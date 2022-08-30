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Новини Війна
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Україна обговорює з країнами ЄС можливе місце проведення трибуналу над РФ, - ОП

рф,санкції

Україна проводить перемовини з окремими країнами Європейського союзу щодо місця проведення міжнародного трибуналу щодо вищого військового керівництва Росії.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов на питання Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

"Україна є потерпілою стороною у цій війні і тому ми не наполягаємо, щоб цей трибунал розташовувався в Україні. Ми проводимо практичні перемовини з окремими країнами ЄС і знову ж таки в нас є оптимізм, що перші установчі документи і розгортання офісу для роботи цього трибуналу може бути десь в кінці цього року", - зазначив він.

За його словами, альтернативи створення окремого спеціального трибуналу по розслідуванню злочину агресії не існує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін знав про злочини, трибунал над ним буде швидким, - прокурор у справі Мілошевича Найс

"Ми зважили всі альтернативи, оцінили всі можливі ризики, думали піти варіантом через Раду безпеки ООН, але ми розуміємо, що Росія може нам цей процес заблокувати. За пів року жодного провадження саме по розслідуванню злочину агресії не розслідується, тому ми виступаємо з ініціативою створення міжнародного кримінального трибуналу з чітким мандатом саме по розслідуванню злочину агресії. Конкретні практичні перемовини з міжнародними партнерами тривають", - додав Смирнов.

Він також повідомив, що Україна отримала резолюції Парламентської асамблеї ради Європи і рішення Європарламенту, яке повністю підтримує ідею створення цього трибуналу.

"Питання спеціального трибуналу по Путіну і по вищому воєнному керівництву, це не питання війни в Україні. Це питання цивілізаційного вибору всієї планети", - вважає Смирнов.

Нагадаємо, Україна закликає всі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Також читайте: Перспективи притягнення військових РФ до відповідальності за воєнні злочини слабкі, - The Wall Street Journal

Автор: 

росія (65010) трибунал (260) Офіс Президента (2021) Смирнов Андрій (59)


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Топ коментарі
+3
Нюрнберг!
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30.08.2022 13:05
+3
Оман
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30.08.2022 13:07
+2
Благодаря вашей поддержке у этой петиции есть шанс на победу! До следующей цели осталось всего 72 431 подписей. https://www.change.org/p/kick-russia-out-of-the-un?signed=true
З нинішнім членством в ООН Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН, згідно зі статтею 4 Статуту ООН.

Відповідно до статті 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН!

У нинішньому Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.

Ми просимо Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів - ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН.
Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН.

Такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві.
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30.08.2022 13:26
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Нюрнберг!
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30.08.2022 13:05 Відповісти
А сам процес, хоча б реальний?
Чи просто чиїсь вологі мрії?
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30.08.2022 13:07 Відповісти
Заочно, хіба що, путіна судить.
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30.08.2022 13:37 Відповісти
Маріуполь
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30.08.2022 13:06 Відповісти
Оман
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30.08.2022 13:07 Відповісти
Берлін
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30.08.2022 13:12 Відповісти
Москва. В центре этого оврага.
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30.08.2022 13:16 Відповісти
шось багато хмарочосів у пейзажі..
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30.08.2022 13:18 Відповісти
По просьбе сторонников музеев Кремля тут прошлись нейтронной бомбой.
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30.08.2022 13:39 Відповісти
доречі, місія МАГАТЕ ще жива?? бо мовчать, що партизани..

може вже треба збирати доки і по ьому?
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30.08.2022 13:17 Відповісти
Благодаря вашей поддержке у этой петиции есть шанс на победу! До следующей цели осталось всего 72 431 подписей. https://www.change.org/p/kick-russia-out-of-the-un?signed=true
З нинішнім членством в ООН Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН, згідно зі статтею 4 Статуту ООН.

Відповідно до статті 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН!

У нинішньому Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.

Ми просимо Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів - ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН.
Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН.

Такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві.
показати весь коментар
30.08.2022 13:26 Відповісти
зебіли схавають!щоб провести трибунал,а не концерт "кварталу",тре перемога над ворогом на його землі,бажано с взяттям столиці!то ж максимум що може бути-це домовленності о репараціях і визнання незалежності та суверенитету(це більше писульки для заходу,бо лаптєногі домовленостей не дотримуються)!а от чого ведуться на подібні закидони від зебілят незебілята-це питання
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30.08.2022 14:06 Відповісти
Чергова імітація, зеленими пройдисвітами з Банкової, бурхливої діяльності в питанні, яке можна вирішити гіпотично, лише за умови повного розгрому, з капітуляцією, кацапської імперії, до якого дуже далеко й то за умови, якщо НАТО піде на відкритий конфлікт із росією.
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30.08.2022 14:17 Відповісти
У бубочки и ОП никакого воображения. То они налоги с рашки копируют, то ПФ, то законы, теперь трибунал с ЛДНР (кажется в 15м они это шоу устроили)
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30.08.2022 14:53 Відповісти
 
 