На захоплених територіях викрадені щонайменше 311 українців з початку війни, - правозахисники

Росія продовжує викрадення людей в Україні для боротьби з народним спротивом та залякування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йшлося на онлайн-конференції "Викрадені окупантами: росія використовує насильницькі зникнення як метод ведення війни", яку провели у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень 30 серпня, передає Укрінформ.

За даними Центру прав людини ZMINA, з 24 лютого і по сьогодні зафіксовано щонайменше 311 насильницьких зникнень на захоплених територіях. Постраждалі — активні члени громади. Це волонтери, представники влади, культурні діячі, члени їх сімей.

Дослідниця Центру Надія Добрянська повідомила, що найбільше від насильницьких викрадень страждають люди на захопленому півдні.

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"Найбільше викрадають в окупованому півдні — щонайменше 119 в Херсонській та 90 в Запорізькій областях. Також щонайменше 27 випадків на Харківщині. Найбільша проблема — брак інформації з окупованих Донецької та Луганської областей. Тому цифри можуть бути значно більшими", - підкреслила Добрянська.

Голова правління ГО "КримСОС" Олексій Тільненко повідомив, що з березня 2022 року працює спеціальна "гаряча лінія". Туди звертаються ті, хто постраждав від насильницького зникнення у Криму або на Херсонщині.

"З березня працює окрема гаряча лінія — на неї вже надійшло більше 1000 звернень. Кожен випадок зафіксовано. Бо наразі основний доступний інструмент — максимально можливе документування кожного злочину рф. Механізму обміну цивільних наразі немає. Адже брати цивільних у полон заборонено міжнародним правом", - сказав Тільненко.

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На думку експертів, родичі викрадених можуть звернутися до робочої групи ООН з насильницьких зникнень. У випадках, коли людину викрали через її правозахисну, журналістську діяльність чи волонтерство, варто звертатися до cпеціального доповідача ООН з питань становища правозахисників. Ці структури мають надалі звертатися із відповідним запитом до росії. Третій швидкий механізм – Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що після 24 лютого тільки на Херсонщині зафіксовано 303 випадки насильницьких зникнень, 121 особу звільнили, 1 людину вбили і доля ще 181 людини залишається невідомою.

"Точну кількість таких випадків наразі в Україні підрахувати неможливо. З моменту повномасштабного вторгнення практика насильницьких зникнень стала однією з розповсюджених методів залякування громадян на новоокупованих територіях. Насильницькі зникнення стали "візитівкою" російської політики в Чечні, де починаючи з 1999 року жертвами стали від трьох до п'яти тисяч людей. Це саме практикувала російська федерація всі 8 років на території окупованих Донеччини та Луганщини, а також на Кримському півострові", – коментує омбудсмен.

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Також він закликав родичів зниклих звертатися у першу чергу до Національної поліції — щоб задокументувати злочин рф. Потім — до міжнародників. На запити України про повернення цивільних додому росія не відповідає.