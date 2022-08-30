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Новини Санкції проти Росії Війна
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Німеччина та Франція пропонують не заборонити, а уповільнити процес видачі віз громадянам РФ, - Politico

шенген,рф,віза

Німеччина та Франція напередодні зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС в Празі направили лист, у якому пропонують не вводити повну заборону на в’їзд для жителів Росії.

Про це йдеться у матеріалі Politico, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що міністри просто досягнуть політичної угоди, щоб уповільнити процес видачі російських віз й зробити його дорожчим.

"Обмежуючи контакти з представниками режиму й влади сферами, що представляють життєво важливий інтерес для ЄС, ми повинні стратегічно боротися за "серця і уми" російського населення - принаймні, тих верств, які ще не повністю віддалилися від Заходу, - написали представники Німеччини та Франції в меморандумі, з яким ознайомилось Politico.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель розповів, яким може бути рішення ЄС щодо видачі віз росіянам: З початку війни Росію залишили близько 300 тисяч людей. Ми не повинні закривати перед ними двері

Берлін і Париж заявили, що "хочуть зберегти правову базу, яка дозволяє, зокрема, студентам, художникам, вченим, професіоналам - незалежно від того, піддаються вони ризику судового переслідування з політичних мотивів - подорожувати в ЄС".

Обидва уряди застерегли "від далекосяжних обмежень нашої візової політики, щоб не допустити підживлення російського наративу і викликати ненавмисне згуртування навколо Прапора і/або відчуження майбутніх поколінь".

Попри це, в Парижі та Берліні підкреслили, що ЄС повинен "підтримувати і розширити наші санкції проти російської політичної, військової та економічної еліти", і назвали фінансову і військову підтримку України "центральним елементом" військової політики ЄС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін запропонували припинити видавати громадянам РФ шенгенські візи. Президент України Володимир Зеленський закликає запровадити заборону для росіян на в'їзд до країн ЄС.

Також читайте: Зеленський проти видачі віз росіянам для туризму, бізнесу, навчання і придбання нерухомості в ЄС: Війна в Україні є російською, а не війною Путіна

Заборона видавати шенгенські візи громадянам РФ може увійти до нового пакету санкцій.

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського союзу Чехії Ян Ліпавський підтримав цілковиту заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії.

Автор: 

віза (732) Німеччина (7336) росія (65010) Франція (3052)


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Топ коментарі
+11
Згоден на затягування в 10 років.
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30.08.2022 13:46
+9
Італійський такий собі страйк зробити, по пів-місяца на довідку, поки принесуть на розгляд останню, термін діі першої вже має скінчитись
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30.08.2022 13:50
+7
Які конкретні дії! Яка безпощадність до кацапів! Мощно!
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30.08.2022 13:48
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Згоден на затягування в 10 років.
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30.08.2022 13:46 Відповісти
я був згодний і на 2. але хрен з ними, нехай буде 10.
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30.08.2022 14:14 Відповісти
50 теж гарне число
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30.08.2022 14:53 Відповісти
Які конкретні дії! Яка безпощадність до кацапів! Мощно!
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30.08.2022 13:48 Відповісти
Не Франція і Німеччина, а макрон і шольц.
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30.08.2022 13:48 Відповісти
это как говорили о сепарах с ордило бороться за "серця і уми" .
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30.08.2022 13:50 Відповісти
Італійський такий собі страйк зробити, по пів-місяца на довідку, поки принесуть на розгляд останню, термін діі першої вже має скінчитись
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30.08.2022 13:50 Відповісти
Якщо введете санкцї на всіх-всіх причетних до влади касапів, включно з їх ********** і курвами, незалежно від того, студенти вони, художники чи вчені, або інші професіонли вони, чи віруюючі - то на такий варіант з утруднненням та з здорожчанням отримання візи можна буде погодитися. Все-одно 95%касапів далі своєї рязані-сизрані не виїзжають, не кажучи вже про заграницю
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30.08.2022 13:52 Відповісти
В оркостані починає зростати безробіття,вони хлинуть в Европу...зі своїм "рускім міром".
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30.08.2022 13:54 Відповісти
Без довідки, що Крим - це Україна візи не видавати.
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30.08.2022 13:54 Відповісти
Як ці два хрина вже замахали, та йдіть лижіть очко ***** і далі. I так все понятно з вами
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30.08.2022 13:54 Відповісти
франція вже забула як треба їьашить королів?
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30.08.2022 13:57 Відповісти
королів вони переважно труїли
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30.08.2022 14:42 Відповісти
ми повинні стратегічно боротися за "серця і уми" російського населення -- это трагедия для Европе , не понимание что московиты варвары и дикари , что московиты как были быдлом , там и ещё 1000 лет быдлом будут и будут ненавидит людей в этой же Европе .
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30.08.2022 14:00 Відповісти
В ютубе видел какмолодая московская быдлячка рыдает от того , что ее визу не открыли в Германию к матери .

