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Австрія проти візових обмежень для громадян РФ, оскільки вони не знають, що їхня армія творить в Україні, - глава МЗС Шалленберг

росія

Австрія наполягає, що "контрпродуктивно" забороняти видачу шенгенських віз усім без винятку громадянам Росії через війну РФ на знищення України та українського народу.

Про це заявив глава МЗС Александер Шалленберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він вважає, що тотальна заборона на видачу віз до країн ЄС громадянам Росії не тільки загрожує повним обривом "останніх контактів з російським громадянським суспільством", а й стане "контрпродуктивною у боротьбі з російською пропагандистською машиною".

"Було б абсурдно прямо зараз перекривати дорогу на Захід критичним голосам у Росії", - заявив він, маючи на увазі тих, хто не згоден у РФ з діями керівництва країни проти України та думкою більшості росіян, яка підтримує цю агресію.

Шалленберг вважає, що населення Росії в цілому нібито не знає, що творить її армія, бо є "кремлівське ембарго на новини", яке "затуманює уявлення населення Росії про дії Путіна в Україні".

Він вважає, що якщо ЄС повністю заблокує візи росіянам, це лише згуртує їх навколо диктатора і "підживить табірний менталітет, який пропагує Кремль".

Також читайте: "Це російські ракети знищують українські елеватори", - глава МЗС Австрії Шалленберг у Єгипті

Автор: 

Австрія (959) віза (732) росія (65010) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+21
На фото кацапы?
Так запретите им визы и поясните ЗА ЧТО. И они всё узнают.
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30.08.2022 11:53
+21
Тоді заборона поїздок москаликів в Європу це якраз найкращий стимул щоб вони дізнались що їхня армія творить в Україні!
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30.08.2022 11:55
+17
тут проблема не в незнании гражданскими россиянами каких-то нюансов войны в Украине, тут проблема делениями австрийцами людей на сорта! Если убивают украинцев, то это не особо важно! если бы совершаемые российской фашистской армией преступления в Украине коснулись непосредственно австрийцев - они подняли бы такой визг, что люди в ужасе затыкали бы уши!
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30.08.2022 12:02
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На фото кацапы?
Так запретите им визы и поясните ЗА ЧТО. И они всё узнают.
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30.08.2022 11:53 Відповісти
тут проблема не в незнании гражданскими россиянами каких-то нюансов войны в Украине, тут проблема делениями австрийцами людей на сорта! Если убивают украинцев, то это не особо важно! если бы совершаемые российской фашистской армией преступления в Украине коснулись непосредственно австрийцев - они подняли бы такой визг, что люди в ужасе затыкали бы уши!
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30.08.2022 12:02 Відповісти
Всё эти отбросы человечества - кацапы знают и понимают. В остальном согласен.
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30.08.2022 13:10 Відповісти
В Австрии постоянно растет цена недвиги, как ви думаете, кто его создает
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30.08.2022 13:36 Відповісти
в росте цены недвиги нет ничего хорошего, потому что это поощряет инфляцию, да и если австрийцам нравится жить среди высоких цен и невозможности своей молодёжи купить первое жильё - то кто им доктор
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30.08.2022 15:46 Відповісти
Австрія - це філія парашки в ЄС.
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30.08.2022 11:54 Відповісти
Австрія проти візових обмежень - о чем речь ? О том что благодаря вашему украинцы голосованию 21:04:2019 года в Украине нет дипломатии , которая вообще не работает и не убеждает Австрию в другом .

