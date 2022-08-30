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Новини
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Міжнародні партнери просять Україну повернути всі скасовані через війну податки, мита та акцизи, – Кубраков

податки

Міжнародні партнери України на конференції у швейцарському Лугано просили країну максимально повернути мита, акцизи та податкові платежі, які були скасовані на початку війни. Вони зазначали, що готові допомагати Україні грошима, але бюджет має "хоч якось" наповнюватись ізсередини держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю. Конференція з відновлення України проходила у Лугано 4-5 липня.

"На всіх зустрічах у Лугано мені говорили наші міжнародні партнери – будь ласка, повертайте акцизи, повертайте всі мита, все, що ви прибрали, зараз повертайте. Ми, звичайно, вас підтримуватимемо, будемо допомагати, але потрібно, щоб у вас бюджет хоч якось наповнювався", – розповів Кубраков.

Він додав, що партнери України до закінчення бойових дій готові давати гроші лише на критично потрібні інфраструктурні проекти. Великі вливання у відновлення плануються вже після війни.

Як повідомлялося, з 1 липня в Україні вже повернули ПДВ та мита на ввезення імпортних товарів. Наразі розглядається пропозиція повернути акцизи на паливо.

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Так, законопроєкт щодо повернення акцизного податку на паливо знову спробують розглянути у Верховній Раді. Однак до другої спроби текст документа змінився: тепер акцизом у 100 євро за 1000 л пропонують обкладати лише бензин та дизель, а для газу "планку" зменшили до 52 євро.

На запровадженні акцизу наполягає Кабінет міністрів. В уряді впевнені: на заправках паливо майже не подорожчає через повернення акцизів – зростання стримають глобальні чинники. Натомість з'являться гроші на ремонт доріг та мостів.

Автор: 

податки (3819) мито (1007) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+25
Перестаньте називати Гетманцева Міжнародними партнерами.
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30.08.2022 14:40
+16
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30.08.2022 14:36
+16
Досіть брехати ‼️‼️‼️‼️

вас в шію треба гнати за скасування льготноі растаможки на ЕВРОПЕЙСЬКі авто
СВОІХ ЗАВОДІВ НЕ МАЕТЕ І ЩЕ РОКІВ 20 не будете мати

НЕХАЙ УСЯ ВЛАДА ПЕРЕСЯДЕ НА 40-50 річні ВАЗИ . Нефер їздити на крутих мерсах і бмв- будьте разом з народом
КУРБАКОВА НА ГИЛЯКУ ( і Найема з гетьманцевим),

понабрали у владу ідіотів
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30.08.2022 14:40
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30.08.2022 14:36 Відповісти
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30.08.2022 14:43 Відповісти
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30.08.2022 14:44 Відповісти
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30.08.2022 14:45 Відповісти
покращення нашого життя вже сьогодні???
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30.08.2022 15:04 Відповісти
зеленые уродцы все валят с больных себя на других.
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30.08.2022 14:37 Відповісти
Перестаньте називати Гетманцева Міжнародними партнерами.
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30.08.2022 14:40 Відповісти
Там ещё один есть международный партнёр СИВКОВИЧ - вот эти мацковские кгбисты и диктуют Кубракову как добить украинскую экономику и выгнать из Украины остатки украиснского бизнеса

знаю , что сейчас многие перевозят / перерегистрируют фирмы в ЕС - ИЗ-ЗА ПРИДУРКА ГЕТЬМАНЦЕВА С ЕГО РОССИЙСКИМИ ИДЕЯМИ
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30.08.2022 14:48 Відповісти
о да, это еще та скотина. Хотя нет - скотина для него слишком мягко
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30.08.2022 15:01 Відповісти
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30.08.2022 15:31 Відповісти
Прикольные уроды . Вам вернём , подавитесь .
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30.08.2022 14:40 Відповісти
Досіть брехати ‼️‼️‼️‼️

