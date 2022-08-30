Україна обговорює з країнами ЄС можливе місце проведення трибуналу над РФ, - ОП
Україна проводить перемовини з окремими країнами Європейського союзу щодо місця проведення міжнародного трибуналу щодо вищого військового керівництва Росії.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов на питання Суспільного, передає Цензор.НЕТ.
"Україна є потерпілою стороною у цій війні і тому ми не наполягаємо, щоб цей трибунал розташовувався в Україні. Ми проводимо практичні перемовини з окремими країнами ЄС і знову ж таки в нас є оптимізм, що перші установчі документи і розгортання офісу для роботи цього трибуналу може бути десь в кінці цього року", - зазначив він.
За його словами, альтернативи створення окремого спеціального трибуналу по розслідуванню злочину агресії не існує.
"Ми зважили всі альтернативи, оцінили всі можливі ризики, думали піти варіантом через Раду безпеки ООН, але ми розуміємо, що Росія може нам цей процес заблокувати. За пів року жодного провадження саме по розслідуванню злочину агресії не розслідується, тому ми виступаємо з ініціативою створення міжнародного кримінального трибуналу з чітким мандатом саме по розслідуванню злочину агресії. Конкретні практичні перемовини з міжнародними партнерами тривають", - додав Смирнов.
Він також повідомив, що Україна отримала резолюції Парламентської асамблеї ради Європи і рішення Європарламенту, яке повністю підтримує ідею створення цього трибуналу.
"Питання спеціального трибуналу по Путіну і по вищому воєнному керівництву, це не питання війни в Україні. Це питання цивілізаційного вибору всієї планети", - вважає Смирнов.
Нагадаємо, Україна закликає всі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
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Чи просто чиїсь вологі мрії?
може вже треба збирати доки і по ьому?
З нинішнім членством в ООН Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН, згідно зі статтею 4 Статуту ООН.
Відповідно до статті 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН!
У нинішньому Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.
Ми просимо Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів - ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН.
Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН.
Такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві.