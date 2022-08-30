Австрія проти візових обмежень для громадян РФ, оскільки вони не знають, що їхня армія творить в Україні, - глава МЗС Шалленберг

Австрія наполягає, що "контрпродуктивно" забороняти видачу шенгенських віз усім без винятку громадянам Росії через війну РФ на знищення України та українського народу.

Про це заявив глава МЗС Александер Шалленберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він вважає, що тотальна заборона на видачу віз до країн ЄС громадянам Росії не тільки загрожує повним обривом "останніх контактів з російським громадянським суспільством", а й стане "контрпродуктивною у боротьбі з російською пропагандистською машиною".

"Було б абсурдно прямо зараз перекривати дорогу на Захід критичним голосам у Росії", - заявив він, маючи на увазі тих, хто не згоден у РФ з діями керівництва країни проти України та думкою більшості росіян, яка підтримує цю агресію.

Шалленберг вважає, що населення Росії в цілому нібито не знає, що творить її армія, бо є "кремлівське ембарго на новини", яке "затуманює уявлення населення Росії про дії Путіна в Україні".

Він вважає, що якщо ЄС повністю заблокує візи росіянам, це лише згуртує їх навколо диктатора і "підживить табірний менталітет, який пропагує Кремль".

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