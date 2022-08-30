Міжнародні партнери просять Україну повернути всі скасовані через війну податки, мита та акцизи, – Кубраков

Міжнародні партнери України на конференції у швейцарському Лугано просили країну максимально повернути мита, акцизи та податкові платежі, які були скасовані на початку війни. Вони зазначали, що готові допомагати Україні грошима, але бюджет має "хоч якось" наповнюватись ізсередини держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю. Конференція з відновлення України проходила у Лугано 4-5 липня.

"На всіх зустрічах у Лугано мені говорили наші міжнародні партнери – будь ласка, повертайте акцизи, повертайте всі мита, все, що ви прибрали, зараз повертайте. Ми, звичайно, вас підтримуватимемо, будемо допомагати, але потрібно, щоб у вас бюджет хоч якось наповнювався", – розповів Кубраков.

Він додав, що партнери України до закінчення бойових дій готові давати гроші лише на критично потрібні інфраструктурні проекти. Великі вливання у відновлення плануються вже після війни.

Як повідомлялося, з 1 липня в Україні вже повернули ПДВ та мита на ввезення імпортних товарів. Наразі розглядається пропозиція повернути акцизи на паливо.

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Так, законопроєкт щодо повернення акцизного податку на паливо знову спробують розглянути у Верховній Раді. Однак до другої спроби текст документа змінився: тепер акцизом у 100 євро за 1000 л пропонують обкладати лише бензин та дизель, а для газу "планку" зменшили до 52 євро.

На запровадженні акцизу наполягає Кабінет міністрів. В уряді впевнені: на заправках паливо майже не подорожчає через повернення акцизів – зростання стримають глобальні чинники. Натомість з'являться гроші на ремонт доріг та мостів.