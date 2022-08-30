Німеччина та Франція пропонують не заборонити, а уповільнити процес видачі віз громадянам РФ, - Politico
Німеччина та Франція напередодні зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС в Празі направили лист, у якому пропонують не вводити повну заборону на в’їзд для жителів Росії.
Про це йдеться у матеріалі Politico, передає Цензор.НЕТ.
Очікується, що міністри просто досягнуть політичної угоди, щоб уповільнити процес видачі російських віз й зробити його дорожчим.
"Обмежуючи контакти з представниками режиму й влади сферами, що представляють життєво важливий інтерес для ЄС, ми повинні стратегічно боротися за "серця і уми" російського населення - принаймні, тих верств, які ще не повністю віддалилися від Заходу, - написали представники Німеччини та Франції в меморандумі, з яким ознайомилось Politico.
Берлін і Париж заявили, що "хочуть зберегти правову базу, яка дозволяє, зокрема, студентам, художникам, вченим, професіоналам - незалежно від того, піддаються вони ризику судового переслідування з політичних мотивів - подорожувати в ЄС".
Обидва уряди застерегли "від далекосяжних обмежень нашої візової політики, щоб не допустити підживлення російського наративу і викликати ненавмисне згуртування навколо Прапора і/або відчуження майбутніх поколінь".
Попри це, в Парижі та Берліні підкреслили, що ЄС повинен "підтримувати і розширити наші санкції проти російської політичної, військової та економічної еліти", і назвали фінансову і військову підтримку України "центральним елементом" військової політики ЄС.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін запропонували припинити видавати громадянам РФ шенгенські візи. Президент України Володимир Зеленський закликає запровадити заборону для росіян на в'їзд до країн ЄС.
Заборона видавати шенгенські візи громадянам РФ може увійти до нового пакету санкцій.
Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського союзу Чехії Ян Ліпавський підтримав цілковиту заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії.
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1) Громадяни РФ не є дітьми: вони мають освіту, вони несуть відповідальність за свої дії. З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відвідували Крим, Абхазію (тобто користувалися перевагами окупації), 50% купували або отримували безкоштовно вкрадене з Криму (вино Масандри в магазинах РФ, нерухомість в Криму і пр.). Чому участь в окупації має бути безкарною?
2)З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відкрито заявляли та заявляють зараз в соцмережах, що вони підтримують дії армії РФ в Україні, Грузії. І 95% громадян РФ відмовляються письмово засудити вбивства путінцями в України (ідея Каспарова). Чому їх агітація за агресивну війну має бути безкарною?
3) З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 40% є держслужбовцями та співробітниками силових структур РФ (тобто безпосередньо виконують злочинні накази з війні та забезпечення війни проти України). Ще 30% є членами родин таких осіб, що користуються грошима, сплаченими за війну. Ще 10% є працівниками ВПК РФ (наприклад, за зарплату продукують танки в Свердловській області РФ та ін.). 11% безпосередньо беруть участь в війні на території України (або є родичами, що живуть на гроші, отримані за таку війну). 15% вступили до партій, що безпосередньо беруть участь у формуванні команд для вбивств українців? Чому відкрита (і публічно оголошена) участь в війні конкретного громадянина РФ має бути безкарною?
4)В Німеччині 1944 року жоден мешканець містечка Дахау не мав права на відвідування Лондону або Манчестера. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?
5)При бомбуванні Дрездена під час WW2 авіація США, Англії не отримувала вироку суду стосовно кожного мешканця Дрездена. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?
6) Є механізм біженства: наприклад, російській правозахисник Осечкін (не маючі туристичної візи ЄС) в самольоті, що транзитом пролітав через Париж, отримав статус біженця. Є Австралія, є Індія, є ще 70% світу, куди громадяни РФ можуть виїхати і потім запросити біженство де завгодно (так було 70 років існування СРСР). Чому треба надавати саме відпочинок у ЄС та США, бо незгодні з війною мають 27 напрямків виїхати? Відпочинок є частиною злочинної роботи громадян РФ (а саме - роботи з вбивства українців)? Чи коректно б було надавати відпочинок офіцерам вермахту або працівникам танкових заводів ФРН в 1944 у Флориді?
7) Чи не потрібно надати росіянам feedback від західного суспільства (у вигляді відмови у розвагах туристів з РФ) про те, що щось не так? Бо не можна подавати попкорн тим особам, що є таким саме суспільством, як мешканці Дахау або Дрездену в 1944 (не помічають масових вбивств або, якщо чесно, мають можливість отримати правду, але надають перевагу мовчазно користуватись плюсами їх злочинного режиму)?
Ага, і назавтра виявиться, що усі кацапи є професійними студентами-художниками і подекуди вченими
Любители путина после получения виз в Берлине 2022 год.
https://youtu.be/mZHI9VlFdLs
А може, ну його? Нехай подорожують до Улан Уде, чи до своєї історичної столиці (курки-мутанта), Улан Батор? В Улан Баторі, хоч м'яса, без пальмового поїдять. Он який цапойоб-верблюдовод шойга виріс! Усі груди в блискучих, кажуть матери героїні ще не вистачає!
Працює один у Львові, черга 3 місяці, проводиться навіть жеребкування!
Студенти не можуть отримати студ.візи, а на кордоні їх вимагають погранці по усному наказу когось дуже таємничого!
Як уповільнення видачі віз допоможе опозиційним росіянам?
Пропоную видавати візи тільки тим, хто прагне політичного притулку. Навіщо видавати туристичні візи?
Ввести цю заборону поки росія не припинить війну!