Генерал США Міллі щомісяця проводить огляд арсеналів. Пентагон занепокоєний скороченням запасів зброї та планує нарощувати виробництво, - WSJ
Масштабна військова допомога Україні зменшила запаси деяких видів боєприпасів у США. Деякі американські посадовці побоюються, що темпи поновлення запасів ставлять під загрозу бойову міць країни.
Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
В останні тижні рівень 155-мм гаубиць на військових складах США став "неприємно низьким", - сказав виданню представник Міністерства оборони.
Ці рівні ще не є критичними, оскільки США не залучені в жоден великий військовий конфлікт, сказав чиновник, однак: "Це не той рівень, на якому ми хотіли б вступити в бій".
Начальник Об’єднаних штабів армії США генерал Марк Міллі щомісяця проводить огляд арсеналів США, щоб підтримувати баланс у тому, скільки тих чи інших боєприпасів можна віддати Україні.
В оборонних структурах вже проводяться розрахунки щодо того, як наростити виробництво, щоби забезпечити і підтримку України, і підтримання власних запасів. На даний час, за словами співрозмовників, все ще діють старі контракти, нові про більші об’єми поки не підписані.
Співрозмовники додають, що проблемна ситуація з поповненням складів виникла не через нестачу коштів і потрібні суто організаційні рішення. Представник оборонпрому у коментарі виданню сказав, що зазвичай у США від контракту до виконання замовлення минає 13-18 місяців, а для складніших систем, як ракети та дрони, цей період може бути більшим.
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РОБОЧА праця в Словаччіни дешевше, ніж на заході і США, да і українці можуть підтягнутись на ці заводи
шольц плаче пентагон плаче--нема зброї..А як вони взагалі воювати зібрались? Пів року і шо? кіздєц--нема зброї?
То вдаваний плач.Просто вони не хочуть давати нам зброю і відтягують поставки до останнього.
Полгода войны для России привели не только к колоссальным невосполнимым https://ridl.io/ru/konechnaya-armiya/ потерям в живой силе, но и к огромному расходу вооружений и военной техники: управляемых ракет уже очень мало, снаряды для артиллерии и бронетехника исчерпаются к концу года, а состояние военной авиации не позволяет вести полномасштабную воздушную кампанию. Из-за санкций Россия не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять запасы вооружений, быстро подходящие к концу. .
А на нашому театрі боїв все навпаки.