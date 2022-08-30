Понад 80 окупантів та 60 одиниць техніки знищили ЗСУ на Херсонському напрямку, - ОК "Південь"

Наразі українські захисники ведуть позиційні бої з російськими окупантами ан Херсонщині.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають позиційні бої з метою покращення нашого положення на цьому напрямку для того, щоб не допустити залучення ворожих резервів. Це звичайна військова робота.

Напередодні за добу ми звітували про те, що ми мали показник вже понад 80 рашистів, які заспокоїлись назовсім, за попередню ніч, ніч ту, що пройшла у нас майже той же показник додається і майже 60 одиниць техніки додатково знищено за цю ніч", - зазначила вона.

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