Україна обдурила росіян. Вони б’ють по дерев’яних "HIMARS’ах" "Калібрами" за $6,5 млн, - Washington Post

Українські військові створили ряд дерев’яних макетів американських ракетних систем HIMARS’ах. Росіяни гатять по них "Калібрами", витрачаючи вартісні боєприпаси.

Про це пише Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання посилається на слова неназваних українського чиновника та американського дипломата.

Макети HIMARS’ів зроблені з дерева. Для російських безпілотників, які передають інформацію про цілі на носіях крилатих ракет у Чорному морі, вони нічим не відрізняються від справжніх ракетних установок.

За даними WP, протягом кількох тижнів росіяни поцілили ракетами "Калібр" щонайменше у 10 дерев’яних макетів. Після цього українці взялися ще завзятіше виготовляти підробні HIMARS.

За словами американського дипломата, ударами по фіктивних цілях можна частково пояснити те, що росіяни звітували про знищення більшої кількості HIMARS, ніж взагалі отримувала Україна.

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WP зазначає, що використання приманок є однією з багатьох тактик, які застосовували Збройні сили України, щоб дати відсіч більшому та краще оснащеному противнику.