Росія умисно обстрілює коридори проїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, - ОП (оновлено)
Російські війська умисно обстрілюють коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися Запорізької АЕС.
Про це повідомив у твіттері радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Все передбачувано. Росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО", - зазначає він.
За словами Подоляка, позиція України незмінна.
"Доступ лише через підконтрольну територію. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції - лише ua-персонал", - перераховує він вимоги України.
Своєю чергою глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ до ЗАЕС, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля АЕС.
"Це саме російські провокації. Зараз важливо не дати росіянам можливості брехнею та шантажем домогтися свого. Вони повинні забратися геть з української землі", - пише Єрмак.
Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.
За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@MirovichMedia
·
https://twitter.com/MirovichMedia/status/1564530056046809088 3 ч
Как эти парни умудрились проиграть ВСУ под Херсоном?
Всё просто - рядом не было ни одного фонтана! Вот если бы он был - они бы в него тут же героически запрыгнули.
вони на пузах до ЗАЕС повзуть??? чого так довго??