так что процесс идёт .
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30.08.2022 14:03 Відповісти
Вони їхали усім помьотом, істот 5-6, звісно на пмп)
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30.08.2022 14:12 Відповісти
От як мислять в Європі,де кожного дня не лунають тривоги і на голову не сипеться вбивчий кацапський мотлох! Їм би наше 24 серпня,хоч на один день,а потім поговорили б про візи для орків
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30.08.2022 14:04 Відповісти
что за бред, не должно быть там праздношатающихся ватников, которые к тому же пристают к украинцам которые на убежище. а если хотите художников то откройте визу талантов или что-то такое, но давать турвизы вате это перебор
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30.08.2022 14:15 Відповісти
Чергове словоблудіє про пошуки "хорошіх русскіх"...
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30.08.2022 14:32 Відповісти
7 питань до влади Німеччини та Франції:
1) Громадяни РФ не є дітьми: вони мають освіту, вони несуть відповідальність за свої дії. З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відвідували Крим, Абхазію (тобто користувалися перевагами окупації), 50% купували або отримували безкоштовно вкрадене з Криму (вино Масандри в магазинах РФ, нерухомість в Криму і пр.). Чому участь в окупації має бути безкарною?

2)З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відкрито заявляли та заявляють зараз в соцмережах, що вони підтримують дії армії РФ в Україні, Грузії. І 95% громадян РФ відмовляються письмово засудити вбивства путінцями в України (ідея Каспарова). Чому їх агітація за агресивну війну має бути безкарною?

3) З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 40% є держслужбовцями та співробітниками силових структур РФ (тобто безпосередньо виконують злочинні накази з війні та забезпечення війни проти України). Ще 30% є членами родин таких осіб, що користуються грошима, сплаченими за війну. Ще 10% є працівниками ВПК РФ (наприклад, за зарплату продукують танки в Свердловській області РФ та ін.). 11% безпосередньо беруть участь в війні на території України (або є родичами, що живуть на гроші, отримані за таку війну). 15% вступили до партій, що безпосередньо беруть участь у формуванні команд для вбивств українців? Чому відкрита (і публічно оголошена) участь в війні конкретного громадянина РФ має бути безкарною?

4)В Німеччині 1944 року жоден мешканець містечка Дахау не мав права на відвідування Лондону або Манчестера. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

5)При бомбуванні Дрездена під час WW2 авіація США, Англії не отримувала вироку суду стосовно кожного мешканця Дрездена. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

6) Є механізм біженства: наприклад, російській правозахисник Осечкін (не маючі туристичної візи ЄС) в самольоті, що транзитом пролітав через Париж, отримав статус біженця. Є Австралія, є Індія, є ще 70% світу, куди громадяни РФ можуть виїхати і потім запросити біженство де завгодно (так було 70 років існування СРСР). Чому треба надавати саме відпочинок у ЄС та США, бо незгодні з війною мають 27 напрямків виїхати? Відпочинок є частиною злочинної роботи громадян РФ (а саме - роботи з вбивства українців)? Чи коректно б було надавати відпочинок офіцерам вермахту або працівникам танкових заводів ФРН в 1944 у Флориді?

7) Чи не потрібно надати росіянам feedback від західного суспільства (у вигляді відмови у розвагах туристів з РФ) про те, що щось не так? Бо не можна подавати попкорн тим особам, що є таким саме суспільством, як мешканці Дахау або Дрездену в 1944 (не помічають масових вбивств або, якщо чесно, мають можливість отримати правду, але надають перевагу мовчазно користуватись плюсами їх злочинного режиму)?
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30.08.2022 14:38 Відповісти
Знову ці двоє гадять.
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30.08.2022 14:42 Відповісти
Дві старі проросійські , потаскані шльондри. Щось мені підказує, що після війни, буде переросподіл авторитетів у Євросоюзв. Ці дві хвойди себе пережили.... Ну... і ще Угорщина
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30.08.2022 14:43 Відповісти
Приблизно так, як вони нам зброю дають?
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30.08.2022 14:55 Відповісти
Берлін і Париж заявили, що "хочуть зберегти правову базу, яка дозволяє, зокрема, студентам, художникам, вченим, професіоналам - незалежно від того, піддаються вони ризику судового переслідування з політичних мотивів - подорожувати в ЄС"

Ага, і назавтра виявиться, що усі кацапи є професійними студентами-художниками і подекуди вченими
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30.08.2022 14:59 Відповісти


Любители путина после получения виз в Берлине 2022 год.

https://youtu.be/mZHI9VlFdLs
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30.08.2022 15:04 Відповісти
Може кожній поросятопсині браслет GPS, причепити на копито? Та щоб браслет сповіщав усіх навкруги, що йде касаб, та фото?
А може, ну його? Нехай подорожують до Улан Уде, чи до своєї історичної столиці (курки-мутанта), Улан Батор? В Улан Баторі, хоч м'яса, без пальмового поїдять. Он який цапойоб-верблюдовод шойга виріс! Усі груди в блискучих, кажуть матери героїні ще не вистачає!
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30.08.2022 15:32 Відповісти
Кацапам скасуйте, а нам поверніть роботу візових центрів.
Працює один у Львові, черга 3 місяці, проводиться навіть жеребкування!
Студенти не можуть отримати студ.візи, а на кордоні їх вимагають погранці по усному наказу когось дуже таємничого!
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30.08.2022 16:11 Відповісти
Так вони ж переживають за опозиційних росіян.
Як уповільнення видачі віз допоможе опозиційним росіянам?

Пропоную видавати візи тільки тим, хто прагне політичного притулку. Навіщо видавати туристичні візи?

Ввести цю заборону поки росія не припинить війну!
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30.08.2022 17:12 Відповісти
На політпритулок можна подати документи в посольстві германії в третій країні.
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30.08.2022 17:18 Відповісти
 
 