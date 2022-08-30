Із 19 по 30 вересня в Умані буде посилено заходи безпеки, - Черкаська ОВА

Рішення було ухвалено у зв’язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника ОВА, Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош га-Шана для провокацій.

"Тому в цей період ( із 19 по 30 вересня. - Ред.) у місті діятимуть:



- заборона на проведення будь-яких масових заходів;

- заборона продажу алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів;

- посилення перепускного режиму та контролю за перебуванням (переміщенням) громадян;

- заборона руху транспортних засобів і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі;

- обмеження доступу до місць паломництва.



На сьогодні правоохоронні органи на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом", - зазначив Табурець.

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