Міжнародні партнери просять Україну повернути всі скасовані через війну податки, мита та акцизи, – Кубраков
Міжнародні партнери України на конференції у швейцарському Лугано просили країну максимально повернути мита, акцизи та податкові платежі, які були скасовані на початку війни. Вони зазначали, що готові допомагати Україні грошима, але бюджет має "хоч якось" наповнюватись ізсередини держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю. Конференція з відновлення України проходила у Лугано 4-5 липня.
"На всіх зустрічах у Лугано мені говорили наші міжнародні партнери – будь ласка, повертайте акцизи, повертайте всі мита, все, що ви прибрали, зараз повертайте. Ми, звичайно, вас підтримуватимемо, будемо допомагати, але потрібно, щоб у вас бюджет хоч якось наповнювався", – розповів Кубраков.
Він додав, що партнери України до закінчення бойових дій готові давати гроші лише на критично потрібні інфраструктурні проекти. Великі вливання у відновлення плануються вже після війни.
Як повідомлялося, з 1 липня в Україні вже повернули ПДВ та мита на ввезення імпортних товарів. Наразі розглядається пропозиція повернути акцизи на паливо.
Так, законопроєкт щодо повернення акцизного податку на паливо знову спробують розглянути у Верховній Раді. Однак до другої спроби текст документа змінився: тепер акцизом у 100 євро за 1000 л пропонують обкладати лише бензин та дизель, а для газу "планку" зменшили до 52 євро.
На запровадженні акцизу наполягає Кабінет міністрів. В уряді впевнені: на заправках паливо майже не подорожчає через повернення акцизів – зростання стримають глобальні чинники. Натомість з'являться гроші на ремонт доріг та мостів.
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знаю , что сейчас многие перевозят / перерегистрируют фирмы в ЕС - ИЗ-ЗА ПРИДУРКА ГЕТЬМАНЦЕВА С ЕГО РОССИЙСКИМИ ИДЕЯМИ
вас в шію треба гнати за скасування льготноі растаможки на ЕВРОПЕЙСЬКі авто
СВОІХ ЗАВОДІВ НЕ МАЕТЕ І ЩЕ РОКІВ 20 не будете мати
НЕХАЙ УСЯ ВЛАДА ПЕРЕСЯДЕ НА 40-50 річні ВАЗИ . Нефер їздити на крутих мерсах і бмв- будьте разом з народом
КУРБАКОВА НА ГИЛЯКУ ( і Найема з гетьманцевим),
понабрали у владу ідіотів
КАК ДАЙ ДЕНЕГ ПАРТНЕРІ ТО ОК А КАК А ГДЕ ВІ ДЕНЬГИ ДЕЛИ СЛУГИ ОТМОРОЖЕННІЕ ЛИЦА
УЖЕ ПРОСТО ПОДНОЖНОГО КОРМА ДЛЯ СЛУГ НЕ ОСТАЛОСЬ В БЮДЖЕТЕ ВОТ И НАЧИНАЕИСЯ ЧЕС
Спешу сообщить Лугано, что ВОЙНА в Украине НЕ закончилась!
К тому же там у вас в Швейцарии (и не только там!) до сих пор сидят некоторые украинцы, которые украденные в Украине денежки тратят там, у вас! И тратят довольно много! Не желают ли они вернуться в Украину и воевать за победу обворованнйо страны? А уж потом и вернут деньги, о которых кто-то там вспомнил! Как не стыдно?
Тільки хто його буде платити?
правда міжнародні партнери просили також і не красти, не мухлювати, чесно судити.. зрештою, просили бандюка Беню у гості до американської Феміди.. але злодійкуваті зебіли-аніматори мають вибірковий слух і зір і фуйового актора але відомого тепер диктора ******** новин.. а це дуже зручно
Знову їм дороги подавай.
Може гроші на військово-промисловий комплекс мають бути направлені! На ракетобудування наприклад?🤬
По-друге, раз на те пішло, - відбудова має бути за рахунок кацапів, а не за мій. Відчувааєш різницю?
Прочитай сам уважно що написав, а потім інших закликай це робити.
Піди до кацапів і забери в них гроші, якщо хочеш за їх гроші. Поки не забрав - моста не буде. Я підтримую ремонт мостів і ключових дорог за рахунок бюджету. Репарації будуть не скоро, якщо взагалі будуть. З таким бидлом в коментарях нам світить програти війну.
І бидло - це такі як ти, - корчить з себе "експерта" та ображає в коментах дописників. Тут заперечує моє твердження про необхідність направляти бюджетні кошти в першу чергу на оборонку, і тут же постом нижче - "ну то збланасуй бюжджет, якщо такий розумний... поріж витрати на ЗСУ".
З таким "експертом" нема більше чого обговорювати. Тема закрита.
Але чогось це ніхто не робить...
По друге знаю багато компаній які зараз тримаються наплаву тільки за рахунок зменшення податків, якщо їх вернуть в повному обсязі вони будуть звільняти людей і закривати бізнес.... Попит сильно впав зараз, витрати для бізнесу виросли(в тому числі зараз сильно зростає ціна електроенергії і газу)...
Ще при збільшенні податків, зросте вартість товарів і попит ще більше впаде...
Тому не треба тут розказувати про війну...