Спасибо за голосование по приколу , давайте ещё так голосовать

и смотрите в зеркало , а не на Австрию гоните
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30.08.2022 11:57 Відповісти
А ти знаєш, за кого я голосувала? Дивись в дзеркало на себе. Австрія це кубло російських шпигунів.
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30.08.2022 12:02 Відповісти
ВО ВРЕМЕНА СССР АЭРОПОРТ ВЕНА БЫЛ ХАБОМ ДЛЯ ВСЕХ Изя и Сара... СССР КОТОРЫХ МОСКВА СВОЗИЛА "НА ВОССОЕДИНЕНИЕ С РОДСТВЕННИКАМИ" ОТКУДА "!курва совьетикус" РАСПОЛЗАЛАСЬ КАК ЧУМА ПО МИРУ..... СРАЮЛЬ НЕ ГЛАВЕНСТВОВАЛ В ЖЕЛАНИЯХ "маланских убеженцев"--- ПОПАСТЬ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ УРОДИНУ.. США КАНАДА АВСТРИЯ ГЕРМАНИЯ ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ ФРАНЦИЯ АВСТРАЛИЯ НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ ВОТ ТРЕНДЫ ВЫБОРА ДАЛЬНЕЙШИХ ПОЛЕТОВ "скурвленных чертносотенцев" СОВЬЕТСКОЙ"..... С ПОМОЙКИ ВЕНА..... летели одни барыги клоуны артисты стоматологи зубные техники зав складами и базами дохтура и средний медперсонал фармацевты мастера по пошиву одежи ювелиры "миллионеры цеховики" мастера обувщики ремонт обуви бытовой техники и часов... и ни одного шахтера сталевара колзххозника доярки и онных ибо за отсутствие таких их "Народа из слуг Египта" вообще в тех работах и сетке профессий и специальностей...
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30.08.2022 12:12 Відповісти
Сами голосуете за идиотов , но Австрия вам виновата ?

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30.08.2022 12:23 Відповісти
Йди за своїм кораблем, рашкобот.
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30.08.2022 12:32 Відповісти
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30.08.2022 12:42 Відповісти
крим чий?
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30.08.2022 11:54 Відповісти
Ну пусть показывают видео про Бучу перед разворотом в воронеж
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30.08.2022 11:54 Відповісти
Австрія проти візових обмежень - о чем речь ? О том что благодаря вашему украинцы голосованию 21:04:2019 года в Украине нет дипломатии , которая вообще не работает и не убеждает Австрию в другом .

Спасибо за голосование по приколу , давайте ещё так голосовать

и кому показывать это о Бучи , если нет дипломатов украинских в Австрии ?
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30.08.2022 11:59 Відповісти
Тоді заборона поїздок москаликів в Європу це якраз найкращий стимул щоб вони дізнались що їхня армія творить в Україні!
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30.08.2022 11:55 Відповісти
bred , bred , bred , bred.....debili bld. 🤬
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30.08.2022 11:55 Відповісти
Австрія проти візових обмежень - о чем речь ? О том что благодаря вашему украинцы голосованию 21:04:2019 года в Украине нет дипломатии , которая вообще не работает и не убеждает Австрию в другом .

Спасибо за голосование по приколу , давайте ещё так голосовать
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30.08.2022 11:55 Відповісти
а путін - ?..
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30.08.2022 11:55 Відповісти
Родина первого фюрера поддерживает второго фюрера.
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30.08.2022 11:57 Відповісти
та и Шалленберг... так созвучен с нацистом шелленбергом ))))
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30.08.2022 12:01 Відповісти
Дуже інтелегентна та цікава людина. Почитайте книгу його спогадів. Дуже цікаво.
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30.08.2022 12:23 Відповісти
можливо... і у геббельса було 7 дітей... і гитлер чудово малював...
тож з якої сторони дивитися на особу і про що старатися не згадувати...
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30.08.2022 12:36 Відповісти
путін просто русский, підар тобишь.
Люда це нарешті зрозуміла, і кинула його накуй
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30.08.2022 12:50 Відповісти
відповідність 1:1
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30.08.2022 12:03 Відповісти
***** *****..кацапы вообще ***** не чувствуют никаикх санкций в Европе Германии они просто бесятся от жира а вот наших беженцев щемят и уничтожают везде в Швейцарии анчали проводить верефикацию дохзордов беженцев с Украины к кацапам не относится... во Франции урезали 70% всех прогармм в германиис 1 сентября начинается вынос и **** мозга в зависимости от з-емли ФРН но итог один выдавливание доброворльно принудительнов Украину украинцев беженцев работы нет языковые курсы опять отложили запуск должны были с 1 сентября теперь опять ждите 8 недель сученные фашисты короче нет простые немцы ничегоа вот власть и да поражает БЮРРОКРАТИЗМ ДА ТАКОЙ ЧТО В СССР НЕ СНИЛОСЬ вот вам и хваленный порядок по немецки евросоюз и прочая *****.. самое лояльное оказалось положение у наших в Венгрии и Чехии многие нашли официальный доход работы предлагают даже натурализацию неплохое отношение и в Британии и Швеции к нашим... имею ввиду официальная политика... от властей...
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30.08.2022 11:57 Відповісти
Раскулачивание возможно или в ФРГ ? Канцлер , высшее при дворе должностное лицо
МИТЬКА медведев что после обстрела Запорожской АЭС возможны случайности на атомных станциях в Евросоюзе
. Мы поехали в Солсбери как туристы по совету друзей: посмотреть собор и другие ..«Новичо́к».
Австрія проти візових обмежень для громадян рф Даже если вы не любите классическую музыку, то стоит посетить Оперу и увидеть внутреннее убранство здания
https://youtu.be/x0mqfNZI1VE
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30.08.2022 12:29 Відповісти
Да там все куплены кацапней, в той Австрии
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30.08.2022 11:58 Відповісти
В Вене самые высокие зарплаты у менеджеров Газпрома. Кацапы носятся по Вене на випавто как своей раше
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30.08.2022 12:05 Відповісти
Как только не извиваются и не отмазываются, чтобы побольше заработать на руссотуристо Австрийцы, так может быть вместо поездочек по Европам расисяне дома посидят и узнают в конце-концов что нибудь о войне, а?
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30.08.2022 11:58 Відповісти
Тобто кацапи нічо не знають, але при цьому не треба їм закривати в'їзд, щоб не заважати тим хто проти того, чого вони не знають?

