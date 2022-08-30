Не більше ніж 5% навчальних закладів працюватимуть в офлайн-форматі на Миколаївщині, - Кім
Від початку навчального року на Миколаївщині не більше ніж 5% навчальних закладів почнуть працювати в офлайн-форматі,
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Ми, як і вся Україна, розуміємо ризики і насамперед хочемо, щоб була безпека для дітей. Люди в досить безпечних районах, самі батьки приймають рішення щодо офлайн чи онлайн навчання. На сьогодні не більше ніж 5% закладів, приблизно 21 заклад, планується відкривати офлайн на безпечній території", - сказав Кім в ефірі національного телемарафону.
Водночас він уточнив, що всі зазначені навчальні заклади забезпечені укриттями, "які можуть витримати хоч щось".
Відкриватимуть їх переважно в північних районах області, що розташовані на безпечній відстані від лінії фронту. "Безпечними ми вважаємо північні райони нашої області, де немає військових об'єктів і де нічого не прилітало, бо немає сенсу", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У школі обладнане бомбосховище 30 на 6 метрів, куди планують розмістити 400 ( !!!) учнів.
До речі, норматив - 3 хвилини.
Близько 100 дорослих (батьків) прямо біля сховища проходили туда 6ть хвилин...
і Україні треба переглянути дати