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Не більше ніж 5% навчальних закладів працюватимуть в офлайн-форматі на Миколаївщині, - Кім

навчання,дистанційне,дистанційка

Від початку навчального року на Миколаївщині не більше ніж 5% навчальних закладів почнуть працювати в офлайн-форматі,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ми, як і вся Україна, розуміємо ризики і насамперед хочемо, щоб була безпека для дітей. Люди в досить безпечних районах, самі батьки приймають рішення щодо офлайн чи онлайн навчання. На сьогодні не більше ніж 5% закладів, приблизно 21 заклад, планується відкривати офлайн на безпечній території", - сказав Кім в ефірі національного телемарафону.

Водночас він уточнив, що всі зазначені навчальні заклади забезпечені укриттями, "які можуть витримати хоч щось".

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Відкриватимуть їх переважно в північних районах області, що розташовані на безпечній відстані від лінії фронту. "Безпечними ми вважаємо північні райони нашої області, де немає військових об'єктів і де нічого не прилітало, бо немає сенсу", - підсумував він.

Автор: 

Миколаївська область (2265) школа (2205) дистанційне навчання (134) Кім Віталій (471)


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Західна Україна. Обласний центр.
У школі обладнане бомбосховище 30 на 6 метрів, куди планують розмістити 400 ( !!!) учнів.
До речі, норматив - 3 хвилини.
Близько 100 дорослих (батьків) прямо біля сховища проходили туда 6ть хвилин...
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30.08.2022 12:35 Відповісти
В західних країнах навчання починается 5чі10чі 20 - нема такого строевого совкового 1 вересня.

і Україні треба переглянути дати
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30.08.2022 12:53 Відповісти
 
 