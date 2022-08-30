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Генерал США Міллі щомісяця проводить огляд арсеналів. Пентагон занепокоєний скороченням запасів зброї та планує нарощувати виробництво, - WSJ

пентагон

Масштабна військова допомога Україні зменшила запаси деяких видів боєприпасів у США. Деякі американські посадовці побоюються, що темпи поновлення запасів ставлять під загрозу бойову міць країни.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

В останні тижні рівень 155-мм гаубиць на військових складах США став "неприємно низьким", - сказав виданню представник Міністерства оборони.

Ці рівні ще не є критичними, оскільки США не залучені в жоден великий військовий конфлікт, сказав чиновник, однак: "Це не той рівень, на якому ми хотіли б вступити в бій".

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Начальник Об’єднаних штабів армії США генерал Марк Міллі щомісяця проводить огляд арсеналів США, щоб підтримувати баланс у тому, скільки тих чи інших боєприпасів можна віддати Україні.

В оборонних структурах вже проводяться розрахунки щодо того, як наростити виробництво, щоби забезпечити і підтримку України, і підтримання власних запасів. На даний час, за словами співрозмовників, все ще діють старі контракти, нові про більші об’єми поки не підписані.

Співрозмовники додають, що проблемна ситуація з поповненням складів виникла не через нестачу коштів і потрібні суто організаційні рішення. Представник оборонпрому у коментарі виданню сказав, що зазвичай у США від контракту до виконання замовлення минає 13-18 місяців, а для складніших систем, як ракети та дрони, цей період може бути більшим.

Також читайте: Пентагон розширив поставки зброї в Україну морським транспортом, - The Washington Post

Автор: 

зброя (7430) Пентагон (1413) США (22395)


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Топ коментарі
+6
Все,дуже добре.США запускають заводи ВПК,на повну потужність,а це робочі місця.Економіка починає зростати.Вся зброя яка була на складах устарівша,відправляється в Україну.А склади поповнюються новою ********** зброєю.
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30.08.2022 12:51
+5
Пентагон міг би виробляти зброю в СЛОВАЧЧІНІ ( Кошице металургійний комбінат- власність США) і видяляти іі УКРАІНЕ і іншим країнам, а також відправляти в США
РОБОЧА праця в Словаччіни дешевше, ніж на заході і США, да і українці можуть підтягнутись на ці заводи
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30.08.2022 12:49
+3
Чесно кажучи дивно це читати. Усе настільки очевидно.
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30.08.2022 12:49
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Чесно кажучи дивно це читати. Усе настільки очевидно.
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30.08.2022 12:49 Відповісти
Ви про що.
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30.08.2022 13:34 Відповісти
Поповнення повинне відбуватися автоматично, якщо є норми зберігання. Тут навіть говорити нема про що.
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30.08.2022 19:04 Відповісти
Пентагон міг би виробляти зброю в СЛОВАЧЧІНІ ( Кошице металургійний комбінат- власність США) і видяляти іі УКРАІНЕ і іншим країнам, а також відправляти в США
РОБОЧА праця в Словаччіни дешевше, ніж на заході і США, да і українці можуть підтягнутись на ці заводи
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30.08.2022 12:49 Відповісти
Знаю ситуацию на месте Комбинат без заказов, уменьшают рабочие дни ,
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30.08.2022 13:14 Відповісти
Завод в Кошице виробляє катану сталь та жерсть, в т.ч. для харчової та хімічної промисловості. Де жерсть, а де високоточна зброя... Це як сказати, що на карьєрі, де видобувається кварцевий пісок, поставити виробництво процессорів.
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30.08.2022 13:26 Відповісти
Завод може лить в прессформи корпуса снарядів, Т К ТАМ Е ЛІТЕЙНЕ ВИРОБНИЦТВО
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30.08.2022 13:28 Відповісти
Треба -- ідея зовсім не дурна -- бо нам зброі ше потрібно вагон і малєнькая тєлєжка.
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30.08.2022 14:25 Відповісти
На жаль у владі не інженери
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30.08.2022 14:35 Відповісти
По идее ни один адекватный управленец не завяжет оборонку на внешний компонент, иначе повышаются риски остаться без всего.
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31.08.2022 12:58 Відповісти
США имеют очень мощный ВПК, достаточно хорошо профинансировать и гаубиц хватит самим США и союзникам.
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30.08.2022 12:50 Відповісти
Все,дуже добре.США запускають заводи ВПК,на повну потужність,а це робочі місця.Економіка починає зростати.Вся зброя яка була на складах устарівша,відправляється в Україну.А склади поповнюються новою ********** зброєю.
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30.08.2022 12:51 Відповісти
Якась повна маячня для дурників
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30.08.2022 12:57 Відповісти
Всесвіту?
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30.08.2022 13:13 Відповісти
Пацани з Альфа-Центавра висловлюють своє здивування)
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30.08.2022 14:06 Відповісти
Ну да -- зелені чоловічки ж з ними.
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30.08.2022 14:19 Відповісти
Якісь ******** мене банят
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30.08.2022 14:20 Відповісти
Пентагон! мать вашу..радійте що ЗСУ використовує вашу зброю в реальній війні.компаніям з виробництва зброї величезні прибутки це принесе.Пентагон дає обмежену кількість зброї,щоб подивитись як її використовують і це не полігон а війна.
шольц плаче пентагон плаче--нема зброї..А як вони взагалі воювати зібрались? Пів року і шо? кіздєц--нема зброї?
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30.08.2022 13:21 Відповісти
шольц плаче пентагон плаче--нема зброї..А як вони взагалі воювати зібрались? Пів року і шо? кіздєц--нема зброї?
То вдаваний плач.Просто вони не хочуть давати нам зброю і відтягують поставки до останнього.
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30.08.2022 13:36 Відповісти
Ну уж если американцы стонут, то что из себя вообще представляет некое образование под название НАТО на данный момент времени мне вот интересно. Хотя есть ещё вариант что оживились лоббисты оружейных корпораций для осваивания новых контрактов.
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30.08.2022 16:41 Відповісти
якщо американці плачуть, то що тоді про рашку казати?
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31.08.2022 12:17 Відповісти
Прощай, оружие! К концу года Россия останется почти без снарядов, артиллерии и бронетехники ! - THE INSIDER https://theins.ru/politika/254514 ...

Полгода войны для России привели не только к колоссальным невосполнимым https://ridl.io/ru/konechnaya-armiya/ потерям в живой силе, но и к огромному расходу вооружений и военной техники: управляемых ракет уже очень мало, снаряды для артиллерии и бронетехника исчерпаются к концу года, а состояние военной авиации не позволяет вести полномасштабную воздушную кампанию. Из-за санкций Россия не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять запасы вооружений, быстро подходящие к концу. .
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31.08.2022 12:29 Відповісти
Писали - стратегія ведення бойових дій у НАТО передбачає примат авіації. Артилерія 155 це допоміжні сили. Тому цих снарядів у них відносно мало.
А на нашому театрі боїв все навпаки.
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31.08.2022 13:23 Відповісти
 
 