Із 19 по 30 вересня в Умані буде посилено заходи безпеки, - Черкаська ОВА
Рішення було ухвалено у зв’язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України.
Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
За словами очільника ОВА, Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош га-Шана для провокацій.
"Тому в цей період ( із 19 по 30 вересня. - Ред.) у місті діятимуть:
- заборона на проведення будь-яких масових заходів;
- заборона продажу алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів;
- посилення перепускного режиму та контролю за перебуванням (переміщенням) громадян;
- заборона руху транспортних засобів і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі;
- обмеження доступу до місць паломництва.
На сьогодні правоохоронні органи на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом", - зазначив Табурець.
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Я то думав, що тебе дістали росія і путін з їхніми снарядами та ракетами.
А воно ось так.
Виявляється ти проти росії та путіна нічого не маєш, а хасиди з їхніми піснями та танцями тебе вже до самого серця та печінок дістали
Может ли украинец стать президентом Израиля?
А почему бы и нет.
Вот сейчас он(украинец) приехал(это не вчера имеется ввиду, а в 90-х), укоренился, выучил язык, получил гражданство, нашел хорошую работу, детей выучил и они стали больше израильтянами, чем украинцами, дети сами женились, у детей свои дети появились...И через 4-5 поколений пра-пра-правнук этого украинца вполне может стать президентом Израиля.
Барух-аба або ласкаво просимо.
Намагайтеся писати про те, що ви знаєте.
Якщо ви вважаєте, що починаючи з 90-х до Ізраїлю приїхали одні євреї, то дуже помиляєтеся. Закон про Повернення говорить - "Право на повернення мають євреї, чиї батьки або один із них були євреями або один із дідусів/бабусь був євреєм. І згідно з цим законом приїхало дуже багато людей, котрі до єврейства мають дуже далекий зв'язок.
І як приклад - якщо в Україні зовсім погано стало і житель Донецька Василь Нечипоренко пригадав, що маму йому розповідала, що її маму звали насправді не Марія Іванівна, а Міріам Ісааківна, знайшов потрібні документи і в ізраїльському посольстві отримав право на репатріацію, то він їде до Ізраїлю зі своєю дружиною Галиною Петрівною та дітьми Оксаною, Богданом та Лесею. І громадянство вони одержують прямо в аеропорту. Автоматично.
Усі п'ять людей, як ви їх називаєте "євреями".
Так що, ще раз, не пишіть дурниць
Ніц не зрозумів. Пишіть простіше.
Був собі такий Филипп Петрович Галахвастов, теж дуже любив щось таке розумне проголосити...
Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымиться умом своим за тучи
и там своим становиться - становиться ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажуться кажуться махонькие-махоникие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
но НЕТ
https://pesni.guru
А потім узяв під пахви "мудрий наріт" і як стадо баранів погнав його до Московії.
І пішли...
Вважаєте, що гетьман Богдан Хмельницький зараз Україні потрібний більше, ніж юдей Володимир Зеленський?
Не ви один так вважаєте один.
Якийсь Вова П., який проживає за адресою росія, москва, кремль, з вами згоден на 100%. Він спить і в найсолодших снах та мріях бачить в Україні нового "богдана хмельницького"
Адже перетворити цілий народ на рабів Московії під назвою "смешные хахли", справді треба бути великим гетьманом
Гетьмана Богдана Хмельницького я ненавиджу.
Ти навіть номери правильно розстави.
№1 для мене це Гітлер, №2 Сталін, №3 Хмельницький.
Тут загадки немає
Ось чому в Україні цього негідника, зрадника та московського холуя досі вважають героям, ось це загадка загадок
Це право мені дає звичайнісінька логіка.
Саме, що "герой Хмельницький" привів український народ до 350-річного московського рабства і навіть нинішня війна України з Московією це віддалені наслідки його зради
Тоді нехай закривають небо над Україною