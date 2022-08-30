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Із 19 по 30 вересня в Умані буде посилено заходи безпеки, - Черкаська ОВА

хасиди

Рішення було ухвалено у зв’язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника ОВА, Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош га-Шана для провокацій.

"Тому в цей період ( із 19 по 30 вересня. - Ред.) у місті діятимуть:

- заборона на проведення будь-яких масових заходів;
- заборона продажу алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів;
- посилення перепускного режиму та контролю за перебуванням (переміщенням) громадян;
- заборона руху транспортних засобів і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі;
- обмеження доступу до місць паломництва.

На сьогодні правоохоронні органи на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом", - зазначив Табурець.

Читайте також: Рекомендуємо паломникам-хасидам утриматися від візитів в Україну на святкування Рош-га-Шана, - СБУ та Нацполіція

Автор: 

Умань (242) Чернігівська область (897)


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Топ коментарі
+6
Знов буде нашестя обрізанців. Як вони вже дістали.
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30.08.2022 13:44
+6
Хочеться свята? - перенести святкування у район Солєдара, там вже півроку святкова атмосфера... заїб..ли святкуватєлі
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30.08.2022 13:48
+6
Мудрый нарит уже выбрал своего "хасенка" в президенты. По итогу поимели войну. Вот тебе песни, пляски и кривляния на сцене. У вас там в Израиле разве может украинец быть президентом? Нет, а у нас еврей полукровка может, легко, как станцевать хава-нагилу. без обид. к израильтянам я ничего плохого не имею
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30.08.2022 13:57
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30.08.2022 13:40 Відповісти
Знов буде нашестя обрізанців. Як вони вже дістали.
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30.08.2022 13:44 Відповісти
А-а-а...
Я то думав, що тебе дістали росія і путін з їхніми снарядами та ракетами.
А воно ось так.
Виявляється ти проти росії та путіна нічого не маєш, а хасиди з їхніми піснями та танцями тебе вже до самого серця та печінок дістали
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30.08.2022 13:52 Відповісти
Мудрый нарит уже выбрал своего "хасенка" в президенты. По итогу поимели войну. Вот тебе песни, пляски и кривляния на сцене. У вас там в Израиле разве может украинец быть президентом? Нет, а у нас еврей полукровка может, легко, как станцевать хава-нагилу. без обид. к израильтянам я ничего плохого не имею
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30.08.2022 13:57 Відповісти
Интересный вопрос...
Может ли украинец стать президентом Израиля?
А почему бы и нет.
Вот сейчас он(украинец) приехал(это не вчера имеется ввиду, а в 90-х), укоренился, выучил язык, получил гражданство, нашел хорошую работу, детей выучил и они стали больше израильтянами, чем украинцами, дети сами женились, у детей свои дети появились...И через 4-5 поколений пра-пра-правнук этого украинца вполне может стать президентом Израиля.
Барух-аба або ласкаво просимо.
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30.08.2022 14:10 Відповісти
Да, тільки українці в Ізраїлі не крадуть з бюджета гроші та не вивозять надра за дешево за кордон.
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30.08.2022 14:15 Відповісти
Не українець приїхав, а єврей. Щось не знаю такого, щоб євреї давали громадянство українцям. Не пиши маячню.
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30.08.2022 14:48 Відповісти
Шановний.
Намагайтеся писати про те, що ви знаєте.
Якщо ви вважаєте, що починаючи з 90-х до Ізраїлю приїхали одні євреї, то дуже помиляєтеся. Закон про Повернення говорить - "Право на повернення мають євреї, чиї батьки або один із них були євреями або один із дідусів/бабусь був євреєм. І згідно з цим законом приїхало дуже багато людей, котрі до єврейства мають дуже далекий зв'язок.
І як приклад - якщо в Україні зовсім погано стало і житель Донецька Василь Нечипоренко пригадав, що маму йому розповідала, що її маму звали насправді не Марія Іванівна, а Міріам Ісааківна, знайшов потрібні документи і в ізраїльському посольстві отримав право на репатріацію, то він їде до Ізраїлю зі своєю дружиною Галиною Петрівною та дітьми Оксаною, Богданом та Лесею. І громадянство вони одержують прямо в аеропорту. Автоматично.
Усі п'ять людей, як ви їх називаєте "євреями".
Так що, ще раз, не пишіть дурниць
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30.08.2022 15:14 Відповісти
Все ,майже ,вірно. Почитайте якими шляхами українцю, а не тільки громадянину України, отримати ваше громадянство. Це практично неможливо. Не плутайте поняття українець з громадянином України. Громадянами можуть бути люди різних національностей.
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30.08.2022 15:36 Відповісти
А це ланки одної послідовності. Старозаповітна етика несумісна з новозаповітною. Як несумісні регбісти і футболісти на одному полі. Спочатку старозаповітники захоплюють і висмоктують українську економіку. В ім'я Всевишнього. Потім ватна частина хоче присмоктатися до путінських нафтодоларів. В ім'я виживання. Потім приходить куйло. В ім'я спасєнія.
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30.08.2022 14:12 Відповісти
Вибачте, занадто розумно.
Ніц не зрозумів. Пишіть простіше.
Був собі такий Филипп Петрович Галахвастов, теж дуже любив щось таке розумне проголосити...

Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымиться умом своим за тучи
и там своим становиться - становиться ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажуться кажуться махонькие-махоникие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
но НЕТ

https://pesni.guru
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30.08.2022 14:18 Відповісти
Не забудь образитися на антисемітизм, зо что вас б'ють по нахабній хуцпиці.
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30.08.2022 14:47 Відповісти
Ти дуже злий хлопче,тому такий і дешевий
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30.08.2022 13:55 Відповісти
Дійсно так.
А потім узяв під пахви "мудрий наріт" і як стадо баранів погнав його до Московії.
І пішли...
Вважаєте, що гетьман Богдан Хмельницький зараз Україні потрібний більше, ніж юдей Володимир Зеленський?
Не ви один так вважаєте один.
Якийсь Вова П., який проживає за адресою росія, москва, кремль, з вами згоден на 100%. Він спить і в найсолодших снах та мріях бачить в Україні нового "богдана хмельницького"
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30.08.2022 14:27 Відповісти
А для українців він під яким номером іде...?
Адже перетворити цілий народ на рабів Московії під назвою "смешные хахли", справді треба бути великим гетьманом
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30.08.2022 15:00 Відповісти
Ти правий.
Гетьмана Богдана Хмельницького я ненавиджу.
Ти навіть номери правильно розстави.
№1 для мене це Гітлер, №2 Сталін, №3 Хмельницький.
Тут загадки немає
Ось чому в Україні цього негідника, зрадника та московського холуя досі вважають героям, ось це загадка загадок
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30.08.2022 15:20 Відповісти
Ванюша.
Це право мені дає звичайнісінька логіка.
Саме, що "герой Хмельницький" привів український народ до 350-річного московського рабства і навіть нинішня війна України з Московією це віддалені наслідки його зради
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30.08.2022 15:33 Відповісти
То вже їдуть, бачив їх на кордоні.
Тоді нехай закривають небо над Україною
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30.08.2022 15:02 Відповісти
в липні тре було ...
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30.08.2022 13:44 Відповісти
Заборона приізду до Умані , на хасидів не діє , отож нехай вони приіздять до нас зі своєю охороною 😠
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30.08.2022 13:44 Відповісти
У меня вопрос как они думают попастьв Украину из россии нет..с Европы о таки да Польша закрывает для хассидов въезд от слова вообще и вообще с Израилем и Польшей мягко говоря те еще любовные отношения как кобра с человеком.. Румыния и Молдова просто захлебнутся в потоке тысяч мигрантов аэропорт Кишинев и Бухарест сломаются от такого наплыва одномоменто на прилет и вылет бабки бабками но в Украине их принимало 3 аэропорта и ж.д вокзалы в Умани и Черкассах и Киеве.... Веннгрия не конает ей надо иметь трасфер с Румынией или Словакией и поять упираемсчя в узкое место таможня и пункты пропуска в Украине угроза... Бессарабия ограничение по одному только автомобильному мосту... и близость кораблей ЧФ России и авиации и обстрелы ракетами Одесщины Кировоградской области самой Умани...
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30.08.2022 13:45 Відповісти
Как? как. На танкере с зерном, который порожняком будет идти в порт Одессы. Посадить всех в танкер и делов то
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30.08.2022 13:52 Відповісти
мне лично будет не жалко пару тысяч даже десятков хасидов мне кораблик будет жалко уж кто кто а Путин из ширинки выпрыгнет чтобы такую гадость не сделать утопить корабль с хасидами обвинив в этом Украину....
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30.08.2022 13:55 Відповісти
Убивать украинцев это одно, за это ниче не будет. А вот потопить судно с десятком тысяч жителей Израиля, так **** и в бункере мосад достанет
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30.08.2022 13:59 Відповісти
Яка до дідька "шкода міжнорадному іміджу України"?!!!! У нас війна!! *уйло лупить ракетами по всій території! Яка може бути безпека? Тільки хтось з повністю відбитими мізками поїде сюди щось святкувати! А щоб не було "смороду" то просто заборонити в'їзд! Або брати розписку що усвідомлюєш всі ризики, і відмовляєшся від жодних претензій.
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30.08.2022 13:45 Відповісти
Пусть приезжают со своим ПВО.
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30.08.2022 13:47 Відповісти
Хочеться свята? - перенести святкування у район Солєдара, там вже півроку святкова атмосфера... заїб..ли святкуватєлі
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30.08.2022 13:48 Відповісти
от я бы на месте уманчан...вместе с паломниками попросил бы у Израиля прислать и "железный купол"...на время... не на совсем)))... не корысти ради, а чисто прикрыть могилу Цадика и празднующих вокруг нее хасидов долгожданных ... шобы руцкие басяки не спортили людям свято
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30.08.2022 13:48 Відповісти
У нас ВІЙНА , який нахрін традиційний приїзд паломників? То бл мацковські сатаністи бродять по Україні де хочуть, то ці стрибуни лізуть.
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30.08.2022 13:51 Відповісти
Навіть війна не лякає...Тому,для роз'яснення ситуації,кожному пейсатому "туристу"- по залізному кумполу і...додому!
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30.08.2022 13:57 Відповісти
в общем-то, любое количество паломников не будет проблемой, если Израиль пришлет на время Рош-ха-Шана эскадрилью F-35. Кошерная еда, условия для проживания по высшему разряду, если надо, то и SPA-салоны откроем. Каждому пилоту будет выдана безлимитная пожизненная индульгенция, отпечатанная на банкнотной фабрике и подписанная лично Олещуком. После окончания миссии документ остаётся на память пилоту.
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30.08.2022 13:58 Відповісти
Ще простітуток забув запропонувати,ґ! Тільки не простих "з вулиці, а кошерних"
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30.08.2022 14:08 Відповісти
это другая страна, другая ментальность, поэтому подходить со своими мерками - ошибочное представление.
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30.08.2022 14:20 Відповісти
ой, вей, ну подумаешь обстрелы... они у себя в Израиле с детства к ним привыкли, всю жизнь под обстрелами живут.
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30.08.2022 14:19 Відповісти
 
 