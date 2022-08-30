Сподіваюся, міністри оборони ЄС схвалять тренувальну місію для української армії, - Боррель

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сподівається, що на неформальному засіданні міністри оборони країн Європейського Союзу дадуть зелене світло створенню тренувальної місії високого рівня для української армії.

Про це він повідомив у вівторок у Празі напередодні неформального засідання, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна потребує нашої підтримки, і ми продовжуватимемо надавати цю допомогу і в плані військових спроможностей, і в плані того, що міністри обговорять ідею створення тренувальної місії високого рівня для української армії. Міністр оборони України (Олексій Резніков) буде з нами, і обговорюватиме з нами. Це для мене найважливіша частина засідання", - констатував Боррель.

Водночас він уточнив, що сьогоднішнє засідання є неформальним, і жодних рішень ухвалено бути не може. "Загалом ми повинні будемо досягти політичних домовленостей. Дата (створення місії) буде пізніше – у нас є відповідна процедура, щоб визначити ресурси. Сьогодні я сподіваюся, що ми отримаємо політичне зелене світло для цієї місії", - окреслив високий представник очікування від засідання.

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Говорячи загалом про ситуацію в Україні, Боррель констатував, що "на жаль, ситуація не покращується".

"Ми бачимо невибіркові обстріли цивільних, жорстокість стосовно військовополонених, небезпечні ігри з атомною станцією в Запорізькій області, що дуже небезпечно. Ситуація на місцях і далі залишається дуже поганою", - наголосив він.