Чи може навпаки краще, щоб ті які "проти" того, чого вони "не знають" - лишались на росії і таки змінили там щось, а не засирали Європу?
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30.08.2022 11:58 Відповісти
то на заході так само працює пропаганда,

як це москалі не знають, вони самі і кажуть що треба знищити Україну,

а при забороні віз може поцікавляться чому саме фашистам заборонено розносити свою пропаганду
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30.08.2022 11:58 Відповісти
Вони не "НЕ ЗНАЮТЬ", вони "НЕ ВІРЯТЬ"!
"Аргументуючи" це єдиним - "нашімальчікінемаглітаковасделать"
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30.08.2022 12:01 Відповісти
‼️ Так пусть Австрия информирует россиян о том что кацапская армия творит в Украине
а на сегодняшний день даже кацапы , живущие в Австрии и общающиеся между собой , участвующие в разных совместных мероприятиях ОТКРЫТО ПОДДЕРЖИВАЮТ ВОЙНУ В УКРАИНЕ . Моя инфа- 100%
может власть Австрии просто не в курсе чем дышат россияне с документами ВНЖ ПМЖ и даже гражданством Австрии
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30.08.2022 12:01 Відповісти
Таке не лише в Австрії.Всюди,де кацапи пригрілись те ж саме-******* путлєра,ненавидять Європу,яка їх прийняла.Ну а Україна для них,мов червона ганчірка для бика.
Ось приклад однієї кацапки в Німеччині.От би Шольц послухав,може почав би головою думати
https://news.obozrevatel.com/travel/location/putinistka-vyirugalas-na-kameru-iz-za-novyih-trebovanij-k-rossiyanam-v-germanii-myi-19-let-zdes-zhivem-chto-eto-takoe.htm?_gl=1*1pci23r*_ga*MTg3MzI1ODg0OS4xNjQ1NDgwNTAz*_ga_JBX3X27G7H*MTY2MTg0ODk4NC43MTYuMS4xNjYxODUwNTAyLjYwLjAuMA..&_ga=2.229818910.36494051.1660457827-1873258849.1645480503 Путинистка выругалась на камеру из-за новых требований к россиянам в Германии: мы 19 лет здесь живем! Что это такое?

