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Новини Війна
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Росія умисно обстрілює коридори проїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, - ОП (оновлено)

заес

Російські війська умисно обстрілюють коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися Запорізької АЕС.

Про це повідомив у твіттері радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Все передбачувано. Росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО", - зазначає він.

За словами Подоляка, позиція України незмінна.

"Доступ лише через підконтрольну територію. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції - лише ua-персонал", - перераховує він вимоги України. 

Своєю чергою глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ до ЗАЕС, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля АЕС.

"Це саме російські провокації. Зараз важливо не дати росіянам можливості брехнею та шантажем домогтися свого. Вони повинні забратися геть з української землі", - пише Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є надія, що ЗАЕС повернеться під контроль "Енергоатома" та МАГАТЕ, а окупанти виведуть озброєні підрозділи з її території, - ОВА

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію.

Автор: 

МАГАТЕ (709) обстріл (28339) Подоляк Михайло (305) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+9
Швейные войска
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30.08.2022 14:52
+8
Максим Мирович

@MirovichMedia

·

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1564530056046809088 3 ч

Как эти парни умудрились проиграть ВСУ под Херсоном?

Всё просто - рядом не было ни одного фонтана! Вот если бы он был - они бы в него тут же героически запрыгнули.

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30.08.2022 14:46
+5
нема питань: пустіть подоляка попереду місії - може кацап якраз і поцілять
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30.08.2022 14:48
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Максим Мирович

@MirovichMedia

·

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1564530056046809088 3 ч

Как эти парни умудрились проиграть ВСУ под Херсоном?

Всё просто - рядом не было ни одного фонтана! Вот если бы он был - они бы в него тут же героически запрыгнули.

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30.08.2022 14:46 Відповісти
варваское великолепие..
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30.08.2022 14:49 Відповісти
ce hor - ******* kirkorova ?
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30.08.2022 14:50 Відповісти
та ні..скоріш Газманова
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30.08.2022 14:52 Відповісти
Швейные войска
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30.08.2022 14:52 Відповісти
Бурятские рябчики. На них лучше ставить капканы.
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30.08.2022 15:55 Відповісти
И для приманки применять стиралки и унитазы.
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30.08.2022 15:56 Відповісти
Оці буряти були дуже жорстокі в Бучі та Ірпені...
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30.08.2022 16:43 Відповісти
Это чё за МОНГОЛОТАТАРЫ???
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31.08.2022 17:06 Відповісти
нема питань: пустіть подоляка попереду місії - може кацап якраз і поцілять
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30.08.2022 14:48 Відповісти
о..я вже розхвилювалась..так піарити ту місію - і така мовчанка..

вони на пузах до ЗАЕС повзуть??? чого так довго??
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30.08.2022 14:50 Відповісти
Ти головне само МАГАТЕ це роз,ясни. люди Українці й так все розуміють.
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30.08.2022 15:01 Відповісти
bredni v spame
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30.08.2022 15:03 Відповісти
Очікувано!
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30.08.2022 15:11 Відповісти
Не пропускает, ****. Явно готовит пакость!
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30.08.2022 15:57 Відповісти
Шось довгенько місія міркувала.., треба було хоча б у травні допертися..А зараз??Рашисти злякаються і потікають??Чи будуть себе вести гарненько??Може вже час миротворців хоча б туди ввести??Чи ще зачекаємо трохи???
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30.08.2022 16:36 Відповісти
 
 