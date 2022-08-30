Австрія проти візових обмежень для громадян РФ, оскільки вони не знають, що їхня армія творить в Україні, - глава МЗС Шалленберг
Австрія наполягає, що "контрпродуктивно" забороняти видачу шенгенських віз усім без винятку громадянам Росії через війну РФ на знищення України та українського народу.
Про це заявив глава МЗС Александер Шалленберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Він вважає, що тотальна заборона на видачу віз до країн ЄС громадянам Росії не тільки загрожує повним обривом "останніх контактів з російським громадянським суспільством", а й стане "контрпродуктивною у боротьбі з російською пропагандистською машиною".
"Було б абсурдно прямо зараз перекривати дорогу на Захід критичним голосам у Росії", - заявив він, маючи на увазі тих, хто не згоден у РФ з діями керівництва країни проти України та думкою більшості росіян, яка підтримує цю агресію.
Шалленберг вважає, що населення Росії в цілому нібито не знає, що творить її армія, бо є "кремлівське ембарго на новини", яке "затуманює уявлення населення Росії про дії Путіна в Україні".
Він вважає, що якщо ЄС повністю заблокує візи росіянам, це лише згуртує їх навколо диктатора і "підживить табірний менталітет, який пропагує Кремль".
Будь ласка, зачекайте...
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Так запретите им визы и поясните ЗА ЧТО. И они всё узнают.
Спасибо за голосование по приколу , давайте ещё так голосовать
и смотрите в зеркало , а не на Австрию гоните
Спасибо за голосование по приколу , давайте ещё так голосовать
и кому показывать это о Бучи , если нет дипломатов украинских в Австрии ?
Спасибо за голосование по приколу , давайте ещё так голосовать
тож з якої сторони дивитися на особу і про що старатися не згадувати...
Люда це нарешті зрозуміла, і кинула його накуй
МИТЬКА медведев что после обстрела Запорожской АЭС возможны случайности на атомных станциях в Евросоюзе
. Мы поехали в Солсбери как туристы по совету друзей: посмотреть собор и другие ..«Новичо́к».
Австрія проти візових обмежень для громадян рф Даже если вы не любите классическую музыку, то стоит посетить Оперу и увидеть внутреннее убранство здания
https://youtu.be/x0mqfNZI1VE
Чи може навпаки краще, щоб ті які "проти" того, чого вони "не знають" - лишались на росії і таки змінили там щось, а не засирали Європу?
як це москалі не знають, вони самі і кажуть що треба знищити Україну,
а при забороні віз може поцікавляться чому саме фашистам заборонено розносити свою пропаганду
"Аргументуючи" це єдиним - "нашімальчікінемаглітаковасделать"
а на сегодняшний день даже кацапы , живущие в Австрии и общающиеся между собой , участвующие в разных совместных мероприятиях ОТКРЫТО ПОДДЕРЖИВАЮТ ВОЙНУ В УКРАИНЕ . Моя инфа- 100%
может власть Австрии просто не в курсе чем дышат россияне с документами ВНЖ ПМЖ и даже гражданством Австрии
Ось приклад однієї кацапки в Німеччині.От би Шольц послухав,може почав би головою думати
https://news.obozrevatel.com/travel/location/putinistka-vyirugalas-na-kameru-iz-za-novyih-trebovanij-k-rossiyanam-v-germanii-myi-19-let-zdes-zhivem-chto-eto-takoe.htm?_gl=1*1pci23r*_ga*MTg3MzI1ODg0OS4xNjQ1NDgwNTAz*_ga_JBX3X27G7H*MTY2MTg0ODk4NC43MTYuMS4xNjYxODUwNTAyLjYwLjAuMA..&_ga=2.229818910.36494051.1660457827-1873258849.1645480503 Путинистка выругалась на камеру из-за новых требований к россиянам в Германии: мы 19 лет здесь живем! Что это такое?
в своем блоге она часто жалуется на налоги в Европе, критикует немецкую медицину и правительство, а также выражает антиукраинские и провоенные взгляды. Продолжая проживать в Германии, блогерша заявляет, что "гордится" тем, что родилась в России, оскорбляет украинских переселенцев, которые вынуждены были убегать от ракетных обстрелов российских оккупантов (с)
Кацапы практически не ассимилируются в австрийское( словацкое, французское и т д) общество .
власти ЕСдолжны думать не о том как впускать, а о там как выгнать понаехавших , бо кацапы и там проблемы организуют
Звучало гордо...
Теперь за "Я - русский!"
Просто бьют в морду!"
- что есть страна Австрия ?
- как себя вести в Европе ?
- как пользоваться интернетом ?
- как пользоваться банковской картой ?
- и т.д. и т.п. ???????????????????????????
Звідки я знаю?
Мабуть справи у кремля не дуже добре йдуть, свій спрут засвічують.
1) Громадяни РФ не є дітьми: вони мають освіту, вони несуть відповідальність за свої дії. З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відвідували Крим, Абхазію (тобто користувалися перевагами окупації), 50% купували або отримували безкоштовно вкрадене з Криму (вино Масандри в магазинах РФ, нерухомість в Криму і пр.). Чому участь в окупації має бути безкарною?
2)З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відкрито заявляли та заявляють зараз в соцмережах, що вони підтримують дії армії РФ в Україні, Грузії. І 95% громадян РФ відмовляються письмово засудити вбивства путінцями в України (ідея Каспарова). Чому їх агітація за агресивну війну має бути безкарною?
3) З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 40% є держслужбовцями та співробітниками силових структур РФ (тобто безпосередньо виконують злочинні накази з війні та забезпечення війни проти України). Ще 30% є членами родин таких осіб, що користуються грошима, сплаченими за війну. Ще 10% є працівниками ВПК РФ (наприклад, за зарплату продукують танки в Свердловській області РФ та ін.). 11% безпосередньо беруть участь в війні на території України (або є родичами, що живуть на гроші, отримані за таку війну). 15% вступили до партій, що безпосередньо беруть участь у формуванні команд для вбивств українців? Чому відкрита (і публічно оголошена) участь в війні конкретного громадянина РФ має бути безкарною?
4)В Німеччині 1944 року жоден мешканець містечка Дахау не мав права на відвідування Лондону або Манчестера. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?
5)При бомбуванні Дрездена під час WW2 авіація США, Англії не отримувала вироку суду стосовно кожного мешканця Дрездена. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?
6) Є механізм біженства: наприклад, російській правозахисник Осечкін (не маючі туристичної візи ЄС) в самольоті, що транзитом пролітав через Париж, отримав статус біженця. Є Австралія, є Індія, є ще 70% світу, куди громадяни РФ можуть виїхати і потім запросити біженство де завгодно (так було 70 років існування СРСР). Чому треба надавати саме відпочинок у ЄС та США, бо незгодні з війною мають 27 напрямків виїхати? Відпочинок є частиною злочинної роботи громадян РФ (а саме - роботи з вбивства українців)? Чи коректно б було надавати відпочинок офіцерам вермахту або працівникам танкових заводів ФРН в 1944 у Флориді?
7) Чи не потрібно надати росіянам feedback від західного суспільства (у вигляді відмови у розвагах туристів з РФ) про те, що щось не так? Бо не можна подавати попкорн тим особам, що є таким саме суспільством, як мешканці Дахау або Дрездену в 1944 (не помічають масових вбивств або, якщо чесно, мають можливість отримати правду, але надають перевагу мовчазно користуватись плюсами їх злочинного режиму)?