в своем блоге она часто жалуется на налоги в Европе, критикует немецкую медицину и правительство, а также выражает антиукраинские и провоенные взгляды. Продолжая проживать в Германии, блогерша заявляет, что "гордится" тем, что родилась в России, оскорбляет украинских переселенцев, которые вынуждены были убегать от ракетных обстрелов российских оккупантов (с)
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30.08.2022 12:10 Відповісти
В Вене у кацапов есть междусобойчик - игра « что где когда» - они там тусуются . И дружно ненавидят Украину ( а ещё в домах работает российское тв , которое они смотрят )
Кацапы практически не ассимилируются в австрийское( словацкое, французское и т д) общество .
власти ЕСдолжны думать не о том как впускать, а о там как выгнать понаехавших , бо кацапы и там проблемы организуют
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30.08.2022 12:21 Відповісти
"Раньше "Я - русский!"
Звучало гордо...
Теперь за "Я - русский!"
Просто бьют в морду!"
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30.08.2022 12:35 Відповісти
Не знают у вік інтернету це шо то з чем то - муиня короче.
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30.08.2022 12:06 Відповісти
Ага. Ето все путен сам насилует, убивает, бомбит, мародерствует, насилует младенцев, кастрирует и убивает пленных, захватил Чернобыль, ЗАЕС. А те рашисты которые живут в Европе уже десятилетиями и бросаются на людей с пеной у рта, тоже изолированы путинской пропагандой? тут скорее нужно ставить вопрос адекватности и коррумпированности австрийских властей.
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30.08.2022 12:06 Відповісти
А сколько российских программ работает в эфире Австрии ? А сколько украинских ? Может по украинским программам знакомить Европу с тем: что творят кацапы в Украине ?
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30.08.2022 12:07 Відповісти
якшо пускати кацапів до Еуропи, то лагєрний рєжим вони встановлять у ваших Öстерайхах
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30.08.2022 12:12 Відповісти
А нахрена тоді в нас МЗС? Сидіти тут і підгавкувати ЖЕКу? Беззубі і некомпетентні, вибрані тільки за відданість Головному Менеджеру.
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30.08.2022 12:15 Відповісти
Ну, если кацапы не знаю правды про войну в Украине, то откуда они знают:
- что есть страна Австрия ?
- как себя вести в Европе ?
- как пользоваться интернетом ?
- как пользоваться банковской картой ?
- и т.д. и т.п. ???????????????????????????
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30.08.2022 12:15 Відповісти
где взял бабло?
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30.08.2022 12:18 Відповісти
нужно сказать, что не все в Европе хотят запретов для въезда из-за того что поддерживают или нет войну в Украине.
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30.08.2022 12:23 Відповісти
Запад Европы куплен давно с потрохами кацапами,расставаться с великим баблом нет ни сил, ни желания,вот и находят причины.
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30.08.2022 12:24 Відповісти
Не дивно, Aвстрія дуже розраховує на прибуки від "Russo turisto", які вирізнялися тим, що не числилися з грішми....
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30.08.2022 12:31 Відповісти
Знают они все, прикидываются и дураками делают тех кто верит в их незнанку. Но видимо Европе хочется тоже прикинуться и ходить в дураках. Чревата ложь..
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30.08.2022 12:33 Відповісти
австрійці, не будьте дибілами, приходить кацап в посольство, покажіть шо їхня армія творить і шліть *****
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30.08.2022 12:36 Відповісти
Не правда! І знають, і цілком підтримують!
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30.08.2022 12:39 Відповісти
Австрийцы живут своей жизнью. Почему не боятся въезда кацапов, потому что фемида на высоте, выполняются законы. За наращение можно и схлопотать, при том что там не смотрят ты с Украины приехал или с рефии.
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30.08.2022 12:40 Відповісти
Із позитиву. У кулуарах Європарламенту активно обговорюються способи депoртації кацапських понаївів у EU.

