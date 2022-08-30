Перше зафрахтоване ООН судно з українською агропродукцією прибуло до Африки, - Мінінфраструктури

Сьогодні балкер Brave Commander, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, прибув до Джибуті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що на його борту 23 тис. тонн пшениці, яке після розвантаження буде доправлено споживачам в Ефіопії.

"Від моменту підписання "зернової ініціативи" ми розуміли глобальну продовольчу відповідальність України перед світом, особливо перед тими країнами Африки та Азії, що перебувають у стані гуманітарної катастрофи. Саме тому у тісній співпраці з ООН ми уже відправили два судна з понад 50 тисячами тонн агропродукції для допомоги населенню Ефіопії та Ємену.

Ми, зі свого боку, забезпечуємо максимально швидкий та ефективний процес прийому, завантаження та відправлення цих суден. Для нас такі перевезення є беззаперечним пріоритетом.

Продовжуємо працювати із Всесвітньою продовольчою програмою ООН над нарощуванням обсягів продовольчої допомоги. Вдячний партнерам за співпрацю", - прокоментував Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

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