вас в шію треба гнати за скасування льготноі растаможки на ЕВРОПЕЙСЬКі авто
СВОІХ ЗАВОДІВ НЕ МАЕТЕ І ЩЕ РОКІВ 20 не будете мати

НЕХАЙ УСЯ ВЛАДА ПЕРЕСЯДЕ НА 40-50 річні ВАЗИ . Нефер їздити на крутих мерсах і бмв- будьте разом з народом
КУРБАКОВА НА ГИЛЯКУ ( і Найема з гетьманцевим),

понабрали у владу ідіотів
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30.08.2022 14:40 Відповісти
риба гниє з голови
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30.08.2022 15:03 Відповісти
Ше так добре що наплаву
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30.08.2022 14:42 Відповісти
А вот когда международные партнеры просили срочно выбрать,а потом назначить избранного главу САП,то никто никуда не спешил
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30.08.2022 14:43 Відповісти
усьо. кінець епохи бідности настав. І початок епохи ніщеброцтва.
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30.08.2022 14:43 Відповісти
"Міжнародні партнери" ... Ничего , вас надо будет защищать , а мы отморозимся .
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30.08.2022 14:43 Відповісти
Бо пора в асфальт закопувати!
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30.08.2022 14:44 Відповісти
а хто ж його буде купувати, в кого роботи нема, а в кого житла, приходиться винаймати...чи вони вважають, що у нас всім як депутатам доляри в конвертах видають....тільки акциз на паливо підвищить ціни на все, починаючи з продуктів харчування.
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30.08.2022 14:46 Відповісти
ДА ЗЕЛЕНАЯ ЛАПША МЕЖДУНАРОДНІЕ ПАРТНЕРІ ОНИ ПРИЧЕМ В НАШИ ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА
КАК ДАЙ ДЕНЕГ ПАРТНЕРІ ТО ОК А КАК А ГДЕ ВІ ДЕНЬГИ ДЕЛИ СЛУГИ ОТМОРОЖЕННІЕ ЛИЦА
УЖЕ ПРОСТО ПОДНОЖНОГО КОРМА ДЛЯ СЛУГ НЕ ОСТАЛОСЬ В БЮДЖЕТЕ ВОТ И НАЧИНАЕИСЯ ЧЕС
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30.08.2022 14:47 Відповісти
Міжнародні партнери України на конференції у швейцарському Лугано просили країну максимально повернути мита, акцизи та податкові платежі, які були скасовані на початку війни.

Спешу сообщить Лугано, что ВОЙНА в Украине НЕ закончилась!

К тому же там у вас в Швейцарии (и не только там!) до сих пор сидят некоторые украинцы, которые украденные в Украине денежки тратят там, у вас! И тратят довольно много! Не желают ли они вернуться в Украину и воевать за победу обворованнйо страны? А уж потом и вернут деньги, о которых кто-то там вспомнил! Как не стыдно?
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30.08.2022 14:48 Відповісти
Ага. Какие хитрые *международные партнеры* просят на безработных и нищих украинцев повысить налоги на хлеб и молоко и в то же время повысить выплаты Ахметову и КО по *зеленым тарифам*. Покажите мне хоть раз этих загадоных никому не известных *маждународных партнеров* и *экспердов*. Не в кремле они случайно все сидят?
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30.08.2022 14:49 Відповісти
Можна повернути мито,
Тільки хто його буде платити?
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30.08.2022 14:49 Відповісти
"запад, не учите нас жить! лучше помогайте материально!" )) вчера тут один "поцреот", верный службист дерьмака, писал камменты с таким подтекстом.
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30.08.2022 14:50 Відповісти
Брехливий воровитий негідник. Це він гетьманцева називає "мцжнародними партнерами?
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30.08.2022 14:50 Відповісти
******
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30.08.2022 14:51 Відповісти
Ви рахуєте народ за ідіотів, а себе за дуже розумних? (пуцін також так про себе думає). Це за кордоном, надаючи мільярдні позики Україні ще мріють платити їй податки, мита й акцизи? Звикли в Україні свої захцянки списувати на міжнародних партнерів (то МВФ вимагає, то ООН, то ще якийсь дядя). А насправді українські чиновники все наїстися не можуть, грошей їм все мало!Всі рішення як під копірку - ГРОШІ!!!
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30.08.2022 14:51 Відповісти
В слуг бабло кончилось, кассир Трухин сидит без работы а дерьмаку нечем платить избранникам и избранницам. А эти дети лейтенанта Шмидта уже взывают о справедливости. Да и с дорожниками кубраков не расплатился, и другие безнесы совершенно разболтались по взосам растет недоимка
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30.08.2022 14:52 Відповісти
Ще з місяць-два і по Україні буде дуже велика хвиля крадіжок, вбивст і т.д. .... Багато чоловіків не можуть піти працювати офіційно, бо їх зразу відправляють у воєнкомат, а звідти 60+% зразу на навчання.... А доляр і євріки мають функцію закінчуватися.... А їсти хочеться, і ціни ростуть на ВСЕ...
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30.08.2022 14:52 Відповісти
ці швейцарські партнери часом не проходили биковельську школу економіки?... Чи не знають, що які податки не встанови, спалені, знищені, обезлюднені, великою мірою імпортозалежні підприємства їх все одно не зможуть сплатити... купівельна спроможність тих людей, що залишились, вже й на ладан не дихає... а ті, хто допомагає фронту, віддають перевагу прямому варіанту, без транзиту через бюджет, де цю допомогу в кращому випадку переполовинять...
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30.08.2022 14:53 Відповісти
Только враг Украины может предложить поднять налоги на народ который сейчас выживает как может. За такое гниду к стенке нужно ставить.
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30.08.2022 14:54 Відповісти
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30.08.2022 14:56 Відповісти
А ще міжнародні партнери наполягяли звернути увагу на угрупування російських сил. Але найвеличніший Зе ********** все поїбав... Нажаль.
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30.08.2022 14:57 Відповісти
а міжнародні партнери не говорили -некрасти? і як у воюючій країні можуть бути сотні тисячні пенсії і зарплатні в суддів і різних чиновників сотні тисяч,що при цьому в україні змешується населення але не менти з прокурорами і чиновниками
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30.08.2022 15:04 Відповісти
як би ще тих українців пощіпати, що б то їм таке вигадати,щоб вони останнє заплатили? Ох і влада,ох і тварюки...
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30.08.2022 15:07 Відповісти
міжнародні партнери не можуть рекомендувати ,що самі не роблять...автогаз в європі від 2 до 3 раз дешевше дизеля.Дизець це податки,а бензин і газ це бюджет.Дизельний двигун дорощий ,а бензиновий дешевший...в україні автогаз був 1.5євро а в франціїї 0.8 євро...це давня тема коломойського продавати свій бодяжний бензин який аін виготовляв на держ заводі при цьому не сплачуючи податки,так щец перетянути на себе споживачів автогазу,щоб зрівняти ціну і споживачі пепейшли на його бадяжний смердючий бензин...
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30.08.2022 15:14 Відповісти
не верю ни слова. просто зеленые не умеют управлять экономикой, тем более во время войны. Все эти клоуны, цирюльники, рестораторы, массажисты и статисты привыкли жить на чаевые. А дорвавшись до власти -на откатах и "крышевании"
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30.08.2022 15:14 Відповісти
это еще не скоро будет , бюджет пилить сложнее , схематозники еще за бугром сидят, а вот льготные товары продавать по ценам в три дорога это веселее, транши пилить проще, у нас мертвых душ столько , что можно еще один израиль построить , в каждом паспортном столе по 150-200 не существующих личностей числится , на которых оформляют субсидии , пенсии , дотации , а сколько таких столов по всей стране ? миллиарды проходят мимо кассы прямиком в офшоры .
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30.08.2022 15:20 Відповісти
Досить брехати народу Украіни і видавати цю брехню , ніби то за вимоги міжнародних партнерів !
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30.08.2022 15:20 Відповісти
Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»! (https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Паниковский )
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30.08.2022 15:25 Відповісти
платити треба за все.
правда міжнародні партнери просили також і не красти, не мухлювати, чесно судити.. зрештою, просили бандюка Беню у гості до американської Феміди.. але злодійкуваті зебіли-аніматори мають вибірковий слух і зір і фуйового актора але відомого тепер диктора ******** новин.. а це дуже зручно
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30.08.2022 15:33 Відповісти
Натомість з'являться гроші на ремонт доріг та мостів. Джерело:

