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Україна обдурила росіян. Вони б’ють по дерев’яних "HIMARS’ах" "Калібрами" за $6,5 млн, - Washington Post

himars

Українські військові створили ряд дерев’яних макетів американських ракетних систем HIMARS’ах. Росіяни гатять по них "Калібрами", витрачаючи вартісні боєприпаси.

Про це пише Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання посилається на слова неназваних українського чиновника та американського дипломата.

Макети HIMARS’ів зроблені з дерева. Для російських безпілотників, які передають інформацію про цілі на носіях крилатих ракет у Чорному морі, вони нічим не відрізняються від справжніх ракетних установок.

За даними WP, протягом кількох тижнів росіяни поцілили ракетами "Калібр" щонайменше у 10 дерев’яних макетів. Після цього українці взялися ще завзятіше виготовляти підробні HIMARS.

За словами американського дипломата, ударами по фіктивних цілях можна частково пояснити те, що росіяни звітували про знищення більшої кількості HIMARS, ніж взагалі отримувала Україна.

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WP зазначає, що використання приманок є однією з багатьох тактик, які застосовували Збройні сили України, щоб дати відсіч більшому та краще оснащеному противнику.

Автор: 

ракети (4019) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+98
Не треба такі підробиці розголошувати.
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30.08.2022 13:10
+54
РОССИЯ И ЕСТЬ МАКЕТ НЕКОЙ СТРАНЫ КОТОРОЙ НЕТ... а люди в ней манекены...
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30.08.2022 13:17
+49
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30.08.2022 13:17
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Яб цим бовтуная язики повидривав би,ви тупі журналюги що ви робити,розголошуючи військову таємницю. Залужний куди дивится твоя контр розвідка?
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30.08.2022 18:47 Відповісти
6.5 миллиона долларов - нормальная цена.
Нам подходит.
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30.08.2022 21:51 Відповісти
Тепер вони будуть стріляти макетами калібрів.був такий випадок в ввв, на фальшивий аєродром, на дерев'яні макети, розкусивши,німці відбомбились поліняками.аси герінга були ще ті жартуни,то рельси,то дюраві бочки скидали.а кацапи склепають з дощок ,,крейсер москва-2 ",бо хреново ж без флагмана.
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31.08.2022 07:16 Відповісти
Навіщо таким ділитися під час НЕЗАВЕРШЕНОЇ війни? Так роблять лише ідіоти або колаборанти. Приберіть цю новину!!!
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31.08.2022 08:31 Відповісти
Зачем про это писать
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31.08.2022 09:34 Відповісти
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