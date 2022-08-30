Росіяни обстріляли автомобілі цивільних, які виїхали з окупованих територій через блокпост у Василівці, - мер Мелітополя Федоров
На Запоріжжі російські окупанти обстріляли автомобілі мирних громадян, які виїхали у бік Запоріжжя через блокпост в окупованій Василівці.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в ефірі національного телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, у понеділок російські військові випустили з Василівки (Запорізька область) велику кількість автомобілів мирних громадян, які евакуювалися з окупованих територій регіону у Запоріжжі. Але, опинившись у "сірій зоні", ці автомобілі зазнали обстрілу окупантів.
За інформацією Федорова, вогонь по машинах із цивільними людьми вели з відстані 50-100 метрів.
"Були вибухи. Наші люди були змушені вибігати з машин і ховатися під ними. Тобто рашисти спеціально розстріляли наших цивільних. Ми розуміємо, що рашисти роблять усе, щоб люди не хотіли їхати з тимчасово окупованих територій, щоб використовувати їх як заручників", - зазначив Федоров.
Відомо також, що після цього інциденту на російському блокпості у Василівці значно зменшилася черга громадян, які хочуть евакуюватися з окупованих територій на Запоріжжі.
На думку Федорова, люди злякалися та повернулися до своїх окупованих міст та сіл.
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