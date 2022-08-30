УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10899 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 375 5

Понад 80 окупантів та 60 одиниць техніки знищили ЗСУ на Херсонському напрямку, - ОК "Південь"

зсу

Наразі українські захисники ведуть позиційні бої з російськими окупантами ан Херсонщині.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають позиційні бої з метою покращення нашого положення на цьому напрямку для того, щоб не допустити залучення ворожих резервів. Це звичайна військова робота. 

Напередодні за добу ми звітували про те, що ми мали показник вже понад 80 рашистів, які заспокоїлись назовсім, за попередню ніч, ніч ту, що пройшла у нас майже той же показник додається і майже 60 одиниць техніки додатково знищено за цю ніч", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Просимо українців на окупованих територіях знайти укриття, - Сили оборони Півдня

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5722)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ГЕРОЯМ СЛАВА!
показати весь коментар
30.08.2022 12:14 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
30.08.2022 12:25 Відповісти
ні, краще 300-х, без ручок і ніжок, чим більше таких равликів у рашці, тим краще, бо 200-х тихенько заховають та скажуть "потєрь нєт", ще й автопром підтримується білими жигулями, а 300-х треба утримувати, годувати, і вони живий взірець жестів доброї волі. Ванька гляне на такого равлика та й почне думати, а чи треба йому це геройство?
показати весь коментар
30.08.2022 12:53 Відповісти
 
 