Знову їм дороги подавай.
Може гроші на військово-промисловий комплекс мають бути направлені! На ракетобудування наприклад?🤬
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30.08.2022 15:47 Відповісти
А ти хотів, щоб міст через Ірпінь по житомирській трасі не відновлювали?
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30.08.2022 16:06 Відповісти
Я про дороги а не мости, - читай уважно. Це по-перше.
По-друге, раз на те пішло, - відбудова має бути за рахунок кацапів, а не за мій. Відчувааєш різницю?
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30.08.2022 21:00 Відповісти
"Натомість з'являться гроші на ремонт доріг та мостів"

Прочитай сам уважно що написав, а потім інших закликай це робити.

Піди до кацапів і забери в них гроші, якщо хочеш за їх гроші. Поки не забрав - моста не буде. Я підтримую ремонт мостів і ключових дорог за рахунок бюджету. Репарації будуть не скоро, якщо взагалі будуть. З таким бидлом в коментарях нам світить програти війну.
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31.08.2022 10:00 Відповісти
"Прочитай сам уважно що написав.." Про увагу до написаного - це не про тебе. То не я написав - це цитата.
І бидло - це такі як ти, - корчить з себе "експерта" та ображає в коментах дописників. Тут заперечує моє твердження про необхідність направляти бюджетні кошти в першу чергу на оборонку, і тут же постом нижче - "ну то збланасуй бюжджет, якщо такий розумний... поріж витрати на ЗСУ".
З таким "експертом" нема більше чого обговорювати. Тема закрита.
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31.08.2022 10:22 Відповісти
Платити податки потрібно. А коментарі просто відморожені. ЄС і США з такими підходами нас просто пошлють на три букви і побажають успіхів у війні.
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30.08.2022 16:04 Відповісти
По перше міжнародні партнери вимагають збалансування бюджету, боротьбу з корупцією а саме відмінити позатендерні закупівлі які зараз відбуваються по завищених цінах(є вже меми в мережі про купівлі автомобілів за 40000 у.е., на реконструкцію парківпо 17 млн, які нах автомобілі і парки зараз), обрати голову НАБУ і перестати блокувати роботу САП, реформ судів...
Але чогось це ніхто не робить...

По друге знаю багато компаній які зараз тримаються наплаву тільки за рахунок зменшення податків, якщо їх вернуть в повному обсязі вони будуть звільняти людей і закривати бізнес.... Попит сильно впав зараз, витрати для бізнесу виросли(в тому числі зараз сильно зростає ціна електроенергії і газу)...
Ще при збільшенні податків, зросте вартість товарів і попит ще більше впаде...

Тому не треба тут розказувати про війну...
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30.08.2022 17:18 Відповісти
ну то збланасуй бюжджет, якщо такий розумний... поріж витрати на ЗСУ
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31.08.2022 10:03 Відповісти
Ну так твої зелені вже збалансували прийняли закон забрати гроші у ВСУ на дороги вчора, щей з колишньою ОПЖ синхронно прголосували
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31.08.2022 10:48 Відповісти
ну если на ремонт дорог,тогда другое дело)
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30.08.2022 16:27 Відповісти
чергова зелена хуцпа....
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30.08.2022 16:50 Відповісти
 
 