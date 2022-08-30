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Перше зафрахтоване ООН судно з українською агропродукцією прибуло до Африки, - Мінінфраструктури

brave,commander

Сьогодні балкер Brave Commander, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, прибув до Джибуті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що на його борту 23 тис. тонн пшениці, яке після розвантаження буде доправлено споживачам в Ефіопії.

"Від моменту підписання "зернової ініціативи" ми розуміли глобальну продовольчу відповідальність України перед світом, особливо перед тими країнами Африки та Азії, що перебувають у стані гуманітарної катастрофи. Саме тому у тісній співпраці з ООН ми уже відправили два судна з понад 50 тисячами тонн агропродукції для допомоги населенню Ефіопії та Ємену.

Ми, зі свого боку, забезпечуємо максимально швидкий та ефективний процес прийому, завантаження та відправлення цих суден. Для нас такі перевезення є беззаперечним пріоритетом.

Продовжуємо працювати із Всесвітньою продовольчою програмою ООН над нарощуванням обсягів продовольчої допомоги. Вдячний партнерам за співпрацю", - прокоментував Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

Також дивіться: В Україну прибуло судно для завантаження зерном для Африки. ФОТО

Автор: 

Африка (306) зерно (3118) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+7
Не те ето случайно африканцы что не так давно у ***** на параде были?
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30.08.2022 13:20
+4
Юрба папуасів на березі стрибає від радості.
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30.08.2022 13:21
+2
А это не важно, тут главное Кубракову пропиарится, особенно на фоне болтовни о замене Шмыголя на него. Война войной, а пиар наших гавно-политиков в разгаре и его никто не отменял
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30.08.2022 13:20
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30.08.2022 13:16 Відповісти
Юрба папуасів на березі стрибає від радості.
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30.08.2022 13:21 Відповісти
Будет карго-культ имени зеленского он же абещаль бамбить
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30.08.2022 13:23 Відповісти
С украинской или с продукцией предпринимателей?
Почувствуйте разницу...
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30.08.2022 13:17 Відповісти
А это не важно, тут главное Кубракову пропиарится, особенно на фоне болтовни о замене Шмыголя на него. Война войной, а пиар наших гавно-политиков в разгаре и его никто не отменял
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30.08.2022 13:20 Відповісти
Не те ето случайно африканцы что не так давно у ***** на параде были?
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30.08.2022 13:20 Відповісти
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30.08.2022 13:22 Відповісти
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30.08.2022 13:21 Відповісти
міністр їбанько..з якого ляду ми несемо відповідальність перед тими країнами??

вони прцювати не хочуть..взимку будемо одноразові макарони у Турції купувати..по 100 грн за пачку..
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30.08.2022 13:22 Відповісти
Там ерітрея поряд. Пітари.
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30.08.2022 13:23 Відповісти
Украина закупила на миллиарды у рашистов удобрений, на миллиарды закупила у рашистов топливо для обработки полей, попросила снять с Рашки санкции чтобы те разрешили нам вывезти зерно и продать за копейки африканцам которые поддерживают Рашку. Победа писдес какая у нас.
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30.08.2022 13:26 Відповісти
африка кашалоти бегемоты.а ничего что вывозить хлеб с нищей воюющей страны это голодомор
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30.08.2022 13:43 Відповісти
чему радуетесь дебилы что негри будут сыты а в нас хлеб по 150 будет а долар по 100
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30.08.2022 13:49 Відповісти
 
 