Коломойський!
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30.08.2022 12:17 Відповісти
Бабломойський зараз банкує, у нього "Козир" у рукаві! Поки конкуренти поза грою, по закордонам в казино просажують останні штани , Беня в дєлє
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30.08.2022 14:13 Відповісти
Спирт, цукор, пшениця, земля..... основны активи, які усе життя в Україны були під контролем джуд. Зараз самий раз відібрати в державі останнє. А треба відкривати другий фронт і боротися зі зрадниками в тилу.
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30.08.2022 12:38 Відповісти
це - зебільне мародерство банди КоЗе Ностра і Фунта Зеленського.. воно усих здасть і продасть.. окуповані території мають знати свого Zупермена-зрадника-баригу.. не дайте гівнюку втікти
сором і ганьба
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30.08.2022 12:52 Відповісти
Стервятники готові, поки народ воює. Батальон "Монако" готовий вступити у свій останній бій за Україну. Бабломойський тут теж ні до чого, ні-ні.
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30.08.2022 13:05 Відповісти
Агов, пенсіонери! Налітай, купляй! Вам пенсію аж на 68грн підвищать! То ж вперед, ставайте в чергу за спиртзаводиками!

От же ж курви зелені! Дуже сподіваюсь, що після перемоги вони невстигнуть а ні втекти, а ні сісти за ґрати - прості люди до них швидше дістануться
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30.08.2022 13:21 Відповісти
у Кобиловолоцького МПД взагалі чудернацька історія...

у 2020-му був аукціон з його продажу
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-02-000054-2
люди виграли аукціон з продажу цього МПД за 98 лямів. уклали договір на придбання з Фондом державного майна. але виявили, що в реєстрі майнових прав МПД досі належить ДП "Укрспирт".
тобто Фонду воно не належить, і Фонд проводив аукціон на те, чого в нього немає.
відповідно, договір між покупцем і Фондом не підставою для реєстрації права власності на майно третьої особи. абзац.
і цілком зрозуміло, що передача вказаного МПД від Укрспирту до ФДМУ могла тривати вічно... бо куди їм поспішати. а ти, покупець, гроші заплатив? ну то йди судись... ага, у наші суди...
отака існує схема, коли на аукціони приходять покупці, яких НЕ ЧЕКАЛИ.

видно планували продати за 34 лями своїм, а вже потім можливо перепродати тим, кому кортіло заволодіти майном за 98 лямів. ну, і хто тут барига? порох чи зеленодупі?
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30.08.2022 13:33 Відповісти
Всі 30 років. І до того... Стяг і той перевернули з "Сонце-вода" на "Пшеніця-звізда"
Нинішні олігархи - це нащадки номенклатури НКВД... Нічого дивного... Ці землі нації бені приглянулись ще 300 років тому.
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30.08.2022 14:33 Відповісти
А чому ні? Як писав представник Слуг в парламенті «Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит».... А під час війни тим паче "можна прибарахлиться", т.як економіка нашої країни занепадає і все знецінюється ...
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30.08.2022 13:39 Відповісти
сніг іде а ми скирдуєм....
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30.08.2022 13:41 Відповісти
Нафіга готувати армію до зими, нафіга готувати інфраструктуру для обігріву декількох мільйонів українців що лишились житла...? Якщо можна влаштувати Дерибан для своїх під час війни.
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30.08.2022 13:48 Відповісти
Йоу-у-ха-ха..
Зелене Ельдорадо!
Дерібань по повній поки війна!!
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30.08.2022 14:27 Відповісти
Під час війни, під час воєнного стану приватизація? А от цікаво, кацапи теж приймають участь?
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30.08.2022 15:34 Відповісти
 
 