Звідки я знаю?
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30.08.2022 12:43 Відповісти
Напевно, глава МЗС Александер Шалленберг визнає помилкою і денацифікацію нацистської Німеччини і Острейху, бо німці з австріяками в цілому нібито не знали, що творить Вермахт і СС, бо було "геббельсівське ембарго на новини", яке "затуманювало уявлення населення про дії Гітлера".
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30.08.2022 12:43 Відповісти
"кремлівське ембарго на новини", - , спочатку папа відпрацював кремлівську методичку по "сакральній жертві" дугіній, тепере цей повторює фрази "хароших русских" про нібито відсутність доступу до інтернету у жителів рф.
Мабуть справи у кремля не дуже добре йдуть, свій спрут засвічують.
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30.08.2022 12:58 Відповісти
русня все знает и поддерживает, а Австрия тоже все знает про русню, но корчит из себя полезных идиотов...
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30.08.2022 13:07 Відповісти
У кацапських свiноматок типаж однаковий скрізь і в Австрії, і в Італії.
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30.08.2022 13:12 Відповісти
7 питань до влади Австрії, США та країн ЄС:
1) Громадяни РФ не є дітьми: вони мають освіту, вони несуть відповідальність за свої дії. З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відвідували Крим, Абхазію (тобто користувалися перевагами окупації), 50% купували або отримували безкоштовно вкрадене з Криму (вино Масандри в магазинах РФ, нерухомість в Криму і пр.). Чому участь в окупації має бути безкарною?

2)З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відкрито заявляли та заявляють зараз в соцмережах, що вони підтримують дії армії РФ в Україні, Грузії. І 95% громадян РФ відмовляються письмово засудити вбивства путінцями в України (ідея Каспарова). Чому їх агітація за агресивну війну має бути безкарною?

3) З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 40% є держслужбовцями та співробітниками силових структур РФ (тобто безпосередньо виконують злочинні накази з війні та забезпечення війни проти України). Ще 30% є членами родин таких осіб, що користуються грошима, сплаченими за війну. Ще 10% є працівниками ВПК РФ (наприклад, за зарплату продукують танки в Свердловській області РФ та ін.). 11% безпосередньо беруть участь в війні на території України (або є родичами, що живуть на гроші, отримані за таку війну). 15% вступили до партій, що безпосередньо беруть участь у формуванні команд для вбивств українців? Чому відкрита (і публічно оголошена) участь в війні конкретного громадянина РФ має бути безкарною?

4)В Німеччині 1944 року жоден мешканець містечка Дахау не мав права на відвідування Лондону або Манчестера. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

5)При бомбуванні Дрездена під час WW2 авіація США, Англії не отримувала вироку суду стосовно кожного мешканця Дрездена. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

6) Є механізм біженства: наприклад, російській правозахисник Осечкін (не маючі туристичної візи ЄС) в самольоті, що транзитом пролітав через Париж, отримав статус біженця. Є Австралія, є Індія, є ще 70% світу, куди громадяни РФ можуть виїхати і потім запросити біженство де завгодно (так було 70 років існування СРСР). Чому треба надавати саме відпочинок у ЄС та США, бо незгодні з війною мають 27 напрямків виїхати? Відпочинок є частиною злочинної роботи громадян РФ (а саме - роботи з вбивства українців)? Чи коректно б було надавати відпочинок офіцерам вермахту або працівникам танкових заводів ФРН в 1944 у Флориді?

7) Чи не потрібно надати росіянам feedback від західного суспільства (у вигляді відмови у розвагах туристів з РФ) про те, що щось не так? Бо не можна подавати попкорн тим особам, що є таким саме суспільством, як мешканці Дахау або Дрездену в 1944 (не помічають масових вбивств або, якщо чесно, мають можливість отримати правду, але надають перевагу мовчазно користуватись плюсами їх злочинного режиму)?
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30.08.2022 13:31 Відповісти
Заявитель цього то довбень і підарас! Бо кацапи все знають, що робить їх армія.
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30.08.2022 13:39 Відповісти
Вот они предатели демократии, Это Австрия, Германия Франция , Венгрия и прочая пророссийская сволочь, включая БОРЕЛЛЯ!!!... А вы говорите они наши Друзья!! ТАК пуйло -***** купил их на сто лет вперёд!!!
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30.08.2022 13:42 Відповісти
Ну тоді видавайте візи за результатами екзамену на знання реальних подій. Звісно, якщо не хочете альтернативної рашистської "реальності" в себе вдома.
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30.08.2022 14:25 Відповісти
Бред австрійських **************!!!
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30.08.2022 14:58 Відповісти
Тупая отмазка.... В инете полно источников инфы. Было бы желание её найти.
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30.08.2022 15:12 Відповісти
 
 