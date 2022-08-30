Німеччина та Франція пропонують не заборонити, а уповільнити процес видачі віз громадянам РФ, - Politico

Німеччина та Франція напередодні зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС в Празі направили лист, у якому пропонують не вводити повну заборону на в’їзд для жителів Росії.

Про це йдеться у матеріалі Politico, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що міністри просто досягнуть політичної угоди, щоб уповільнити процес видачі російських віз й зробити його дорожчим.

"Обмежуючи контакти з представниками режиму й влади сферами, що представляють життєво важливий інтерес для ЄС, ми повинні стратегічно боротися за "серця і уми" російського населення - принаймні, тих верств, які ще не повністю віддалилися від Заходу, - написали представники Німеччини та Франції в меморандумі, з яким ознайомилось Politico.

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Берлін і Париж заявили, що "хочуть зберегти правову базу, яка дозволяє, зокрема, студентам, художникам, вченим, професіоналам - незалежно від того, піддаються вони ризику судового переслідування з політичних мотивів - подорожувати в ЄС".

Обидва уряди застерегли "від далекосяжних обмежень нашої візової політики, щоб не допустити підживлення російського наративу і викликати ненавмисне згуртування навколо Прапора і/або відчуження майбутніх поколінь".

Попри це, в Парижі та Берліні підкреслили, що ЄС повинен "підтримувати і розширити наші санкції проти російської політичної, військової та економічної еліти", і назвали фінансову і військову підтримку України "центральним елементом" військової політики ЄС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін запропонували припинити видавати громадянам РФ шенгенські візи. Президент України Володимир Зеленський закликає запровадити заборону для росіян на в'їзд до країн ЄС.

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Заборона видавати шенгенські візи громадянам РФ може увійти до нового пакету санкцій.

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського союзу Чехії Ян Ліпавський підтримав цілковиту заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії.