Минулої доби знищено три ворожі безпілотники та керовану ракету Х-59, - Повітряні сили

29 липня підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три ворожі БпЛА оперативно-тактичного рівня та одну керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і з посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, авіація Повітряних сил здійснила понад 15 групових авіаційних ударів по позиціях окупаційних військ на різних напрямках.

"Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по складах боєприпасів, бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів.

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